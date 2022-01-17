Нацкомісія з державного регулювання у сфері транспорту не може підпорядковуватися президенту, – Ляпіна

Урядовий законопроєкт, яким передбачається створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, суперечить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

За її словами, в запропонованому урядом варіанті створення Нацкомісії з регулювання в сфері транспорту не забезпечується незалежність регулятора, як передбачено законодавством. Адже членів НКРТ, згідно з проєктом, має призначати президент, і сама комісія буде йому під порядкова.

"Я думаю, що на це звернуть увагу всі, і Конституційний суд. Бо у нього ж загальний висновок про повноваження президента по тих рішеннях, по яких прийшлося переглядати спосіб формування і НКРЕКП, і комісії по цінним паперам. Тому якщо це незалежний регулятор, то зрозуміло, що прийдеться змінювати спосіб його формування. Не може його формувати одна персона, це не є президентські повноваження", - пояснила Ляпіна.

Вона наголосила: регулятор має бути незалежною інституцією, щоб проводити об’єктивну та виважену тарифну політику в сфері транспортних перевезень.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт", який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроєкт передбачає, що НКРТ буде підпорядкована президенту України. За словами експертів, це порушує європейські домовленості, згідно з якими НКРТ має бути незалежною у своїх рішеннях.