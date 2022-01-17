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Нацкомісія з державного регулювання у сфері транспорту не може підпорядковуватися президенту, – Ляпіна

Нацкомісія з державного регулювання у сфері транспорту не може підпорядковуватися президенту, – Ляпіна

Урядовий законопроєкт, яким передбачається створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, суперечить Конституції, оскільки президенту надаються невластиві йому повноваження. Про це заявила ексголова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

За її словами, в запропонованому урядом варіанті створення Нацкомісії з регулювання в сфері транспорту не забезпечується незалежність регулятора, як передбачено законодавством. Адже членів НКРТ, згідно з проєктом, має призначати президент, і сама комісія буде йому під порядкова.

"Я думаю, що на це звернуть увагу всі, і Конституційний суд. Бо у нього ж загальний висновок про повноваження президента по тих рішеннях, по яких прийшлося переглядати спосіб формування і НКРЕКП, і комісії по цінним паперам. Тому якщо це незалежний регулятор, то зрозуміло, що прийдеться змінювати спосіб його формування. Не може його формувати одна персона, це не є президентські повноваження", - пояснила Ляпіна.

Вона наголосила: регулятор має бути незалежною інституцією, щоб проводити об’єктивну та виважену тарифну політику в сфері транспортних перевезень.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону "Про внесення зміни до Закону України "Про транспорт", який передбачає створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Законопроєкт передбачає, що НКРТ буде підпорядкована президенту України. За словами експертів, це порушує європейські домовленості, згідно з якими НКРТ має бути незалежною у своїх рішеннях.

Автор: 

Ляпіна Ксенія (59) транспорт (1396)


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Топ коментарі
+6
люся плечевая бежитс протухшего найвеличнишого горшка
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17.01.2022 16:32
+4
Ляпіна ну ти ляпнула-канстітуція,та кому вона потрібна в оп...
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17.01.2022 16:23
+3
"Царь, очень пріятно, царь" (с) Думаєте, це про Зєлєнского? А от і ні!😁 Це по Самого! Про Єрмака!
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17.01.2022 16:32
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17.01.2022 16:23 Відповісти
люся плечевая бежитс протухшего найвеличнишого горшка
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17.01.2022 16:32 Відповісти
Умный человек-- найдет способных и обучаемых и распределит на них тактические задачи- а сам будет заниматься стратегией- а дебил Зеленский сам же признает что он не занимается ни со тратегией, ни тактикой-- но хочет по скудоумию своему управлять и повелевать всем и сразу -а выходит какафония в государстве, экономике и так далее... он как маланец как ничтожество как малоросс кретин и мразюко со всего просто видит бабло. А жажда наживы неуемная...поиметь свой интерес с хоть Г-а (идиома) ковида дорог военных и прочее- затмевает остатки даже улиточного гумуса..... что плескается иногда у него в бошке...
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17.01.2022 17:00 Відповісти
Ув. вольво ,я отлично понял ваше желание и мысли , Но не понимаю. почему у вас жирный шрифт
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17.01.2022 17:02 Відповісти
Ляпіна ну ти ляпнула-канстітуція,та кому вона потрібна в оп...
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17.01.2022 16:23 Відповісти
та какая разніца, зЄ прогундосив (наказ єрмака чи бєні), васали побігли виконувати, а порушувати закон для них це норма
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17.01.2022 16:27 Відповісти
"Царь, очень пріятно, царь" (с) Думаєте, це про Зєлєнского? А от і ні!😁 Це по Самого! Про Єрмака!
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17.01.2022 16:32 Відповісти
той що з того?
Так хоче Бєня і крапка
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17.01.2022 16:33 Відповісти
Беня уже и сюда свои щупальца запускает
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17.01.2022 16:34 Відповісти
Цікаво а яку функцію у державі виконує Нацкомісія по транспорту?Якщо,мені підпиємцю, потрібно перевезти 100 кг вантажу на 1 км по державним розцінкам то скільки із оплати піде ца цю срану нацкомісію по транспорту як що у них нема ні транспорту ні запчастин на цей транспорт а ні топлива.Але відсоток на тих дармоїдів відрахують.
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17.01.2022 16:34 Відповісти
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17.01.2022 16:46 Відповісти

позволю себе дополнить вас
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17.01.2022 17:04 Відповісти
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17.01.2022 16:48 Відповісти
 
 