Акції української газової компанії в Лондоні впали на 6,4% через регулювання цін на газ для агрохолдингів

Акції української нафтогазової компанії Enwell Energy plc просіли на 6,4% після публікації в понеділок вранці на сайті Лондонської фондової біржі повідомлення про запровадження часткового держрегулювання цін на газ в Україні.



Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані котирувань акцій.

Так, якщо на момент закриття торгів увечері 14 січня акції Enwell торгувалися по 36,2 GBX, то після розміщення публікації про держрегулювання відбулося зниження на 6,4% - до 33,9 GBX, а курс останньої угоди становить 33,8 GBX.

При цьому 13 січня на повідомленні про збільшення Enwell Energy у 2021 році видобування вуглеводнів на 4,2% акції компанії сягали 39,57 GBX.

За словами генерального директора Enwell Energy Сергія Глазунова, запровадження державою регулювання цін на газ, нехай і на тимчасовій основі, є дуже тривожною ситуацією для незалежних виробників газу в Україні та інвестиційного клімату в країні в цілому.



У Enwell зазначають, що схема та точні механізми процедури зобов'язання продажу приватними українськими газодобувачами 20% видобутого ресурсу на українській біржі ще не зовсім зрозумілі.

Нагадаємо, 30 грудня Кабінет Міністрів зобов'язав приватні газовидобувні компанії продавати до 20% свого газу за пільговою ціною виробникам хлібопродуктів, молочної продукції та агрохолдингам. До переліку компаній, які мають право на пільговий газ, увійшло 7 тис. компаній.

Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що такі рішення уряду призведуть до зниження видобутку газу на 1 млрд куб. м, а європейські трейдери відреагували на ініціативу уряду реекспортом газу назад до Європи.