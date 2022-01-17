Акції української газової компанії в Лондоні впали на 6,4% через регулювання цін на газ для агрохолдингів
Акції української нафтогазової компанії Enwell Energy plc просіли на 6,4% після публікації в понеділок вранці на сайті Лондонської фондової біржі повідомлення про запровадження часткового держрегулювання цін на газ в Україні.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані котирувань акцій.
Так, якщо на момент закриття торгів увечері 14 січня акції Enwell торгувалися по 36,2 GBX, то після розміщення публікації про держрегулювання відбулося зниження на 6,4% - до 33,9 GBX, а курс останньої угоди становить 33,8 GBX.
При цьому 13 січня на повідомленні про збільшення Enwell Energy у 2021 році видобування вуглеводнів на 4,2% акції компанії сягали 39,57 GBX.
За словами генерального директора Enwell Energy Сергія Глазунова, запровадження державою регулювання цін на газ, нехай і на тимчасовій основі, є дуже тривожною ситуацією для незалежних виробників газу в Україні та інвестиційного клімату в країні в цілому.
У Enwell зазначають, що схема та точні механізми процедури зобов'язання продажу приватними українськими газодобувачами 20% видобутого ресурсу на українській біржі ще не зовсім зрозумілі.
Нагадаємо, 30 грудня Кабінет Міністрів зобов'язав приватні газовидобувні компанії продавати до 20% свого газу за пільговою ціною виробникам хлібопродуктів, молочної продукції та агрохолдингам. До переліку компаній, які мають право на пільговий газ, увійшло 7 тис. компаній.
Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що такі рішення уряду призведуть до зниження видобутку газу на 1 млрд куб. м, а європейські трейдери відреагували на ініціативу уряду реекспортом газу назад до Європи.
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Напишите кому принадлежит эта Enwell Energy plc?
Это Шуфрич или Бойко?
Потому что все эти газовые компании были созданы
при Януковиче, путем раздачи газовых скважин в
руки представителей партии регионов...
можно продавать по рыночной цене, а прибыль - людям, хоть на газ, хоть на кирогаз.
а можно демонополизировать экономику, создать условия для малого-среднего бизнеса и сделать платежеспособное население.
Уявіть, як могла б заробити на нинішній газовій у Європі та світі кризі держава Україна, маячи видобуток у 2-3 рази більше та експортуючи надлишки газу за анологією з агропродукцією..
З іншого боку, ще раз, прозорість і зрозумілість ціноутворення на ринку стимулює приплав інвестицій і збільшенні виробництва цього дефіцитного продукту (що у свою чергу тиснутиме у бік зниження ціни).
ПС. Звісно це все "за інших рівних умов", тобто за нормальної діяльності судової систами як мінімум (як і таких інших інституцій, антимонопольного комітету, фондового ринку тощо).
Кто то думает, что так накажут олигархов?
Или народу поднимут цены на товары?