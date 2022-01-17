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Акції української газової компанії в Лондоні впали на 6,4% через регулювання цін на газ для агрохолдингів

Акції української газової компанії в Лондоні впали на 6,4% через регулювання цін на газ для агрохолдингів

Акції української нафтогазової компанії Enwell Energy plc просіли на 6,4% після публікації в понеділок вранці на сайті Лондонської фондової біржі повідомлення про запровадження часткового держрегулювання цін на газ в Україні.


Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані котирувань акцій.
Так, якщо на момент закриття торгів увечері 14 січня акції Enwell торгувалися по 36,2 GBX, то після розміщення публікації про держрегулювання відбулося зниження на 6,4% - до 33,9 GBX, а курс останньої угоди становить 33,8 GBX.
При цьому 13 січня на повідомленні про збільшення Enwell Energy у 2021 році видобування вуглеводнів на 4,2% акції компанії сягали 39,57 GBX.
За словами генерального директора Enwell Energy Сергія Глазунова, запровадження державою регулювання цін на газ, нехай і на тимчасовій основі, є дуже тривожною ситуацією для незалежних виробників газу в Україні та інвестиційного клімату в країні в цілому.


У Enwell зазначають, що схема та точні механізми процедури зобов'язання продажу приватними українськими газодобувачами 20% видобутого ресурсу на українській біржі ще не зовсім зрозумілі.
Нагадаємо, 30 грудня Кабінет Міністрів зобов'язав приватні газовидобувні компанії продавати до 20% свого газу за пільговою ціною виробникам хлібопродуктів, молочної продукції та агрохолдингам. До переліку компаній, які мають право на пільговий газ, увійшло 7 тис. компаній.
 Асоціації газовидобувних компаній України заявили, що такі рішення уряду призведуть до зниження видобутку газу на 1 млрд куб. м, а європейські трейдери відреагували на ініціативу уряду реекспортом газу назад до Європи.

Автор: 

газ (10447) агрохолдинг (51)


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Топ коментарі
+4
ГАЗ УКРАИНСКОЙ ДОБЫЧИ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ПО ЕГО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЛЮС 30 % на РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ,
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17.01.2022 16:49
+4
А к чему такая скромность?
Напишите кому принадлежит эта Enwell Energy plc?
Это Шуфрич или Бойко?
Потому что все эти газовые компании были созданы
при Януковиче, путем раздачи газовых скважин в
руки представителей партии регионов...
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17.01.2022 17:06
+2
Надра України по Конституції України є власністю нромадян країни.І її громадяни мають оплачувати тільки затрати на його видобуток і транспортування не більше.І пофіг нам що твориться на різних біржах нас може це хвилювати тільки тоді коли ми купуємо або продаємо газ а видобутий та проданий в україні українцям газ не залежить від ніяких цін на світових біржах.
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17.01.2022 17:08
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ГАЗ УКРАИНСКОЙ ДОБЫЧИ ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ ПО ЕГО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЛЮС 30 % на РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ,
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17.01.2022 16:49 Відповісти
себестоимость один гривен + 30 коп на развитие. Но это для населения. А для промышленности пусть покупают газ на мировых рынках, а то всякие барыги типа фирташа и коломейши греются на народных ресурсах!!!
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17.01.2022 16:54 Відповісти
А к чему такая скромность?
Напишите кому принадлежит эта Enwell Energy plc?
Это Шуфрич или Бойко?
Потому что все эти газовые компании были созданы
при Януковиче, путем раздачи газовых скважин в
руки представителей партии регионов...
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17.01.2022 17:06 Відповісти
Надра України по Конституції України є власністю нромадян країни.І її громадяни мають оплачувати тільки затрати на його видобуток і транспортування не більше.І пофіг нам що твориться на різних біржах нас може це хвилювати тільки тоді коли ми купуємо або продаємо газ а видобутий та проданий в україні українцям газ не залежить від ніяких цін на світових біржах.
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17.01.2022 17:08 Відповісти
А если у меня печка на дровах, то кто мне компенсирует недополученную прибыль от дешевого газа?
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17.01.2022 17:35 Відповісти
не обязательно.
можно продавать по рыночной цене, а прибыль - людям, хоть на газ, хоть на кирогаз.

а можно демонополизировать экономику, создать условия для малого-среднего бизнеса и сделать платежеспособное население.
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17.01.2022 16:56 Відповісти
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17.01.2022 17:08 Відповісти
Ціна повинна бути ринковою для всіх. Від високої ціни на ринку повинні виграти ВСІ громадяни (не лише споживачі газу) шляхом перерозподілу пропорційних податків до держбюджету. Ціна повинна бути прозорішою та стимулюючою (не обов"язково при цьому захмарною - перш за все повинно бути зрозумілим ціноутворення) до приходу інших гравців у видобувну галузь.

Уявіть, як могла б заробити на нинішній газовій у Європі та світі кризі держава Україна, маячи видобуток у 2-3 рази більше та експортуючи надлишки газу за анологією з агропродукцією..
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17.01.2022 17:08 Відповісти
Так то так, але якось несправедливо, коли собівартість видобування не змінилася суттєво, а вартість видобутого газу виросла в рази. Напевне окремий закон мав би регулювати вартість ренти і можливо рентабельність видобування у такі пікові моменти. А з отриманих податків можна і соціальну сферу дотувати
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17.01.2022 17:15 Відповісти
Вартість ренти (а також експортні мита) повинна зростати пропорційно (або відповідно до близької до пропорційності формули) і у свою чергу формують більшу собівартість. Не треба бути страусом і не звертати увагу на те, що обмежений ресурс (газ) при підвищенні попиту повинен дорожчати (інше питання на скільки? - рента та мита якраз і повинні пом"якшувати та згладжувати надмірні коливання цін - але ні в якому разі не заперечувати саму тенденцію).

З іншого боку, ще раз, прозорість і зрозумілість ціноутворення на ринку стимулює приплав інвестицій і збільшенні виробництва цього дефіцитного продукту (що у свою чергу тиснутиме у бік зниження ціни).

ПС. Звісно це все "за інших рівних умов", тобто за нормальної діяльності судової систами як мінімум (як і таких інших інституцій, антимонопольного комітету, фондового ринку тощо).
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17.01.2022 17:40 Відповісти
мне до лампочки, что у барыги "упали" акции от продажи МОЕГО газа! p.s. хочу сразу предупредить "защитников" барыг имеющих сверхприбыли на богатствах принадлежащих Народу Украины - я не против, что кто то будет иметь прибыль на добыче и продаже ресурсов, но я против, что б доход превращался в "сверхприбыль"!
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17.01.2022 17:21 Відповісти
Газ для юрлиц (включая хлебозаводы, теплосети ...) почти по 3 000$.
Кто то думает, что так накажут олигархов?
Или народу поднимут цены на товары?
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17.01.2022 17:26 Відповісти
 
 