В Україні розроблять програму, у якій батьки бачитимуть меню своєї дитини щодня разом з фото страв, - Клопотенко
В Україні планують розробити спеціальну програму, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.
Відповідаючи на запитання, як батьки можуть проконтролювати, а що саме їсть їхня дитина у їдальні, він заявив: "Старші діти можуть розповісти батькам чи сфотографувати страви. Малечі це зробити важче. У цьому випадку батьки можуть попросити вчителя надіслати фото страв до загального чату класу. Наразі в планах розробка спеціальної програми, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв".
Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?".
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