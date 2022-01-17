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В Україні розроблять програму, у якій батьки бачитимуть меню своєї дитини щодня разом з фото страв, - Клопотенко

В Україні розроблять програму, у якій батьки бачитимуть меню своєї дитини щодня разом з фото страв, - Клопотенко

В Україні планують розробити спеціальну програму, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відповідаючи на запитання, як батьки можуть проконтролювати, а що саме їсть їхня дитина у їдальні, він заявив: "Старші діти можуть розповісти батькам чи сфотографувати страви. Малечі це зробити важче. У цьому випадку батьки можуть попросити вчителя надіслати фото страв до загального чату класу. Наразі в планах розробка спеціальної програми, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Клопотенко про нове дитяче харчування: Якщо в школі повністю відмовилися від солі та цукру, то це не коректно. Треба просто додавати їх трішки менше

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ: "Мінестроне з вертутою, менше солі та цукру: що їстимуть діти в школах і садках?".

Автор: 

діти (5089) дитячий садок (363) школа (2214) їжа (429) диджиталізація (277) Клопотенко Євген (5)


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Топ коментарі
+4
Ну определять качество пищи по фото это конечно писец полный ... а шо траву уже легализовали ?
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17.01.2022 17:39
+4
Зебіли! Зараз будете їсти із смартфонів. Якщо вони у вас звичайно є.
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17.01.2022 19:30
+3
Сегодня в Дії снесло ковидные сертификаты(((

Страна в смартфоне или в ... где?
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17.01.2022 18:16
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Ну определять качество пищи по фото это конечно писец полный ... а шо траву уже легализовали ?
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17.01.2022 17:39 Відповісти
Е-їдальня.
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17.01.2022 17:43 Відповісти
Сегодня в Дії снесло ковидные сертификаты(((

Страна в смартфоне или в ... где?
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17.01.2022 18:16 Відповісти
Мой на месте.
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17.01.2022 19:28 Відповісти
Скумбрию по 8 гр.
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17.01.2022 18:53 Відповісти
Скумбрія (по 8) в смартфоні.
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17.01.2022 18:59 Відповісти
а нахрiна для цього цiла прога? достатньо гугл вeб сторiнки!
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17.01.2022 17:46 Відповісти
А жити на що?!
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17.01.2022 19:00 Відповісти
Учителю, вместо математики с физикой, нужно сфотографировать 500 страв Евгена? Наступный президент. Клоун был, теперь будет повар.
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17.01.2022 17:50 Відповісти
при чому ту вчитeль? кухарки навчаться кнопочки нажимати.
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17.01.2022 19:08 Відповісти
І що на воході получаеться теж на фото показувать!
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17.01.2022 17:51 Відповісти
То же самое что изо рта этой мрази клопотенка....
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17.01.2022 17:55 Відповісти
звідки взагалі воно виползло? його рецептурники й страви виглядають так само безглуздо як і він сам.
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17.01.2022 18:15 Відповісти
ну таке, ніхто не примушує на це дивитись, я його не сприймаю, але ж комусь подобається, Джеймі Олівера чи Гордона Рамзі також, дехто вважає вискочками, але вони відомі кулінари, мільйонери і власники великих ресторанів. Займається він не тим чим треба.
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17.01.2022 20:23 Відповісти
справа в тому, що його рецептурником не рекомендують користуватись, а примушують, не даючи права вибору. не думаю, що збірник рецептур 1982 року приносив велику шкоду здоров"ю дітей. мова навіть не про вискочку, а про якусь цілеспрямовану масштабну аферу.
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17.01.2022 20:41 Відповісти
чесно кажучи за цим не слідкував, але чим зобов'язали користуватись його "рецептурником"? якщо щось і є таке, то більш за все це пов'язано з лєнкою, бо ж типа скумбрія по 8, вона за здорове харчування, якби вона щось таке написала чи типа "придумала", то паплюжили на кожному кроці а так прикрились типа авторитетним клопотенком.
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17.01.2022 21:59 Відповісти
У нас одні погано приготовлені обов'язкові страви замінили на інші погано приготовлені обов'язкові страви і думають, що це і є реформа. Це був совок - залишився совок. Лише назви модні.
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17.01.2022 18:16 Відповісти
совок у тому що школа ссцить робити щось сама! тому трeба зпускати постанови навiть на iжу. як би школи використовували свою автономiю з розумом то Лєнцi ця тeма б нe попалась i Клопотнко жив би бeз цiєi програми.
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17.01.2022 19:12 Відповісти
школа не сцить, школи вже давно самі нічого не роблять, все закуповують послуги, але бюджет настільки смішний, що за ті гроші прогодувати дітей нормально і недорого практично неможливо, а ще ж і заробити підприємцям треба.
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17.01.2022 20:25 Відповісти
ти намолов кашу! що самe школа сама нe робить? кухнi нeмає a є катeрiнг?
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17.01.2022 21:20 Відповісти
ти таке слово городське знаєш, а дурні питання задаєш.
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17.01.2022 21:56 Відповісти
хаха знаєш як твоя вiдповiдь звучить "я наляпав а шо сам нe поняв"
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17.01.2022 23:38 Відповісти
Краса! Тепер зубожіле бидло матиме нагоду дивитись онлайн, як готують гречку по 12 гривень зі скумбрію по 8.! Я вас вітаю, зелений бидлонарід.
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17.01.2022 18:37 Відповісти
Немає більш нагальних потреб, ніж фоткати і показувати батькам блюда?
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17.01.2022 18:43 Відповісти
а ти батькв спитав? вони як раз цього i хочуть. тiльки для цього нe потрiбна прога!
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17.01.2022 19:14 Відповісти
е-манулись...
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17.01.2022 18:44 Відповісти
сюр...
******* пробивает очередное дно
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17.01.2022 18:46 Відповісти
Хто йому сказав, шо цукор - це шкідливо? Якшо дитина цілодобово жує булки, лежачи на дивані, можливо. Решті здорових дітей цукор необхідний. В нас вистачає батьків, які теж наслухаються дурні, а потім свою малечу аптечною глюкозою або під крапельницями з ацетонових криз витягують. Цукор - це індивідуально.
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17.01.2022 18:50 Відповісти
До того ж, прісна їжа - це несмачно, це гірше, ніж в совку годували, ви просто готуєте дітей, шоб ті жили, аби набити собі шлунок, бажано травою.
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17.01.2022 18:54 Відповісти
поспитай у Європi цукор до чаю - подивляться на тeбe як на хвору на голову.
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17.01.2022 19:16 Відповісти
Деякі і м'ясо не вживають, хто їм доктор. Та й йдеться про дітей.
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17.01.2022 19:21 Відповісти
справа в тому що дiтeй (батькiв) трeба опитувати i з того робити мeню!
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17.01.2022 19:28 Відповісти
Опитали, між іншим, дітей. Тепер багато хто з дітей відмовляються їсти в школі, бо несмачно, а батьки відмовляються, бо дорого.
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17.01.2022 19:37 Відповісти
так дорого то нe iзза програми а iзза загального подорогшання?
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17.01.2022 19:41 Відповісти
Через все, +25% за 2 тижні. В результаті дорого ще й несмачно.
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17.01.2022 19:47 Відповісти
ну як би нe було програми то на програму нiхто б нe подумав. а з таким зeлeним кeруванням цiни пiднялися.
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17.01.2022 19:52 Відповісти
цe всe йдe iз Європи. там городським бiльш нiчим займатися.
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17.01.2022 19:15 Відповісти
Зебіли! Зараз будете їсти із смартфонів. Якщо вони у вас звичайно є.
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17.01.2022 19:30 Відповісти
опять популизм и показуха((
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18.01.2022 00:34 Відповісти
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18.01.2022 06:56 Відповісти
 
 