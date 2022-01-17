В Україні розроблять програму, у якій батьки бачитимуть меню своєї дитини щодня разом з фото страв, - Клопотенко

В Україні планують розробити спеціальну програму, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів шеф-кухар Євген Клопотенко.

Відповідаючи на запитання, як батьки можуть проконтролювати, а що саме їсть їхня дитина у їдальні, він заявив: "Старші діти можуть розповісти батькам чи сфотографувати страви. Малечі це зробити важче. У цьому випадку батьки можуть попросити вчителя надіслати фото страв до загального чату класу. Наразі в планах розробка спеціальної програми, у якій будуть всі 500 страв нового рецептурного збірника, а також можливість батькам бачити меню своєї дитини кожного дня навчання разом з фото страв".

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