Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена через те, що роботи здавали без хабарів та "відкатів", - інженерна група "Арей"
Інженерна група "Арей" заявила, що розробка БМП "Вавілон" зупинена українськими корупціонерами.
Про це "Арей" повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Важка БМП "ВАВІЛОН": розробляється за стандартами НАТО, а знищується українськими корупціонерами і зрадниками. У розробку важкої БМП держава вклала значні кошти. "Арей" зразково виконав роботи за держконтрактом – виготовив прототип машини, розробив конструкторську документацію. Роботи прийняті й оплачені Міністерством оборони. В Актах Міноборони немає порушень, недоліків", - йдеться в повідомленні.
В "Арей" заявили, що причиною зупинення робіт стало те, що "здавали роботи без хабарів/відкатів".
"Так, ми відмовились брати участь у дерибані 5 тис. доларів на кожній тоні бронесталі, відмовились забезпечувати генеральський бізнес на елементах динамічного захисту, відмовились від схем через військові представництва. До честі наших воєнпредів – вони також не є учасниками схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи. Результат ви знаєте – розробка важкої БМПВ зупинена. Чи захочуть нові воєначальники розібратись у суті конфлікту? Побачимо... ... Як зелена військова еліта пояснить Українській Армії - чому зупинена успіша розробка? На догоду Кремлю?" - додали в інженерній групі.
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Уже кто, а израильтяне точно знают, как надо воевать и чем.
во вторых все эти полицаи . старосты и тд. появлялись уже в тылу наступающей армии когда фронт ушел вперед
вот реши загадку . перед тобой город . предположим Конотоп . в нем засел батальон ВСУ . давай расскажи как ты его захватишь при помощи авиации и ракет . уточню не разнесешь по кирпичику а именно захватишь . расскажи как ты высосешь из пальца этих самых полицаев во главе со старостой
и вишенка на торт . к твоему сведению эти самые полицаи это по факту тоже пехота . да хреновая но пехота
кстати я тогда находился совсем рядышком . в Эфиопии . исполнял интернациональный долг
современная армия это и пехота и авиация ( пилотируемая и беспилотная ) это артиллерия ( ствольная и реактивная ) . сейчас невозможно воевать одной авиацией или одной пехотой . если не хочешь иметь потери в пехоте то должен эту пехоту прикрыть броней . если не хочешь терять пилотов то должен делать авиацию беспилотной
или ты не знаешь как закончилась та война ?
Где это такое бывает, что бы без откатов работать!
Арестовать немедленно!
Подивіться відео за посиланням.
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1482778546112188429
Хоча ми всі знаємо хто має сидіти.
Нащо ж так скромно? Ций особистостей чомусь ніхто не знає, а вони мають бути відомими на всю країну зі своїми схемами, щоб у того ж ДБР не було жодного шансу не відкрити проти цих покидьків справу!