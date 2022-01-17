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Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена через те, що роботи здавали без хабарів та "відкатів", - інженерна група "Арей"

Розробка БМПВ

Інженерна група "Арей" заявила, що розробка БМП "Вавілон" зупинена українськими корупціонерами.

Про це "Арей" повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Важка БМП "ВАВІЛОН": розробляється за стандартами НАТО, а знищується українськими корупціонерами і зрадниками. У розробку важкої БМП держава вклала значні кошти. "Арей" зразково виконав роботи за держконтрактом – виготовив прототип машини, розробив конструкторську документацію. Роботи прийняті й оплачені Міністерством оборони. В Актах Міноборони немає порушень, недоліків", - йдеться в повідомленні.

В "Арей" заявили, що причиною зупинення робіт стало те, що "здавали роботи без хабарів/відкатів".

"Так, ми відмовились брати участь у дерибані 5 тис. доларів на кожній тоні бронесталі, відмовились забезпечувати генеральський бізнес на елементах динамічного захисту, відмовились від схем через військові представництва. До честі наших воєнпредів – вони також не є учасниками схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи. Результат ви знаєте – розробка важкої БМПВ зупинена. Чи захочуть нові воєначальники розібратись у суті конфлікту? Побачимо... ... Як зелена військова еліта пояснить Українській Армії - чому зупинена успіша розробка? На догоду Кремлю?" - додали в інженерній групі.

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Автор: 

Міноборони (7401) зброя (7472)


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Топ коментарі
+18
Зато ледокол имени зеленскага баржу по Днепру протянул....вот такие у зеленого стада приоритеты..
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17.01.2022 17:32
+17
Не так страшні московські воши, як наші українські гниди.
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17.01.2022 17:34
+14
Почему то, Израиль не отказывается от бронетехники.
Уже кто, а израильтяне точно знают, как надо воевать и чем.
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17.01.2022 17:34
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Зато ледокол имени зеленскага баржу по Днепру протянул....вот такие у зеленого стада приоритеты..
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17.01.2022 17:32 Відповісти
21 век на дворе ,кому нужны те бмп ,ракеты нужно делать ,самолёты ,корабли , ещё тачанки начните клепать ..
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17.01.2022 17:32 Відповісти
Почему то, Израиль не отказывается от бронетехники.
Уже кто, а израильтяне точно знают, как надо воевать и чем.
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Ну Израиль воюет с индейцами у которых из оружия только карамультуки или в лучшем случае АК а Украина воюет с московией у которой неплохая авиация и ракетные войска и которые пехотой в лобовую атаку не пойдут ..разницу улавливаешь ?
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17.01.2022 17:42 Відповісти
да щас карамультуки . и у Хамаса и у ФАТХа противотанковых средств завались . и какая бы у москалей не была супер-пупер авиация но все по старинке решает пехота . что войны в Сирии и в Карабахе в очередной раз и подтвердили
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17.01.2022 17:56 Відповісти
Пехота уже давно ничего не решает , много пехота нарешает после ударов по ней авиацией и ракетами и зачистке артиллерией .Что-то могут решать спецназовцы в горах и городских условиях и только .
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17.01.2022 18:00 Відповісти
ага . пребывай и далее в таком удобном заблуждении . а по свободе прикинь как ты при помощи ракет и авиации сможешь захватить и удерживать какой нибудь среднестатистический районный центр
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17.01.2022 18:04 Відповісти
Та легко и просто ,как это немцы делали ,полицаи ,старосты из местных и комендантский взвод .
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17.01.2022 18:17 Відповісти
ну во первых немцы так не делали
во вторых все эти полицаи . старосты и тд. появлялись уже в тылу наступающей армии когда фронт ушел вперед
вот реши загадку . перед тобой город . предположим Конотоп . в нем засел батальон ВСУ . давай расскажи как ты его захватишь при помощи авиации и ракет . уточню не разнесешь по кирпичику а именно захватишь . расскажи как ты высосешь из пальца этих самых полицаев во главе со старостой
и вишенка на торт . к твоему сведению эти самые полицаи это по факту тоже пехота . да хреновая но пехота
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17.01.2022 18:29 Відповісти
Ну шо ты несёшь ,в современной войне расхреначат тот Конотоп и никто не будет считать сколько там погибнет людей ,тебе шо напомнить как кацапы во второй чеченской Грозный брали
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17.01.2022 18:38 Відповісти
да напомни . как они верхом на самолетах и ракетах брали Грозный . так понимаю основные потери при этом понесли пилоты и ракетчики
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17.01.2022 18:45 Відповісти
Та они его расхерачили авиацией в порошок и спокойно взяли а вот в первую чеченскую да ,они думали как и ты ,что им танки и бтр помогут ,ну и помогли отправится на тот свет ,а вот после того как взяли поставили там полицая кадырова ..
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17.01.2022 18:49 Відповісти
"а вот после того как взяли" так они его взяли или расхерячили ? если взяли то уточни кто именно брал . авиация и ракетчики или все таки пехота и танкисты ?
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17.01.2022 18:56 Відповісти
Ну не дуркуй ,там уже нечего было брать ,зашёл спецназ и всё зачистил ,в современной войне пехота это атавизм ,дроны ,ракеты ,электроника ,какая пехота расхерачила в Сирии вагнеровцев ,ни один пехотинец на поле боя не вышел ,полетали беспилотники и куча ватной мёртвой пехоты ,вот и всё ,когда-то умерла конница ,сейчас умирает пехота ,такова селяви ..
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17.01.2022 19:04 Відповісти
оху..ный пример привел . ты товарисч понимаешь разницу между окопавшейся пехотой имеющей поддержку авиации и артиллерии и колонной вагнеровцев на марше ? ты понимаешь что это не одно и тоже ?
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17.01.2022 19:11 Відповісти
Пехота Хусейна нехило так себе окопалась ,арты было немерено ...и ШО ? где там та пехота ,видимо уже Вашингтон берёт ..
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17.01.2022 19:17 Відповісти
куда там . после того как американские летчики и саудовские ракетчики начали захватывать иракские города пехотинцы Саддама в ужасе разбежались
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17.01.2022 19:30 Відповісти
Чуть не так они разбежались после первых недель бомбардировок ,ну те что выжили и радостно встречали американцев в городах и посёлках городского типа уже в качестве освобождённого иранского народа сегодня это работает именно так.
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17.01.2022 19:46 Відповісти
очень может быть что в детских раскрасках именно так все и описано . очень может быть что Саддама победили исключительно ВВС и ракетчики . но в реальности все было чуть чуть не так . а точнее совсем не так
кстати я тогда находился совсем рядышком . в Эфиопии . исполнял интернациональный долг
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17.01.2022 19:51 Відповісти
Я тоже его исполнял в далеких восьмидесятых за речкой ,поэтому и говорю ,что пехота в том виде в котором она была во Вторую Мировую никому не нужна ,сейчас побеждают технологии ,высокоточное оружие ,спутники а миллион пехотинцев разбежится от одного самолёта ,таким стал Мир .
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17.01.2022 19:58 Відповісти
каким бы мир не стал но даже появление новых видов оружия совсем не отменяет старых и проверенных . появление дронов не отменило обычные ручные гранаты в руках у бойца
современная армия это и пехота и авиация ( пилотируемая и беспилотная ) это артиллерия ( ствольная и реактивная ) . сейчас невозможно воевать одной авиацией или одной пехотой . если не хочешь иметь потери в пехоте то должен эту пехоту прикрыть броней . если не хочешь терять пилотов то должен делать авиацию беспилотной
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17.01.2022 20:08 Відповісти
Та никто и не говорит ,что пехотинцы не нужны и этот род войск надо упразднить ,речь идёт о приоритетных направлениях без которых пехота будет лишь пушечным мясом и сейчас выиграть войну просто забросав его трупами своих солдат не получится .
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17.01.2022 20:13 Відповісти
ну там после авиации зашла дивизия и не вышла... расхерачить можно и с воздуха, но удержать територию и зачистка всегда пехота или эта земля твоей не будет
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17.01.2022 19:02 Відповісти
Та кому сейчас нужна земля ,уничтожили промышленность ,армию ,аэродромы ,средства коммуникации ,ну и дальше бегай с автоматом по подвалам ,ищи где пожрать ..бред не надо нести ..
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17.01.2022 19:07 Відповісти
У Хусейна пехота была ахренеть и танков куча была ,не напомнишь ,чем там всё закончилось ..
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17.01.2022 19:09 Відповісти
закончилось тем что на поле боя появилась еще более ахренительная пехота сил коалиции с кучей более новых танков . и пехота Саддама решила не искушать судьбу и разбежалась
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17.01.2022 19:26 Відповісти
Ну в силах коалиции не дураки сидят и их пехота входит когда уже не с кем воевать это при царе Горохе сходились на поле армии и выясняли кто круче и кого больше а сейчас это выясняют инженеры создающие современные виды вооружения и промышленность их производящая ..
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17.01.2022 19:50 Відповісти
от жалко айзера про это не знали и зачем то послали в наступление на Шушу не пилотов и ракетчиков а горную пехоту
или ты не знаешь как закончилась та война ?
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17.01.2022 19:57 Відповісти
Ну война в горах имеет свои особенности и прежде чем послать спецназ там уже всё подчистили Байрактары . Ну не неси глупости как рнбёнок пятилетний ,ну завтра тебя призовут в пехоту ,ну ещё призовут миллион и пошлют скажем отбить Крым ...знаешь чем это закончится ,полагаю мы оба знаем ..
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17.01.2022 20:05 Відповісти
рейд на Шушу был без всякий Байрактаров . чисто наземная операция . только минометы протащили
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17.01.2022 20:11 Відповісти
"Корнет" уже стал карамультуком?...однако...
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17.01.2022 22:16 Відповісти
тачанка с двс и джавелином будет востребована
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17.01.2022 17:35 Відповісти
Дивіться, ще один диванний війсковий стратег намалювався.
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17.01.2022 17:37 Відповісти
Вообще охренели!
Где это такое бывает, что бы без откатов работать!
Арестовать немедленно!
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17.01.2022 17:33 Відповісти
"пiдозрiлые" они - надо им "пiдозру" и "запобiжний захiд"
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17.01.2022 17:36 Відповісти
Не так страшні московські воши, як наші українські гниди.
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Українські ?
Подивіться відео за посиланням.
https://twitter.com/Viaches50993743/status/1482778546112188429
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17.01.2022 17:36 Відповісти
Риба й надалі гниє з голови...
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17.01.2022 17:34 Відповісти
Та нахрен ваш ,,Вавілон", Пороха треба пресувать!
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17.01.2022 17:34 Відповісти
А судять Порошенка
Хоча ми всі знаємо хто має сидіти.
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17.01.2022 17:35 Відповісти
" схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи"

Нащо ж так скромно? Ций особистостей чомусь ніхто не знає, а вони мають бути відомими на всю країну зі своїми схемами, щоб у того ж ДБР не було жодного шансу не відкрити проти цих покидьків справу!
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17.01.2022 17:37 Відповісти
Дик таваріщ Путєн пріказал
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17.01.2022 17:40 Відповісти
Голвне що не Порошенко?
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17.01.2022 17:45 Відповісти
Перестрелять падлів. Якщо докази залізобетонні!
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17.01.2022 17:46 Відповісти
Зеленський - "чистий" корупціонер. Але під "кришею" і дуже-дуже законспірований. Не вірю жодному його слову. І жодному привітанню. Злодій одне каже, але діє зовсім по-іншому.
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17.01.2022 17:47 Відповісти
уу. на щотчик поставили!
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17.01.2022 17:51 Відповісти
Погано.
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17.01.2022 17:53 Відповісти
Одни воры сменили других.
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17.01.2022 17:55 Відповісти
мабуть надійшла негласна вказівка з охвісту оманського презента
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17.01.2022 18:10 Відповісти
всех расстрелять кого назвали с конфискацией квартир и льгот и наград и занова финансировать
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17.01.2022 18:38 Відповісти
Люди из Арея нормальные в том, что не дают откаты. А в востальном они очень странные с очень странными подходами к жизни
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17.01.2022 18:40 Відповісти
Зараз ми бачимо прямі звинувачення у зраді зеленського, і ніякоі реакції, яка повина бути митєвою, украінці повині бачити, кого вже поставили до стіни.
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17.01.2022 19:31 Відповісти
Весь вопрос ведь в том, с кем строить будем ? Нам нужны не руководители строительства, а сами стоители. А с теми руководителями мы ничего построить не сможем, кроме как то, что уже есть или похуже. Их нужно под нож пустить до четвертого колена. И сделать это мы будум вынуждены: бурьян прорастает быстро и мощно.
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17.01.2022 19:38 Відповісти
Зелю - геть! Сипатое угребище.
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17.01.2022 19:48 Відповісти
ЗЕ это те же рыги яныка только в профиль. Что было от них еще ожидать
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17.01.2022 20:39 Відповісти
Позор тупоголовому Зеленько!
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17.01.2022 20:43 Відповісти
Диверсія зрадників під час війни. Мабуть отримають нагороди від охвцсу презента
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17.01.2022 20:45 Відповісти
Зеленые барыги и мародеры на крови!
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17.01.2022 20:59 Відповісти
 
 