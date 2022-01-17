Розробка БМПВ "Вавілон" зупинена через те, що роботи здавали без хабарів та "відкатів", - інженерна група "Арей"

Інженерна група "Арей" заявила, що розробка БМП "Вавілон" зупинена українськими корупціонерами.

Про це "Арей" повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Важка БМП "ВАВІЛОН": розробляється за стандартами НАТО, а знищується українськими корупціонерами і зрадниками. У розробку важкої БМП держава вклала значні кошти. "Арей" зразково виконав роботи за держконтрактом – виготовив прототип машини, розробив конструкторську документацію. Роботи прийняті й оплачені Міністерством оборони. В Актах Міноборони немає порушень, недоліків", - йдеться в повідомленні.

В "Арей" заявили, що причиною зупинення робіт стало те, що "здавали роботи без хабарів/відкатів".

"Так, ми відмовились брати участь у дерибані 5 тис. доларів на кожній тоні бронесталі, відмовились забезпечувати генеральський бізнес на елементах динамічного захисту, відмовились від схем через військові представництва. До честі наших воєнпредів – вони також не є учасниками схем Миронюка-Чепкова-Шостака-Комахи. Результат ви знаєте – розробка важкої БМПВ зупинена. Чи захочуть нові воєначальники розібратись у суті конфлікту? Побачимо... ... Як зелена військова еліта пояснить Українській Армії - чому зупинена успіша розробка? На догоду Кремлю?" - додали в інженерній групі.

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