Соромно, що ті, хто розважав злочинців у Горлівці в 2014, зараз звинувачують Порошенка в держзраді, - Турчинов

Безкінечні перерви в засіданні Печерського суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

За словами Турчинова, соромно, що саме ті люди, які ухилялися від військової служби, які розважали заколотників і злочинців в Горлівці в 2014 році, коли ті вбивали наших патріотів, ті люди, які сьогодні продовжують розважати Росію своїми серіалами та "кришують кротів", що засіли на Банковій, звинувачують Порошенка в державній зраді

"В той час, коли в нас є реальні загрози, коли російські війська продовжують нарощувати свою чисельність на наших кордонах, замість того, щоб консолідувати і захищати країну, замість того, щоб боротись з російською агресією, "зелена влада" бореться з патріотами і опозицією", – сказав Турчинов.

Водночас, він не виключає, що намагаючись знищити опозицію, влада намагається відкрити собі шлях до зради, до колаборації, – шлях до домовленостей з Путіним.

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Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

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