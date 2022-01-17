УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4276 відвідувачів онлайн
Новини
11 971 65

Соромно, що ті, хто розважав злочинців у Горлівці в 2014, зараз звинувачують Порошенка в держзраді, - Турчинов

Соромно, що ті, хто розважав злочинців у Горлівці в 2014, зараз звинувачують Порошенка в держзраді, - Турчинов

Безкінечні перерви в засіданні Печерського суду свідчать, що на Банковій радяться, як боротися з опозицією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

За словами Турчинова, соромно, що саме ті люди, які ухилялися від військової служби, які розважали заколотників і злочинців в Горлівці в 2014 році, коли ті вбивали наших патріотів, ті люди, які сьогодні продовжують розважати Росію своїми серіалами та "кришують кротів", що засіли на Банковій, звинувачують Порошенка в державній зраді

"В той час, коли в нас є реальні загрози, коли російські війська продовжують нарощувати свою чисельність на наших кордонах, замість того, щоб консолідувати і захищати країну, замість того, щоб боротись з російською агресією, "зелена влада" бореться з патріотами і опозицією", – сказав Турчинов.

Водночас, він не виключає, що намагаючись знищити опозицію, влада намагається відкрити собі шлях до зради, до колаборації, – шлях до домовленостей з Путіним.

Дивіться: "Цей пасажир в розшуку. Планувалося затримання", - адвокат Глядик про намагання ДБР залучити його до слідчих дій як безоплатного захисника Порошенка. ВIДЕО

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський, коментуючи підозру Порошенку, заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Політичне переслідування Порошенка - це велика помилка Зеленського, - Сенцов

Автор: 

Порошенко Петро (15180) суд (11699) Турчинов Олександр (1136) Офіс Президента (2025)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
AVE ПАСТОР!
показати весь коментар
17.01.2022 17:36
+45
Этим стыдно не бывает. Эти продают свои говносериальчики на глвных пропагандонских каналах страны-помойки, финансируя уплатой налогов террористов, и аж из портков с онучами выпрыгивают, марно тужась пришить хоть шо-то Порошенке.
показати весь коментар
17.01.2022 17:38
+38
Цікаво, зеленського внесуть в базу Миротворця?
показати весь коментар
17.01.2022 17:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
AVE ПАСТОР!
показати весь коментар
17.01.2022 17:36 Відповісти
Пастор жги!!!
показати весь коментар
17.01.2022 17:57 Відповісти
Цікаво, зеленського внесуть в базу Миротворця?
показати весь коментар
17.01.2022 17:37 Відповісти
Зе точно внесуть і в "Миротворець" - і в червоний список Інтерпола!
показати весь коментар
17.01.2022 18:30 Відповісти
Надеюсь, урок впрок. В будущем те, кто развлекал террористов, должны будут развлекать зеков будучи зеками сами.
показати весь коментар
17.01.2022 17:37 Відповісти
В апреле 2014
показати весь коментар
17.01.2022 18:00 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 18:06 Відповісти
Горловку Зеля Безлеру робив в квітні 2014-го.
показати весь коментар
17.01.2022 18:14 Відповісти
Это в точку .
показати весь коментар
17.01.2022 17:37 Відповісти
зеля тупорилазрадниця-аватархйла
показати весь коментар
17.01.2022 17:37 Відповісти
Этим стыдно не бывает. Эти продают свои говносериальчики на глвных пропагандонских каналах страны-помойки, финансируя уплатой налогов террористов, и аж из портков с онучами выпрыгивают, марно тужась пришить хоть шо-то Порошенке.
показати весь коментар
17.01.2022 17:38 Відповісти
Да Зе хоть продал свою долю в "95квартале", в отличии от пети и его "Рошена", с его "Липецкой фабрикой". Которая, к слову, исправно подпитывала рос. бюджет годами, несмотря на горячую фазу войны тогда, и петинскую лицемерную риторику.

Один вопрос. Разве выгодно порохоботам вообще на эту тему рот раскрывать?
показати весь коментар
17.01.2022 18:05 Відповісти
Врешь, русский. Не продал, а передал Шефиру. И пока ***** гундосой мартышкой вполне доволен, раз пустил ваших "скотов" на главные пропагандонские каналы. И финансирование терроризма Переворотькой не просто на виду, а вы еще и этим гордитесь.
показати весь коментар
17.01.2022 18:10 Відповісти
Сам ты русский. А что "скоты"? Это медийный продукт, тем более, он изначально снимался для рынка СНГ. Это не один фильм, где участвовал Зе, и эти фильмы могут в любой момент купить хоть какой телеканал, хочет ли того Зе или нет, он на процесс уже не может повлиять. А Порошенко конкретно имел там своё собственное предприятие, которое функционировало и выдавала продукцию здесь и сейчас ежедневно. И ежемесячно пополняла бюджет страны-агрессора.
показати весь коментар
17.01.2022 18:19 Відповісти
Да-да. Это ж так случайно случилось, шо ваш плешивый фюрерок позволяет гнусавому зарабатывать срублишки на своих главных пропагандонских , ежедневно пополняя налогами свою казну
показати весь коментар
17.01.2022 18:24 Відповісти
Да кого там? Не смеши хоть))) Или нарочно дурачка включаешь?)У них телеканалы полностью убыточные и финансируются как раз из гос.бюджета, а не они бюджет пополняют (там отрицательное сальдо сумасшедшее каждый год) .
показати весь коментар
17.01.2022 18:28 Відповісти
Ты сам понял, шо ты настрочил, русский? Ты только шо рассказал, шо Моника Переворотько получает срублишки прямиком из гос.бюджета страны-помойки.Т.е., практически находится на зарплате у твоего фюрерка, русский
показати весь коментар
17.01.2022 18:31 Відповісти
Телеканалы покупают фильмы, актёрам капают деньги. Тоже самое и у певцов к примеру, пока они не продадут авторские права своего продукта. Грубо говоря, в зависимости от контракта, даже Трампу могут капать деньги с проката из разных стран за участие в фильме "Один дома".
показати весь коментар
17.01.2022 18:40 Відповісти
Ну да, для зеленой слизи срублишки же не пахнут. Тем более, если они от самого фюрерка русни.
показати весь коментар
17.01.2022 18:42 Відповісти
Медийный продукт он не управляемый после выхода в свет. В отличии от конкретной фабрики, которую можно тупа сразу закрыть и забыли. Вот в чём основная мысль.
показати весь коментар
17.01.2022 18:46 Відповісти
Нет, русский. Твоя основная мысль в том, шо Переворотько получает срублишки прямо из бюджета страны-помойки, де-факто находясь на зарплате *****. И ты в этом не видишь ничего предосудительного. Все остальное - уринотерапия в офтальмологии.
показати весь коментар
17.01.2022 18:50 Відповісти
Підлога бізнеса Порошенка лишилась в окупованому Криму та нарасєї. І доки Зєля і компанія ялини делікатеси у окупованій Горлівці, Порох закуповував озброєння.
показати весь коментар
17.01.2022 18:54 Відповісти
Правильні слова від шановного чоловіка! Богом нам даного!
показати весь коментар
17.01.2022 17:39 Відповісти
Між п'ятим та сьомим президентом якесь півшосте непорозуміння.
показати весь коментар
17.01.2022 17:42 Відповісти
мені починае страшно бути не від війни а від дій ціеі ганебноі влади тільки нові вибори
показати весь коментар
17.01.2022 17:43 Відповісти
Зеленський на своїх концертах за кордоном демонстративно ходив у драних шароварах жовто-блакитного кольору, називав Україну повією. А над найбільшою трагедією Українського Народу - Голодомором 32-33 р.р. кепкував - "сеньйо-Голодомор!" А зараз разом з компанією обдолбаних клоунів розкрадає державну казну на задоволення своїх хворобливих фантазій і гробить Армію перед загрозою вторгнення московської орди. І це недороблене падло ще когось звинувачує у деожавній зраді?
показати весь коментар
17.01.2022 17:43 Відповісти
Не було б ніякого сорому,якби ті,що прийшли до влади в 2014 покарали всих тих,хто довів країну до такого сорому.
показати весь коментар
17.01.2022 17:44 Відповісти
Расстрелять 73% имбицилов?
показати весь коментар
17.01.2022 18:39 Відповісти
Хіба ригів було аж 73%? Я не знав.
показати весь коментар
17.01.2022 19:19 Відповісти
Тебе, ******
Тебе першу розстріляти за підбурювання.

"https://comments.ua/politics/61947-Turchinov-udivlen.html Турчинов удивлен, что до сих пор Порошенко не предъявлены обвинения и он не привлечен к ответственности. По словам Турчинова, ГПУ ожидает, когда Порошенко вернет себе депутатский мандат. "Но когда документы уничтожат, я помогу их найти", - отметил Турчинов. "
показати весь коментар
17.01.2022 20:40 Відповісти
так их и карали - они все выходили в окна, взрывались в лифтах, гавкали из-за поребрика. А сейчас повозвращались и работают в ОПЕ. Нынче же у нас официальная позиция такая - "какая разница" называется
показати весь коментар
17.01.2022 23:05 Відповісти
Кого карали?Хто "всє виходілі в окна"?Один дурний Чететов з переляку вистрибнув з вікна і зараз мабуть дуже про це жалкує?Хто в опзж сидить з 2014 року?Інопланетяни?Чи може вони при Янелоху в Раді з'явились?Не треба видавати бажане за дійсне.Треба визнавати свої помилки,а не ховатись за спини прихильників,які їх не бачать,або не хочуть бачити.Так далеко не заїдеш,бо мова йде про базові речі,які обіцялись на Майдані,і які,були "злиті" в угоду корумпованого оточення.Так,так,мова йде про Порошенка.Янелох- результат його правління!
показати весь коментар
17.01.2022 23:49 Відповісти
На жаль і таке може бути.

"Водночас, він не виключає, що намагаючись знищити опозицію, влада намагається відкрити собі шлях до зради, до колаборації, - шлях до домовленостей з Путіним".
показати весь коментар
17.01.2022 17:52 Відповісти
Пастор ,мабуть буде наступним...
показати весь коментар
17.01.2022 17:56 Відповісти
На суде
показати весь коментар
17.01.2022 18:11 Відповісти
Щось він якось дуже верещить,як на проповіді сектантів.
показати весь коментар
17.01.2022 19:22 Відповісти
а где ты был в 14 году? почему сдавали крым а ты ничего не сделал? не бежал с калашом в руке на кацапов? или с боевого дивана намного легче других не обученных.невооруженных.толком не одетых на смерть посылать
показати весь коментар
17.01.2022 18:17 Відповісти
Именно для того , чтобы сдать Украину Путину, как говорят "без шума и пыли", Зеленский и его банда судят Порошенко, а значит и всю национально-демократическую часть нашего общества.
показати весь коментар
17.01.2022 18:06 Відповісти
саша. как можно сомневаться в "реформированном" порошенкой суде?
показати весь коментар
17.01.2022 18:09 Відповісти
К чему ведет такая политика Зеленского? К поражению Украины, к кризису, бедности, нищете, к превращению ее в территорию, где влавствуют нелюди, а не люди, как в Лугандоне.
показати весь коментар
17.01.2022 18:09 Відповісти
шо, прямо на дивані у мацквє стидно?
показати весь коментар
17.01.2022 18:15 Відповісти
https://youtu.be/*****-hKNkU найвеличніший на захисті України (Горловка, 2014)
показати весь коментар
17.01.2022 18:12 Відповісти
Соромно і зеленяву пісюняву, що робить вигляд, що воно - президент, і за парашика, який сам збудував цю корумпо-реформовану судову систему, сподіваючись, що він же ж буде єю керувати (але не склалось ), а тепер її проти нього ж і застосували.
І за бізнес парашика і зелено-блювоти з москотами соромно.
Та і за пастора, який здав Крим в обмін на "супер-легітимні" вибори, теж дуже соромно.
показати весь коментар
17.01.2022 18:36 Відповісти
почему против клоунов не завели дело про пособничество террористам?????
показати весь коментар
17.01.2022 18:42 Відповісти
https://gorlovka-pravda.com/novosti-gorlovki/video-vchera-v-gorlovke-vladimir-zelenskii-i-studija-95-kvartal-shutili-nad-politikami.html
показати весь коментар
17.01.2022 19:01 Відповісти
Слава Україні!!! Соромно, що на чолі нашої Держави стоїть людина яка навіть керувати звичайною громадою не здатна, а не те що цілою Державою. Цінічна, дрібязкова та недалека істота, яку назвати Президентом не повертається навіть язик. Дуже чекаю кінця цього цирку, який нам влаштували...
показати весь коментар
17.01.2022 19:20 Відповісти
гімно-влада терпець ось ось увірветься..., коли людям втрачати нічого буде біда, вішати будуть усіх без розбору вчіть історію Русі-України неуки бо буде пізно...
показати весь коментар
17.01.2022 19:33 Відповісти
Кому це так соромно?
А де ж той Турчинов, що так гнівно викривав корупціонера Порошенка?

https://comments.ua/politics/61947-Turchinov-udivlen.html Турчинов удивлен, что коррупционер и вымогатель Порошенко еще не за решеткой
показати весь коментар
17.01.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 20:55 Відповісти
Тепер я дійсно вірю, що Турчинов - пастор та з Богом на короткій нозі.

Турчинов: Порошенко будет нести ответственность за действия всей власти Источник:
показати весь коментар
17.01.2022 21:16 Відповісти
"Срок придет, и холодное слово "тюрьма", прозвучит приговор трибунала...".
показати весь коментар
17.01.2022 21:28 Відповісти
не писяйся, и до тебя доберуться!
показати весь коментар
17.01.2022 21:23 Відповісти
Кто-то давал концерты, а кто-то сдавал Крым...
показати весь коментар
17.01.2022 21:55 Відповісти
Турчинова поважаю,але він потрапив в соєву буду(так сталося) .... Вірю ,що одумається.
показати весь коментар
18.01.2022 02:18 Відповісти
поки порох кролік і кардинал в 14 році ділили портфелі і підписували мінск,путін забрав крим і донбас .зеленський воює! а де ви-мразі?
показати весь коментар
02.03.2022 12:33 Відповісти
 
 