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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Порушень режиму припинення вогню від початку доби не зафіксовано, - штаб ООС

Порушень режиму припинення вогню від початку доби не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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За Пороха переживають!
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17.01.2022 17:53 Відповісти
не понимаю этой бравурщины, это типа коцапы которые убили днем раньше солдата молодцы? уроды вы...
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17.01.2022 20:16 Відповісти
сепары молодцы типа, зеля вообще уху ел...
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17.01.2022 21:25 Відповісти
 
 