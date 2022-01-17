Порушень режиму припинення вогню від початку доби не зафіксовано, - штаб ООС
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
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Nikolaj Sverhun
показати весь коментар17.01.2022 17:53 Відповісти Мені подобається 0
Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар17.01.2022 20:16 Відповісти Мені подобається 0
Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар17.01.2022 21:25 Відповісти Мені подобається 0
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