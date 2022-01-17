Порушень режиму припинення вогню від початку доби не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наєв обговорив з генералом ЗС Британії Баттерфіллом питання спільного реагування на військові загрози. ФОТОрепортаж