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Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн

Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн

Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд обрати п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... визначити заставу... 1 млрд грн", - сказав представник прокуратури в суді в понеділок.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Порошенка. На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч Порошенка в аеропорту "Київ". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

арешт (2526) Порошенко Петро (15180) суд (11699) запобіжний захід (491) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+40
Судья обрывает телефон Дерьмака, умоляя дать команду. А Дерьмак свои портки обгаживает - делегация Конгресса США в Киеве.И вопрос о политических репрессиях точно поднимается.
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17.01.2022 17:50
+36
У кого еще остались сомнения в адекватности ЗЕленых приматов? *****, для кацапского мертвечука - домашний арест, для ПАПа - лярд гривен. Моноскот уже и не скрывается...
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17.01.2022 17:49
+34
Піпіську у віслючари понюхайте!
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17.01.2022 17:45
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Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн Джерело:

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17.01.2022 17:57 Відповісти
Порохоботи,не переживайте...Пороха не посадять,лишень налякають до усрачки...Тим паче то не важко...Обісраний сивочолий гетьман перестає бути гетьманом.але тут головне Зєлі не перестаратись...Бо тільки в тандемі на другий тур з Порохом Зєлі світить другий термін...
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17.01.2022 17:59 Відповісти
Всё? Высрался? Беги к банкомату.
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17.01.2022 18:18 Відповісти
Він не та людина щоб лякатись до всірачки.
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17.01.2022 18:19 Відповісти
Там колись юля про когось казала: "...в сльозах,соплях...".
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17.01.2022 18:29 Відповісти
Я ніколи не вірила жодному її слову.
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17.01.2022 18:31 Відповісти
Значить знову збрехала "кремльовська зозуля"! А я,наївний, повірив!
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17.01.2022 19:28 Відповісти
а чого ж "перевисав майно на кота" та дристанув за кордон у пошуках "крыши"?!!!
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17.01.2022 22:04 Відповісти
адреса дебилов, студентов-профуроров - Ф студию, плиззз..
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17.01.2022 17:59 Відповісти
Та все буде. Розчленують кожного і морально знищать.
Це ж треба поставити на собі клеймо. Їхні прізвища стануть притчей во языцех.
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17.01.2022 18:01 Відповісти
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17.01.2022 18:00 Відповісти
у зеЛи и его банды уже агония.

а Порох походу уже 7й Президент Украины. рейтинг только расти будет.
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17.01.2022 18:02 Відповісти
тут погоджусь..

дебіли з Зе -команди АЖ ЗАНАДТО ЗАХОПИЛИСЬ ПРОСУВАННЯМ БАРИГИ у другий тур Президентських виборів
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17.01.2022 18:07 Відповісти
Не дай Бог, щоб Порошенко став 7-ми президентом україни. Знову буде 5 років бездіяльності і казочок про 144 реформи, результати судової реформи чи реформи прокуратури ми бачимо на прикладі самого ж Порошенко
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17.01.2022 18:11 Відповісти
ну чому ж..

Пєтя захопить Суди,"Приватбанк"(як планував),ВСЮ "кондитерку"(з допомогою Пашинського),очолить всі "схеми"..

МОЖЕ НАРЕШТІ НАЖЕРЕТЬСЯ?
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17.01.2022 18:15 Відповісти
И мозги у тебя украл, которых у тебя отроду небыло
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17.01.2022 18:32 Відповісти
Похваліться досягненнями півшостого.
Чекаю з нетерпінням.
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17.01.2022 20:33 Відповісти
ДБЛ БЛД, тут "Унилая Лошадь" на 100% висловився на кілька років наперед.
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17.01.2022 18:04 Відповісти
Спокойно выложит,мало просят
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17.01.2022 18:05 Відповісти
А тебе жаба душить? Дивись, а то таки задушить, смороду ж буде...
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17.01.2022 18:11 Відповісти
та його прихильники , тільки що біля його корита за нього , та ще ті які вже не виліковні після скількох років брехні
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17.01.2022 18:13 Відповісти
грабеж.
хотят забрать все "честно" наворованное)))))))))
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17.01.2022 18:06 Відповісти
для этого упыря миллиард "залога" - МАЛО!
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17.01.2022 18:06 Відповісти
Да какой залог, по делам о гос измене залогов быть не должно.
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17.01.2022 18:07 Відповісти
Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал «Фокус»

Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
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17.01.2022 18:07 Відповісти
Просите 5 миллиардов Можно будет построить школы,больницы,дороги
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17.01.2022 18:08 Відповісти
т.е. больше денег на школы взять не у кого
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17.01.2022 18:32 Відповісти
Нахера тебе школы, больницы, дороги, чмо лишнехромосомное?
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17.01.2022 19:21 Відповісти
Не постоят. С*издят. А куда делись те школы, которые были при 52 млн населения Украины?
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17.01.2022 19:57 Відповісти
Прокурвы боятстя, что Порох может уехать за границу, откуда он только что сам, по своей воле и приехал? Редкостные дебилы.
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17.01.2022 18:08 Відповісти
соболезную
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17.01.2022 18:11 Відповісти
ненавидящих Христианина І Врага путина..

порохоботи-ви досі не зрозуміли,що подібною демагогією ви прої..али вибори?
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17.01.2022 18:18 Відповісти
обікрав населення на ротердам і дюсельдорф ++ на понад 100млрд, а застава лише 1 млрд. Хто ж його посадить
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17.01.2022 18:12 Відповісти
А ну понятно- "медведчуковский сценарий". В принципе логично всё.
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17.01.2022 18:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LsGTJ7FcoKU
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17.01.2022 18:13 Відповісти
Это не суд а расправа! Банду геть!
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17.01.2022 18:14 Відповісти
а вообще эти разборки не на часі. коли **ло на порозі доиівки.
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17.01.2022 18:16 Відповісти
один міль'ярд, кажете?
ще в нас такіх жлобів не було!
бубочну владу - за ґрати!
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17.01.2022 18:18 Відповісти
-------------
Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн .

--------------

Оскільки "Рошен" Петро переписав на синочка ще у 2019,його прихильники будуть змушені скинутись на заставу..
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17.01.2022 18:20 Відповісти
друга "д" зайва, я ж тобі вже казав
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17.01.2022 18:22 Відповісти
Та не переймайтесь. Юра Картавий і баба Юля навчать його жити "по поняттям". Приживеться. А років через три зустріне на вході в камеру Клоуна з речами і вкаже йому місце біля параші. Злодій має сидіти в тюрмі.
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17.01.2022 18:19 Відповісти
Вот прям так и лярд? А морда не треснет?
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17.01.2022 18:19 Відповісти
Откуда математика такая? Он, типа, миллиард на даунбасском угле нажил?
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17.01.2022 18:22 Відповісти
я б їх послав. не дав би ні копійки.
у пороха є можливість зробити ще один майдан.
але це на руку путіну
янелох це розуміє і тому так себе веде.
йому аплодували б 73%, як би він це зробив весною 2020.
зараз вже пізно
голосував я за пороха і ще раз буду голосувати.
другої альтернативи нема
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17.01.2022 18:28 Відповісти
канешна, все ринуться защищать майно порошенко?
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17.01.2022 18:39 Відповісти
Рішення вірне.
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17.01.2022 18:30 Відповісти
От цікаво,а скільки в свій час цьому прокурорчику запропонують заплатити в якості альтернативи його арешту по цій наскрізь сфальсифікваній справі?
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17.01.2022 18:30 Відповісти
Сподіваюсь: хрен в сраку йому і нічого більше
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17.01.2022 18:59 Відповісти
без трусов должен 5 президент ходить?
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17.01.2022 18:38 Відповісти
А хо -**** не хо -хо ?
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17.01.2022 18:47 Відповісти
Та давай вже трильйон... чого мільярд і з Бєні не забудьте з Ахметкою... **** така ганьбіща на весь світ свою тупорилість показувати....
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17.01.2022 18:55 Відповісти
Мертветчук вже на нарах?
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17.01.2022 18:58 Відповісти
Медведчуку проще, он не был при должности.
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17.01.2022 19:05 Відповісти
Мертвечуку всегда проще при коллаборантах.
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17.01.2022 19:13 Відповісти
Согласно данным журнала "Фокус" за прошлый 2020 год (при Зеленском), Виктор Медведчук заработал 1,2 млрд. долларов США и вошел в список 100 наиболее богатых украинцев.

Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.

https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)
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17.01.2022 19:14 Відповісти
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17.01.2022 19:46 Відповісти
Від комента з піпіською це жирні вподобайки
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17.01.2022 20:15 Відповісти
Стотисячна орда на границі чекає команди фас. Но наш великозелений хернею мається зомботормоз
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17.01.2022 20:22 Відповісти
А случайно у прокуратуры от такой суммы, понос не приключится???
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17.01.2022 23:38 Відповісти
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