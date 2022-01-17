Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн
Сторона обвинувачення просить Печерський районний суд обрати п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку запобіжний захід у "вугільній справі" у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 1 млрд грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка... запобіжний захід у вигляді тримання під вартою... визначити заставу... 1 млрд грн", - сказав представник прокуратури в суді в понеділок.
Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром завданих збитків, а також майновим становищем Порошенка. На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.
Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.
ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.
Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.
Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".
6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.
Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".
Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.
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Це ж треба поставити на собі клеймо. Їхні прізвища стануть притчей во языцех.
а Порох походу уже 7й Президент Украины. рейтинг только расти будет.
дебіли з Зе -команди АЖ ЗАНАДТО ЗАХОПИЛИСЬ ПРОСУВАННЯМ БАРИГИ у другий тур Президентських виборів
Пєтя захопить Суди,"Приватбанк"(як планував),ВСЮ "кондитерку"(з допомогою Пашинського),очолить всі "схеми"..
МОЖЕ НАРЕШТІ НАЖЕРЕТЬСЯ?
Чекаю з нетерпінням.
хотят забрать все "честно" наворованное)))))))))
Читать подробнее... https://giperboloid.info/sostojanie-medvedchuka-pri-zelenskom-vyroslo-v-20-raz-zhurnal-fokus/ .
порохоботи-ви досі не зрозуміли,що подібною демагогією ви прої..али вибори?
ще в нас такіх жлобів не було!
бубочну владу - за ґрати!
Прокуратура просить суд про арешт Порошенка з альтернативою застави в 1 млрд грн .
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Оскільки "Рошен" Петро переписав на синочка ще у 2019,його прихильники будуть змушені скинутись на заставу..
у пороха є можливість зробити ще один майдан.
але це на руку путіну
янелох це розуміє і тому так себе веде.
йому аплодували б 73%, як би він це зробив весною 2020.
зараз вже пізно
голосував я за пороха і ще раз буду голосувати.
другої альтернативи нема
Стоит также добавить, что по данным все того же «Фокуса» в 2013 году капитал Медведчука составил 270,5 млн. долларов США, а спустя 5 лет, в 2018 году (при Порошенко), капитал кума Путина составил уже 55 млн. долларов.
https://www.dialog.ua/ukraine/225589_1615650627 Состояние Медведчука при Зеленском выросло в 20 раз - журнал "Фокус" - | Диалог.UA (dialog.ua)