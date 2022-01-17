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Новини
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Через держрегулювання цін з полиць "АТБ" можуть зникнути деякі продукти

Через держрегулювання цін з полиць

Встановлена державою націнка не більше 10% не покриває витрат на логістику та операційні послуги.

Про це пише у фейсбуці генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановлена планка націнки не більше 10% за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. Отже, цілком може призвести до призупинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів та розуміння порядку їх ціноутворення", - зазначив він.

За словами Маркова, ціни на продукти ростуть через зростання цін на енергоносії, а саме - на газ. "При чому ця тенденція, за багатьма прогнозами, буде лише посилюватися", - додав він.

Читайте: Аграрії у 2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ

Автор: 

продукти (1148) ціни (3967) підвищення цін (34)


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Топ коментарі
+43
Зеленский идиот, это факт.
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17.01.2022 17:53
+32
Не лише АТБ. Ота зелена сволото замість провести індексацію згідно інфляції, тобто зробити людям надбавки до пенсій, вводить продуктові картки, щоб піарити свої тушки.
А в результаті в країні і розвалиться економіка і настане голод.
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17.01.2022 17:54
+29
Таких идиотов как ты, давно пора было закрыть в сумасшедшем доме.
А особо упоротых, показывать в зоопарке: "Совкодрочер обыкновенный, вымирающий вид".
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17.01.2022 17:57
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якщо ви про "пресерви" по 20 грн за 120 грам, яких навіть помийні коти не їдять (дуже смердить якимись ліками!!! ), то можете відати їх депутатам безкоштовно!
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17.01.2022 23:16 Відповісти
Интересно, а хрендиректор корпорации АТБ хоть закон читал? Эти нормы только во время карантина.
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18.01.2022 06:37 Відповісти
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