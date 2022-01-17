Через держрегулювання цін з полиць "АТБ" можуть зникнути деякі продукти

Встановлена державою націнка не більше 10% не покриває витрат на логістику та операційні послуги.

Про це пише у фейсбуці генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановлена планка націнки не більше 10% за документом не покриває витрати операторів ринку на логістику, сезонне списання та інші операційні послуги. Отже, цілком може призвести до призупинення реалізації зазначених продуктів харчування до моменту налагодження всіх процесів та розуміння порядку їх ціноутворення", - зазначив він.

За словами Маркова, ціни на продукти ростуть через зростання цін на енергоносії, а саме - на газ. "При чому ця тенденція, за багатьма прогнозами, буде лише посилюватися", - додав він.

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