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В "Слузі народу" закликали депутатів "ЄС" не брати участі у "політичних виставах"

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У "Слузі народу" закликають представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у "політичних виставах".

Про це йдеться у заяві політичної партії, яку речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук опублікувала у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні експрезидент Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, аби цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон. Його задум сумніву не викликає: через політизацію справи, яка розслідується відповідними органами суто в юридичній площині, уникнути будь-якої відповідальності за власні дії та ще й заробити політичні дивіденди", - йдеться в заяві.

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В "Слузі народу" вважають, що Порошенко демонструє сьогодні поведінку, "спрямовану на розкол суспільства".

"Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Натомість ми закликаємо представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у політичних виставах та спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу. Прикро, але інший підозрюваний по "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості у собі й витримки, ніж його давній товариш пан Порошенко", - зазначили у "Слузі народу".

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

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Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Порошенко Петро (15180) Слуга народу (2814) Європейська Солідарність (1084)


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Топ коментарі
+72
ага, тільки слугамнароду можна брати участь у політичних виставах, бо вони професіонали у виставах. Практично кожному можна видати диплом клоуна - навіть без екзаменів
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17.01.2022 18:02
+54
Рекомендуется всем слугам паковать свои торбы, пока не росяно.
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17.01.2022 18:02
+52
слуги урода у розпачі, не знають вже як відмазатися від ідіотизму зеленського та його проросійскої шобли..
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17.01.2022 18:02
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клоуны против спектаклей ? это что то новенькое
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17.01.2022 18:58 Відповісти
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17.01.2022 19:00 Відповісти
В ЕС и США предупредили Слуг народа не участвовать в "политических спектаклях.
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17.01.2022 19:04 Відповісти
ОТ ЩО КОНВЕРТ ЖИВОТВОРЯЩИЙ РОБИТЬ....
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17.01.2022 19:07 Відповісти
і біла доріжка
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17.01.2022 21:05 Відповісти
Не участвуйте в политических спектаклях - участвуйте в политических клоундах!
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17.01.2022 19:09 Відповісти
Зе клоуны возбудились у них хлеб забирают участие в шоу вбий країну отримай віллу фу як від них тхне
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17.01.2022 19:11 Відповісти
Призываю "слуг урода" вернуться туда,откуда они вылезли. В лепрозорий.
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17.01.2022 19:16 Відповісти
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17.01.2022 19:46 Відповісти
В анальний отвір ! Або в росію , що майже одне й теж .
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17.01.2022 21:00 Відповісти
Клоуны призывают кого то не брать участия в представлениях!
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17.01.2022 19:18 Відповісти
Цука ви шоу в Трускавці краще згадайте 😁😁😁
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17.01.2022 19:22 Відповісти
Обиду слуг зеленой плесени понять можно.....Как никак они ведущие "артисты" и конкурентов им не надо. Да и в сценарии об этом ни гу-гу. Короче , квартал требует монополию!
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17.01.2022 19:28 Відповісти
Мабуть Зелені ще не відійшли від дози, щоб нести таку ахінею. Спектакль який вони влаштували дивиться увесь світ і я не здивуюся, як всіх зелених покидьків внесуть в список персон нон грата і не пускатимуть на улюблені курорти...
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17.01.2022 19:31 Відповісти
Звиздец!!!судье стало плохо и вызвали скорую...
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17.01.2022 19:32 Відповісти
Перевертні,блаать!
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17.01.2022 19:33 Відповісти
Это какой то сьюр , что за дичь они несут .Называется с больной головы головы на здоровую
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17.01.2022 20:11 Відповісти
Як можна щось публікувати в мос кальському телеграмі????
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17.01.2022 20:33 Відповісти
Мы услышали вас.
Когда зебила с его воровской шоблой будут судить за госизмену ---никто не выйдет, гарантия 100%!
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17.01.2022 20:43 Відповісти
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17.01.2022 20:44 Відповісти
На#уй ви ту виставу зрежисували та граєте???
Вам Україна що - квартал 95???
Мавпи зелені...
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17.01.2022 20:54 Відповісти
А ці зепі.ори так впевнені , що вони не будуть відповідати ?
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17.01.2022 21:02 Відповісти
зепоци засцяли, ростов не гумовий, а гіляки в лісі не сухі
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17.01.2022 21:04 Відповісти
Не дати зеленим втекти з України.Україна їх породила, Україна їх і закопає!
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17.01.2022 22:04 Відповісти
У зелених жаб срачка, ніхто не хоче йти назад у болото.
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17.01.2022 22:18 Відповісти
служки урода на полшестого к чему то призывают придурки идите подмойтесь ВОНЯЕТЕ
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17.01.2022 23:09 Відповісти
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