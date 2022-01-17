В "Слузі народу" закликали депутатів "ЄС" не брати участі у "політичних виставах"

У "Слузі народу" закликають представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у "політичних виставах".

Про це йдеться у заяві політичної партії, яку речниця фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Юлія Палійчук опублікувала у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.



"Сьогодні експрезидент Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння – замість того, аби цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, яких вимагає закон. Його задум сумніву не викликає: через політизацію справи, яка розслідується відповідними органами суто в юридичній площині, уникнути будь-якої відповідальності за власні дії та ще й заробити політичні дивіденди", - йдеться в заяві.

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В "Слузі народу" вважають, що Порошенко демонструє сьогодні поведінку, "спрямовану на розкол суспільства".

"Ми вважаємо такі дії проявом ганебних звичок старої політики. Але не маємо ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. Натомість ми закликаємо представників партії "Європейська солідарність" не брати участі у політичних виставах та спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу. Прикро, але інший підозрюваний по "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості у собі й витримки, ніж його давній товариш пан Порошенко", - зазначили у "Слузі народу".

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У "Європейській Солідарності" назвали це політичним замовленням та дешевим фейком.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу.

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Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков опублікував текст підозри, яку Офіс генпрокурора висунув п’ятому президенту України Петру Порошенку. Новіков також заявив, що експрезидент не планує приходити на допит 23 грудня до Держбюро розслідувань у справі про державну зраду, оскільки підозра є незаконною, а обидві повістки – виписані неправильно.

Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

Зеленський коментуючи підозру Порошенку заявив: "Я не думаю про це. Нехай розбирається суд, правоохоронні органи".

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Пізніше в "ЄС" повідомили, що крім майна Порошенка, суд арештував активи та рахунки "Прямого" та "5 каналу".

Однак ДБР спростувало інформацію про арешт активів "Прямого" і "5 каналу". У відповідь адвокат п'ятого президента Порошенка Ігор Головань оприлюднив витяг з ухвали суду про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал", а також відповідний витяг з прокурорського клопотання.

Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.