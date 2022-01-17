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Новини Силовики
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Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. "боргу", - Нацполіція. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали кримінального авторитета, який вимагав 250 тис. долл. у місцевого бізнесмена.

Про це інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. боргу, - Нацполіція 01

"Кримінальний авторитет погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому 250 тисяч доларів неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства.

Сьогодні, 17 січня, оперативники, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД затримали фігуранта під час отримання коштів. З місця події вилучили 150 тис. дол.", - йдеться у повідомленні.

Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. боргу, - Нацполіція 02
Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. боргу, - Нацполіція 03

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Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. боргу, - Нацполіція 04

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 4. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. 

Автор: 

криміналітет (301) Нацполіція (15198) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5631)


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Топ коментарі
+9
за такі дії потрібно ""ЗА супротив при затриманні""" робити так, що б міг трохи говорити.
розказав,, покашляв і здох....
з спільниками, те ж саме
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17.01.2022 18:33
+9
Цих авторитетів як мурах розплодилось, нема кого накуй послать.
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17.01.2022 18:44
+3
это точно... нет авторитетов....меньше проблем и приступников .а шушеру давить как тараканов ... а то впоймали отпустили...впоймали и куда то выдворили....а они снова здесь...неа не будет так никакого толку ни с приступниками .ни с алигархами ни с корупционерами ни с мажорами.... пустая суета сует.... от дурной как говорится головы ни ногам ни голове покоя нет.. вечное движение лижбы при деле все были... движение ...жизнь....))
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17.01.2022 18:38
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за такі дії потрібно ""ЗА супротив при затриманні""" робити так, що б міг трохи говорити.
розказав,, покашляв і здох....
з спільниками, те ж саме
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17.01.2022 18:33 Відповісти
было бы круто.
каюсь, фильм смотрел давно - ""Белая стрела", - вроде таких ублюдков отстреливали.
но там мусора были. это говно так ""задерживали " "Чикатило" шо пару мужиков запрессовали и одного убили.
Невзоров недавно сказал - - в "дружинах" по поиску маньяка самым смелым был тот же Чикатило
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17.01.2022 18:38 Відповісти
это точно... нет авторитетов....меньше проблем и приступников .а шушеру давить как тараканов ... а то впоймали отпустили...впоймали и куда то выдворили....а они снова здесь...неа не будет так никакого толку ни с приступниками .ни с алигархами ни с корупционерами ни с мажорами.... пустая суета сует.... от дурной как говорится головы ни ногам ни голове покоя нет.. вечное движение лижбы при деле все были... движение ...жизнь....))
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17.01.2022 18:38 Відповісти
в некоторых штатах - третье нарушение = пожизняк.
я не брешу - бывает такое то.
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17.01.2022 18:45 Відповісти
100%!Автритетов хватает и в европе!Но как то они своми дилишки крютят!Китайцы,Арабы и Т.П.! такие деньги крутят налоги платят и спят СПОКОЙНО!Украине как не жаль но вырваться с такой ЧЕРНОЙ ДЫРЫ!и 100 лет не хватит!Вот почему молодёж выезжает за кордон!ЖИЗНЬ ОДНА!!!
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18.01.2022 00:22 Відповісти
""""забагато Навару""
ну и поедет опять быть Паханом. или даже круче - сам начзоны ему приносить будет... не только суп. не получилось. а на Филиппинах его бы просто не довезли туда. и да, это правильно - рецидивист? - получи 9 грамм.
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17.01.2022 18:43 Відповісти
Цих авторитетів як мурах розплодилось, нема кого накуй послать.
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17.01.2022 18:44 Відповісти
Половина тих "авторітетів" на параші жили в хаті, а потім купили титул за бабло.
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17.01.2022 18:47 Відповісти
титул только один-вор. все остальное-фуфло, дворовая самодеятельность. параша, это ведро, в которое раньше срали в камере, а потом чухан выносил. поэтому - не НА параше, а - возле параши. петухи кстати у параши не живут, наоборот, прикормленные, и пахнут.
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17.01.2022 22:51 Відповісти
Странно что ДСР его поймали, как я знаю в Чернигове ДСР крышует преступность, чему есть логическое объяснение и доказательства.
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17.01.2022 18:48 Відповісти
За базар ответишь .
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17.01.2022 20:26 Відповісти
почему ласты у овторитета не на каблуках?
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17.01.2022 18:46 Відповісти
Довічне за такі злочини потрібно давати - привчати людей, до поваги до чужого майна.
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17.01.2022 18:46 Відповісти
От цікаво,під заставу відпустять,чи домашній арешт?
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17.01.2022 18:57 Відповісти
Прочитал слова -криминвльный авторитет и подумал что это сегодняшний суд. Потом дальше почитал и понял - Ан нет,другое
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17.01.2022 19:00 Відповісти
Что такое "криминальный авторитет" ? И для кого он "авторитет" ? По-моему ,такими заголовками и создаются эти "авторитеты" .....Нет бы написали , - запаковали урку из блатных...
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17.01.2022 19:23 Відповісти
шо то по мелкому работать стали, видвть уся крыша вместе с баблом окончательно зависли
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17.01.2022 20:21 Відповісти
а квартальний псевдоміністр Ляшко коли поверне вкрадені млн дол. американському інвестору?
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17.01.2022 20:35 Відповісти
250 тис. дол. віддавав, а 150 тис. дол. охоронці вилучили. Чомусь видається, що претензій у підприємця до охоронців про видачу решти не буде
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17.01.2022 20:39 Відповісти
У селищі Маневичі Волинської області до 4 років та 3 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який у магазині вкрав пляшку горілки

Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, раніше судимий чоловік 26 листопада 2021 року вкрав із магазину пляшку горілки ємністю 0,5 л та вартістю 64 гривень 17 копійок без ПДВ. Він заховав алкоголь в штанах, а коли це помітили продавці, то відмовився сплатити і втік.

На суді встановили, що чоловік відшкодував магазинові вартість вкраденого. Проте суд кваліфікував грабіж, як "тяжкий злочин", що вчинений повторно, оскільки чоловік мав судимість за крадіжки.
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17.01.2022 21:24 Відповісти
у него близкий родственник до недавнего времени был у Баканова советником) порешают за долю малую) отпустят с извинениями)
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17.01.2022 21:42 Відповісти
 
 