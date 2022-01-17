Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. "боргу", - Нацполіція. ФОТО

У Харкові правоохоронці затримали кримінального авторитета, який вимагав 250 тис. долл. у місцевого бізнесмена.

Про це інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Кримінальний авторитет погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому 250 тисяч доларів неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства.

Сьогодні, 17 січня, оперативники, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД затримали фігуранта під час отримання коштів. З місця події вилучили 150 тис. дол.", - йдеться у повідомленні.





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Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 4. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.