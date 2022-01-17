Кримінальний авторитет затриманий у Харкові за вимагання 250 тис. долл. "боргу", - Нацполіція. ФОТО
У Харкові правоохоронці затримали кримінального авторитета, який вимагав 250 тис. долл. у місцевого бізнесмена.
Про це інофрмує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Кримінальний авторитет погрозами фізичної розправи та знищення майна змушував місцевого підприємця віддати йому 250 тисяч доларів неіснуючого боргу. Процес вимагання та отримання частини обумовленої суми зафіксували поліцейські відповідно до чинного законодавства.
Сьогодні, 17 січня, оперативники, слідчі обласної поліції за силової підтримки КОРД затримали фігуранта під час отримання коштів. З місця події вилучили 150 тис. дол.", - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 4. ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
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розказав,, покашляв і здох....
з спільниками, те ж саме
каюсь, фильм смотрел давно - ""Белая стрела", - вроде таких ублюдков отстреливали.
но там мусора были. это говно так ""задерживали " "Чикатило" шо пару мужиков запрессовали и одного убили.
Невзоров недавно сказал - - в "дружинах" по поиску маньяка самым смелым был тот же Чикатило
я не брешу - бывает такое то.
ну и поедет опять быть Паханом. или даже круче - сам начзоны ему приносить будет... не только суп. не получилось. а на Филиппинах его бы просто не довезли туда. и да, это правильно - рецидивист? - получи 9 грамм.
Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, повідомляє ТСН.ua.
За даними суду, раніше судимий чоловік 26 листопада 2021 року вкрав із магазину пляшку горілки ємністю 0,5 л та вартістю 64 гривень 17 копійок без ПДВ. Він заховав алкоголь в штанах, а коли це помітили продавці, то відмовився сплатити і втік.
На суді встановили, що чоловік відшкодував магазинові вартість вкраденого. Проте суд кваліфікував грабіж, як "тяжкий злочин", що вчинений повторно, оскільки чоловік мав судимість за крадіжки.