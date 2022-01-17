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Станцію метро "Позняки" зачинено на вхід і вихід через інформацію про замінування (оновлено)

Станцію метро

Станцію столичного метрополітену "Позняки" зачинено на вхід та вихід через інформацію про замінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Позняки" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві через анонімні дзвінки про мінування закрили чотири станції метро

ОНОВЛЕНО: о 19:28 столичний метрополітен повідомив, що станцію знову відкрито - її оглянули й не виявили вибухівки.

Київ (19528) Метрополітен (1418) мінування (1218)


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Топ коментарі
+7
Зеля с }{уйлом резвятся на пару.
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17.01.2022 19:08
+6
Звонок поступил из аппарата президента?
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17.01.2022 19:08
+5
Банкова вже метро мінує, автозаки підігнали до суду - зеля вчергове за сьогодні обісцявся
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17.01.2022 19:05
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Банкова вже метро мінує, автозаки підігнали до суду - зеля вчергове за сьогодні обісцявся
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17.01.2022 19:05 Відповісти
Гопота готує арешт .
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17.01.2022 19:07 Відповісти
Зеля с }{уйлом резвятся на пару.
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17.01.2022 19:08 Відповісти
Звонок поступил из аппарата президента?
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17.01.2022 19:08 Відповісти
от же твари зебильные
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17.01.2022 19:14 Відповісти
Все чиновники , учавствующие в зеленых игрищах ответят за все.
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17.01.2022 19:18 Відповісти
Луценко годину назад сказав, що Клоун на Сейшелах відпочиває з сім'єю...
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17.01.2022 19:19 Відповісти
Щоб люди не їхали. От же зелений пдр...
Робить те саме що його колеги фуйло і Лукашенко.
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17.01.2022 19:22 Відповісти
Зектатура
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17.01.2022 19:24 Відповісти
***** потирает руки - Зеро скоро выполнит его приказ, арестует "партию войны"
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17.01.2022 19:29 Відповісти
кароче членограю позняк метаться, тока святый петр спасет украину
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17.01.2022 20:05 Відповісти
 
 