Станцію метро "Позняки" зачинено на вхід і вихід через інформацію про замінування (оновлено)

Станцію столичного метрополітену "Позняки" зачинено на вхід та вихід через інформацію про замінування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Позняки" зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки", - йдеться у повідомленні.

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ОНОВЛЕНО: о 19:28 столичний метрополітен повідомив, що станцію знову відкрито - її оглянули й не виявили вибухівки.