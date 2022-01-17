Велика Палата ВСУ визнала незаконними схеми з виведення з "Укрпрофбанку" ліквідних активів через пов’язані з Юркевичем компанії

11 січня 2022 року Велика Палата Верховного суду України розглядала прецедентну справу про незаконне виведення у 2015 році активів зі збанкрутілого "Українського професійного банку" (УПБ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hubs.ua.

Як стало відомо Hubs.ua з резолютивної частини постанови, суд задовольнив позови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (представляє інтереси держави та УПБ, який ліквідовують) та компанії "ФК "Інвестохіллс Веста" (також подала касаційну скаргу).

Hubs.ua писав, що справа №910/10784/16 розглядається з 2016 року за позовом УПБ в особі Фонду до ТОВ "ФК Аурум Фінанс" та ТОВ "Гурман 2014". ФГВФО вимагає від "ФК Аурум Фінанс" повернути УПБ право вимоги на заставне майно Меблевого комбінату "Стрий". Згідно матеріалів справи, на травень 2015 р. МК "Стрий" заборгував за кредитом "Укрпрофбанку" біля $6 млн. Під цей кредит комбінат передав у іпотеку майно (нерухомість тощо) ринковою вартістю 153,8 млн грн. (за даними Фонду на травень 2015 р.).

У кінці квітня 2015 р. НБУ визнав УПБ проблемним та ввів низку обмежень на операції, а 28 травня – неплатоспроможним. Напередодні введення в банк тимчасової адміністрації УПБ переуступив право вимоги на заставне майно МК "Стрий" фінансовій компанії "Аурум Фінанс". Остання начебто оплатила УПБ за права на це майно 4,6 млн грн (або всього біля $220 тис.) по внутрішньобанківським переказам. Згодом "Аурум Фінанс" вивело права на майно МК "Стрий" на фірму "Гурман 2014".

Фонд визнав всі вказані правочини з кредитом МК "Стрий" нікчемними, так як реальних коштів "Аурум Фінанс" банку не переказував, операції були штучними та не проводились через кореспондентський рахунок НБУ, майно було виведене з банку за безцінь, а сам "Аурум Фінанс" може бути пов’язаним з УПБ.

Раніше господарські суди першої та другої інстанцій стали на сторону фірми "Аурум Фінанс". Вони формально посилались на платіжне доручення про перерахунок коштів цією фірмою на адресу УПБ. Хоча цю операцію Фонд визнав нікчемним – коштів у банку на той момент майже не було.

ВП ВС скасувала рішення судів попередніх інстанцій. Суд встановив, що правочини по виведенню активів (ліквідної нерухомості) з "Укрпрофбанку" є нікчемними та повернув банку права вимоги на майно, що належало МК "Стрий". А також зобов’язав "Гурман 2014" повернути УПБ оригінали всіх кредитних та іпотечних договорів, права на які у травні 2015 року за нікчемними правочинам були передані "Аурум Фінанс".

ЗМІ писали, що напередодні введення в УБП тимчасової адміністрації з нього було виведено більшість активів. За даними Фонду, з банку незаконно вивели 3,1 млрд грн. Наразі УПБ перебуває в стадії ліквідації. У грудні 2021 р. суд розпочав допит свідків у рамках кримінальної справи СБУ №22018000000000349 щодо незаконного виведення у 2015 р. на ФК "Аурум Фінанс" проблемних кредитів УПБ. У тому числі кредитів, виданих меблевому комбінату "Стрий". Прокуратура обвинувачує у злочинах колишнього в. о. правління УПБ Олексія Каргаполова.

Олексій Каргаполов – менеджер та власник компаній, пов’язаних з Анатолієм Юркевичем (контролер групи Milkilend). Бенефіціар згаданої "ФК Аурум Фінанс" – Валентина Пшенична. Вона була пов’язана з Юркевичем через іншу компанію. НБУ визнав Анатолія Юркевича та ДП "Мілкіленд-Україна" особами, пов’язаними з "Українським професійним банком".

Крім того, за інформацією ФГВФО, у виведенні коштів за нікчемними правочинами приймали участь низка пов’язаних людей та компаній. Серед інших, це "Банкомзв’язок" – раніше її бенефіціарами були вказані Юркевич та Сергій Сподін. Останній пов’язаний з фірмами, що приймали участь у судових тяжбах навколо мільярдних проблемних кредитів "Укрексімбанку", виданих у період 2006-2008 рр. Також у справі про банкрутство УПБ фігурує компанія "Фармхім", яка підконтрольна Віктору Капустіну (екскерівник Укресімбанку, 2005-2010 рр.).

У грудні 2021 року Україна підписала Меморандум з МВФ на отримання чергового траншу. Згідно домовленостям Офіс генпрокурора повинен надати звіт про кримінальні справи щодо незаконного виведення активів з банків-банкрутів. А уряд разом з НБУ – розробити стратегію щодо їх повернення.