Зараз ми маємо справу з армією РФ, що налічує майже мільйон військовослужбовців, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи кількість російських військових біля кордонів України, закликав не зациклюватися на цифрі в 100 тисяч. Він нагадав, що маємо справу з усією армією Російської Федерації, а це майже мільйон військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Після засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів у Залужного запитали, чи усвідомлюють союзники, що зараз Україна забирає на себе щонайменше 100-тисячне угруповання російських військ, які в іншому випадку могли б бути передислоковані кудись ближче до кордонів Альянсу.

"Мені, як людині військововій, не подобається ця цифра в 100 000. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 000, а через тиждень – 780 000, – у РФ є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією РФ, що сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", – сказав головком ЗСУ.

За словами Залужного, на засіданні Військового комітету він довів до партнерів, що "це не ілюзія, це реальна загроза", і треба враховувати, що Україні протистоїть агресор із майже мільйонним військом. За підсумками спілкування з колегами у Залужного склалося "стійке враження": вони все ясно і чудово розуміють з військової точки зору. За його словами, "люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно правильну оцінку ситуації".

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Він також зазначив, що отримати військову допомогу чи залучити військових НАТО до операцій в Україні буде неможливо, і всі це розуміють. Проте Україна сподівається на політичний вплив НАТО.