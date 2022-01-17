Зараз ми маємо справу з армією РФ, що налічує майже мільйон військовослужбовців, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи кількість російських військових біля кордонів України, закликав не зациклюватися на цифрі в 100 тисяч. Він нагадав, що маємо справу з усією армією Російської Федерації, а це майже мільйон військовослужбовців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Після засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів у Залужного запитали, чи усвідомлюють союзники, що зараз Україна забирає на себе щонайменше 100-тисячне угруповання російських військ, які в іншому випадку могли б бути передислоковані кудись ближче до кордонів Альянсу.
"Мені, як людині військововій, не подобається ця цифра в 100 000. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 000, а через тиждень – 780 000, – у РФ є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією РФ, що сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", – сказав головком ЗСУ.
За словами Залужного, на засіданні Військового комітету він довів до партнерів, що "це не ілюзія, це реальна загроза", і треба враховувати, що Україні протистоїть агресор із майже мільйонним військом. За підсумками спілкування з колегами у Залужного склалося "стійке враження": вони все ясно і чудово розуміють з військової точки зору. За його словами, "люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно правильну оцінку ситуації".
Він також зазначив, що отримати військову допомогу чи залучити військових НАТО до операцій в Україні буде неможливо, і всі це розуміють. Проте Україна сподівається на політичний вплив НАТО.
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Беня наказав!!!! ДЛБЙБ …
Сашко Білий попереджував про кловунів та прокурорських ….
Знову надія на Захисників України!!!,
Вспомним Вьетнам.