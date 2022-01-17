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Зараз ми маємо справу з армією РФ, що налічує майже мільйон військовослужбовців, - Залужний

Зараз ми маємо справу з армією РФ, що налічує майже мільйон військовослужбовців, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи кількість російських військових біля кордонів України, закликав не зациклюватися на цифрі в 100 тисяч. Він нагадав, що маємо справу з усією армією Російської Федерації, а це майже мільйон військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Після засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників генштабів у Залужного запитали, чи усвідомлюють союзники, що зараз Україна забирає на себе щонайменше 100-тисячне угруповання російських військ, які в іншому випадку могли б бути передислоковані кудись ближче до кордонів Альянсу.

"Мені, як людині військововій, не подобається ця цифра в 100 000. Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 000, а через тиждень – 780 000, – у РФ є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією РФ, що сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", – сказав головком ЗСУ.

За словами Залужного, на засіданні Військового комітету він довів до партнерів, що "це не ілюзія, це реальна загроза", і треба враховувати, що Україні протистоїть агресор із майже мільйонним військом. За підсумками спілкування з колегами у Залужного склалося "стійке враження": вони все ясно і чудово розуміють з військової точки зору. За його словами, "люди військові простіше дивляться на речі, що дозволяє їм робити абсолютно правильну оцінку ситуації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми захищатимемо свою землю до останньої краплі крові, - Залужний

Він також зазначив, що отримати військову допомогу чи залучити військових НАТО до операцій в Україні буде неможливо, і всі це розуміють. Проте Україна сподівається на політичний вплив НАТО.

Автор: 

армія рф (17509) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+37
Роздайте охочим українцям зброю і картина зміниться.
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17.01.2022 19:38
+13
Значит закопаем этот миллион в украинский чернозем!!!
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17.01.2022 19:46
+11
Ага, мільйон. А точніше 900 000. З них 150 000 - флот, 180 000 - штабники всіякі та убербійці з універів та ВНЗ, 60 000 - ракетно-ядерні війська, 30 000 - залізничники. Резер ще треба ж мати... Навіть якщо з Кавказу, кордону з Китаєм та Японією всіх вискребнуть - ну тисяч 200 пригнати зможуть. Тобто, це в нас "трохи" не мільйон піхоти вже, так?

ЗСУ: 250 000, що майже всі мають бойовий досвід, 40 000 гвардійців, 35 000 прикордонників. Плюс мільйон у резерві.

Якщо почнеться агресія - впишуться одразу купа країн зброєю плюс санкції.

Така х..я, малята. Нікому з верхівки рф та війна не потрібна насправді, бо за лічені години вони лишаться доступу до своїх рахунків, хатинок, шопінгу та харчів, діточки у гарвардах і все таке...
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17.01.2022 20:13
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нормальный человек, не будет служить зе-мафии...
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17.01.2022 21:32 Відповісти
служить будет, а умирать за земафию и судей не будет....
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17.01.2022 21:37 Відповісти
Ось так цапи воюють. https://www.youtube.com/watch?v=T3f42P3sIDg&t=1s
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17.01.2022 21:54 Відповісти
а то Путин нападет. эта парадигма позволяет не воевать за Родину и свои земли.
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17.01.2022 22:34 Відповісти
та там тыс 300 кухарей писарей из этйо цифры, швачек бухгалтеров, сторожей итд. Боеспособныых там до 200тыс и то, это очень громко сказано
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17.01.2022 23:03 Відповісти
верно сказал.
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18.01.2022 00:13 Відповісти
Видать из ОП пришла разнарядка как-то отвлечь народ ордой у ворот вместо наблюдения за фарсом ловли Порошенка.
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18.01.2022 00:18 Відповісти
Украинской армии нужно делать приоритет на ПВО, ПРО, РЭБ и на ОТРК-Сапсан 5-6 дивизий хватит. И Береговой ракетный комплекс Нептун....Плюс на ударные БПЛА и барражирующие ракеты-боеприпасы .
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18.01.2022 01:38 Відповісти
МЫ ДОМА, А ОНИ БУДУТ ТРУПЫ !!! ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖАТЬ ИХ И ИХ БЛИЗКИХ В ДРУГИХ СТРАНАХ !!!
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18.01.2022 01:39 Відповісти
Головне збурити Україну арештом Порошенка, які там війська хуіла з лукашенком уздовж кордону, Порошенко!!!
Беня наказав!!!! ДЛБЙБ …
Сашко Білий попереджував про кловунів та прокурорських ….
Знову надія на Захисників України!!!,
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18.01.2022 08:55 Відповісти
И шо?
Вспомним Вьетнам.
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18.01.2022 09:15 Відповісти
Надо не забывать, что это миллион Ванек -тунеядцев, алкоголиков, наркоманов!
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18.01.2022 09:47 Відповісти
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