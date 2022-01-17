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Новини
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"Бограч-індекс" для вимірювання цін на продукти запровадили на Закарпатті

Розробники з Карпатського центру полінгових досліджень ввели поняття бограч-індексу. За ним мірятимуть ціни на найпопулярніші продукти в регіоні.

Про це повідомив директор Карпатського центру полінгових досліджень Федір Шандор, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Бограч-index" — це закарпатське ноу-хау, щось на кшталт індексу біг-маку, за яким визначають купівельну спроможність жителів різних країн. Це вимірювання цін на найпопулярніші продукти в регіоні для гуляшу, який їдять всі закарпатці - із розрахунку на одну сім'ю. До бограч-набору входять базові продукти: м'ясо, мука, вода, овочі, спеції", - розказав він.

За словами Шандора, у січні експерти Карпатського центру полінгових досліджень дослідили, що для того, аби зварити 5 л бограчу одна сім'я на Закарпатті має витратити 471 гривню.

Найдорожче в наборі - м'ясо і сало. Також враховується картопля та паприка.

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Щомісячний "бограч-індекс" визначатимуть надалі, це дасть можливість оцінити купівельну спроможність жителів Закарпаття. У червні можна буде підвести перші підсумки та оцінити за бограч-індексом ріст цін в регіоні.

У світі користуються так званим "індексом БігМака" - неофіційним способом визначення паритету купівельної спроможності. "Бутербродний" курс - це винахід видання The Economist, який визначає скільки повинен коштувати бутерброд "БігМак" від "МакДоналдс" у тій чи іншій країні, враховуючи курс її національної валюти.

Також читайте: Аграрії у 2021 році підняли ціни на продукти на 40%, доходи населення зросли на 3% , - глава ради НБУ

Автор: 

продукти (1149) ціни (3967) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+11
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17.01.2022 19:59
+10
Сколько продуктовых карточек надо будет иметь ...что бы приготовить это блюдо.???
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17.01.2022 19:49
+10
У 2018 році, Мосейчучка рахувала вартість "борщового набору". При "баризі", він коштував 48 грн...



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17.01.2022 20:07
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бограч-не бограч готовь кошелек. Все-равно подорожает.
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17.01.2022 19:42 Відповісти
неактуально...в офисе фаршированная рыба с мацой...у них свой индекс.
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17.01.2022 19:44 Відповісти
Скумбрия
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17.01.2022 19:46 Відповісти
По 8, но большая, по 6 но маленькая.
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17.01.2022 19:59 Відповісти
Я сегодня покупал даже за 7. Правда за 100 грамм
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17.01.2022 22:10 Відповісти
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17.01.2022 20:01 Відповісти
Коля бограч!!!
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17.01.2022 19:44 Відповісти
бограч - мадярська юшка...
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17.01.2022 20:21 Відповісти
Сколько продуктовых карточек надо будет иметь ...что бы приготовить это блюдо.???
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17.01.2022 19:49 Відповісти
До...я.
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17.01.2022 20:01 Відповісти
Калорийность бумаги низковата
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17.01.2022 20:30 Відповісти
Таких продуктов по карточкам не будет.
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17.01.2022 21:44 Відповісти
а чом би й нi раз там нe борщ головний.
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17.01.2022 19:50 Відповісти
Сегодня главное
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17.01.2022 20:02 Відповісти
На Закарпатті більшість населення - українці, тому борщ - головніше бограча. Тим більше, що ******* люди стараються здоровіше харчуватися, а бограч часто не поїж. Ми, дійсно, їмо багато страв угорської, словацької та інших кухонь. Тим цікавіше і смачніше.
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17.01.2022 23:11 Відповісти
Нужно отслеживать индекс скумбрии, это должна биржа делать, как индекс Dow Jones типа😁😁
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17.01.2022 19:55 Відповісти
время покупать скумбрийкоины
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18.01.2022 00:59 Відповісти
Я надеюсь этот индекс безбарьерный и учёл мороженную скумбрию по 8 гр. за 1 кило и сало ( с тоненькой ниточкой мяса размером с большой палец коли котлеты) по 50 гр. за 1 кило с Бессарабского рынка.
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17.01.2022 19:57 Відповісти
В Україні майже 10 років існує "індекс борщу"... бограч це угорська національна страва. Сєпарня...
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17.01.2022 19:58 Відповісти
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17.01.2022 20:06 Відповісти
Раньше борщ с мясом считали
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17.01.2022 21:45 Відповісти
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17.01.2022 19:59 Відповісти
F
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17.01.2022 20:00 Відповісти
What's going on?
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17.01.2022 20:13 Відповісти
усе на що була здатня))))
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17.01.2022 20:25 Відповісти
Перевіряє, чи зняли бан. Боти часто так роблять, просто вони не пам'ятають, коли саме їх забанили.
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17.01.2022 20:47 Відповісти
У 2018 році, Мосейчучка рахувала вартість "борщового набору". При "баризі", він коштував 48 грн...



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17.01.2022 20:07 Відповісти
На Поліссі запровадили лобстер-індекс
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17.01.2022 20:13 Відповісти
А если бы вы знали, какой вкусный этот гуляш!
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17.01.2022 20:26 Відповісти
Vikusya***


На все здатні, аби лиш Рошен не їсти

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17.01.2022 20:28 Відповісти
у нiмцiв є цибульний суп - там лишe цибуля
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17.01.2022 20:40 Відповісти
тут речь о кондиторке
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17.01.2022 20:41 Відповісти
так само як i про основнe блюдо. iх об"єднує цибуля.
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17.01.2022 21:32 Відповісти
біля світловодська є навіть ціла річка - цибульник...невеличка
і чогось же ж назвали її так
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18.01.2022 07:21 Відповісти
У падальщиков то же есть луковый суп и, что, он заменяет шоколад?
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17.01.2022 21:12 Відповісти
нє вiн просто корисний
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17.01.2022 21:33 Відповісти
До бограч-набору входять базові продукти: м'ясо, мука, ..борошно.., вода, овочі, спеції", - розказав він Джерело:

Ало, Бутусов, школярів найми статті писати. Журналісти в тебе неуки.
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17.01.2022 20:29 Відповісти
Дануна,цуйка хороша з усім піва...)))
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17.01.2022 20:31 Відповісти
Палинка )) Цуйка ближе к Солотвино ))
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17.01.2022 20:42 Відповісти
и скока будет стоить унция белого порошку, зеле на понюшку?
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17.01.2022 20:32 Відповісти
наркош дороже чем алкаш, везет народу с *************
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17.01.2022 20:38 Відповісти
це самый счастливый у мире народ
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17.01.2022 20:40 Відповісти
Кушають - свині, а люди - їдять!

Хоча як про це може знати свинособака.
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17.01.2022 20:51 Відповісти
бутерброд "БигМак" от "МакДоналдс" Источник:

Эээ, бутерброд? Серьезно?
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17.01.2022 21:20 Відповісти
Более мерзкого и неполезного блюда чем бограч трудно придумать. Жирная гадость. Понятно почему венгры его любят, они же прямые потомки варваров, никакой тонкости национальной кухни...
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17.01.2022 22:38 Відповісти
Закарпатский ШОВДАРЬ
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17.01.2022 23:30 Відповісти
Шось у мордвинів з русинським ізигом нічого не вийшло - тож вирішили зайти з козирів 😁
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18.01.2022 04:06 Відповісти
За словами Шандора, у січні експерти Карпатського центру полінгових досліджень

Хто б сумнівався... Угорське ім'я Шандор та угорська страва Бограч... Це не на Закарпатті, а в Берегівському районі
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18.01.2022 11:24 Відповісти
 
 