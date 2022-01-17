"Бограч-індекс" для вимірювання цін на продукти запровадили на Закарпатті

Розробники з Карпатського центру полінгових досліджень ввели поняття бограч-індексу. За ним мірятимуть ціни на найпопулярніші продукти в регіоні.

Про це повідомив директор Карпатського центру полінгових досліджень Федір Шандор, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Бограч-index" — це закарпатське ноу-хау, щось на кшталт індексу біг-маку, за яким визначають купівельну спроможність жителів різних країн. Це вимірювання цін на найпопулярніші продукти в регіоні для гуляшу, який їдять всі закарпатці - із розрахунку на одну сім'ю. До бограч-набору входять базові продукти: м'ясо, мука, вода, овочі, спеції", - розказав він.

За словами Шандора, у січні експерти Карпатського центру полінгових досліджень дослідили, що для того, аби зварити 5 л бограчу одна сім'я на Закарпатті має витратити 471 гривню.

Найдорожче в наборі - м'ясо і сало. Також враховується картопля та паприка.

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Щомісячний "бограч-індекс" визначатимуть надалі, це дасть можливість оцінити купівельну спроможність жителів Закарпаття. У червні можна буде підвести перші підсумки та оцінити за бограч-індексом ріст цін в регіоні.

У світі користуються так званим "індексом БігМака" - неофіційним способом визначення паритету купівельної спроможності. "Бутербродний" курс - це винахід видання The Economist, який визначає скільки повинен коштувати бутерброд "БігМак" від "МакДоналдс" у тій чи іншій країні, враховуючи курс її національної валюти.

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