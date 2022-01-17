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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму планують залучити кожного десятого школяра до військової освіти, - прокуратура АРК

Окупанти в Криму планують залучити кожного десятого школяра до військової освіти, - прокуратура АРК

В окупованому Криму російська влада планує до 2024 року залучити кожного десятого школяра до військової освіти.

Про це повідомив керівник Прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ.

"8 років держава-окупант та її окупаційна адміністрація в Криму, окрім незаконних призовних кампаній, проводять заходи, спрямовані на пропаганду вступу до армії РФ, у тому числі серед дітей. Державна політика РФ стосовно мілітаризації мешканців окупованого півострова носить систематичний і широкомасштабний характер та спрямована не тільки на юнаків, а й на дітей, починаючи від дошкільного віку. У кадетських училищах, військових навчальних закладах, в загальноосвітніх школах створюються воєнізовані класи, де відбувається навчання дітей військовій тактиці, стратегії, поводженню з різними видами зброї", – розповів Поночовний.

к приклад, "Юнармія" - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації. Серед цілей функціонування цього руху: "виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках". Та й про добровільність такого "навчання" мова не йде. За даними прокуратури автономії до кінця 2024 року окупанти запланували прийняти до лав "Юнармії" кожного десятого школяра.

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Він зазначив, що такі дії російської "влади" кваліфікуються  як воєнний злочин, за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Наразі, прокуратурою АРК повідомлено про підозри двом "керівникам регіональних штабів "Юнармії", щодо одного з яких, в порядку спеціального досудового розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.

Автор: 

армія рф (17509) діти (5089) Крим (14175) Поночовний Ігор (19)


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Топ коментарі
+6
Буряты не бесконечны
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17.01.2022 20:10
+5
В мене запитання: хто забороняє нам кожного першого?! Україну треба боронити - інакше з @бнутими сусідами не вижевемо!
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17.01.2022 20:27
+3
Ето кстати для тех касается кто думает что если Украина сдастся то войны не будет и их дети воевать не будут. Как раз все до наоборот, если Украина сдастся то все украинские дети будут воевать за Рашку притом в первых рядах в виде пушечного мяса.
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17.01.2022 20:42
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Буряты не бесконечны
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17.01.2022 20:10 Відповісти
Россия возвращается к политике некоего АРАКЧЕЕВА. Военные поселения. Фсё енто было в истории РИ
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18.01.2022 05:19 Відповісти
Ну это же не "воевать в войнах НАТО"!
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17.01.2022 20:13 Відповісти
В мене запитання: хто забороняє нам кожного першого?! Україну треба боронити - інакше з @бнутими сусідами не вижевемо!
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17.01.2022 20:27 Відповісти
Росо-орда окрім війн , ніяких цілей для себе не ставить . Маємо гуртуватись усім , свідомим світом , для протистояння навалі доісторичних тварин з-за поребрика ...
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17.01.2022 20:37 Відповісти
Да что ты говогишь?!

Ну тогда лови, йододефицитный!

Как называется дом украинца - ХАТА (слово тюркское!). Чем украшается хата - КЫЛЫМОМ (слово тюркское!). Чем ограждается хата - ТЫНОМ (слово тюркское!). Что украинские женщины носят - ПЛАХТУ (слово тюркское!). Какая национальная одежда украинца: тюркские шаровары, широкий тюркский пояс. Как выглядели предки украинцев: половецкие усы (аля-Шевченко), в ухе тюркская серьга, на голове татарский чуб "оселедец". Какой национальный танец украинцев - гопак - ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ! На каких инструментах играли украинцы - на ТЮРКСКИХ! - на домре и бандуре! Чубук, бунчук, кош, кавун... и ещё много др. тюркизмов в укромове. И то, что национальным героем является казак Мамай, пояснять, надеюсь, уже ничего не нужно.
Многие украинцы, так же, как и другие тюркские народы - чернявы, круглоголовы, короткошеи и кареглазы. Какое распространённое окончание украинских фамилий? - на -УК, -ЮК. Так оканчиваются многие тюркские фамилии! На -КЬО (что означало - ЧЕЙ сын/ЧЬЯ дочь) оканчивались фамилии представителей касогов - кочевых племён, живших одно время на киевщине. Когда славянские племена начали родниться с кочевниками, -КЬО перефразировалось в - КО. Это не славянское окончание, ибо у славян фамилии оканчиваются так, что сразу можно определить кому она принадлежит - мужчине или женщине.
Таким образом, ТЫ САМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРДЫ! Поэтому, как говорят, - УЖ ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА!
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17.01.2022 21:55 Відповісти
Романчик , ви взагалі історію країни не знаєте ,певно зкурили підручник . Звідси і наративи :
- чув дзвін та не знаю де він ...
Як представник країни-окупанта (РФ) , вам краще б думати , що будете робити коли фюрер з-за поребрика , покине свій бункер , назавжди ...
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18.01.2022 20:15 Відповісти
Хотят мрази воевать нашими же людьми. Ху***ло не дурак, москвичей на войну не тащит. Потому что знает что взбунтуются москвичи если каждый день гробы в центре москвы будут носить.
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17.01.2022 20:37 Відповісти
Что там говорили крысчаны и даунбаситы, лишь бы небыла вайны? Только теперь будут воевать не за Украину а в росийской армии за хотелки Х***ла.
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17.01.2022 20:39 Відповісти
Ето кстати для тех касается кто думает что если Украина сдастся то войны не будет и их дети воевать не будут. Как раз все до наоборот, если Украина сдастся то все украинские дети будут воевать за Рашку притом в первых рядах в виде пушечного мяса.
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17.01.2022 20:42 Відповісти
В другом случае - во всех горячих точках в качестве пушечного мяса в составе НАТО! Да ещё и гораздо чаще!
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17.01.2022 21:52 Відповісти
Россияшки всегда воюют чужими руками
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17.01.2022 21:24 Відповісти
Свежак на подходе, в Чечню поедут служить😁
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17.01.2022 21:39 Відповісти
МЯЯЯЯСО !
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17.01.2022 21:48 Відповісти
Вы охренели совсем? Используете слова, смысл которых не знаете!

Оккупация - это слово, означающее занятие вооружёнными силами государства, не принадлежащей ему территории, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБРЕТЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА НАД НЕЙ (читайте "Википедию")! А территория Крыма БЫЛА ВКЛЮЧЕНА(!) Российской Федерацией В СВОЙ СОСТАВ!

Редактор, Вам не стыдно использовать политически неграмотных людей для написания статей?!
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17.01.2022 21:49 Відповісти
Там все правильно написано. Если ты не согласен, тебе не к нам и не с нами.
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17.01.2022 23:32 Відповісти
НЕ ВРИ! Я написал именно так, как написано в "Википедии"!
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18.01.2022 14:43 Відповісти
Ты ***** написал, потому что вики заполняют кацапы
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18.01.2022 15:40 Відповісти
Децимация по руцьки. ***** надо пушечное мясо.
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17.01.2022 21:58 Відповісти
А ты самокритичен, молодец!
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18.01.2022 14:44 Відповісти
Очередной кацапский недоумок. На швабру хочешь, винторогий?
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18.01.2022 16:24 Відповісти
Что путин ***** знаешь? И что Крым это Украина согласен?
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19.01.2022 09:49 Відповісти
ПутинЮгенд.
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18.01.2022 09:24 Відповісти
Это твоя кликуха - "ПутинЮгенд"? Молодец! Я так и понял.
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18.01.2022 14:46 Відповісти
Что ватник? Пришел дерьмо ********** стирать. Так плешивого кобеля не отмоешь добела. можешь хоть весть зад ему вылизать
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18.01.2022 16:27 Відповісти
что путин ***** знаешь? Ичто Крым это территория Украины согласен? Или есть возражения?
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19.01.2022 09:53 Відповісти
 
 