Окупанти в Криму планують залучити кожного десятого школяра до військової освіти, - прокуратура АРК
В окупованому Криму російська влада планує до 2024 року залучити кожного десятого школяра до військової освіти.
Про це повідомив керівник Прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ.
"8 років держава-окупант та її окупаційна адміністрація в Криму, окрім незаконних призовних кампаній, проводять заходи, спрямовані на пропаганду вступу до армії РФ, у тому числі серед дітей. Державна політика РФ стосовно мілітаризації мешканців окупованого півострова носить систематичний і широкомасштабний характер та спрямована не тільки на юнаків, а й на дітей, починаючи від дошкільного віку. У кадетських училищах, військових навчальних закладах, в загальноосвітніх школах створюються воєнізовані класи, де відбувається навчання дітей військовій тактиці, стратегії, поводженню з різними видами зброї", – розповів Поночовний.
к приклад, "Юнармія" - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації. Серед цілей функціонування цього руху: "виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках". Та й про добровільність такого "навчання" мова не йде. За даними прокуратури автономії до кінця 2024 року окупанти запланували прийняти до лав "Юнармії" кожного десятого школяра.
Він зазначив, що такі дії російської "влади" кваліфікуються як воєнний злочин, за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Наразі, прокуратурою АРК повідомлено про підозри двом "керівникам регіональних штабів "Юнармії", щодо одного з яких, в порядку спеціального досудового розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну тогда лови, йододефицитный!
Как называется дом украинца - ХАТА (слово тюркское!). Чем украшается хата - КЫЛЫМОМ (слово тюркское!). Чем ограждается хата - ТЫНОМ (слово тюркское!). Что украинские женщины носят - ПЛАХТУ (слово тюркское!). Какая национальная одежда украинца: тюркские шаровары, широкий тюркский пояс. Как выглядели предки украинцев: половецкие усы (аля-Шевченко), в ухе тюркская серьга, на голове татарский чуб "оселедец". Какой национальный танец украинцев - гопак - ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ! На каких инструментах играли украинцы - на ТЮРКСКИХ! - на домре и бандуре! Чубук, бунчук, кош, кавун... и ещё много др. тюркизмов в укромове. И то, что национальным героем является казак Мамай, пояснять, надеюсь, уже ничего не нужно.
Многие украинцы, так же, как и другие тюркские народы - чернявы, круглоголовы, короткошеи и кареглазы. Какое распространённое окончание украинских фамилий? - на -УК, -ЮК. Так оканчиваются многие тюркские фамилии! На -КЬО (что означало - ЧЕЙ сын/ЧЬЯ дочь) оканчивались фамилии представителей касогов - кочевых племён, живших одно время на киевщине. Когда славянские племена начали родниться с кочевниками, -КЬО перефразировалось в - КО. Это не славянское окончание, ибо у славян фамилии оканчиваются так, что сразу можно определить кому она принадлежит - мужчине или женщине.
Таким образом, ТЫ САМ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРДЫ! Поэтому, как говорят, - УЖ ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА!
- чув дзвін та не знаю де він ...
Як представник країни-окупанта (РФ) , вам краще б думати , що будете робити коли фюрер з-за поребрика , покине свій бункер , назавжди ...
Оккупация - это слово, означающее занятие вооружёнными силами государства, не принадлежащей ему территории, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ ОБРЕТЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА НАД НЕЙ (читайте "Википедию")! А территория Крыма БЫЛА ВКЛЮЧЕНА(!) Российской Федерацией В СВОЙ СОСТАВ!
Редактор, Вам не стыдно использовать политически неграмотных людей для написания статей?!