Окупанти в Криму планують залучити кожного десятого школяра до військової освіти, - прокуратура АРК

В окупованому Криму російська влада планує до 2024 року залучити кожного десятого школяра до військової освіти.

Про це повідомив керівник Прокуратури Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ.

"8 років держава-окупант та її окупаційна адміністрація в Криму, окрім незаконних призовних кампаній, проводять заходи, спрямовані на пропаганду вступу до армії РФ, у тому числі серед дітей. Державна політика РФ стосовно мілітаризації мешканців окупованого півострова носить систематичний і широкомасштабний характер та спрямована не тільки на юнаків, а й на дітей, починаючи від дошкільного віку. У кадетських училищах, військових навчальних закладах, в загальноосвітніх школах створюються воєнізовані класи, де відбувається навчання дітей військовій тактиці, стратегії, поводженню з різними видами зброї", – розповів Поночовний.

к приклад, "Юнармія" - дитячо-юнацький військово-патріотичний рух під патронажем Міністерства оборони РФ, який почав діяти на півострові після окупації. Серед цілей функціонування цього руху: "виростити покоління, здатне захищати вітчизну зі зброєю в руках". Та й про добровільність такого "навчання" мова не йде. За даними прокуратури автономії до кінця 2024 року окупанти запланували прийняти до лав "Юнармії" кожного десятого школяра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності "русскому миру", - Денісова

Він зазначив, що такі дії російської "влади" кваліфікуються як воєнний злочин, за ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена статтею 51(1) Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

Наразі, прокуратурою АРК повідомлено про підозри двом "керівникам регіональних штабів "Юнармії", щодо одного з яких, в порядку спеціального досудового розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду.