Територія Білорусі може бути використана для інсценування "агресії України", - Беларуская праўда
У світлі явно невдалих для Росії переговорів щодо "гарантій безпеки", де по всіх пунктах Москва почула тверде "ні" з вуст США та НАТО, у Кремлі продовжують шукати варіанти подальшого підвищення ставок.
Про це пише Беларуская праўда, інформує Цензор.НЕТ.
Оскільки розміщення ракет у Венесуелі та на Кубі є довгим, дорогим і клопітким завданням, успіх виконання якого Москві досі не зрозумілий, прийнято рішення реанімувати "передноворічні заготівлі" щодо тиску на Захід.
Проблема в тому, що Білорусь бере у них безпосередню участь, наголошується у матеріалі Олександра Вланцевича.
При цьому, на тлі зниження ризиків провокації з хімзброєю на Донбасі після публічного розкриття подібних планів Кремля американською розвідувальною спільнотою та надання їх публічності, стає більш ймовірним використання території Білорусі для інсценування акту агресії з боку України.
Під "актом агресії" мається на увазі або напад на військовослужбовців Білорусі або дислокованих у країні військовослужбовців РФ, російських військових об'єктів або дипломатичних установ.
Вже зараз О.Лукашенко озвучує абсурдні заяви про те, що Україна нібито збирає вздовж кордону з Білоруссю ударне угруповання військ, природно не пояснюючи причин такого кроку, оскільки їх просто не існує.
На цьому фоні вже оголошено, що у лютому на півдні та заході Білорусі відбудуться спільні оперативні навчання збройних сил РБ та РФ під назвою "Союзна рішучість – 2022".
За словами заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі – начальника головного оперативного управління П.Муравейка, окрім озвученого О.Лукашенком необхідність у навчаннях пов'язана також із "резонансною провокацією, викликаною так званою міграційною кризою" та розміщенням у зв'язку з цим польських військ на кордоні з Білоруссю.
У статті наголошується, що сценарій інсценування "терактів", нібито вчинених силами України, залишається високим.
Такий інцидент може статися якраз під час навчань "Союзна рішучість – 2022", будучи зрежисованим російськими спецслужбами, можливо у взаємодії з їхніми білоруськими колегами.
Події в Білорусі у цьому контексті, зазначає автор, можуть розвиватися за кількома сценаріями.
"По-перше, цього не станеться взагалі, тому що "спалилися", по-друге, так, станеться і дозволить повністю взяти під контроль білоруські спецслужби і, у боротьбі з терористичною загрозою в рамках союзної держави завести на нашу територію військовий контингент у розміри, при якому про незалежність можна буде лише згадувати.
Ну і по-третє, "casus belli" і війна з Україною, в якій Білорусі також доведеться брати участь, хочуть цього білоруси чи ні", - наголошується в матеріалі.
Автор вказує також на тривожну тенденцію втягування Білорусі в "пострадянські події", від яких країна раніше дистанціювалася, яскравим прикладом чого є "кремлівське інсценування – шоу в Казахстані".
"Лукашенко вже приміряв "китель полководця" у ситуації з Казахстаном", і Білорусь може забути про мирне життя, якщо йому це сподобалося, робить висновок автор статті.
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Бобик тю-тю. А как дышал, как дышал.... Но если серьёзно, то крысы бегут с корабля. И первыми побежали те, у кого чуйка лучше. Интересно, когда Тухлый Лещ сбежит? Судя по его любви к баблу, то он будет последним. ))
Три Зелоха- це охеренна "******* ідіотів"
ну, как говорит то.
я слушаю его - срут шо типо он заЗЕ - да, он поддерживает эту власть, но типо сам себе на уме.
так шо... не сри на Леща!!!!
я слушаю стримы и уже раз десятьт за зарплату отвечал.
и да - там еще кроме него 10 человек с теми же з.п.
реально уже задрали, извини шо на кацапской, так удобней
якого біса при..бались до квартирки?
в принципі, народ у нас такий бл.
я так понял шо ты про фейк сказал шо он типо советник, да? так вот - сам же свежий Лещ не раз опроверг на стримах и в роликах это.
и да - жаль шо Дубинского удалили, а то бы я те ролик выложил где сам Дуб ехидно говорит - да это Бигус еще не все разнюхал(то есть 20 квартир, машин и прочего.... еще не все что Дуб имеет)
а вы блин затр*хали со своими: Ыыыыы, а Лещенко квартиру купиииил, буржуй, ату его!!11
Но мені не однаково коли не фахова людина є в наглядовій раді УЗ на дуже великій зарплаті і не фіга там не робе , да і на роботу толком не ходе , ось за що він владі буде лизати до останнього
Я не раз говорил шо кроме меня в наглядовиках УЗ - еще несколько людей, но только меня изгаживают всякие писуны сетевые и крикуны горлом, как вот и вы. Че, завидно? Контракт перезаключу и вообще попросил шоб з\п урезали, так как(вы задрали уже!)
дальше - дроны к кому летали чуть ли не в окно то? к.анал Ахметки кого обсерал то?
И да, посмотреть Дубинского, с его десятками квартир и машин..... то понятно шо матами крыть должен бы таки Сергей, а не бородатое чучело - Сашка.
я вот помню как он в ролике высрал шо ему перекуп продал Мерс с 7.4 вроде движком(таких в мире - 15 вроде), а потом типо просил - продай мне взад, добавлю 5 косарей.... реально зрителей за тупое быдло считает. блин, жаль не скачал ролик то.... такого наглого звиздежа поискать еще..
хотя, может и правда - один к триллиону, шанс, чо
То що мені цікаво я написав вище - дякую за потужну реформу УЗ (((
не вдаючись у подробиці шо "Порох" наприклад з Мертвечуком..... корєшеньки, ага.
у тебе нема шо сказати - напиши шо питань більше не маєш.
я просто ненавиджу лицемірство. **** накидатись на Леща, якщо є куди більш цікаві для срачу істоти?
сорі якщо образив, просто теж "бісить" шо за квартиру одну чудака обмивають прямо як перед похороном.
я не то шо заЛеща, але тупо заколєбало шо знайшли "мальчіка для биття".
на його місці я би вже посилав як Дубінський.
правда Сашка покрєпче і може дратись, лучше чим Серлещ.... гггг
нє, ну реально. їздить на жінчиній Мазді, а сашка - автопарк такий має шо жаль(Шкода) шо ви не видів роликів про його машини - сам він викладав
круто - Субару Імпреза, Гелік, Мерс, я писав який, далі ще там якісь... круто ващє
эта.... б*же, этот Главвноком, тупо не допетрает до такого.... вы пьян шоле?
(лавочку)
Мир изменится". пес кремля заявил не давно. Лукашенко объявил о создании "тесной связки" с РФ, Украиной и Казахстаном. Лукашенко считает, что в наступившем 2022 году произойдет "объединение народов и государств в союзы", упомянув в этом контексте свою республику, а также Украину, Россию и Казахстан. В то же время глава государства заявил о необходимости возвращения Украины "в лоно нашей настоящей веры".
По словам марионетки кремля Лукашенко, 2022 год "будет непростым" и мир "изменится серьезнейшим образом".
https://focus.ua/politics/502609-mir-izmenitsya-lukashenko-obyavil-o-sozdanii-tesnoy-svyazki-s-rf-ukrainoy-i-kazahstanom
Э, так вы только что публично вскрыли этот коварный план. Значит и риск сразу снизился, не? Или все, что не американская разведка не считается?
козлячих солдат "спиывать" труднее и дороже, а беларусов козлины не считают и за людей белорусов не считают.