УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11336 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
12 809 80

Територія Білорусі може бути використана для інсценування "агресії України", - Беларуская праўда

Територія Білорусі може бути використана для інсценування

У світлі явно невдалих для Росії переговорів щодо "гарантій безпеки", де по всіх пунктах Москва почула тверде "ні" з вуст США та НАТО, у Кремлі продовжують шукати варіанти подальшого підвищення ставок.

Про це пише Беларуская праўда, інформує Цензор.НЕТ.

Оскільки розміщення ракет у Венесуелі та на Кубі є довгим, дорогим і клопітким завданням, успіх виконання якого Москві досі не зрозумілий, прийнято рішення реанімувати "передноворічні заготівлі" щодо тиску на Захід.

Проблема в тому, що Білорусь бере у них безпосередню участь, наголошується у матеріалі Олександра Вланцевича.

При цьому, на тлі зниження ризиків провокації з хімзброєю на Донбасі після публічного розкриття подібних планів Кремля американською розвідувальною спільнотою та надання їх публічності, стає більш ймовірним використання території Білорусі для інсценування акту агресії з боку України.

Під "актом агресії" мається на увазі або напад на військовослужбовців Білорусі або дислокованих у країні військовослужбовців РФ, російських військових об'єктів або дипломатичних установ.

Вже зараз О.Лукашенко озвучує абсурдні заяви про те, що Україна нібито збирає вздовж кордону з Білоруссю ударне угруповання військ, природно не пояснюючи причин такого кроку, оскільки їх просто не існує.

На цьому фоні вже оголошено, що у лютому на півдні та заході Білорусі відбудуться спільні оперативні навчання збройних сил РБ та РФ під назвою "Союзна рішучість – 2022".

За словами заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі – начальника головного оперативного управління П.Муравейка, окрім озвученого О.Лукашенком необхідність у навчаннях пов'язана також із "резонансною провокацією, викликаною так званою міграційною кризою" та розміщенням у зв'язку з цим польських військ на кордоні з Білоруссю.

У статті наголошується, що сценарій інсценування "терактів", нібито вчинених силами України, залишається високим.

Такий інцидент може статися якраз під час навчань "Союзна рішучість – 2022", будучи зрежисованим російськими спецслужбами, можливо у взаємодії з їхніми білоруськими колегами.

Також дивіться: "Україна вздовж кордону концентрує підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - Лукашенко. ВIДЕО

Події в Білорусі у цьому контексті, зазначає автор, можуть розвиватися за кількома сценаріями.

"По-перше, цього не станеться взагалі, тому що "спалилися", по-друге, так, станеться і дозволить повністю взяти під контроль білоруські спецслужби і, у боротьбі з терористичною загрозою в рамках союзної держави завести на нашу територію військовий контингент у розміри, при якому про незалежність можна буде лише згадувати.

Ну і по-третє, "casus belli" і війна з Україною, в якій Білорусі також доведеться брати участь, хочуть цього білоруси чи ні", - наголошується в матеріалі.

Автор вказує також на тривожну тенденцію втягування Білорусі в "пострадянські події", від яких країна раніше дистанціювалася, яскравим прикладом чого є "кремлівське інсценування – шоу в Казахстані".

"Лукашенко вже приміряв "китель полководця" у ситуації з Казахстаном", і Білорусь може забути про мирне життя, якщо йому це сподобалося, робить висновок автор статті.

Також читайте: В Україні - релігійний розкол, треба повернути її у лоно справжньої віри, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Арестович уволился с должности советника дерьмака
Бобик тю-тю. А как дышал, как дышал.... Но если серьёзно, то крысы бегут с корабля. И первыми побежали те, у кого чуйка лучше. Интересно, когда Тухлый Лещ сбежит? Судя по его любви к баблу, то он будет последним. ))
показати весь коментар
17.01.2022 20:37
+12
С кремлевскими маньяками и европейскими пи****тарасами все что угодно возможно в етом мире. Я только не понимаю зачем что то инсценировать или искать казуз белли, если можно тупо напасть и ничего от етого не поменяется. Все равно европи***расы закроют глаза и будут молитсья чтобы побыстрей кто с кем разобрался и начать опять газ качать и бабло считать.
показати весь коментар
17.01.2022 20:31
+10
снова эти белорусы.. мешают отдыхать в теплой ванне зеленскому!

показати весь коментар
17.01.2022 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
легко и ничего не стоит...пара луканоидов с тризубом наперевес..
показати весь коментар
17.01.2022 20:28 Відповісти
и что серьезно эти дефективные два придурка будут утверждать что Украина с трусом и шавкой Бубочкой... имея Крым ОРЛДО и финансовые экономические потрясения провалы и Бездну и такого оца как Бубочка боящегося собственной тени... и по ЕГО полезет еще в Беляруссию???!! за кого они держат весь мир..... прости Господи! сами то они поди верят в эту фуйню..(идиома)??!!
показати весь коментар
17.01.2022 21:52 Відповісти
снова эти белорусы.. мешают отдыхать в теплой ванне зеленскому!

показати весь коментар
17.01.2022 20:30 Відповісти
Так проблема не в том шо ЗЕкловун подставной нанятый шут гороховый не вылазящий с отпусков..проблема в том шо ЗЕбилы это полностью поддерживают. Зато когда Порошенко 1 раз за 5 лет сьездил на Мальдивы за свой счёт, то ЗЕскот просто на гуано изошолся, истеричил как припадочный.
показати весь коментар
17.01.2022 20:53 Відповісти
мы в **** сегодня, не понятно , это на вас нападут или нас оккупируют. и ваш зеленский. ****. бесит. он , что консерва роSSийская?
показати весь коментар
17.01.2022 21:09 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 21:39 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 22:06 Відповісти
С кремлевскими маньяками и европейскими пи****тарасами все что угодно возможно в етом мире. Я только не понимаю зачем что то инсценировать или искать казуз белли, если можно тупо напасть и ничего от етого не поменяется. Все равно европи***расы закроют глаза и будут молитсья чтобы побыстрей кто с кем разобрался и начать опять газ качать и бабло считать.
показати весь коментар
17.01.2022 20:31 Відповісти
Чтобы облегчить Западу задачу "закрыть глаза".
показати весь коментар
17.01.2022 20:42 Відповісти
ааааа. фощизъъм, фощизм рассия, караул, ублюдок
показати весь коментар
17.01.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 21:02 Відповісти
стареешь. старик
показати весь коментар
17.01.2022 21:06 Відповісти
а зеленскому предъявить не хотите? /Минск
показати весь коментар
17.01.2022 21:13 Відповісти
Як почнуться БД, перервется траспортування всіх вантажів...робіть висновки
показати весь коментар
17.01.2022 21:04 Відповісти
нуу, а зеленский тут не при чём? при полном пиндеце он провоцирует внутренние конфликты, противопоставляя себя сша и евросоюзу. он кто? консерва рашкинская?
показати весь коментар
17.01.2022 21:12 Відповісти
Арестович уволился с должности советника дерьмака
Бобик тю-тю. А как дышал, как дышал.... Но если серьёзно, то крысы бегут с корабля. И первыми побежали те, у кого чуйка лучше. Интересно, когда Тухлый Лещ сбежит? Судя по его любви к баблу, то он будет последним. ))
показати весь коментар
17.01.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 20:40 Відповісти
та ти шо, так і сказав, що бубочка його "вжарив" як лоха Гордона і Комаровського.
Три Зелоха- це охеренна "******* ідіотів"
показати весь коментар
17.01.2022 21:10 Відповісти
люся со цветом помады не угадала...
показати весь коментар
17.01.2022 20:42 Відповісти
Да? В эропорт уже, небось, собирается, курва.
показати весь коментар
17.01.2022 20:44 Відповісти
Першим ділом треба виставити навколо блок пости щоб не одна потвора не збігла як в 14 😂😂😂
показати весь коментар
17.01.2022 20:45 Відповісти
Лещ не работает ни на кого.
ну, как говорит то.
я слушаю его - срут шо типо он заЗЕ - да, он поддерживает эту власть, но типо сам себе на уме.
так шо... не сри на Леща!!!!
показати весь коментар
17.01.2022 20:47 Відповісти
Вірю 🙂 за таку зарплату в УЗ і при графіку хвилин 10 в день , він робить на себе 😂😂😂
показати весь коментар
17.01.2022 20:50 Відповісти
та заколебали на него срать то.
я слушаю стримы и уже раз десятьт за зарплату отвечал.
и да - там еще кроме него 10 человек с теми же з.п.
реально уже задрали, извини шо на кацапской, так удобней
показати весь коментар
17.01.2022 20:53 Відповісти
Ну була би вона чесна людина , то не пішов би туди в чому не розуміється
показати весь коментар
17.01.2022 20:57 Відповісти
б*же я дивився ролики Саші Дубінського.... так блін..... Сірьога просто "ангел", якщо порівняти з цим..(заблоковано за антиарабізм) мужичком.
якого біса при..бались до квартирки?
в принципі, народ у нас такий бл.
показати весь коментар
17.01.2022 21:04 Відповісти
сбежи* куда??
я так понял шо ты про фейк сказал шо он типо советник, да? так вот - сам же свежий Лещ не раз опроверг на стримах и в роликах это.
и да - жаль шо Дубинского удалили, а то бы я те ролик выложил где сам Дуб ехидно говорит - да это Бигус еще не все разнюхал(то есть 20 квартир, машин и прочего.... еще не все что Дуб имеет)

а вы блин затр*хали со своими: Ыыыыы, а Лещенко квартиру купиииил, буржуй, ату его!!11
показати весь коментар
18.01.2022 11:53 Відповісти
Успокойся Серьожа( таке враження що ви і є лєщ ) , де я писав за квартиру , якщо він її купив не законо то хай цим займаються компентентни органи , це не моє діло
Но мені не однаково коли не фахова людина є в наглядовій раді УЗ на дуже великій зарплаті і не фіга там не робе , да і на роботу толком не ходе , ось за що він владі буде лизати до останнього
показати весь коментар
18.01.2022 13:48 Відповісти
Да, это я, привіт, заходьте на мій канал в Ютубі.
Я не раз говорил шо кроме меня в наглядовиках УЗ - еще несколько людей, но только меня изгаживают всякие писуны сетевые и крикуны горлом, как вот и вы. Че, завидно? Контракт перезаключу и вообще попросил шоб з\п урезали, так как(вы задрали уже!)
показати весь коментар
18.01.2022 13:54 Відповісти
Дякуємо вам і вашим членам в наглядовій раді за потужну реформу на УЗ 🙂
показати весь коментар
18.01.2022 13:58 Відповісти
послушай на канале - сказано шо Ахметка платит - плюс 5 млрд.
дальше - дроны к кому летали чуть ли не в окно то? к.анал Ахметки кого обсерал то?
И да, посмотреть Дубинского, с его десятками квартир и машин..... то понятно шо матами крыть должен бы таки Сергей, а не бородатое чучело - Сашка.
я вот помню как он в ролике высрал шо ему перекуп продал Мерс с 7.4 вроде движком(таких в мире - 15 вроде), а потом типо просил - продай мне взад, добавлю 5 косарей.... реально зрителей за тупое быдло считает. блин, жаль не скачал ролик то.... такого наглого звиздежа поискать еще..
хотя, может и правда - один к триллиону, шанс, чо
показати весь коментар
18.01.2022 14:11 Відповісти
Нащо ви мені все це пишите , мені не цікаві висери не лєща ні тім паче собачого роту дубіни
То що мені цікаво я написав вище - дякую за потужну реформу УЗ (((
показати весь коментар
18.01.2022 14:25 Відповісти
я тобі написав аргументовано!
не вдаючись у подробиці шо "Порох" наприклад з Мертвечуком..... корєшеньки, ага.
у тебе нема шо сказати - напиши шо питань більше не маєш.
я просто ненавиджу лицемірство. **** накидатись на Леща, якщо є куди більш цікаві для срачу істоти?
сорі якщо образив, просто теж "бісить" шо за квартиру одну чудака обмивають прямо як перед похороном.
показати весь коментар
18.01.2022 14:31 Відповісти
Ще раз я за квартиру ніде не писав - так зрозуміло
показати весь коментар
18.01.2022 14:36 Відповісти
а, то паралельно писали, вибачаюсь.
я не то шо заЛеща, але тупо заколєбало шо знайшли "мальчіка для биття".
на його місці я би вже посилав як Дубінський.
правда Сашка покрєпче і може дратись, лучше чим Серлещ.... гггг
нє, ну реально. їздить на жінчиній Мазді, а сашка - автопарк такий має шо жаль(Шкода) шо ви не видів роликів про його машини - сам він викладав
круто - Субару Імпреза, Гелік, Мерс, я писав який, далі ще там якісь... круто ващє
показати весь коментар
18.01.2022 14:49 Відповісти
Виявляється є багаторазові гандони-це наприклад лукашенка...
показати весь коментар
17.01.2022 20:43 Відповісти
Зеля.... отдал.... приказ.... достать..... хим.оружие....... и .... напасть....... на...... боевиков....... Пацьки(оно же Пукащенок)...... (охотно верю )
показати весь коментар
17.01.2022 20:43 Відповісти
зеля не отдал, а принял айкос, с травой...
показати весь коментар
17.01.2022 20:47 Відповісти
вы сарказм понял, нет?
эта.... б*же, этот Главвноком, тупо не допетрает до такого.... вы пьян шоле?
показати весь коментар
17.01.2022 20:50 Відповісти
Так это и есть зелехиморужие. Этим айкосистом тупин и хочет завоевать Украину. Почему зеля тупой, почему зеля наркот... У боеприпаса рабссиянского одна цель - уничтожить независимую Украину.
показати весь коментар
17.01.2022 20:55 Відповісти
Очередное МОЖЕТ, сколько можно фантазировать.
показати весь коментар
17.01.2022 20:44 Відповісти
Пшел вон.
показати весь коментар
17.01.2022 21:24 Відповісти
Мало Вейшнорії, вже їм Україна "загроза".
показати весь коментар
17.01.2022 20:46 Відповісти
как быстро беларусь скатилась к подкоцапникам, плацдарм для нападения на нас, и подельникам куйла
показати весь коментар
17.01.2022 20:46 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 20:47 Відповісти
а бацка итак на подтанцовке, но бэк-вокал у него ще ничо, не то, шо у зеленых наркош
показати весь коментар
17.01.2022 20:47 Відповісти
Триперный лукашеску должен висеть с ****** на одном столбе
показати весь коментар
17.01.2022 20:48 Відповісти
твари крахмальные, парашка вам дороже, со своим гулагом
показати весь коментар
17.01.2022 20:54 Відповісти
ну как, расчитали? лука поднял хобот и сцыт всокруг, на нас попадает...
показати весь коментар
17.01.2022 22:38 Відповісти
если от вас попрут на нас, то это только вы виноваты, мы похожи на коцапов? ты вы упоротые
показати весь коментар
17.01.2022 22:41 Відповісти
петух, не кукарекай, снимай иапки и на бутылку (лавочку)
показати весь коментар
17.01.2022 22:51 Відповісти
вы всё те же, как и при хмельницком, который продался московии и для неё нас вырезал массово с вашими , ****, недоказаками. вы в рашу сами вошли, нас оккупировали вырезая многие годы вместе с вашими .... что на это предъявишь укроокацап?
показати весь коментар
17.01.2022 23:10 Відповісти
Минск
показати весь коментар
17.01.2022 23:11 Відповісти
если после катаклизмов выживут зе и лу, лу - готовый лицедей для кв95
показати весь коментар
17.01.2022 20:56 Відповісти
Зачем куйлу нападать на Украину если высшие чиновники в ОП работают на московию и даже не скрывают этого факта ? Слив операции с Вагнеровцами только один громкий эпизод .
показати весь коментар
17.01.2022 21:04 Відповісти
сегодня ты кроссовки на лавочке снимал, а завтра на соседей десант параши посылал...
показати весь коментар
17.01.2022 21:06 Відповісти
нудануда, только луку в 2020 поддержали массово украинцы. торговля Украины с лукой с августа 2020 стала ещё круче. ..... терерь еште свою любовь к цыгану полной ложкой. и Беларусы тут не при чём, они вас с 2014 года поддерживали, не вы, в отличии от вас. вы как и ваши братья - роSSияне .... ваш през не встреился с Тихановской, при том что ВСЕ, ВСЕ лидеры европейские и сша с ней встретились и поддержали её и наш народ. вы сдали нас , как тогда , когда ваш хмельницкий нас не просто сдал, а предав нас убивал массово на стороне москалей, если бы не он с вашими казаками, хер бы россия нас оккупировала. вы сами вошли в московию и нас убивали для неё. а вошли вы к нам в ВКЛ сами, после битвы на Синих водах, когда, мы, беларусы=литвины вас освободили от ига, но вы предали , .....
показати весь коментар
17.01.2022 23:04 Відповісти
и самый первый вопрос - кому это надо (выгодно) ????
показати весь коментар
17.01.2022 21:06 Відповісти
парашкинские свидоры, тут как тут
показати весь коментар
17.01.2022 21:07 Відповісти
Треба більше бітуму, соляри, калію, МАЗів, Штадлерів ел.енергії і тд купляти в таракана
показати весь коментар
17.01.2022 21:09 Відповісти
наконец то нормальный украинец понимающий, моё вам уважение / Минск
показати весь коментар
17.01.2022 23:44 Відповісти
Старая усатая шлюха будет висеть на осине в Полесье.
показати весь коментар
17.01.2022 21:23 Відповісти
в Минске
показати весь коментар
17.01.2022 23:45 Відповісти
А так и будет! с территории Беларусии нападении вполне реальное... и стоит это воспринимать серьезно. Потому нужно быть готовым что будет нападение и со стороны Беларусии и одновремено и с РФ так же.

Мир изменится". пес кремля заявил не давно. Лукашенко объявил о создании "тесной связки" с РФ, Украиной и Казахстаном. Лукашенко считает, что в наступившем 2022 году произойдет "объединение народов и государств в союзы", упомянув в этом контексте свою республику, а также Украину, Россию и Казахстан. В то же время глава государства заявил о необходимости возвращения Украины "в лоно нашей настоящей веры".
По словам марионетки кремля Лукашенко, 2022 год "будет непростым" и мир "изменится серьезнейшим образом".

https://focus.ua/politics/502609-mir-izmenitsya-lukashenko-obyavil-o-sozdanii-tesnoy-svyazki-s-rf-ukrainoy-i-kazahstanom
показати весь коментар
17.01.2022 22:09 Відповісти
какой то бред. лука цыгано - украинец. /папа-мама/ болен, его снесут белорусы, просто потому, что он им чужд, не смотря на поддержку украинцев, его торговля с вами у него улучшилась с 2020 года.... вы как обычно нас предали как хмельницкий, сам войдя в рашу нас вырезал для раши
показати весь коментар
17.01.2022 23:50 Відповісти
"При этом, на фоне снижения рисков провокации с химоружием на Донбассе после публичного вскрытия подобных планов Кремля американским разведсообществом и предания их публичности, становится более вероятным использование территории Беларуси для инсценировки акта агрессии со стороны Украины."

Э, так вы только что публично вскрыли этот коварный план. Значит и риск сразу снизился, не? Или все, что не американская разведка не считается?
показати весь коментар
17.01.2022 22:12 Відповісти
)), вы серьёзно? вы с лукой торгуете не смотря на весь ****** в Беларуси, вы единственные из соседей кто нас не поддержал , а поддержал луку, блэт,всё как тогда, как хмельницкий, вы не меняетесь, вечнопродажные /Минск
показати весь коментар
17.01.2022 23:56 Відповісти
очень вероятно, что кацапы захотят превратить Беларусь в Лугандон и повоевать руками наемных белорусов.
козлячих солдат "спиывать" труднее и дороже, а беларусов козлины не считают и за людей белорусов не считают.
показати весь коментар
17.01.2022 23:13 Відповісти
вы бредите? вы, сами вошедшие в московию предав нас. вы со своим хмельницким нас вырезали для рашки, годами, если бы не вы, хер бы нас рашка оккупировала, вы , кого мы освободили от ига в битве на Синих Водах, сами к нам попросившиеся и потом не просто нас сдавшие для рашки, нас вырезавшие..... и даже после оккупации ДВА крупнейших восстания возглавляли беларусы -Костюшко, Калиновский, вы не участвовали, вы были с москалями,
показати весь коментар
18.01.2022 00:17 Відповісти
ДА ВСЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ НАРОДЫ ТАКИХ СТАРЫХ ПЕРДУНОВ ДОЛЖНЫ ВАЛИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
показати весь коментар
18.01.2022 00:59 Відповісти
 
 