Територія Білорусі може бути використана для інсценування "агресії України", - Беларуская праўда

У світлі явно невдалих для Росії переговорів щодо "гарантій безпеки", де по всіх пунктах Москва почула тверде "ні" з вуст США та НАТО, у Кремлі продовжують шукати варіанти подальшого підвищення ставок.

Про це пише Беларуская праўда, інформує Цензор.НЕТ.

Оскільки розміщення ракет у Венесуелі та на Кубі є довгим, дорогим і клопітким завданням, успіх виконання якого Москві досі не зрозумілий, прийнято рішення реанімувати "передноворічні заготівлі" щодо тиску на Захід.

Проблема в тому, що Білорусь бере у них безпосередню участь, наголошується у матеріалі Олександра Вланцевича.

При цьому, на тлі зниження ризиків провокації з хімзброєю на Донбасі після публічного розкриття подібних планів Кремля американською розвідувальною спільнотою та надання їх публічності, стає більш ймовірним використання території Білорусі для інсценування акту агресії з боку України.

Під "актом агресії" мається на увазі або напад на військовослужбовців Білорусі або дислокованих у країні військовослужбовців РФ, російських військових об'єктів або дипломатичних установ.

Вже зараз О.Лукашенко озвучує абсурдні заяви про те, що Україна нібито збирає вздовж кордону з Білоруссю ударне угруповання військ, природно не пояснюючи причин такого кроку, оскільки їх просто не існує.

На цьому фоні вже оголошено, що у лютому на півдні та заході Білорусі відбудуться спільні оперативні навчання збройних сил РБ та РФ під назвою "Союзна рішучість – 2022".

За словами заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил Білорусі – начальника головного оперативного управління П.Муравейка, окрім озвученого О.Лукашенком необхідність у навчаннях пов'язана також із "резонансною провокацією, викликаною так званою міграційною кризою" та розміщенням у зв'язку з цим польських військ на кордоні з Білоруссю.

У статті наголошується, що сценарій інсценування "терактів", нібито вчинених силами України, залишається високим.

Такий інцидент може статися якраз під час навчань "Союзна рішучість – 2022", будучи зрежисованим російськими спецслужбами, можливо у взаємодії з їхніми білоруськими колегами.

Також дивіться: "Україна вздовж кордону концентрує підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - Лукашенко. ВIДЕО

Події в Білорусі у цьому контексті, зазначає автор, можуть розвиватися за кількома сценаріями.

"По-перше, цього не станеться взагалі, тому що "спалилися", по-друге, так, станеться і дозволить повністю взяти під контроль білоруські спецслужби і, у боротьбі з терористичною загрозою в рамках союзної держави завести на нашу територію військовий контингент у розміри, при якому про незалежність можна буде лише згадувати.

Ну і по-третє, "casus belli" і війна з Україною, в якій Білорусі також доведеться брати участь, хочуть цього білоруси чи ні", - наголошується в матеріалі.

Автор вказує також на тривожну тенденцію втягування Білорусі в "пострадянські події", від яких країна раніше дистанціювалася, яскравим прикладом чого є "кремлівське інсценування – шоу в Казахстані".

"Лукашенко вже приміряв "китель полководця" у ситуації з Казахстаном", і Білорусь може забути про мирне життя, якщо йому це сподобалося, робить висновок автор статті.

Також читайте: В Україні - релігійний розкол, треба повернути її у лоно справжньої віри, - Лукашенко