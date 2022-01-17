ДБР: Порошенка не можна було просто пустити через кордон, бо він був у розшуку

П’ятого президента України не могли пропустити через прикордонний контроль без зупинки, бо спрацювала система з інформацією про те, що він у розшуку.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ.

В ДБР нагадали, що 17 грудня намагалися вручити Порошенку про виклик для слідчого, а 20 грудня - повідомили його про підозру та оголосили в розшук.

"17 січня 2022 року, під час проходження Порошенком П.О. прикордонного контролю, спрацювала відповідна інформаційна система з інформацією про те, що дана особа перебуває у розшуку. Про даний факт представники Держприкордонслужби проінформували співробітників ДБР. ​Після цього, працівники ДБР зважаючи на те, що розгляд запобіжного заходу відносно Порошенка П.О. призначений на 11:00 17.01.2022 у Печерському райсуді, намагалися вручити повістку про виклик до суду та копії клопотання з додатками особисто Порошенку П.О. для належного інформування", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: "Без цензури наживо": Суд над Порошенком - що далі? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

В ДБР додали, що за законом не існує жодних зазодів для того, щоб не допустити громадянина України на територію країни.

"Слідчі ДБР виконували свої обов’язки щодо вручення процесуальних документів, однак оточення Петра Порошенка перешкоджали слідчому у його законній діяльності та вкотре сприяли порушенню підозрюваним покладених на нього обов’язків", - зазначили в Бюро.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.