УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11336 відвідувачів онлайн
Новини
16 756 128

ДБР: Порошенка не можна було просто пустити через кордон, бо він був у розшуку

ДБР: Порошенка не можна було просто пустити через кордон, бо він був у розшуку

П’ятого президента України не могли пропустити через прикордонний контроль без зупинки, бо спрацювала система з інформацією про те, що він у розшуку.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань, повідомляє Цензор.НЕТ.

В ДБР нагадали, що 17 грудня намагалися вручити Порошенку про виклик для слідчого, а 20 грудня - повідомили його про підозру та оголосили в розшук.

"17 січня 2022 року, під час проходження Порошенком П.О. прикордонного контролю, спрацювала відповідна інформаційна система з інформацією про те, що дана особа перебуває у розшуку. Про даний факт представники Держприкордонслужби проінформували співробітників ДБР. ​Після цього, працівники ДБР зважаючи на те, що розгляд запобіжного заходу відносно Порошенка П.О. призначений на 11:00 17.01.2022 у Печерському райсуді, намагалися вручити повістку про виклик до суду та копії клопотання з додатками особисто Порошенку П.О. для належного інформування", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: "Без цензури наживо": Суд над Порошенком - що далі? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

В ДБР додали, що за законом не існує жодних зазодів для того, щоб не допустити громадянина України на територію країни.

"Слідчі ДБР виконували свої обов’язки щодо вручення процесуальних документів, однак оточення Петра Порошенка перешкоджали слідчому у його законній діяльності та вкотре сприяли порушенню підозрюваним покладених на нього обов’язків", - зазначили в Бюро.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко повернувся в Україну.

Як повідомлялось, 20 грудня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що знаходиться у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 Печерський суд арештував майно Порошенка.

Автор: 

Порошенко Петро (15180) ДБР (3504)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+73
показати весь коментар
17.01.2022 20:46
+56
Ха ха ха.. ДБР - филиал квартала-95. Такие же тупые и непрофессиональные..)))
показати весь коментар
17.01.2022 20:47
+54
Лисуня@OksuMeD



Сьогодні позносили свої твіти ДБР, погранслужба.
СБУ зняло оголошення про розшук Порошенка.
Суддя знявся на больничку.
Фраєра якісь не ті пішли.
показати весь коментар
17.01.2022 20:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти єврей чи просто працюєш на них?
показати весь коментар
17.01.2022 21:54 Відповісти
Суд схожий на зйомки якогось гумористичного шоу , студії Квартал 95 .. Там ще не вистачає лисого і Лєнки Кравець ..
показати весь коментар
17.01.2022 21:48 Відповісти
Дебіли,пля... Це я це смердюче дебеєр маю на увазі.
показати весь коментар
17.01.2022 21:52 Відповісти
І де ці януковичцькі-зеленські викормиши будуть завтра?
показати весь коментар
17.01.2022 22:03 Відповісти
вообще левая сруктура уже... еще при Порохе чтото делали, а щас "чего изволите?" эта структура накой не нужна по сути
показати весь коментар
17.01.2022 22:15 Відповісти
За великим рахунком Порох сам винуватий що приймає участь у цьому фарсі під назвою " суд" з якого сміється весь світ. Ну який може бути суд вночі? Де, в якій країні суддя сидить( спить) 4 години в нарадчій кімнаті. Не може бути НІЯКИХ засідань суду після 22.00! Ну повинен же бути здоровий глузд??!!
показати весь коментар
17.01.2022 22:17 Відповісти
Потвора соколов вже виспався, люди втомились і розійшлися, - схоже скоро мавпа в мантії почне бубонити" вирок"
показати весь коментар
17.01.2022 22:34 Відповісти
"ДБР", пора вже бути відвертими, літера "д" не має там існувати, замість "д" повинно бути "зЕ"! До "д" - Держави, ви ні якого відношення ви не маете, наприклад: Чому зЕлох, не у в'язниці??? Скільки ще треба держзрад, щоб ваші слідчі хоть щось побачили? Про тЮзика, краще промовчати, зЕлох заборонив...
показати весь коментар
17.01.2022 22:34 Відповісти
Ну что тут ещё сказать🤷‍♀️=>с больной «головой» - ногам покоя нет…..
показати весь коментар
17.01.2022 22:38 Відповісти
в розыске? та зеленые еманутые, а медведчук норм во дворце... ну и сцуки
показати весь коментар
17.01.2022 22:43 Відповісти
Та мертвечуку тільки і оголошували підозру та закривали канали лише для того, щоб прикрити те саме у випадку Порошенка.
Потім сподівались все відкатити по мертвечуку.
Ось і тримають того поки що вдома.
Смішно буде коли тому оберуть запобіжний захід слабший за П'ятого Президента
показати весь коментар
18.01.2022 03:50 Відповісти
Суд на 19е перенесли.А гбр вонючее брехло -в розыск они подали сегодня днём и через пару часов удалили)
показати весь коментар
17.01.2022 22:44 Відповісти
Якби все чисто з юридичної точки зору було, то суд рішення сьогодні прийняв би. 😊 А там такий юридичний треш, що навіть зашквареним суддя Соколов з Печерського!!! суду не зважився виконати волю Зєлєнского/Єрмака/Татарова/Портнова.😊
показати весь коментар
17.01.2022 22:48 Відповісти
Пи. Си. Я ще тиждень тому тут, на Цензорі писав, що навіть печерні судді після попередження європейців і американців про індивідуальні санкції і список Магнітського за політичне переслідування не ризикнути піти по бєспрєдєлу. 😊 А тут ще Порошенко у своїй промові, звернені начебто до ДБРівців судді про це нагадав. Я уважно спостерігав на екрані за реакцією судді. У нього засіпалось вухо. 😁
показати весь коментар
17.01.2022 23:03 Відповісти
Внимание!!! Суд перенесли на 19-е!!!
Зассали твари!
показати весь коментар
17.01.2022 22:46 Відповісти
нельзя было, но пропустили, дырявые....
показати весь коментар
17.01.2022 22:50 Відповісти
Ох эту ДБР, а особенно его руководство, ждут очень не легкие времена, когда зеленый клован сбежит к хозяевам в *********.
показати весь коментар
17.01.2022 22:51 Відповісти
тварюки,на водохреще перенесли...хай вас усіх втопить!
показати весь коментар
17.01.2022 22:53 Відповісти
ДЕБИЛЫ ПРОСТО ДЕБИЛЫ Нема шо казати
показати весь коментар
17.01.2022 23:03 Відповісти
Те же рыги, только крашенные.
показати весь коментар
17.01.2022 23:25 Відповісти
показати весь коментар
17.01.2022 23:58 Відповісти
cdbyjhbkjuj nht,f ksrdsledfnb
показати весь коментар
18.01.2022 00:17 Відповісти
а вдруг он возвращался как Рetro Incognito....
показати весь коментар
18.01.2022 00:36 Відповісти
"Скоты", 8-й сезон. Пора закрывать этот гадюшник к Бениной маме.
показати весь коментар
18.01.2022 08:24 Відповісти
Что ДБР , чТО СБУ во главе с Младшим лейтенантом Бакановым , что предатель-Ермак-Тимофеев, что генпрокурорка Винедиктова и прочая шобла от слуг народа, что сам офшорный президент Зеленский есть дебилы от 95 квартала!!
показати весь коментар
18.01.2022 11:43 Відповісти
Вот тут некоторые местные Халки кричат, что критика Зели - подрыв стабильности Украины по заданию Путина...
А превращение ГОСУДАРСТВА Украина в клоунский цирк - это не золотой слиток на весы Путина про фейковость Украины как таковой?
Можно обсуждать ошибки Пороха.
Можно даже подозревать продвижение каких-то его материальных интиресов...
НО!
Обосраться перед всем миром, устроив ******** шапито про государственную измену президента??????
Как цивилизованный мир может относиться к "государству", население которого - дегенеративное стадо, верящее в реальность героев комиксов 95-го квартала, а во главе которого стоит гундосая сопля с интеллектом устрицы?
О горе мне!
Горе!
показати весь коментар
18.01.2022 12:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 