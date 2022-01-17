2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев
Україна за відсутності додаткових потрясінь може пройти друге півріччя 2022 року без термінового укладання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Так вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, нардеп "СН" Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем з обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б прямо завтра укладати нову програму з МВФ", – сказав він в ефірі телеканалу "Рада" у понеділок увечері.
"Ми повинні подискутувати умови цієї програми та укласти угоду на вигідних для нас умовах", – додав Гетманцев.
При цьому парламентарій висловив упевненість в отриманні двох траншів, що залишилися, по $700 млн у рамках поточної програми stand-by, дія якої завершується влітку цього року.
"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернімося до цього питання у травні-червні", – зазначив Гетманцев.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна після завершення влітку 2022 року спільної з МВФ програми stand-by, відкритої влітку 2020 року, має намір продовжити співпрацю з фондом у рамках нової програми.
Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів.
Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише у листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш у розмірі SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.
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Ваш зЕзідент вже "повернув українців додому" чи як?
У 2017-у році Вища кваліфікаційна комісія суддів, та Громадська рада доброчесності відмовили гетманцеву претендувати на посаду судді.
Коли вас з впопуредниками в одну камеру...
бубу понесло
https://www.youtube.com/watch?v=jeSiPb7TlWE
але вже на 23-й рік без кредитів від МВФ точно буде не вижити
Утром стулья (реформы) - вечером деньги.
хотя не смешно... и тук млять жить стало дорого, щас долар пошел набирать
когда там те сраные выборы, парламентские!!!!
Все утверждения Гетьманцева о платежности зеленого бюджета это хорошая мина при плохой игре Акторов. Когда обещали, представлялись солидными партнерами, а когда тратить - ну просто пионеры. То бабушку переведут через дорогу. Совпадение, не думаю.?
Следовать советам китайских коммуняк и запретить покупать товары из-за рубежа по интернету, из-за угрозы заражения ковидлой!
Вы прочли правильно: не во всем мире перестать китайский ширпотреб покупать из-за уханьской летучей мышки, а в Китае запретить покупать американские, европейские и прочие товары.
Если вы думаете, что китайские коммуняки "ку-ку" головой - то вы ошибаетесь.
Просто в Китае закончились запасы валюты.
И потому власти в Китае просто запретили населению ее тратить.
"Власти Китая рекомендовали местным жителям перестать заказывать товары за рубежом для того, чтобы снизить риски распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Пекина сообщает издание South China Morning Post.
Правительство страны допускает, что новый вариант ковида мог попасть в Пекин с письмом из Канады.
Тем, кто не может отказаться от иностранной почты, орган здравоохранения рекомендовал соблюдать несколько предписаний: вскрывать упаковки необходимо в маске и перчатках за пределами дома, нужно обрабатывать антисептиком отправления из стран, где наблюдается высокий риск заражения «омикроном»." - МК
Жду подобного хода от Слуг Народа, ведь им валюта по программе МВФ не нужна.
И это для козла Гетманцева не потрясения.
Ну и дебил.