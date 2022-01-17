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2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ, - "слуга народу" Гетманцев

2022 рік Україна може пройти без нової програми з МВФ, -

Україна за відсутності додаткових потрясінь може пройти друге півріччя 2022 року без термінового укладання нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Так вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, нардеп "СН" Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо не буде жодних потрясінь, я б не бачив якихось проблем з обслуговуванням держборгу у 2022 році та виконанням наших зобов'язань – таких проблем, які змушували б прямо завтра укладати нову програму з МВФ", – сказав він в ефірі телеканалу "Рада" у понеділок увечері.

"Ми повинні подискутувати умови цієї програми та укласти угоду на вигідних для нас умовах", – додав Гетманцев.

Читайте: Кабмін готує нову програму з МВФ, - Шмигаль

При цьому парламентарій висловив упевненість в отриманні двох траншів, що залишилися, по $700 млн у рамках поточної програми stand-by, дія якої завершується влітку цього року.

"Якщо ціна газу залишатиметься такою, то я впевнений, що ми продовжуватимемо стримувати ціни на газ. Повернімося до цього питання у травні-червні", – зазначив Гетманцев.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна після завершення влітку 2022 року спільної з МВФ програми stand-by, відкритої влітку 2020 року, має намір продовжити співпрацю з фондом у рамках нової програми.

Також читайте: Україна має всі шанси отримати транш МВФ своєчасно, - "слуга народу" Гетманцев

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення решти чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування тривалий час було призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише у листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш у розмірі SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Автор: 

МВФ (3072) Гетманцев Данило (890)


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Топ коментарі
+35
2022 год должен пройти без гемнацевых и прочего ЗЕлёного паскудного сброда предателей и казнокрадов.
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17.01.2022 21:31
+32
Ну да. Вам нічого не дадуть, тому ви вирішили обібрали українців.
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17.01.2022 21:29
+19
А еще они тебе в штаны насрали... А в голову 1+1.. ))
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17.01.2022 21:35
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Ну да. Вам нічого не дадуть, тому ви вирішили обібрали українців.
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17.01.2022 21:29 Відповісти
А еще они тебе в штаны насрали... А в голову 1+1.. ))
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17.01.2022 21:35 Відповісти
Ага, почти. Не надоело тупого дурачка из себя здесь корчить?
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17.01.2022 21:41 Відповісти
Без сумніву. Не війна ж тому причина? І безвіз винен. Сиділи б без нього в Україні і не рипались би.
Ваш зЕзідент вже "повернув українців додому" чи як?
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17.01.2022 22:27 Відповісти
и многие благодарны Петру Алексеичу за безвиз...заграница за него и голосовала
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17.01.2022 22:34 Відповісти
Для довідки: Данило Гетманцев під час правління ригів був помічником народного депутата від партії ригів володимира сівковича, мав з ним тісні стосунки. Пам'ятаєте такого (див. фото)?
У 2017-у році Вища кваліфікаційна комісія суддів, та Громадська рада доброчесності відмовили гетманцеву претендувати на посаду судді.
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17.01.2022 22:55 Відповісти
Додано: Гетманцев - посіпака рига та кгб-ешніка сівковича
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17.01.2022 23:35 Відповісти
да будет доллар по 35
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17.01.2022 21:40 Відповісти
Они по наущению Бени за спиной народа договариваются брать деньги у врага - кремля
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17.01.2022 21:41 Відповісти
МВФ за свої гроші спитає. А українці - ні. Бо
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17.01.2022 23:13 Відповісти
Правда. Все, що їм треба, а апетити там ростуть, вони вичавлять з українців. Найбільше шкоди Україні насправді робить не Зєлєнскій, і навіть не Єрмак - а цей очкатий поц Гєтманцев. Саме він є архітектором знищення станового хребта української економіки, кілером співпраці з економіка и європейських країн і США, Канади, країн Британської Співдружності. Доки ми боремося із Зєлєнскім, не даючи йому знищити політичну Незалежність, цей очкарик щнищує в тиші кабінетів незалежність економічну, без якої політична не можлива. Це небезпечний, хитрий і цинічний відкритий ворог.
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17.01.2022 23:34 Відповісти
На подсосе у Руси!!!
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17.01.2022 21:30 Відповісти
Да ,но нищих надо накормить и тарифы снизить иначе вас будет судить следующая власть ,люди хотят реального улучшения своей жизни .
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17.01.2022 21:30 Відповісти
Може...
Коли вас з впопуредниками в одну камеру...
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17.01.2022 21:30 Відповісти
2022 год должен пройти без гемнацевых и прочего ЗЕлёного паскудного сброда предателей и казнокрадов.
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17.01.2022 21:31 Відповісти
потрясіння бувають тоді, коли дехто дечого нанюхається і https://www.youtube.com/watch?v=3khLxEwnKtQ https://www.youtube.com/watch?v=3khLxEwnKtQ


бубу понесло
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17.01.2022 21:31 Відповісти
Готуй валізи, москалику, потроху.
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17.01.2022 21:32 Відповісти
"Якщо не буде жодних потрясінь ..."
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17.01.2022 21:32 Відповісти
Йому куплети Буби співати
https://www.youtube.com/watch?v=jeSiPb7TlWE
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17.01.2022 21:33 Відповісти
Хіба що якщо вас не буде
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17.01.2022 21:33 Відповісти
Оно ведь как - может пройти, а может и нет.. Гетьманцев вам что? Ванга что-ли?) Он же за слова так же, как и она не отвечает))
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17.01.2022 21:33 Відповісти
Ви перестанете красти? Аплодую стоячи
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17.01.2022 21:34 Відповісти
ні, з простого люду будуть знімати останню сорочку разом зі шкірою.
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17.01.2022 22:01 Відповісти
Сраный рыг.
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17.01.2022 21:34 Відповісти
Шо, зелібоби золото зносити стануть, як в кині?
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17.01.2022 21:36 Відповісти
да, пора. пусть шлют бочками.
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17.01.2022 21:41 Відповісти
Ага.Дискутувати воно ще буде.

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17.01.2022 21:39 Відповісти
АГА... Це вже бачимо... курс євро 32,30 ? А без нових кредитів - 34 на протязі 2 міс... А віддавати чим? З Зе даже хрена його не можна стягнути, бо він ОДИН і прибитий кришкою... Не в робочому стані....
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17.01.2022 21:43 Відповісти
Зрозуміло, значить треба зливати всю гривню яка є
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17.01.2022 21:46 Відповісти
Гетманцев враг Украины. Гетманцева на нары! Кто за?
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17.01.2022 21:48 Відповісти
Но с курсом по 50. Придурковатый Гетманцев.
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17.01.2022 21:50 Відповісти
Не вірю.Невже може статись чудо і ви не візьмете ще один кредит?
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17.01.2022 21:51 Відповісти
І цей як нюхне валшебнай пилі від зєлєнскаго - сразу бамбіть починає благамі цивілізації
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17.01.2022 22:00 Відповісти
2022 рік Україна може обійтись без "Слуг народу" та Гетьманцева! Зелю ГЕТЬ!
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17.01.2022 22:05 Відповісти
тобто будуть красти, скільки зможуть..
але вже на 23-й рік без кредитів від МВФ точно буде не вижити
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17.01.2022 22:13 Відповісти
Все по классике:
Утром стулья (реформы) - вечером деньги.
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17.01.2022 22:14 Відповісти
На скумбрии ?
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17.01.2022 22:23 Відповісти
Нащо гетманцеву МВФ? Мільярди від грального бізнесу, шалені інвестиції з Оману, реалізація проектів на 300 млрд, презентованих в США,... Ну, на крайняк, запровадять ще один податок для малого бізнесу.
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17.01.2022 22:29 Відповісти
походу послали Шмыгаля и зеленку в МВФ... да и смысл Бене давать кредит?))))
хотя не смешно... и тук млять жить стало дорого, щас долар пошел набирать
когда там те сраные выборы, парламентские!!!!
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17.01.2022 22:37 Відповісти
Да без проблем можно прожить 2022 год без МВФ.... при курсе 128.
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17.01.2022 22:50 Відповісти
Канєшно пройдьот. Со скумбієй по 8 гривень і гречкою по 12... Хоча готувати ці делікатеси треба буде на свіжому повітрі, бо газ стане недоступною розкішшю для простакуватого наріду.
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17.01.2022 23:07 Відповісти
Хто нездоне від голоду
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17.01.2022 23:15 Відповісти
Кооператів БЕНЯ-КРЕМЛЬ задачу вовіку поставив вовік виконв - країна в руїнах раком перед Бєнєй та Кремлем
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17.01.2022 23:21 Відповісти
Це говорить створіння, яке на патріотів говорило фашисти, і за закон про державну мову звинувачував у фашизмі..
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17.01.2022 23:22 Відповісти
Платежи изза границы налогом облажили. Где валюту брать будете. Дебилы
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17.01.2022 23:32 Відповісти
Хорошо что гопникам больше нех не дают
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17.01.2022 23:34 Відповісти
хорошо.
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18.01.2022 00:16 Відповісти
Везёт Украине в последнее время на судей , экономистов и остальных слуг народа ....
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18.01.2022 00:58 Відповісти
хотелось бы надеяться, что удастся сбросить с "шеи" населения это ярмо...
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18.01.2022 01:10 Відповісти
Сивкович в свое время стал известным, когда хвастался, что служил вместе с Путиным в КГБ, в ГСВГ. а после отравления Ющенко бегал даже возле дачи Сацюка и брал свои испражнения на анализы, что бы доказать, что диоксина не было. А.Богдан, всезнайка, уведомлял, что сам Гетьманцев торговал оружием, был помощником оружейного барона Сивковича. Последний владел авиатранспортной компанией. Известнейший персонаж в этой сфере П.Бут, также начинал свою обширную торговлю оружием с Украины, развитый здесь был флот грузоперевозок. А Гетьманцев не прошел отбор в ВС, потому что расходы не подтверждались доходами, более чем скромными. Тогда и Стефанчук, недруг Гетьманцева, тоже не прошел в судьи. Низкая квалификация сказалась.
Все утверждения Гетьманцева о платежности зеленого бюджета это хорошая мина при плохой игре Акторов. Когда обещали, представлялись солидными партнерами, а когда тратить - ну просто пионеры. То бабушку переведут через дорогу. Совпадение, не думаю.?
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18.01.2022 01:33 Відповісти
Скорее от вас коррупционеров уже устали все...
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18.01.2022 06:33 Відповісти
Значить будуть грабить.
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18.01.2022 07:29 Відповісти
Что делать, когда в стране нет запасов валюты?
Следовать советам китайских коммуняк и запретить покупать товары из-за рубежа по интернету, из-за угрозы заражения ковидлой!
Вы прочли правильно: не во всем мире перестать китайский ширпотреб покупать из-за уханьской летучей мышки, а в Китае запретить покупать американские, европейские и прочие товары.
Если вы думаете, что китайские коммуняки "ку-ку" головой - то вы ошибаетесь.
Просто в Китае закончились запасы валюты.
И потому власти в Китае просто запретили населению ее тратить.

"Власти Китая рекомендовали местным жителям перестать заказывать товары за рубежом для того, чтобы снизить риски распространения штамма коронавируса «омикрон». Об этом со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний Пекина сообщает издание South China Morning Post.
Правительство страны допускает, что новый вариант ковида мог попасть в Пекин с письмом из Канады.
Тем, кто не может отказаться от иностранной почты, орган здравоохранения рекомендовал соблюдать несколько предписаний: вскрывать упаковки необходимо в маске и перчатках за пределами дома, нужно обрабатывать антисептиком отправления из стран, где наблюдается высокий риск заражения «омикроном»." - МК

Жду подобного хода от Слуг Народа, ведь им валюта по программе МВФ не нужна.
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18.01.2022 07:41 Відповісти
шПигель "готовит" программу сотрудничества с МВФ а это рЫговское Уе...ще сцит в очи, уже в 19 "величайший" Нарик "поднял" экономику без МВФ, смело можно сказать одно, этот Сброд переплюнул витю Хама....
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18.01.2022 07:49 Відповісти
Сериал "тупой, еще тупее" продолжается. В главной роли Гетманцев и Ко. Какие этому идиоту еще нужны потрясения? Внешние инвесторы драпанули во всю из за возможной агрессии. Резервы упали на 300 млн долл за небелю. Вместе с гривной. Доходность по облигациям выросла до 27% годовых.
И это для козла Гетманцева не потрясения.
Ну и дебил.
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18.01.2022 08:01 Відповісти
эта гидота ще бiгае по свiту.
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18.01.2022 08:14 Відповісти
Этот ******* и липовый профессор Гетманцев ещё долго будет ставить эксперемпенты над украиной и украинцами!! Суши сухари !!****!!...Недолго тебе и твоему псу зеленскому осталось выкаблучиваться на Банковой!!
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18.01.2022 11:39 Відповісти
кредиты под 4,5 % годовых не берет только глупец. И хвастаться этим глупо. берите у населения под 4.5 % на руки. С гарантиями возврата в валюте. Валюта и проценты останутся в Украине. Почему так не делают? Принять закон и все!!!
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18.01.2022 12:17 Відповісти
 
 