В разі вторгнення РФ США нададуть Україні летальну зброю, - сенатор Блюменталь
У разі вторгнення РФ в Україну США нададуть нашій державі летальну зброю, і Росія заплатить ціну.
Про це заявив сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки хоробро народ України боротиметься з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, якої вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Буде це Javelin чи Stinger, чи стрілецька зброя, чи катери - Росія заплатить ціну, будуть наслідки", - сказав Блюменталь на прес-брифінгу у Києві у понеділок.
Він наголосив, що у такому разі Путін увійде в історію як парія.
Сенаторка Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир) зазначила, що сенатори хочуть, щоб український народ знав, що США – на боці України, підтримують зусилля адміністрації забезпечити можливість українському народові самому вирішувати своє майбутнє.
"Ми також хочемо відправити меседж Володимиру Путіну, що він має зрозуміти: що ми стоїмо з Україною, і ми притягнемо його до відповідальності, якщо він загрожуватиме суверенітету України", - наголосила вона.
Сенатор Роб Портман (республіканець, штат Огайо) додав, що республіканці та демократи у Вашингтоні не завжди у всьому погоджуються один з одним у Вашингтоні.
"Але захист свободи - це те, що нас об'єднує і що ми підтримуємо, тут немає політичних кордонів", - зазначив Портман.
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А для раИси, точнее ее "отцов" лучшим подарком будет арест их отпрысков и полное изъятие у них материальных ценностей.
отвоевывание у козлин Донбасса и Крыма это оборонительные действия.
Тут уже Великобританія також хоче совість очистити...
Хто там в нас ще гарант безпеки?
ты- долго спаль.
вторжение было
восемь лет назад.
Америкосы наивні як.....діти. Як що це станеться,а буряти 100% в чоло атакувати НЕ БУДУТЬ,то летальна, чі будь яка інша-не потрібна.Відвагою нашіх бійців,а вони це не одноразово показували,без тяжкого озброення,ворога тяжко буде зупинити.....
Государственный бюджет 2021 года на сектор национальной безопасности и обороны утвержден в размере 267 млрд украинских гривен (5,93 % валового внутреннего продукта). Но расходы предусмотренные только на Министерство обороны составляют 117,5 млрд украинских гривен (4,171 млрд долларов США).