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В разі вторгнення РФ США нададуть Україні летальну зброю, - сенатор Блюменталь

В разі вторгнення РФ США нададуть Україні летальну зброю, - сенатор Блюменталь

У разі вторгнення РФ в Україну США нададуть нашій державі летальну зброю, і Росія заплатить ціну.

Про це заявив сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, Володимир Путін зробив найбільшу помилку у своїй кар'єрі, недооцінивши, наскільки хоробро народ України боротиметься з ним, якщо він вторгнеться. Ми введемо дуже болючі економічні санкції, але ще важливіше те, що ми дамо народу України летальну зброю, якої вони потребують для того, щоб захищати свої життя. Буде це Javelin чи Stinger, чи стрілецька зброя, чи катери - Росія заплатить ціну, будуть наслідки", - сказав Блюменталь на прес-брифінгу у Києві у понеділок.

Він наголосив, що у такому разі Путін увійде в історію як парія.

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Сенаторка Джин Шахін (демократка, Нью-Гемпшир) зазначила, що сенатори хочуть, щоб український народ знав, що США – на боці України, підтримують зусилля адміністрації забезпечити можливість українському народові самому вирішувати своє майбутнє.

"Ми також хочемо відправити меседж Володимиру Путіну, що він має зрозуміти: що ми стоїмо з Україною, і ми притягнемо його до відповідальності, якщо він загрожуватиме суверенітету України", - наголосила вона.

Сенатор Роб Портман (республіканець, штат Огайо) додав, що республіканці та демократи у Вашингтоні не завжди у всьому погоджуються один з одним у Вашингтоні.

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"Але захист свободи - це те, що нас об'єднує і що ми підтримуємо, тут немає політичних кордонів", - зазначив Портман.

Автор: 

зброя (7475) росія (65360) США (23043) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+46
зброю Україні потрібно було надати ще позавчора...
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17.01.2022 21:40
+24
Кому?
Не можна раще надати зброю, щоб точно не поперли?
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17.01.2022 21:40
+24
Вже треба! Критично важливими є системи ППО та РЕБ.
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17.01.2022 21:47
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или нет, хз короче
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17.01.2022 22:23 Відповісти
Оружие нужно было раньше. Его нужно изучить и научиться пользоваться. В случае вторжения, лучше закрыть аэропорты в нормальных странах, чтоб всякие клоуны и из команды туда не успели свалить через полчаса после вторжения.
А для раИси, точнее ее "отцов" лучшим подарком будет арест их отпрысков и полное изъятие у них материальных ценностей.
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17.01.2022 22:24 Відповісти
Зброю вже надали і навчили. Ти кацап чи просто ідіот?
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17.01.2022 22:26 Відповісти
А счас поставить нельзя, потому что украинцы - не талибы. Тем аж на 80 МИЛЛИАРДОВ перепало. Может, вам надо обрезаться, стать правоверными, и тиранить своих женщин? Тогда точно дадут.
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17.01.2022 22:25 Відповісти
Die russian pig.
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17.01.2022 22:26 Відповісти
это хорошая новость, но вооружение нужно заранее.
отвоевывание у козлин Донбасса и Крыма это оборонительные действия.
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17.01.2022 22:27 Відповісти
Путин может получить разве что заверения, что ПВО и ПРО американских кораблей в Чёрном и Средиземном море будет активирована по любой вражеской цели над территорией Украины.
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17.01.2022 22:27 Відповісти
В случае большого шухера наш нелох поедет на лыжню.. И, почему-то, я не буду удивлена.
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17.01.2022 22:27 Відповісти
Если вы имели в виду сывочолого Гетьмана, то он здрыснет в Польшу, как неделю назад ))
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18.01.2022 12:18 Відповісти
обоє здриснуть в одним екіпажом тільки до ростова або АРК
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18.01.2022 13:56 Відповісти
если россия действительно предпримет полномасштабное наступление всеми доступными им средствами то ваше летальное оружие уже будет нужно разве что партизанам - не надо недооценивать силы рф , если вы думаете что они с криками ура и с шашками на голо понесуться на наши окопы то это мнение ошибочно , хотя многие росийские эксперты сходяться во мнении что завоевать они смогут а вот удержать нет
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17.01.2022 22:28 Відповісти
партизаны похоронили совок в Афгане и янки во Вьетнаме..
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17.01.2022 23:12 Відповісти
да не похоронили они совок вывод войск с Афганистана было решением скорее политическим - не прийди тогда Горбачев к власти война так бы и продолжалась и наши парни гибли бы там не пойми за что а весь на тот момент советский народ платил бы за это
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17.01.2022 23:52 Відповісти
Если вас убьют, звоните в милицию.
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17.01.2022 22:29 Відповісти
Тогда уже будет поздно, оружие нужно сейчас. Если РФ и планирует военный удар, то только в форме молниеносной быстрой успешной операции. На штурм подготовленных позиций, на долговременную мясорубку они не пойдут, сейчас не 2014г.
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17.01.2022 22:29 Відповісти
Почему то кажется, что все необходимое уже есть. И это не прямые поставки. А напр. Из Афгана. Об этом рашка знает или подозревает о чем прозрачно намекнул пИськов. Либо оно будет доставлено в считаные часы. Военослужащие проходили обучение по стандартам НАТО, а это не только тактические занятия. Просто в случае если рашка сорвется с цепи будет законое основание сказать: "А мы предупреждали". Только этим можно объяснить истерию путлера и говорящей лошади. А также бряцанье эскандерами.
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18.01.2022 01:33 Відповісти
Научитесь хорошо прыгать в бассейн -напустим воды...
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17.01.2022 22:36 Відповісти
А не можна ДО нападу, чи путлєр абідіцца і нападьот?
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17.01.2022 22:37 Відповісти
Може путін напасти. Не потрібно провокувати.
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17.01.2022 22:42 Відповісти
Стінгери, джавеліни, стрілецька зброя це все добре, а щось серйозніше, типа Петріот?
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17.01.2022 22:48 Відповісти
"Петріоти" - коли "кротів" вичистять і реформи проведуть.Так,що не скоро.
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17.01.2022 23:58 Відповісти
Лучше уж ядерное.... потому как от авторитета стран подписантов будапештского меморандума осталось только мокрое место.....
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17.01.2022 23:01 Відповісти
Обещанное оружие не успеет быть использованным!
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17.01.2022 23:06 Відповісти
Да что ты))) ваша свинособачья недоармия на дырку в туалет ходит и собственные танки сжигает, а мы вам в этом ещё и поможем
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18.01.2022 07:04 Відповісти
он имел в виду что у нас нет ракетного щита
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20.01.2022 11:06 Відповісти
Дали таке, відкупне, щоб совість навроді очистити.
Тут уже Великобританія також хоче совість очистити...
Хто там в нас ще гарант безпеки?
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17.01.2022 23:06 Відповісти
Блюменталь !
ты- долго спаль.
вторжение было
восемь лет назад.
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17.01.2022 23:08 Відповісти
Надо попросить оружие у талибов. Так будет быстрее.
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17.01.2022 23:09 Відповісти
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17.01.2022 23:13 Відповісти
Кацапи будуть сходу атакувати авіацією, крилатими ракетами, тактичними і оперативно-тактичними ракетами по стратегічним об'єктам і нам треба їх чимось збивати хоча б третину, а там вже зможемо вистояти. Але влада бавиться чорт знає чим - тільки не обороною і нац. безпекою - Нептуни на початковій стадії, дизпалива для танків лише 29%, з військовозобов'язаними жінками нагнітали ситуацію в холосту, тероборона (Черкаська, Полтавська обл.....) просять волонтерів допомогти хоч чим небудь і т.п. ................
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17.01.2022 23:15 Відповісти
Никаких ракет, кроме мультяшных, у москалей нет. Те что есть могут разве что убить пару ишаков в Иране или разрушить что-то в Воронеже.
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17.01.2022 23:20 Відповісти
А ми серйозно віримо в реальну загрозу і ще серйозніше і результативніше готуємось ''рєзать казлятіну'' їхнім язиком.
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17.01.2022 23:24 Відповісти
Сама рашка это мультек - фантом. Я правда был когдато лет 5 назад в мацкве а потом в киеве, ну хз, хоть оба города тянут ресурсы со всех ссвоих стран, то транспорт и инфраструктура у фантома мацкальского куда посвежее и приятнее.
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18.01.2022 10:51 Відповісти
у нас ракетного щита нет, и нас успокаивают тут коментаторы, что Раша не обладает ракетами??? Не верится. Кто тут в теме их ракет разбирается?
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20.01.2022 11:09 Відповісти
хороший сон был у сенатора, ведь вторжение уже произошло в 2014
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17.01.2022 23:25 Відповісти
Блюменталь со товарищи все это время с Трампом воевал ему было некогда смотреть что в мире делается
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18.01.2022 01:15 Відповісти
А что, Лохатое Чмо не здохло еще? Чем оно занимается - анус отбеливает для друга Wlad?
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18.01.2022 11:09 Відповісти
Якщо Амерекоси будуть бачити шо українці будуть битися, ЛенлЛіз буде забезпечено,тоді кацапам буде піпец...Головне тисяч десять снайперських гвинтівок..щоб ******* їх з усіх точок, особливо в містах...!
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17.01.2022 23:48 Відповісти
Для міста достатньо AR та приціл середньої якості - не топ бренди але і не китайське гівно. Гвинтівка $1000 приціл 4-6 кратний $400 маунт $100. Після тренування в 50 пострілів більшість влучає с 200-300 метрів в тарілку 20см (голову).
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18.01.2022 01:31 Відповісти
Ну кіно і німці... Це як з нашим законодавство: "Коли тебе уб'ють, то може відстрілюватися", тільки в цьому випадку те, чим відстрілюватися, ще дочекатися треба.
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18.01.2022 00:19 Відповісти
А якщо серйозно, то якого х... Україні давати щось, якщо "українська" влада на всі голоси кричить, що навіть у випадку повномасштабного вторгнення, вони не будуть "провокуватися"? З тим же успіхом те "щось" можна було б Путіну віддати. А якщо побачать реальний спротив, то хз, може й реально допоможуть, але дуже розраховувати на це не варто.
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18.01.2022 00:25 Відповісти
Как убьют - обращайтесь!
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18.01.2022 00:27 Відповісти
сенатор Блюменталь проспись иди. Когда полномасштабное вторжение случится уже нафиг не будут нужно ваше летальное, поздно все будет! Дорога ложка к обеду, все нужно заранее давать, а не когда все начнется.
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18.01.2022 00:39 Відповісти
доктор Блюменталь?
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18.01.2022 02:15 Відповісти
Да, он точно не любит Шариковых...
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18.01.2022 13:44 Відповісти
God bless the USA!
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18.01.2022 02:21 Відповісти
Украинской армии нужны самолёты, вертолёты, танки и бронетранспортёры, а не разные там пукалки.
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18.01.2022 02:45 Відповісти
Украине нужен президент ,Верховный главнокомандующий ,для начала.
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18.01.2022 09:22 Відповісти
Свидетель величия царя? Кацапская психология. Те тоже верят в силу единого царя
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18.01.2022 12:24 Відповісти
Развитие соответствует нику. В чем схожесть?
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18.01.2022 12:40 Відповісти
Причем тут вообще главнокомандующий? Тебе нужен вожак, который вскочит на коня, оголит шашку и поведет за собой? Ты вообще в каком веке живёшь? А ник чем не нравится? Слишком широкий для твоего узколобого мышления? ))
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18.01.2022 12:55 Відповісти
может он имел в виду что надо людей, которые видят целую картину и имеют мета-план.
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20.01.2022 11:14 Відповісти
Прежде всего ПВО и истребительная авиация (F-16), во вторую очередь снаряды для артиллерии. Все остальное и так более-менее есть...
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18.01.2022 13:46 Відповісти
Кто-нибудь знает английский, или американский аналог поговорки "Хороша ложка к обеду"?
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18.01.2022 07:02 Відповісти
разі вторгнення РФ в Україну США нададуть нашій державі летальну зброю, і Росія заплатить ціну."

Америкосы наивні як.....діти. Як що це станеться,а буряти 100% в чоло атакувати НЕ БУДУТЬ,то летальна, чі будь яка інша-не потрібна.Відвагою нашіх бійців,а вони це не одноразово показували,без тяжкого озброення,ворога тяжко буде зупинити.....
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18.01.2022 07:29 Відповісти
Война современная очень скоротечная.Когда и кому они собираются передавать это оружие? Учитывая ,что еще необходимо обучить ,людей им пользоваться,то это просто болтовня.Его надо было ,передать еще пол года назад.
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18.01.2022 09:21 Відповісти
Ну гнать мокшанов ло Урала тоже надо будет чем)))
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18.01.2022 15:32 Відповісти
вот еще хороший вопрос, в тему! куда же идут деньги налогоплательщиков в бюджете ВСУ

Государственный бюджет 2021 года на сектор национальной безопасности и обороны утвержден в размере 267 млрд украинских гривен (5,93 % валового внутреннего продукта). Но расходы предусмотренные только на Министерство обороны составляют 117,5 млрд украинских гривен (4,171 млрд долларов США).
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18.01.2022 09:53 Відповісти
МВД, СБУ, нацгвардія.
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18.01.2022 11:30 Відповісти
Нехай дають любу зброю - згадайте Грозний чи Могадішо в Сомалі... Любе українське місто понад 20 тис. жителі може стати для москалів ДАПом.
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18.01.2022 09:54 Відповісти
Это не чеченцы,готовые умереть в любой момент,это ленивые оболтусы проголосовавшие за зе!Обороняться сможет несколько часов только армия.И все.
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18.01.2022 10:23 Відповісти
На росиянских беспилотниках стоит немецкие американские запчасти, а Украине нельзя, а то нападем на Россию, пиз..ец
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18.01.2022 11:00 Відповісти
Ця зброя повинна бути до початку нападу кацапні, а не тоді коли їхні літаки почнуть бомбити територію України. Принаймі вже завтра вона повинна бути на аеродромі Жешува за 2 години льоту до Дніпра, тоді пуйло задумається про втрати кацапів, хоча ... баби єщьо нарожают.
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18.01.2022 11:11 Відповісти
Який Трамп не був ідіот, але все більш і більш жалкую що не він президент США бо при ньому Путлер сидів у гівні і боявся щось тявкнути проти америки, а зараз, при цьому старому маразматику старому Джо, Путлер зовсім з катушок поїхав. І до цього призвела беззуба політика демократів які лише потрясають своїми старечими чреслами і обіцяють щось страшне колись, а не сьогодні.
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18.01.2022 11:26 Відповісти
Господин Блюменталь наверное на Марсе живет, если не видит что мокшанцьІ вторглись в Украину еще 8 лет тому.
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18.01.2022 12:04 Відповісти
"Володимир Путін" - ім'я цього покидька не варте того, щоб його перекладали українською. Пишіть краще "Владімір". А прізвисько самі знаєте яке
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18.01.2022 12:05 Відповісти
07:47 Войска РФ открывали огонь из гранатометов в сторону Песков, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 9732
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18.01.2022 12:37 Відповісти
Даже я , простой обыватель, понимаю, что может быть очень поздно. Очень поздно.
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18.01.2022 13:58 Відповісти
СНАЧАЛА ЗАБИРАЛИ, ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ, А ТЕПЕРЬ БУДУТ ДАВАТЬ, НО УЖЕ СЛАБЕЕ !?
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18.01.2022 14:10 Відповісти
Слава Украине!
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18.01.2022 15:39 Відповісти
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