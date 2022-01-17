Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини Бербок нормандський формат та транзит газу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

Значну увагу під час зустрічі було приділено питанням зміцнення енергетичної безпеки України.

"Президент наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичним проектом та зброєю, що спрямована як проти нашої держави, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проекту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування", - наголошують в пресслужбі.

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Також було наголошено на необхідності спільного здійснення конкретних кроків з метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією нашої держави. Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи нашої держави та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН", - повідомляють в ОП.