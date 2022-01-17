Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини Бербок нормандський формат та транзит газу. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.
Значну увагу під час зустрічі було приділено питанням зміцнення енергетичної безпеки України.
"Президент наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичним проектом та зброєю, що спрямована як проти нашої держави, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проекту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування", - наголошують в пресслужбі.
Також було наголошено на необхідності спільного здійснення конкретних кроків з метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією нашої держави. Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи нашої держави та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН", - повідомляють в ОП.
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Среди 73 человек, подписавших письмо, - политики и политологи, слависты и историки, журналисты, деятели культуры и профессора университетов. Это, среди прочих, многолетний депутат бундестага от христианских демократов (партии Ангелы Меркель), председатель внешнеполитического комитета парламента Рупрехт Поленц, его коллега из партии "зеленых" Фолькер Бек, Ребекка Хармс, возглавлявшая в Европарламенте делегацию "зеленых", Вернер Шульц, в недавнем прошлом - вице-председатель парламентской комиссии по сотрудничеству ЕС и России, известный историк Карл Шлёгель, профессор Хубертус Ян, заведующий кафедрой истории России и Кавказа в Кембриджском университете, и многие другие. https://www.svoboda.org/a/prekratitj-umirotvorenie-nemetskie-intellektualy-protiv-myagkosti-k-kremlyu/31658081.html
Геть його!
https://twitter.com/compdemon/status/1483133434537160714 1 ч
Походу суддя чекає. поки нарід по максимуму розійдеться. Ну, термосу нема, але кава з парасолькою в наявності.
Нарід під судом стоїть і сильно не розходиться. Не дивно, що суддя сцицця. Прокурори відпетляють, єсі шо (принаймні на першому етапі), а рішення приймати саме судді.
Кот Бергамот@KotikBegemot1
Живу в ордлі. Богом молю - не розходьтеся!
https://twitter.com/radiosvoboda/status/1483160678349344770 44 мин
Тим часом у Печерському суді так: депутати і журналісти співають колядки в очікування рішення щодо запобіжного заходу Порошенку.
Суддя перебуває в нарадчій кімнаті вже майже 4 години
Прошу врахувати: якщо дотягнуть до 23:00 - поліція захоче заглушити сцену і колонки - бо нічний час і громадський порядок і вот ето вот фсьо... Налагоджуйте комунікацію з підручних засобів. Розбивайтесь на десятки і сотні. Умовні знаки прапорами і т.д. Треба бути готовими до всього!
Если судья обдрыстался, то представьте что творится в ОПе
Valerchik@Valerch61109604
Там, кажуть, 4 американця... конгресмени.
Сергій Савка@rs_ssw
Сморід аж до Жулян стоїть!
На запитання про долю газопроводу "Північний потік-2" в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.
Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються "вдихнути життя" в Нормандський формат і "підтримати європейську силу" в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху. Джерело:
Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.
Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию». вот так вот