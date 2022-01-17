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Новини
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Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини Бербок нормандський формат та транзит газу. ФОТО

Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини Бербок нормандський формат та транзит газу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Було предметно обговорено безпекову ситуацію навколо України, перебіг мирного процесу та наголошено, що подальшій ескалації агресії можуть запобігти обмежувальні заходи, серед іншого – превентивні санкції. Відзначивши єдність підходів до процесу мирного врегулювання, зокрема щодо кластерного підходу до виконання Мінських домовленостей, сторони висловили сподівання на вихід невдовзі на організацію чергового саміту в Нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

Значну увагу під час зустрічі було приділено питанням зміцнення енергетичної безпеки України.

Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини Бербок нормандський формат та транзит газу 01

"Президент наголосив, що "Північний потік – 2" є геополітичним проектом та зброєю, що спрямована як проти нашої держави, так і проти всієї Європи. Було спільно констатовано, що використання проекту як зброї призведе до вжиття жорстких заходів реагування", - наголошують в пресслужбі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час візитів до Києва та Москви спробую знову вдихнути життя в "нормандський процес", - глава МЗС Німеччини Бербок

Також було наголошено на необхідності спільного здійснення конкретних кроків з метою зміцнення енергетичної безпеки України, серед іншого, гарантування довгострокового транзиту газу територією нашої держави. Окрему увагу було приділено обговоренню питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Наголошено на важливості закріплення європейської перспективи нашої держави та висловлено сподівання на відповідну підтримку з боку ФРН", - повідомляють в ОП.

Автор: 

Німеччина (7381) Зеленський Володимир (23964) нормандська четвірка (1526) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+23
Хером на рояле играл? сто раз повторил, что он Президент , ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий и не Лох?) А то вдруг немцы не знают с кем дело имеют))
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17.01.2022 21:43
+21
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17.01.2022 21:51
+20
Плювати що та скотина обговорює. Він робить з країни пародію.
Геть його!
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17.01.2022 21:46
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Хером на рояле играл? сто раз повторил, что он Президент , ВЕРХОВНЫЙ главнокомандующий и не Лох?) А то вдруг немцы не знают с кем дело имеют))
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17.01.2022 21:43 Відповісти
"Перестаньте вживати наркотики. Ваші дії абсолютно не адекватні " (С)
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17.01.2022 21:48 Відповісти
Як ви зелені наркомани достали колитес а вцьому обвинувачуєте патріотів ну один в один як путін, но за Порошенка сьогодні вишли тисячі людей а зелені наркомани жодної демонстраці у підтримку свого головного наркомана не створили
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17.01.2022 21:57 Відповісти
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17.01.2022 22:32 Відповісти
Это 👍💯💥ПОРОХ - СИЛА ! Членограй - МОГИЛА !
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17.01.2022 23:36 Відповісти
В преддверии визита Анналены Бербок в Киев и Москву немецкие эксперты по Восточной Европе, обеспокоенные концентрацией российских войск и боевой техники на границе с Украиной, угрозой военной конфронтации и ультимативными требованиями Путина, обратились с открытым письмом к правительству ФРГ. Они требуют "коренным образом" изменить слишком мягкую, по их мнению, политику Германии в отношении России.
Среди 73 человек, подписавших письмо, - политики и политологи, слависты и историки, журналисты, деятели культуры и профессора университетов. Это, среди прочих, многолетний депутат бундестага от христианских демократов (партии Ангелы Меркель), председатель внешнеполитического комитета парламента Рупрехт Поленц, его коллега из партии "зеленых" Фолькер Бек, Ребекка Хармс, возглавлявшая в Европарламенте делегацию "зеленых", Вернер Шульц, в недавнем прошлом - вице-председатель парламентской комиссии по сотрудничеству ЕС и России, известный историк Карл Шлёгель, профессор Хубертус Ян, заведующий кафедрой истории России и Кавказа в Кембриджском университете, и многие другие. https://www.svoboda.org/a/prekratitj-umirotvorenie-nemetskie-intellektualy-protiv-myagkosti-k-kremlyu/31658081.html
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17.01.2022 22:22 Відповісти
Арестович ушел с должности внештатного советника главы Офиса Президента
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17.01.2022 21:45 Відповісти
💨💨
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17.01.2022 21:45 Відповісти
Плювати що та скотина обговорює. Він робить з країни пародію.
Геть його!
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17.01.2022 21:46 Відповісти
А що воно може обговорювати? Зброї, точно, не просить. Натомість, просить не сердити уйла.
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17.01.2022 22:03 Відповісти
Чудо-ВаЩе@compdemon

https://twitter.com/compdemon/status/1483133434537160714 1 ч

Походу суддя чекає. поки нарід по максимуму розійдеться. Ну, термосу нема, але кава з парасолькою в наявності.

Нарід під судом стоїть і сильно не розходиться. Не дивно, що суддя сцицця. Прокурори відпетляють, єсі шо (принаймні на першому етапі), а рішення приймати саме судді.

Кот Бергамот@KotikBegemot1

Живу в ордлі. Богом молю - не розходьтеся!
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17.01.2022 21:46 Відповісти
Радіо Свобода@radiosvoboda

https://twitter.com/radiosvoboda/status/1483160678349344770 44 мин



Тим часом у Печерському суді так: депутати і журналісти співають колядки в очікування рішення щодо запобіжного заходу Порошенку.
Суддя перебуває в нарадчій кімнаті вже майже 4 години
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17.01.2022 22:19 Відповісти
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17.01.2022 21:48 Відповісти
Сергій Савка



Прошу врахувати: якщо дотягнуть до 23:00 - поліція захоче заглушити сцену і колонки - бо нічний час і громадський порядок і вот ето вот фсьо... Налагоджуйте комунікацію з підручних засобів. Розбивайтесь на десятки і сотні. Умовні знаки прапорами і т.д. Треба бути готовими до всього!
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17.01.2022 22:24 Відповісти
Якщо ми вважаємо весь газ з Росії російським, то весь газ з України треба вважати українським.
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17.01.2022 21:49 Відповісти
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17.01.2022 21:51 Відповісти
конечно, тогда сватов не будут смотреть и лайкать
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17.01.2022 21:55 Відповісти
Слава Украине 25%@SlavaUkraine20

Если судья обдрыстался, то представьте что творится в ОПе

Valerchik@Valerch61109604

Там, кажуть, 4 американця... конгресмени.

Сергій Савка@rs_ssw

Сморід аж до Жулян стоїть!
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17.01.2022 21:56 Відповісти
На запитання, чи не планує федеральний уряд змінити свою позицію і надати Україні оборонне озброєння, Шольц відповів, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".

На запитання про долю газопроводу "Північний потік-2" в разі подальшої агресії Росії глава німецького уряду не відповів зовсім.
Шольц сказав, що ФРН разом з Францією намагаються "вдихнути життя" в Нормандський формат і "підтримати європейську силу" в процесі деескалації, та заявив, що Іспанія працюватиме з ними разом на цьому шляху. Джерело:
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17.01.2022 22:03 Відповісти
когда успело обговорить... что оно говорило... на каком языке...
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17.01.2022 22:53 Відповісти
Та,досраки це чмо! Це не новини! Тріскотня про мудака
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17.01.2022 23:39 Відповісти
Зе подсрачник
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17.01.2022 23:42 Відповісти
Путин не зря разрешает только Нормандский формат со своими потаскухами Францией и Германией.
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18.01.2022 05:59 Відповісти
Путин реально боится Нормандского формата , учите матчасть !😜
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18.01.2022 07:11 Відповісти
Германия не воспринимает Украину как великую культурную европейскую нацию и влиятельный субъект политики, заявил посол страны в ФРГ Андрей Мельник, пишет «Укринформ».

Дипломат уверен, что из-за отказа считаться интересы Киева часто игнорируются Берлином. Посол похвалил работу дипломатов в ФРГ, которые «смогли мощно заявить» о себе. Именно из-за этого, добавил Мельник, немецкая элита и «журналистский бомонд» знают о существовании Украины.

Мельник считает, что Германия в любой момент может перестать считаться с Украиной. «Думаю, что в этом - наша главная недоработка последних 30 лет: мы еще не удосужились заявить о себе как о великой культурной европейской нации», - добавил он. Посол считает, что Украина не получила «политического признания». По мнению Мельника, Киев сейчас вынужден нести «военную дипломатию». вот так вот
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18.01.2022 09:42 Відповісти
 
 