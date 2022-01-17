Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: Список професій буде суттєво скорочений
Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо військового обліку жінок в Україні. Президент звернувся до Міністерства оборони з метою суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Петицію щодо військового обліку для жінок підтримали понад 37 тисяч українців.
"Ураховуючи високу суспільну увагу..., я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання", - йдеться у відповіді президента.
Глава держави попросив оборонне відомство приділити особливу увагу таким питанням:
1. Суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій з огляду на реальні потреби оборони держави;
2. Впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;
3. Врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.
Крім того, Зеленський доручив вирішити питання щодо зважених підходів щодо відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.
Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік.
Водночас, петиція щодо скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів.
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https://twitter.com/26_55847_314159/status/1483132118985281542 2 ч
Из-за закрытой двери кабинета судьи послышалось:
- Вас на пять лет выбрали, а меня пожизненно. Вы через два года свалите в свой Ростов, а мне ходить оглядываться до конца жизни? Ну вас нах. Всё. Я заболел.
Людей на вулиці відчутно менше. Метро вже закрили - на "Театральній" оголосили мінування. Ті хто ще стоять - водять хороводи під дощем.
За півгодини буде 12 годин з моменту, коли Порошенки зайшли у приміщення суду. https://t.me/nuts_roses/479 https://t.me/nuts_roses/479
чі вона як й її "імітатор-нацюцюрника" - теж 4 рази від повісток бігати буде
Как, как выиграть войну если они за хлеб внутри страны не отвечают, если еда по карточкам? Воюют же не только людьми! Ресурсы армии нужны? Земля, агрокомплекс, армию нужно кормить или продавать зерно без ограничений? Медицина, бензин, одежда.
Речь о том, что здесь все время говорится о непатриотизме тех кто не хочет становится на учёт, а не о том, что без бензина, ресурсов, обеспечения оружием и продуктами выиграть войну нельзя даже если 99% пойдут воевать, а эти распродают маски и зерно и не закупают газ и нет никакого регулирования и планирования вот и все.
Їх же ще до виборів цього покидька попереджали хто папа і що буде.
Вы все правильно сказали... не добавить ни убавить!!!!!
Только кому вы это говорите - нашим олигархам - ворам беспредельщикам, или тому обдолбанному дегенерату?
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, за повідомленням https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC , у Києві на Народному Вічі зібралось кілька десятків тисяч мітингувальників, що висловили своє обурення ухваленням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83 «Законів про диктатуру» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD#cite_note-230 [230] . Поступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми військами.
Где работники ботофермы,может вы обьясните,что не так пошло?)
А вони їй, та іншим таким же ємоційним жінкам хочуть автомат дати? 🤣
Почему не по возрасту и все без исключений?
Там согласно указа должны встать на учет даже беременные, многодетные а также имеющие на своем попечении малолетних детей!!!!!
Тема беременных и многодетных призывниц до конца не раскрыта.
О престарелых вапще умолчу, клоун ***** снова жжот...
https://www.youtube.com/watch?v=8WyI7Fea58Y