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Новини
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Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: Список професій буде суттєво скорочений

Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: Список професій буде суттєво скорочений

Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо військового обліку жінок в Україні. Президент звернувся до Міністерства оборони з метою суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Петицію щодо військового обліку для жінок підтримали понад 37 тисяч українців.

"Ураховуючи високу суспільну увагу..., я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання", - йдеться у відповіді президента.

Читайте також: У Міноборони анонсували зміни щодо військового обліку жінок: "Прямо зараз йти до центрів комплектування не треба". ВIДЕО

Глава держави попросив оборонне відомство приділити особливу увагу таким питанням:

1. Суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій з огляду на реальні потреби оборони держави;

2. Впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

3. Врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.

Крім того, Зеленський доручив вирішити питання щодо зважених підходів щодо відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З'явиться можливість використовувати "COVID-тисячу" на позашкільну освіту, - нарада у Зеленського

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік. 

Водночас, петиція щодо скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів.

Зеленський Володимир (23964) Міноборони (7406) петиція (320) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+31
Ваccерман Железный @26_55847_314159

https://twitter.com/26_55847_314159/status/1483132118985281542 2 ч



Из-за закрытой двери кабинета судьи послышалось:
- Вас на пять лет выбрали, а меня пожизненно. Вы через два года свалите в свой Ростов, а мне ходить оглядываться до конца жизни? Ну вас нах. Всё. Я заболел.
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17.01.2022 22:36
+25
Царь-благодетель...кумир 45-летних разведенок....
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17.01.2022 22:32
+23
а ленку-скумбрию - на облік взяли?

чі вона як й її "імітатор-нацюцюрника" - теж 4 рази від повісток бігати буде
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17.01.2022 22:36
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Царь-благодетель...кумир 45-летних разведенок....
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17.01.2022 22:32 Відповісти
А я кумир 45-літніх розведенок! … як мед. Саме то!
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17.01.2022 22:37 Відповісти
Может ты фанат, а не кумир?..
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17.01.2022 22:38 Відповісти
👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏ЗеМРАЗЬ обосралась ,как никогда раньше !!!!Слава Порошенко !
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17.01.2022 22:58 Відповісти
скумбрия в списке должна быть первой
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17.01.2022 23:10 Відповісти
Ваccерман Железный @26_55847_314159

https://twitter.com/26_55847_314159/status/1483132118985281542 2 ч



Из-за закрытой двери кабинета судьи послышалось:
- Вас на пять лет выбрали, а меня пожизненно. Вы через два года свалите в свой Ростов, а мне ходить оглядываться до конца жизни? Ну вас нах. Всё. Я заболел.
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17.01.2022 22:36 Відповісти
Народні депутати "Європейської солідарності" в очікуванні судді співають колядки. Суддя не подає ознак життя з нарадчої кімнати уже п'яту годину.

Людей на вулиці відчутно менше. Метро вже закрили - на "Театральній" оголосили мінування. Ті хто ще стоять - водять хороводи під дощем.

За півгодини буде 12 годин з моменту, коли Порошенки зайшли у приміщення суду. https://t.me/nuts_roses/479 https://t.me/nuts_roses/479

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17.01.2022 22:44 Відповісти
насколько достоверна инфа? или так... напоговорить?)
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17.01.2022 23:56 Відповісти
а ленку-скумбрию - на облік взяли?

чі вона як й її "імітатор-нацюцюрника" - теж 4 рази від повісток бігати буде
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17.01.2022 22:36 Відповісти
В психдиспансер?
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17.01.2022 22:42 Відповісти
У ленки будет проХфесия которая не попадет в список
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18.01.2022 09:36 Відповісти
прохфесия у нее - жена президента. Точно не попадет в список
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18.01.2022 09:50 Відповісти
кловуни і кловуньєтки освобождаются ?
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17.01.2022 22:37 Відповісти
Зе End
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17.01.2022 22:37 Відповісти
Епідемія, какой мед огляд и електронна постанова без огляду?

Как, как выиграть войну если они за хлеб внутри страны не отвечают, если еда по карточкам? Воюют же не только людьми! Ресурсы армии нужны? Земля, агрокомплекс, армию нужно кормить или продавать зерно без ограничений? Медицина, бензин, одежда.

Речь о том, что здесь все время говорится о непатриотизме тех кто не хочет становится на учёт, а не о том, что без бензина, ресурсов, обеспечения оружием и продуктами выиграть войну нельзя даже если 99% пойдут воевать, а эти распродают маски и зерно и не закупают газ и нет никакого регулирования и планирования вот и все.
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17.01.2022 22:38 Відповісти
У них нет никакой стратегии. Вся эта история с газом об этом говорит. Они получили должности и решили что теперь надо просто сидеть и ничего не делать.
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17.01.2022 22:42 Відповісти
Сидеть и воровать
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18.01.2022 07:43 Відповісти
Сначала воровать а потом сидеть
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18.01.2022 08:38 Відповісти
Сидеть, красть и снова сидеть, но уже в другом,менее комфортном месте...
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18.01.2022 12:15 Відповісти
тільки не потрібно собі навіювати нісенітниці... Стратегія є, але люди, вперто НЕ хочуть бачити у зе!бені того, що він і робить: зливає державу Україну.
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18.01.2022 11:32 Відповісти
Як це, і досі не прозріли?
Їх же ще до виборів цього покидька попереджали хто папа і що буде.
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18.01.2022 11:59 Відповісти
це відповідь у стилі: сам собі пишу, сам собі заперечую?
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18.01.2022 13:08 Відповісти
Та ні вам написав, але бачу що мабуть даремно.
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18.01.2022 13:37 Відповісти
даремно, якщо всовуєте тих, про кого мову не веду (до дупи 73%, бо по факту- це тв-прокладки та обдурені недоумки). Пхнете своїх 5-ть копійок про фігню, а препіЗе!дент- лягли та кличуть ерефію з окурком.
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18.01.2022 21:21 Відповісти
👍👍👍
Вы все правильно сказали... не добавить ни убавить!!!!!
Только кому вы это говорите - нашим олигархам - ворам беспредельщикам, или тому обдолбанному дегенерату?
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18.01.2022 11:57 Відповісти
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17.01.2022 22:39 Відповісти
до речі.. 8 років назад, 18-19 січня - на Майдані:
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 року, за повідомленням https://uk.wikipedia.org/wiki/BBC BBC , у Києві на Народному Вічі зібралось кілька десятків тисяч мітингувальників, що висловили своє обурення ухваленням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83 «Законів про диктатуру» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD#cite_note-230 [230] . Поступово мирна акція переросла в жорстке протистояння з міліцією та внутрішніми військами.
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17.01.2022 22:42 Відповісти
Ничего нового,сначала пи,,,данут,потом думают,но думауют не они,а за них
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17.01.2022 22:41 Відповісти
Це як дурні, самі проблему створили, самі намагаються вирішити!!!
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17.01.2022 22:42 Відповісти
Все судья слился, давайте следующего, зеле опять насали в глаза. Суд продолжится 19 числа в 14:00
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17.01.2022 22:44 Відповісти
Пять часов решал.
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17.01.2022 22:46 Відповісти
груповуха была знатная видать, может и татаров кинул палку)
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17.01.2022 23:58 Відповісти
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17.01.2022 22:45 Відповісти
зебил, сначала срет, потом подгребает... иди колись в синевир, гнида, и не вылазь
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17.01.2022 22:45 Відповісти
Суддя всрався !
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17.01.2022 22:46 Відповісти
ни ареста,ни залога?
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17.01.2022 22:48 Відповісти
Добрый царь одернул злых бояр, классика))
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17.01.2022 22:52 Відповісти
все не так,янелоху поводили куем по губах в очередной раз
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17.01.2022 22:55 Відповісти
А сколько срача было и побег,розыск,бесплатный адвокат,попытка ареста и сразу в сизо,а так обосраться в самый ответственный момент.

Где работники ботофермы,может вы обьясните,что не так пошло?)
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17.01.2022 22:53 Відповісти
Это означает,что впервые ,с 2019го,Печерский суд не выполнил хотелку зекрыс -чувство самосохранения пересилило)
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17.01.2022 23:01 Відповісти
в этой ситуации подписать арест за ту муть прокуроров реально стоит быть Дунканом Маклаудом)))
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18.01.2022 00:00 Відповісти
C17H21NO4
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18.01.2022 09:30 Відповісти
Іскромьотний кавеенівський юмор...
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17.01.2022 22:57 Відповісти
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17.01.2022 23:10 Відповісти
Давай третюю платежку за газ, гулять так гулять
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17.01.2022 23:14 Відповісти
Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: У мене буде суттєво скорочено.
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17.01.2022 23:15 Відповісти
Что там с петицией Стерненко о закрытии НАШей Мураевской помойки?!...
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17.01.2022 23:18 Відповісти
Мене бісить ця тупа, а скоріше злочинна і зрадницька зелогіка - СТАВИТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ЖІНОК, КОЛИ КУПА ЗДОРОВИХ ХЛОПІВ, ЯКІ ГОТОВІ ВОЮВАТИ В СКЛАДІ ТЕРОБОРОНИ НЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ ЕЛЕМЕНТАРНИМ (ЧЕРКАСЬКА, ПОЛТАВСЬКА ТЕРООБОРОНИ ПРОСЯТЬ ВОЛОНТЕРІВ ОПОМОГТИ ХОЧ ЧИМ НЕБУДЬ, БО ДЕРЖАВА НЕ ДАЄ НІЧОГО!!!
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17.01.2022 23:30 Відповісти
Они боятся вооружать народ, это просто инстинкт самосохранения.
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18.01.2022 08:53 Відповісти
Ага а жінок хочуть на облік ставити? Вони не сповна розуму, моя як псіхоне так виделку в неї треба відбирать, бо когось поране а вірогідніше що себе...
А вони їй, та іншим таким же ємоційним жінкам хочуть автомат дати? 🤣
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18.01.2022 12:10 Відповісти
чи диверсія за завданням господарів з кремля
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18.01.2022 13:22 Відповісти
когда уже это зеленое безобразие сгинет? беги вова, беги! времени у оно уже почти не осталось! распоряжения оно дает
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18.01.2022 00:01 Відповісти
гособоронзаказ сорван 2 года подряд, ВСУ обеспечены зимней солярой по данным Арьева на 18%, броники шлемы при зельке не покупались вообще все почти 3 года, тероборона - тупо голыдьба некормленная, млят все разворовано, а оно женщин на учет ставит цуко
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18.01.2022 00:21 Відповісти
и такой типа "ну ладно, телочки, не все...я подумаю кому не обязательно... и не благодарите меня все 5 раз"
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18.01.2022 00:23 Відповісти
Ну ладно телочки, а бабы под 60?...
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18.01.2022 12:21 Відповісти
ну и ладно.
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18.01.2022 00:22 Відповісти
Это такой новый вид дискриминации по профессии? Типа служить должны бедные и убогие?
Почему не по возрасту и все без исключений?
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18.01.2022 00:25 Відповісти
Вот не сознательний вы элемент!!! 🤣
Там согласно указа должны встать на учет даже беременные, многодетные а также имеющие на своем попечении малолетних детей!!!!!
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18.01.2022 12:27 Відповісти
сначала поведи свою жену на призывной пункт и зарегистрируй...
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18.01.2022 00:52 Відповісти
Воооот ! Есть работа ! Пороть херню... А потом её исправлять... И все при деле..
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18.01.2022 01:28 Відповісти
Вангую: в первую очередь сократят артистов, певцов и прочих комиков.
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18.01.2022 07:47 Відповісти
Непонятно только почему на воинский учёт ставить не всех а исключительно тех кого укажут?
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18.01.2022 10:32 Відповісти
ця сволота обрала метод "покращення" ..? Підняли ціну на газ, а тоді ніби трішки опустили, те саме з електроенергією і зі всім. А "їхній"( лохторат) має бути вдячний за зменшення цін. Бидлу галстук на шию і на сонечко.
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18.01.2022 11:05 Відповісти
Знову шота вин не то выкакав...
Тема беременных и многодетных призывниц до конца не раскрыта.
О престарелых вапще умолчу, клоун ***** снова жжот...
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18.01.2022 11:49 Відповісти
Обезательно бл....й из борделей, вьІчеркните из списка.
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18.01.2022 12:13 Відповісти
усюк бл*дук зелених на полігони і Марусю Звіробій головним тренером!
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18.01.2022 13:41 Відповісти
Дівчини, жінки, любі, вибачте нас за це зелене непорозуміння. Козаки завжди самі воювали.

https://www.youtube.com/watch?v=8WyI7Fea58Y
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18.01.2022 19:37 Відповісти
 
 