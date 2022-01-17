Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок: Список професій буде суттєво скорочений

Володимир Зеленський дав відповідь на петицію щодо військового обліку жінок в Україні. Президент звернувся до Міністерства оборони з метою суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Петицію щодо військового обліку для жінок підтримали понад 37 тисяч українців.

"Ураховуючи високу суспільну увагу..., я звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання", - йдеться у відповіді президента.

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Глава держави попросив оборонне відомство приділити особливу увагу таким питанням:

1. Суттєве уточнення (скорочення) переліку спеціальностей та/або професій з огляду на реальні потреби оборони держави;

2. Впровадження сучасних цифрових технологій у процедури постановки на військовий облік з метою уникнення обов’язкової особистої присутності жінок під час постановки на облік;

3. Врегулювання питання порядку проходження медичного огляду під час постановки на військовий облік жінок.

Крім того, Зеленський доручив вирішити питання щодо зважених підходів щодо відповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік, поки не завершиться процес врегулювання цієї процедури та визначення остаточного переліку професій та спеціальностей.

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Нагадаємо, 17 грудня набув чинності наказ Міноборони із розширеним списком професій жінок, які зобов’язані стати на військовий облік.

Водночас, петиція щодо скасування військового обліку для жінок набрала 25 тис. голосів.