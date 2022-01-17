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Новини
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Через регулярні повідомлення про мінування у Черкасах і Миколаєві вирішили відправити школи на "дистанційку"

Через регулярні повідомлення про мінування у Черкасах і Миколаєві вирішили відправити школи на

У Черкасах та Миколаєві школи йдуть на дистанційне навчання через те, що регулярні повідомлення про "мінування" унеможливлюють навчальний процес.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Черкаської та Миколаївської міської ради.

У міській раді Черкас рекомендують розпочати дистанційне навчання в усіх школах міста через регулярні повідомлення про "мінування". Наразі невідомо як довго триватиме таке навчання.

"Прийнято рішення рекомендувати відсьогодні організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій", - пише пресслужба міської ради.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо "мінування" шкіл в Черкасах продовжиться, то учнів переведуть на дистанційне навчання, - мер Бондаренко. ВIДЕО

В управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що кілька шкіл також йдуть на "дистанційку".

"У зв’язку з повідомленнями про мінування, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В. Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Львові повідомили про масове "замінування" шкіл: правоохоронці евакуюють дітей та педагогів

мінування (1218) Миколаїв (1809) Черкаси (557) школа (2214) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+5
Є у мене підозра, що просто школи немає чим опалювати. Ну, і, типу, вихід знайдено. Дистанційка наше всьо! А як заставити піти на дистанційку, коли ідея з пандемією уже не дуже то й спрацьовує? Правильно! Ну, а для для достовірності, крім шкіл, можна включити ще й парочку метро і торгівельний центр. Це лише мої фантазії, хоча при нинішній владі... 🤔
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18.01.2022 01:57
+4
Совида мало - решили придумать новые причины- не учить детей !
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17.01.2022 23:44
+4
Избирателям зебарана надо готовится к "удалённому приёму еды"
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18.01.2022 00:52
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ну як що ОП мінує станції метро то чому б комусь не помінувати щось інше
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17.01.2022 23:33 Відповісти
завжди знаходять всіх (мінерів)
даю 100% що тих хто мінував станції метро, або не знайдуть, або знайдуть """добровольця""" типа бомжа. або кому тюрьма, дом родной.
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17.01.2022 23:37 Відповісти
Совида мало - решили придумать новые причины- не учить детей !
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17.01.2022 23:44 Відповісти
Скорее против команд ЗЕ кто то портит воздух в городе, кому это на руку
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17.01.2022 23:48 Відповісти
Малолітні "терористи" свого досягли.
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17.01.2022 23:46 Відповісти
Кому наступному приготуватись? Продуктові магазини, трц, лікарні, виші, їх теж на дистанційку?
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17.01.2022 23:50 Відповісти
Избирателям зебарана надо готовится к "удалённому приёму еды"
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18.01.2022 00:52 Відповісти
Є у мене підозра, що просто школи немає чим опалювати. Ну, і, типу, вихід знайдено. Дистанційка наше всьо! А як заставити піти на дистанційку, коли ідея з пандемією уже не дуже то й спрацьовує? Правильно! Ну, а для для достовірності, крім шкіл, можна включити ще й парочку метро і торгівельний центр. Це лише мої фантазії, хоча при нинішній владі... 🤔
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18.01.2022 01:57 Відповісти
🎯100%
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18.01.2022 08:35 Відповісти
Це і є гібридна війна ворог побачив безпоравдність влади і силовиків і продовжує тероризувати ,може потрібні якісь контр заходи ,а не вестись на дешеві провокаціі.
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18.01.2022 07:00 Відповісти
Міська рада, управління освіти - озабочени мінуванням. Щось монастирських і бакановскіх не чути. Це тероризм, зашугали два великих міста, далі будуть мінувати заводи, фабрики і залізниці. Мож дєрьмак з таратаркіним так рішили ? Учора говорили що манастирский всього навсього почтальйон пєчкін ОПа - МВС,
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18.01.2022 07:45 Відповісти
Может хватит отвечать на провокации?
Кто-нибудь когда-нибудь обнаруживал взрывчатку после звонков о "минировании" ?!
Нет, такой информации нигде нет за последние 30 лет.
Нужно просто не реагировать на такие звонки и они сами поймут, что это бесполезно.
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18.01.2022 09:20 Відповісти
 
 