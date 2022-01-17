Через регулярні повідомлення про мінування у Черкасах і Миколаєві вирішили відправити школи на "дистанційку"

У Черкасах та Миколаєві школи йдуть на дистанційне навчання через те, що регулярні повідомлення про "мінування" унеможливлюють навчальний процес.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Черкаської та Миколаївської міської ради.

У міській раді Черкас рекомендують розпочати дистанційне навчання в усіх школах міста через регулярні повідомлення про "мінування". Наразі невідомо як довго триватиме таке навчання.

"Прийнято рішення рекомендувати відсьогодні організувати в закладах загальної середньої освіти освітній процес із застосуванням технологій дистанційного навчання. У такому форматі навчання триватиме до наступних рекомендацій", - пише пресслужба міської ради.

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В управлінні освіти Миколаївської міської ради повідомили, що кілька шкіл також йдуть на "дистанційку".

"У зв’язку з повідомленнями про мінування, керівниками 4 закладів освіти (ЗЗСО №3, 20, 46, ММК імені В. Д. Чайки) прийнято рішення з 18 січня 2022 року здійснювати освітній процес за дистанційною формою навчання", - йдеться у повідомленні.

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