Головні новини 17 січня: Порошенко повернувся, Росію передумали відключати від SWIFT
Петро Порошенко повернувся до України, і суд не зміг обрати йому запобіжний захід, США та ЄС передумали відключати Росію від системи платежів SWIFT, Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок - головні новини України 17 січня.
Повернення Порошенка
П’ятий президент прилетів з Польщі до аеропорту в Жулянах, де зібралися на мітинг його прихильники. В країну його пустили не одразу: Порошенко заявив, що "забрали паспорт і проводять якусь перевірку", ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку.
З аеропорту Порошенко вирушив до Печерського суду, де йому цілий день обирали запобіжний захід. Прокуратура хоче відправити п’ятого президента за ґрати, в якості альтернативи пропонує заставу в 1 млрд грн. Адвокати Порошенко просять взагалі не призначати запобіжний захід.
Суддя провів у нарадчій кімнаті 5 годин. Єдине рішення, яке він виніс - те, що рішення щодо запобіжного заходу буде оголошене 19 січня о 14:00.
Залужний розказав про протистояння з мільйонною армією РФ
Річ не в тому, скільки саме російських вояків стоять зараз на кордоні з Україною, вважає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 000, а через тиждень – 780 000, – у РФ є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією РФ, що сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", – сказав він.
Залужний додав, що протитанкових засобів для відбиття агресії в Україні при цьому вистачить для всіх.
Лукашенко про "солдатів Нацгвардії" на кордонах з Білоруссю
"Україна продовжує нарощувати силу, зосереджуючи підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - розповідає Лукашенко білоруським генералам. Опозиційна ж "Беларуская праўда" пише, що територія РБ може бути використана для інсценування "агресії України", що стане приводом для російського вторгнення.
Велика Британія надасть Україні зброю, а Німеччина - ні
"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
Берлін наслідувати приклад Лондона не поспішає: канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".
США нададуть Україні летальну зброю в разі російського вторгнення, - повідомили сенатори, які перебувають з візитом у Києві.
ЗМІ повідомляють, що Росії не відключатимуть SWIFT
Про це з посиланням на джерела в німецькому уряді пише Handelsblatt. Замість відключення від SWIFT, за його даними, тепер готують адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.
Зеленський відовів на петицію про військовий облік жінок
Він звернувся до міністра оборони Резнікова з проханням суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.
Арестович звільнився
Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі. Поки це неофіційна інформація. Причини такого рішення, за його словами - "особисті".
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зебілізм це:
...знаючі що Порошенко в Брюсселі - обїявити його у "всеукраїнський рошук"...
Бо їм ссикотно - по Інтерполу, дуже ссикотно, а тут ще й від гідранта квартально тхне "неожиданностью" при кожному згадуванні про Порошенко
класс- лучепёрые
вид- повосемь
https://twitter.com/hay_girls1/status/1482991620727390209 13 ч
Та нє, фігня якась.
Зеленський ж крутий президент, народ його любить.
Не може ж бути, що головного його конкурента (і по факту єдиний адекватний варіант його заміни) люди поїхали безплатно підтримати.
И как у них подгорает - от бессилия и ЗАВИСТИ..
они, зебилы - никто как по одиночке, так и толпой..
толпой всякого ватного недоразумения, которое то януковоща к власти приводит, то по антимайданам шастает, а то и просто как "идиоты"(с древнегреческого - пассивное стадо, которому лень идти на выборы) - только и могут что повторять давно протухшие проросийские фейки.
И сейчас, как и раньше - они видят в ЕС, Братах по зброи, Справе Громад и просто неравнодушных - людей, объединенных одной целью и готовностью к борьбе за Украину.
Видят, завидуют - потому что понимают: ни за зеЛоха квартального, ни за них - никто не выйдет. А сами они - просто балласт, вечно ждущий, недовольный и неспособный на действия..
Свіфт вирішили залишити, щоб німцям не довелось возити бабло за газ фурами.
кто бы сомневался.
Англичане сегодня 2 раза летали и привозили печеньки для украинской армии.
Но ещё больший вопрос, почему они при этом облетают Германию.
Handelsblatt бреше, США не виключають відключення Росії від Swift у разі вторгнення в Україну
https://mobile.twitter.com/26_55847_314159/status/1483184949209583617 48 мин
Глава ДБР только что заявил журналистам, что в случае, если им не удастся "засадить этого барыгу по угольному делу", у них есть ещё одно - по "незаконному восстановлению ПВО Киева летом 14-го с особым цинизмом и дерзостью".
бо - ссыкотно не только тебе и квартальному клоуну, а и ему..
Ибо ... от США Список Порошенко и санкции всех их ждет, незавидная судьба когда они все кто сегодня борзщел над логикой очевидностью законом будут старенькими а мы в ЕС попадут в черный список из страны Украина ни ногой скромное довольствие госпомощь от Украины даже на лечение невыездной будет... для Порошенко присудит ЕСПЧ а в ГААГЕ Бубочке впендюлят лет 15 срок тюрьмы где то в туманно Альбионе... и да загинаем пальцы..
***1 Венедиктовна обязана была подписать Пидозру ..нет такого...
***2 Рада обязана была по процедуре получить документы о недоторканности..нет такого и не будет
3***Порошенко - политическая оппозиция, а с этим мягко говоря не шутят в нормальных странах..а бубочка себя сегодня ввел в одну полочку с Путиным, КНДР, Лукашенко, Вэнэсуэлой, Кубой, Афганистаном, Ираном, Китаем....
Наивные те, кто не понимают что политика - это искусство обмана и манипуляции БОЛЬШИНСТВОМ (ЛОХТОРАТОМ)! Политика не может быть "хорошей" - это всегда наглая ложь в интересах паразитического меньшинства! Но дуракам и и идиотам невозможно это осмыслить в силу отсутствия у них логики, интеллекта, долговременной памяти и способности критически мыслить!