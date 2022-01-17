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Новини Війна
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Головні новини 17 січня: Порошенко повернувся, Росію передумали відключати від SWIFT

Головні новини 17 січня: Порошенко повернувся, Росію передумали відключати від SWIFT

Петро Порошенко повернувся до України, і суд не зміг обрати йому запобіжний захід, США та ЄС передумали відключати Росію від системи платежів SWIFT, Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок - головні новини України 17 січня.

Повернення Порошенка

П’ятий президент прилетів з Польщі до аеропорту в Жулянах, де зібралися на мітинг його прихильники. В країну його пустили не одразу: Порошенко заявив, що "забрали паспорт і проводять якусь перевірку", ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку.

З аеропорту Порошенко вирушив до Печерського суду, де йому цілий день обирали запобіжний захід. Прокуратура хоче відправити п’ятого президента за ґрати, в якості альтернативи пропонує заставу в 1 млрд грн. Адвокати Порошенко просять взагалі не призначати запобіжний захід.

Суддя провів у нарадчій кімнаті 5 годин. Єдине рішення, яке він виніс - те, що рішення щодо запобіжного заходу буде оголошене 19 січня о 14:00.

Залужний розказав про протистояння з мільйонною армією РФ

Річ не в тому, скільки саме російських вояків стоять зараз на кордоні з Україною, вважає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 000, а через тиждень – 780 000, – у РФ є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією РФ, що сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", – сказав він.

Залужний додав, що протитанкових засобів для відбиття агресії в Україні при цьому вистачить для всіх.

Лукашенко про "солдатів Нацгвардії" на кордонах з Білоруссю

"Україна продовжує нарощувати силу, зосереджуючи підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - розповідає Лукашенко білоруським генералам. Опозиційна ж "Беларуская праўда" пише, що територія РБ може бути використана для інсценування "агресії України", що стане приводом для російського вторгнення.

Велика Британія надасть Україні зброю, а Німеччина - ні

"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Берлін наслідувати приклад Лондона не поспішає: канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".

США нададуть Україні летальну зброю в разі російського вторгнення, - повідомили сенатори, які перебувають з візитом у Києві.

ЗМІ повідомляють, що Росії не відключатимуть SWIFT

Про це з посиланням на джерела в німецькому уряді пише Handelsblatt. Замість відключення від SWIFT, за його даними, тепер готують адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

Зеленський відовів на петицію про військовий облік жінок

Він звернувся до міністра оборони Резнікова з проханням суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.

Арестович звільнився

Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі. Поки це неофіційна інформація. Причини такого рішення, за його словами - "особисті".

Автор: 

жінки (627) Зеленський Володимир (23964) Лукашенко Олександр (2655) зброя (7475) Порошенко Петро (15180) росія (65360) військкомат (432) SWIFT (158) Залужний Валерій (725) Арестович Олексій (380)


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Топ коментарі
+13
самое забавное сейчас - наблюдать как ботоферма подоляка попряталась)

И как у них подгорает - от бессилия и ЗАВИСТИ..
они, зебилы - никто как по одиночке, так и толпой..
толпой всякого ватного недоразумения, которое то януковоща к власти приводит, то по антимайданам шастает, а то и просто как "идиоты"(с древнегреческого - пассивное стадо, которому лень идти на выборы) - только и могут что повторять давно протухшие проросийские фейки.

И сейчас, как и раньше - они видят в ЕС, Братах по зброи, Справе Громад и просто неравнодушных - людей, объединенных одной целью и готовностью к борьбе за Украину.

Видят, завидуют - потому что понимают: ни за зеЛоха квартального, ни за них - никто не выйдет. А сами они - просто балласт, вечно ждущий, недовольный и неспособный на действия..
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17.01.2022 23:50
+10
От США уже вышло опровержение е насчёт свифта, все в силе. Ватные ресурсы ноют.
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17.01.2022 23:33
+10
"ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку. "

зебілізм це:
...знаючі що Порошенко в Брюсселі - обїявити його у "всеукраїнський рошук"...

Бо їм ссикотно - по Інтерполу, дуже ссикотно, а тут ще й від гідранта квартально тхне "неожиданностью" при кожному згадуванні про Порошенко
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17.01.2022 23:34
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"ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку. "

зебілізм це:
...знаючі що Порошенко в Брюсселі - обїявити його у "всеукраїнський рошук"...

Бо їм ссикотно - по Інтерполу, дуже ссикотно, а тут ще й від гідранта квартально тхне "неожиданностью" при кожному згадуванні про Порошенко
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17.01.2022 23:34 Відповісти
Там зеблазню місце і ліпше не висовуватись
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17.01.2022 23:57 Відповісти
тип- хордовые
класс- лучепёрые
вид- повосемь
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17.01.2022 23:41 Відповісти
ниже смотрят клип про дика
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18.01.2022 00:05 Відповісти
Спасибо всем ,❤️💙💛кто сегодня не остался равнодушным и поддерживал лучшего президента -Порошенко !
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17.01.2022 23:54 Відповісти
Брат Назиф@hay_girls1

https://twitter.com/hay_girls1/status/1482991620727390209 13 ч



Та нє, фігня якась.
Зеленський ж крутий президент, народ його любить.
Не може ж бути, що головного його конкурента (і по факту єдиний адекватний варіант його заміни) люди поїхали безплатно підтримати.
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17.01.2022 23:25 Відповісти
самое забавное сейчас - наблюдать как ботоферма подоляка попряталась)

И как у них подгорает - от бессилия и ЗАВИСТИ..
они, зебилы - никто как по одиночке, так и толпой..
толпой всякого ватного недоразумения, которое то януковоща к власти приводит, то по антимайданам шастает, а то и просто как "идиоты"(с древнегреческого - пассивное стадо, которому лень идти на выборы) - только и могут что повторять давно протухшие проросийские фейки.

И сейчас, как и раньше - они видят в ЕС, Братах по зброи, Справе Громад и просто неравнодушных - людей, объединенных одной целью и готовностью к борьбе за Украину.

Видят, завидуют - потому что понимают: ни за зеЛоха квартального, ни за них - никто не выйдет. А сами они - просто балласт, вечно ждущий, недовольный и неспособный на действия..
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17.01.2022 23:50 Відповісти
"Замість відключення від SWIFT тепер готують адресні економічні санкції проти найбільших російських банків."
Свіфт вирішили залишити, щоб німцям не довелось возити бабло за газ фурами.
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17.01.2022 23:26 Відповісти
SWIFT это способ контроля всех торговых операций рф. Ни его, ни интернет кацапам не отключат даже после начала ядерной войны.
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17.01.2022 23:33 Відповісти
Для того чтоб был газ нужен газопровод, а вот с ним могут возникнуть внезапные неполадки
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17.01.2022 23:46 Відповісти
опять германия передумала?
кто бы сомневался.
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17.01.2022 23:31 Відповісти
Кёниг фон ***************



Англичане сегодня 2 раза летали и привозили печеньки для украинской армии.
Но ещё больший вопрос, почему они при этом облетают Германию.

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17.01.2022 23:55 Відповісти
От США уже вышло опровержение е насчёт свифта, все в силе. Ватные ресурсы ноют.
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17.01.2022 23:33 Відповісти
По телеканалу fox представитель нац безопасности.
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17.01.2022 23:36 Відповісти
США не могут отключить SWIFT. Они могут просить об этом хозяев SWIFT - европейцев. Но не будут. Причину я написал выше.
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17.01.2022 23:40 Відповісти

Handelsblatt бреше, США не виключають відключення Росії від Swift у разі вторгнення в Україну
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17.01.2022 23:54 Відповісти
Вовка Оманський сидить на унітазі. У нього діарея.
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17.01.2022 23:36 Відповісти
Ваccерман Железный @26_55847_314159·

https://mobile.twitter.com/26_55847_314159/status/1483184949209583617 48 мин



Глава ДБР только что заявил журналистам, что в случае, если им не удастся "засадить этого барыгу по угольному делу", у них есть ещё одно - по "незаконному восстановлению ПВО Киева летом 14-го с особым цинизмом и дерзостью".
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18.01.2022 00:00 Відповісти
Якщо відкопаємо в шахтах пару трійку рапторів з летунами я фсьо пращю...
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17.01.2022 23:37 Відповісти
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17.01.2022 23:37 Відповісти
так то судья ваш убежал, зебил
бо - ссыкотно не только тебе и квартальному клоуну, а и ему..
Ибо ... от США Список Порошенко и санкции всех их ждет, незавидная судьба когда они все кто сегодня борзщел над логикой очевидностью законом будут старенькими а мы в ЕС попадут в черный список из страны Украина ни ногой скромное довольствие госпомощь от Украины даже на лечение невыездной будет... для Порошенко присудит ЕСПЧ а в ГААГЕ Бубочке впендюлят лет 15 срок тюрьмы где то в туманно Альбионе... и да загинаем пальцы..
***1 Венедиктовна обязана была подписать Пидозру ..нет такого...
***2 Рада обязана была по процедуре получить документы о недоторканности..нет такого и не будет
3***Порошенко - политическая оппозиция, а с этим мягко говоря не шутят в нормальных странах..а бубочка себя сегодня ввел в одну полочку с Путиным, КНДР, Лукашенко, Вэнэсуэлой, Кубой, Афганистаном, Ираном, Китаем....
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18.01.2022 00:16 Відповісти
А на заборах есть ещё более увлекательные надписи...
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18.01.2022 00:48 Відповісти
не знаю передумали или нет но даже на эхо москвы опубликовали опровержение этой "утки" - благодаря этому вбросу рубль сегодня укрепился
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17.01.2022 23:55 Відповісти
https://vimeo.com/155089463 Эксклюзив про ДИКА
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17.01.2022 23:55 Відповісти
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17.01.2022 23:57 Відповісти
Підкажіть будь ласка, хто автор цих шедеврів. Усі до одного просто неймовірні! 😂💥💥
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18.01.2022 00:11 Відповісти
https://fill.com.ua/ Філ
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18.01.2022 00:23 Відповісти
величезне спасибі!
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18.01.2022 00:27 Відповісти
то-то у тебя так подгорает, когда понимаешь что зеленского посадят на пожизненное.. за финансирование свое боишься?
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18.01.2022 00:09 Відповісти
Зяблики, вы не устаете поражать своей ТУПОРЫЛОСТЬЮ с БОЛЬШОЙ БУКВЫ...😀
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18.01.2022 01:01 Відповісти
Насчёт неотключения SWIFT https://echo.msk.ru/news/2967274-echo.html уже опровергли . Отключат как миленьких.
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18.01.2022 00:16 Відповісти
Рассматривать не значит делать. Вы такой наивный.
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18.01.2022 09:30 Відповісти
Рассмотрение - уже дело. Путин ёрзает, рубль падает, угроза агрессии снижается, профит.
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18.01.2022 13:16 Відповісти
Да хоть удивляйся, кто на это не плюет
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18.01.2022 00:49 Відповісти
Война войной, а БАБЛО - это СВЯТОЕ! А что кто-то еще сомневается, что в современном БАРЫЖНОМ и БЕСПРИНЦИПНОМ мире УЗУРПАЦИИ власти ОЛИГАРХАМИ-РАБОВЛАДЕЛЬЦАМИ и БОЛЬШЕВИЗМА РАБОВ может быть как-то иначе?
Наивные те, кто не понимают что политика - это искусство обмана и манипуляции БОЛЬШИНСТВОМ (ЛОХТОРАТОМ)! Политика не может быть "хорошей" - это всегда наглая ложь в интересах паразитического меньшинства! Но дуракам и и идиотам невозможно это осмыслить в силу отсутствия у них логики, интеллекта, долговременной памяти и способности критически мыслить!
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18.01.2022 04:37 Відповісти
Дуже многа букав, а хто чий агент - неясно...
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18.01.2022 10:18 Відповісти
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18.01.2022 10:15 Відповісти
 
 