Головні новини 17 січня: Порошенко повернувся, Росію передумали відключати від SWIFT

Петро Порошенко повернувся до України, і суд не зміг обрати йому запобіжний захід, США та ЄС передумали відключати Росію від системи платежів SWIFT, Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок - головні новини України 17 січня.

Повернення Порошенка

П’ятий президент прилетів з Польщі до аеропорту в Жулянах, де зібралися на мітинг його прихильники. В країну його пустили не одразу: Порошенко заявив, що "забрали паспорт і проводять якусь перевірку", ДБР пояснило, що спрацювала система сповіщення, адже політик перебував у всеукраїнському розшуку.

З аеропорту Порошенко вирушив до Печерського суду, де йому цілий день обирали запобіжний захід. Прокуратура хоче відправити п’ятого президента за ґрати, в якості альтернативи пропонує заставу в 1 млрд грн. Адвокати Порошенко просять взагалі не призначати запобіжний захід.

Суддя провів у нарадчій кімнаті 5 годин. Єдине рішення, яке він виніс - те, що рішення щодо запобіжного заходу буде оголошене 19 січня о 14:00.

Залужний розказав про протистояння з мільйонною армією РФ

Річ не в тому, скільки саме російських вояків стоять зараз на кордоні з Україною, вважає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. "Повірте мені, що післязавтра ця цифра може становити 210 000, а через тиждень – 780 000, – у РФ є для цього всі можливості. Давайте говорити про це прямо і відкрито: ми зараз маємо справу з армією РФ, що сьогодні налічує майже мільйон військовослужбовців", – сказав він.

Залужний додав, що протитанкових засобів для відбиття агресії в Україні при цьому вистачить для всіх.

Лукашенко про "солдатів Нацгвардії" на кордонах з Білоруссю

"Україна продовжує нарощувати силу, зосереджуючи підрозділи Нацгвардії, а вони небезпечніші, ніж солдати НАТО", - розповідає Лукашенко білоруським генералам. Опозиційна ж "Беларуская праўда" пише, що територія РБ може бути використана для інсценування "агресії України", що стане приводом для російського вторгнення.

Велика Британія надасть Україні зброю, а Німеччина - ні

"Ми ухвалили поставити Україні легкі протитанкові оборонні системи... Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати з метою самооборони", - заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Берлін наслідувати приклад Лондона не поспішає: канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що його уряд продовжуватиме політику, "яку мудро започаткувала попередня влада".

США нададуть Україні летальну зброю в разі російського вторгнення, - повідомили сенатори, які перебувають з візитом у Києві.

ЗМІ повідомляють, що Росії не відключатимуть SWIFT

Про це з посиланням на джерела в німецькому уряді пише Handelsblatt. Замість відключення від SWIFT, за його даними, тепер готують адресні економічні санкції проти найбільших російських банків.

Зеленський відовів на петицію про військовий облік жінок

Він звернувся до міністра оборони Резнікова з проханням суттєво скоротити список професій, представниці яких підлягають військовому обліку.

Арестович звільнився

Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі. Поки це неофіційна інформація. Причини такого рішення, за його словами - "особисті".