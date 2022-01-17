Російський ультиматум щодо гарантій безпеки у НАТО сприйняли як "хворобливе марення", - Залужний
У НАТО російський ультиматум щодо "гарантій безпеки" для РФ сприйняли як "хворобливе марення".
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Склалося таке враження, що з такої, суто практичної точки зору, колеги по НАТО сприймають ці російські ультиматуми як хворобливе марення. Союзники дали цим російським пропозиціям недвозначну оцінку, в тому числі в частині, що прямо нас стосується.
Альянс будується зовсім на інших принципах, які є дуже чіткими: кожна європейська країна має сама вирішувати, куди їй вступати або до яких блоків приєднуватися. Союзники в НАТО мають щодо цього консолідовану та тверду позицію, і це, скажімо так, надихає й нас", - зазначив генерал.
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а если и ты будешь пить -
то бери два
Альфред Кох
"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :
- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...
- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
- ........
- .........
Занавес.
Украина, получается, одна должна защищать Европу, ведь Украина - это передний фланг Европы, который сдерживает Мордор..
кабаев и НАТО - рассматривают Украину, как поле боя..
но зря, Европа бредит, что это поле боя, будет ограничено Украиной..
кабаев, если эту крысу бешеную - загнать в угол - устроит в Европе ядерную войну..
поэтому, важно сейчас остановить крысу, пока она не пошла ва банк..
это должны понимать европейцы..
Чхати на гуманізм