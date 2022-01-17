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Російський ультиматум щодо гарантій безпеки у НАТО сприйняли як "хворобливе марення", - Залужний

Російський ультиматум щодо гарантій безпеки у НАТО сприйняли як

У НАТО російський ультиматум щодо "гарантій безпеки" для РФ сприйняли як "хворобливе марення".

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Склалося таке враження, що з такої, суто практичної точки зору, колеги по НАТО сприймають ці російські ультиматуми як хворобливе марення. Союзники дали цим російським пропозиціям недвозначну оцінку, в тому числі в частині, що прямо нас стосується.

Альянс будується зовсім на інших принципах, які є дуже чіткими: кожна європейська країна має сама вирішувати, куди їй вступати або до яких блоків приєднуватися. Союзники в НАТО мають щодо цього консолідовану та тверду позицію, і це, скажімо так, надихає й нас", - зазначив генерал.

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Автор: 

НАТО (6461) росія (65360) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+21
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17.01.2022 23:59
+20
кацапський ультiМАТ-ум
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17.01.2022 23:52
+16
На ультиматум кремля о возврате НАТО к границам 1997 г., США потребовали от путена возратитьтся к работе в такси 🚕
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17.01.2022 23:57
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кацапський ультiМАТ-ум
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17.01.2022 23:52 Відповісти
НАТО - это защита мира от путинской фашистско-гэбэшной хунты. Странам, не обладающим ядерным оружием нужна защита от таких всем известных бандитов как нынешний ботоксный фюрер Путлер и свора его отмороженных вертухаев. Если, например, у Польши было бы ядерное оружие, то тогда там могли бы чувствовать себя в безопасности, но есть международный договор об ограничении распространения ядерного оружия и Польша его выполняет. Несмотря на визгливые спекуляции нечистоплотных российских политиканов, НАТО никак не угрожает России своим расширением, так как наличие ядерного оружия позволяет кремлёвским бандитам чувствовать себя вольготно, но это не означает, что они могут наглеть, и поэтому периодически им надо давать пинка, чтобы выбить из них фанфаронскую, шовинистическую дурь
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18.01.2022 03:00 Відповісти
Повторю приятную новость:

https://www.youtube.com/watch?v=Fa2Ise7eDUM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB На войну Путин не способен/ Китай не позволит/ Видео №117-А
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17.01.2022 23:53 Відповісти
кацапский ультиматум типа:
бери пузырь и приходи в гости...
а если и ты будешь пить -
то бери два
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17.01.2022 23:56 Відповісти
"Куме, приходьте в гості! Беріть пляшку горілки, собі щось випити..." - це ж наша "класика"...
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18.01.2022 00:02 Відповісти
Та нет, нужно ***** по второму разу на раков вначале забросить.
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18.01.2022 00:07 Відповісти
На ультиматум кремля о возврате НАТО к границам 1997 г., США потребовали от путена возратитьтся к работе в такси 🚕
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17.01.2022 23:57 Відповісти
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17.01.2022 23:59 Відповісти
все они одинаковые воры и коррупционеры, которые пришли во власть в Украине последние 30 лет..
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18.01.2022 01:34 Відповісти
Да , ну ? Зеленский не ворует , как папередники , но замазать приемом "всеониодинаковьіе" пробуем ? Не вьійдет !
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18.01.2022 06:57 Відповісти
💯🎯 это точно !!! зеИУДА МЕРЗЧАЙШИЙ , ВЧЕРА ПОЛУЧИЛ ХОРОШИЙ ПОДСРАЧНИК ,но бумеранг за настоящую ЗРАДУ И ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЕГО ПАПАШИ КАКЛАМОЯ скоро догонит !!!!
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18.01.2022 07:47 Відповісти
В нас Армія виглядає, як окрема гілка влади...щось у цьому є...
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18.01.2022 00:05 Відповісти
Кожен, балаганий, корчить бога
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18.01.2022 06:50 Відповісти
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18.01.2022 00:32 Відповісти
Искусство в массы!

Альфред Кох

"УЛЬТИМАТУМ" Театральная пьеса в одном действии :

- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну, это, мы ведь на самом серьёзе говорим! Нападём.
- И мы не шутим: нападайте!
- Вот и нападём. А вы нам ни хрена ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А чо вы сможете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще до конца не решили, как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только совещаться и болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?

- Не знаем. Может сойдет, а может и нет...

- Сойдет-сойдет! Мы знаем, что сойдет, потому что вы политкорректные слабаки.
- Ну раз так, раз мы слабаки, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите, как будете реагировать на наше нападение!
- Нет, вы сначала нападите, тогда сразу и узнаете.
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете, как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А чо это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас на случай нашего нападения на Украину?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- А вот хер вам! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы что это, вы это сейчас над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем! Мы такие !
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То-то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие же мы храбрые? Мы слабый гнилой Запад. Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые и великие, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки взять и напасть на Украину, чтобы вы точно усвоили, что мы великие.
- Решайте сами, что вам делать: нападать или не нападать. Вы же великие.
- Да уж вас не спросимся... А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!

- ........

- .........

Занавес.
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18.01.2022 02:08 Відповісти
да можно было бы посмеяться над бредом этого умалишённого не будь у него миллионной армии и ядерной кнопки под рукой
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18.01.2022 00:44 Відповісти
Вікіпедія,наше фсьо
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18.01.2022 06:47 Відповісти
ТАК ЗАШЛИТЕ ПУТИНУ РОЙ ДРОНОВ В РОТ !)
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18.01.2022 01:11 Відповісти
Может ещё Вьетнам вспомнить ? Там тоже нехилая армия с ядерным оружием была.
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18.01.2022 01:14 Відповісти
снова бла бла бла..
Украина, получается, одна должна защищать Европу, ведь Украина - это передний фланг Европы, который сдерживает Мордор..
кабаев и НАТО - рассматривают Украину, как поле боя..
но зря, Европа бредит, что это поле боя, будет ограничено Украиной..
кабаев, если эту крысу бешеную - загнать в угол - устроит в Европе ядерную войну..
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18.01.2022 01:32 Відповісти
Если вы знакомы с историей рейгановских звёздныж войн, то должны понимать, что это вряд ли возможно. Система ПРО (Американская) как раз направлена на предотвращение локальных ядерных ударов террористов, т.е.Чтобы начать ядерную войну ее придется глобализовать со всеми вытекающими.
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18.01.2022 01:47 Відповісти
а что помешает кабаеву глобализовать войну, ведь он этого и добивается, и Украина - для шизоида - только первая цель.. оно вообще замахнулось не только на страны бывшего совка, но и на страны варшавского договора, бывшего "соцлагеря"..
поэтому, важно сейчас остановить крысу, пока она не пошла ва банк..
это должны понимать европейцы..
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18.01.2022 09:01 Відповісти
"Дурень думкою багатіє"
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18.01.2022 09:11 Відповісти
самокритично
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18.01.2022 09:36 Відповісти
Україна Нікому, Нічого Невинна! Й поинна вижити, навіть,якщо Європа Виздихне!
Чхати на гуманізм
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18.01.2022 06:55 Відповісти
***** і...ульти-матом !?
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18.01.2022 05:01 Відповісти
Якась бредятина, про сприйняття, лялькового залужного ...
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18.01.2022 06:43 Відповісти
 
 