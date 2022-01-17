Російський ультиматум щодо гарантій безпеки у НАТО сприйняли як "хворобливе марення", - Залужний

У НАТО російський ультиматум щодо "гарантій безпеки" для РФ сприйняли як "хворобливе марення".

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Склалося таке враження, що з такої, суто практичної точки зору, колеги по НАТО сприймають ці російські ультиматуми як хворобливе марення. Союзники дали цим російським пропозиціям недвозначну оцінку, в тому числі в частині, що прямо нас стосується.

Альянс будується зовсім на інших принципах, які є дуже чіткими: кожна європейська країна має сама вирішувати, куди їй вступати або до яких блоків приєднуватися. Союзники в НАТО мають щодо цього консолідовану та тверду позицію, і це, скажімо так, надихає й нас", - зазначив генерал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз ми маємо справу з армією РФ, що налічує майже мільйон військовослужбовців, - Залужний