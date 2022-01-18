Літак контрабандистів затримано біля кордону з Молдовою на Хмельниччині, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Хмельницькій області прикордонники виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови, які з використанням списаного літака АН-2 готувалися до контрабанди підакцизних товарів через державний кордон України.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Припинення підготовки до здійснення протиправної діяльності відбулося завдяки своєчасній інформації небайдужих громадян про появу літака на сільськогосподарському полі в безпосередній близькості до населеного пункту Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону", - йдеться у повідомленні.

На місці події пркордонники виявили допоміжне обладнання: засоби GPS навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для здійснення освітлення імпровізованої злітної смуги в нічний час тощо.

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Вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 281 КК України "Порушення правил повітряних польотів".