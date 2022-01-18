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Новини Силовики
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Літак контрабандистів затримано біля кордону з Молдовою на Хмельниччині, - Держприкордонслужба. ФОТО

У Хмельницькій області прикордонники виявили трьох громадян України та одного громадянина Молдови, які з використанням списаного літака АН-2 готувалися до контрабанди підакцизних товарів через державний кордон України.

По це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Літак контрабандистів затримано біля кордону з Молдовою на Хмельниччині, - Держприкордонслужба 01

"Припинення підготовки до здійснення протиправної діяльності відбулося завдяки своєчасній інформації небайдужих громадян про появу літака на сільськогосподарському полі в безпосередній близькості до населеного пункту Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Літак контрабандистів затримано біля кордону з Молдовою на Хмельниччині, - Держприкордонслужба 02

На місці події пркордонники виявили допоміжне обладнання: засоби GPS навігації, бочки з паливно-мастильними матеріалами, ліхтарі для здійснення освітлення імпровізованої злітної смуги в нічний час тощо.

Також дивіться: 30 тисяч пачок цигарок намагалися незаконно вивезти в Румунію у товарному потязі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 281 КК України "Порушення правил повітряних польотів".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) контрабанда (1823) Молдова (2075) Правоохоронні органи (2708) літак (2914) силовики (2514) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+3
Уточню. Вывез товаров, произведенных в Украине, которые, будучи продаваемыми таким образом, создают рабочие места в Украине, улучшают торговый баланс Украины. Вред от такой контрабанды есть только другим странам, Украине - польза. Так что подколка "Граница на замке" была бы логичной и уместной, если звучала из уст какого-нибудь еврочиновника на закрытой встрече. Мол, "Что же вы, негодяи, для чего вас создали и кормят!? Почему аборигены проникают в закрытую зону?!"

А слышать такое от самого аборигена... Насколько глупым и наивным нужно быть. Хотя, после того, как вы выбрали российского КВНщика (считающего Украину проституткой, смеющегося вместе с бандитами и коллаборационистами над украинскими военными в оккупированной Горловке, персонажа телесериала, мужа наводчицы) президентом Украины, уже ничему не удивляешься
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18.01.2022 06:44
+3
Ну так давайте все в черную работать будем,ведь это только на пользу пойдет
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18.01.2022 07:07
+2
Молодцы, пресекли экспорт украинских товаров в ЕС.

Такое ощущение, что правоохранительные органы Украины созданы только для противодействия гражданам Украины и Украине. Будто, это иностранные какие-то правоохранительные органы. Борются с экспортом в ЕС, борются с экспортом IT услуг из Украины - шмонают колл-центры, вебкамщиц, пиратов и т.д., то есть тех, кто приносит плюс в торговый баланс Украины, сам создаёт свой рабочее место, никаких проблем Украине не создаёт.

И при этом, они никак не противодействуют, к примеру, хакерским атакам против Украины и т.п.

Или ещё пример. В России есть Роскомнадзор. Он блокирует сайты на территории РФ. Допустим, сайт пиратский, бесплатно распространяет фильмы в РФ. Администрируют сайты граждане РФ. Так вот, законодательство РФ никак не воздействует на админов. РКН блокирует сайты на территории страны, но за границей он работает и собирает деньги для российского бюджета, для админов и т.д. Что совершенно логично. Граждане РФ не страдают, кинотеатры деньги не теряют, админы зарабатывают на иностранцах, деньги тратятся в РФ. В Украине же всё наоборот. И главное - всем плевать.

Сегодня, любая российская IT фирма может легко избавиться от украинского конкурента. Достаточно связаться с СБУ и сообщить, что украинская компания "работает на Россию, использует запрещенные в Украине российские платежные системы" и т.д. Смотрите новостную ленту, или введите в поиске "СБУ накрыла..."

Короче говоря, выглядит всё так, будто это правоохранительные органы ЕС, США или РФ, но никак не Украины, имхо
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18.01.2022 05:35
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Дайте ***** мужикам заробити польза тики Україні буде
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18.01.2022 03:40 Відповісти
Молодцы, пресекли экспорт украинских товаров в ЕС.

Такое ощущение, что правоохранительные органы Украины созданы только для противодействия гражданам Украины и Украине. Будто, это иностранные какие-то правоохранительные органы. Борются с экспортом в ЕС, борются с экспортом IT услуг из Украины - шмонают колл-центры, вебкамщиц, пиратов и т.д., то есть тех, кто приносит плюс в торговый баланс Украины, сам создаёт свой рабочее место, никаких проблем Украине не создаёт.

И при этом, они никак не противодействуют, к примеру, хакерским атакам против Украины и т.п.

Или ещё пример. В России есть Роскомнадзор. Он блокирует сайты на территории РФ. Допустим, сайт пиратский, бесплатно распространяет фильмы в РФ. Администрируют сайты граждане РФ. Так вот, законодательство РФ никак не воздействует на админов. РКН блокирует сайты на территории страны, но за границей он работает и собирает деньги для российского бюджета, для админов и т.д. Что совершенно логично. Граждане РФ не страдают, кинотеатры деньги не теряют, админы зарабатывают на иностранцах, деньги тратятся в РФ. В Украине же всё наоборот. И главное - всем плевать.

Сегодня, любая российская IT фирма может легко избавиться от украинского конкурента. Достаточно связаться с СБУ и сообщить, что украинская компания "работает на Россию, использует запрещенные в Украине российские платежные системы" и т.д. Смотрите новостную ленту, или введите в поиске "СБУ накрыла..."

Короче говоря, выглядит всё так, будто это правоохранительные органы ЕС, США или РФ, но никак не Украины, имхо
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18.01.2022 05:35 Відповісти
А сколько таких самолетов пограничники «не замечают»? И сколько рейсов совершил этот «лайнер» и сколько товаров он вывез? Граница на замке
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18.01.2022 05:45 Відповісти
Уточню. Вывез товаров, произведенных в Украине, которые, будучи продаваемыми таким образом, создают рабочие места в Украине, улучшают торговый баланс Украины. Вред от такой контрабанды есть только другим странам, Украине - польза. Так что подколка "Граница на замке" была бы логичной и уместной, если звучала из уст какого-нибудь еврочиновника на закрытой встрече. Мол, "Что же вы, негодяи, для чего вас создали и кормят!? Почему аборигены проникают в закрытую зону?!"

А слышать такое от самого аборигена... Насколько глупым и наивным нужно быть. Хотя, после того, как вы выбрали российского КВНщика (считающего Украину проституткой, смеющегося вместе с бандитами и коллаборационистами над украинскими военными в оккупированной Горловке, персонажа телесериала, мужа наводчицы) президентом Украины, уже ничему не удивляешься
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18.01.2022 06:44 Відповісти
Ну так давайте все в черную работать будем,ведь это только на пользу пойдет
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18.01.2022 07:07 Відповісти
Так и работаем. Не понимаю как в этой стране можно отдавать 40%+ в налоги и при этом тебе говорят "на пенсию собирайте сами". В Германии налоги такие же, а в некоторых случаях даже меньше, и при этом каждому государство найдет и жилье и медстраховку и бесплатный садик для детей и дороги, и пособия по безработице, и оплатит обучение, и тысяча евро в мес на пенсию минимум. Пока это государство не научится не только отбирать, но и выполнять свои обязанности в элементарном работать тут "вчистую" это быть тупым лохом
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18.01.2022 08:26 Відповісти
Вибираймо президентом України українця-патріота (за справами, а не словами) і заживемо як люди. Обираємо інородне бидло-так і живемо (бо вони служать народу-соєму), (пора це усвідомити українцям).
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18.01.2022 11:18 Відповісти
Слишком большие ожидания от президента. Даже если он будет идейный, то ничего не поменяется. Надо признать что проблема в обществе.
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18.01.2022 12:43 Відповісти
1. Глупость от многих слов не перестает быть глупостью.

2. Напишите об этом "самой проститутке" и бабе Бене.
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18.01.2022 08:02 Відповісти
Непогано під санкціями РНБО "розкрутилися" контрабандисти, не прості видно хлопці.
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18.01.2022 07:14 Відповісти
Дивився на карту Хмельницької області. Шукав кордон з Молдовою. "Многа куріл"...
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18.01.2022 07:15 Відповісти
\\ Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону", - йдеться у повідомленні. \\

Slobozia-Medveja (Молдова) - Гринчук (Украина, Хмельницкая область) расстояние - 15 км

ПЯТЬНАДЦАТЬ
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18.01.2022 10:56 Відповісти
Очередное географическое открытие.
То Пуща на Подоле, то Хмельницкая область на границе с Молдовой.
Ничему уже не удивляюсь.
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18.01.2022 07:28 Відповісти
\\ Хмельницької області, що на відстані 35 км від україно-молдовського державного кордону", - йдеться у повідомленні. \\

Slobozia-Medveja (Молдова) - Гринчук (Украина, Хмельницкая область) расстояние по прямой - 15 км

ПЯТЬНАДЦАТЬ километров
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18.01.2022 11:00 Відповісти
Мусора- сюда входят все ново выдуманные структуры (мало того что они хуже говна) они всегда " накрывают" только тех кто с ними не делится или не хочет платить.
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18.01.2022 07:53 Відповісти
Бедные "Кукузники" где их только не применяли..
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18.01.2022 08:08 Відповісти
 
 