Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина
Канада і Велика Британія продовжать діяльність тренувальних військових підрозділів на території України.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чиновниця поінформувала, що за результатами засідання Комісії Україна - НАТО, яке відбулося 10 січня, а також перемовин у понеділок, Україна домовляється із союзниками про посилення двосторонньої співпраці в оборонній сфері.
"Зокрема, йдеться про співпрацю з Канадою, Великою Британією, а також США. Сьогодні в Києва перебуває міністерка закордонних справ Канади. Важливо, що і Канада, і Велика Британія підтвердили, що вони жодним чином не будуть реагувати на ультиматуми Путіна стосовно виведення тренувальних військових підрозділів з території України. Більше того, їх робота продовжиться і посилиться", - сказала Стефанішина.
За її словами, в української сторони немає ілюзій, що армія НАТО воюватиме на нашій території, водночас в інтересах країн Альянсу забезпечити нашу обороноздатність. "Це також було підтверджено", - зазначила віцепрем’єрка,
Стефанішина додала, що Україна також веде перемовини з низкою інших країн НАТО про посилення співпраці в оборонній сфері. За її словами, вона не може про це публічно говорити, але ці домовленості почали серйозно обговорюватися після засідання Комісії Україна - НАТО.
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https://hvylya.net/news/exclusive/kanada-predlozhila-neskolkih-desyatkov-istrebiteley-f-18-no-ukraina-otkazalas.html
Canada sends small special forces detachment to Ukraine amid tensions with Russia: report