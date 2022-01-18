Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина

Канада і Велика Британія продовжать діяльність тренувальних військових підрозділів на території України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чиновниця поінформувала, що за результатами засідання Комісії Україна - НАТО, яке відбулося 10 січня, а також перемовин у понеділок, Україна домовляється із союзниками про посилення двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

"Зокрема, йдеться про співпрацю з Канадою, Великою Британією, а також США. Сьогодні в Києва перебуває міністерка закордонних справ Канади. Важливо, що і Канада, і Велика Британія підтвердили, що вони жодним чином не будуть реагувати на ультиматуми Путіна стосовно виведення тренувальних військових підрозділів з території України. Більше того, їх робота продовжиться і посилиться", - сказала Стефанішина.

За її словами, в української сторони немає ілюзій, що армія НАТО воюватиме на нашій території, водночас в інтересах країн Альянсу забезпечити нашу обороноздатність. "Це також було підтверджено", - зазначила віцепрем’єрка,

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Стефанішина додала, що Україна також веде перемовини з низкою інших країн НАТО про посилення співпраці в оборонній сфері. За її словами, вона не може про це публічно говорити, але ці домовленості почали серйозно обговорюватися після засідання Комісії Україна - НАТО.