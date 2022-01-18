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Новини Оборона
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Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина

Канада і Велика Британія продовжать роботу військових тренувальних місій в Україні, - віцепрем’єр Стефанішина

Канада і Велика Британія продовжать діяльність тренувальних військових підрозділів на території України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чиновниця поінформувала, що за результатами засідання Комісії Україна - НАТО, яке відбулося 10 січня, а також перемовин у понеділок, Україна домовляється із союзниками про посилення двосторонньої співпраці в оборонній сфері.

"Зокрема, йдеться про співпрацю з Канадою, Великою Британією, а також США. Сьогодні в Києва перебуває міністерка закордонних справ Канади. Важливо, що і Канада, і Велика Британія підтвердили, що вони жодним чином не будуть реагувати на ультиматуми Путіна стосовно виведення тренувальних військових підрозділів з території України. Більше того, їх робота продовжиться і посилиться", - сказала Стефанішина.

За її словами, в української сторони немає ілюзій, що армія НАТО воюватиме на нашій території, водночас в інтересах країн Альянсу забезпечити нашу обороноздатність. "Це також було підтверджено", - зазначила віцепрем’єрка,

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Стефанішина додала, що Україна також веде перемовини з низкою інших країн НАТО про посилення співпраці в оборонній сфері. За її словами, вона не може про це публічно говорити, але ці домовленості почали серйозно обговорюватися після засідання Комісії Україна - НАТО.

Автор: 

Велика Британія (5609) Канада (2203) оборона (4793) ЗСУ (7580) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (356)


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Негров, негров побольше...😀
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18.01.2022 02:38 Відповісти
Украинской армии нужны самолёты, вертолёты, танки и бронетранспортёры.
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18.01.2022 02:43 Відповісти
У 2014 році Канада БЕЗКОШТОВНО пропонувала Україні кілька десятків F-18, але п'ятому вони були не до чого.
https://hvylya.net/news/exclusive/kanada-predlozhila-neskolkih-desyatkov-istrebiteley-f-18-no-ukraina-otkazalas.html
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18.01.2022 07:09 Відповісти
Украинской армии нужньі ОТРК с дальностью 500 ++ км отечественного производства .
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18.01.2022 07:24 Відповісти
https://nationalpost.com/news/world/canada-deploys-small-contingent-of-special-forces-operators-to-ukraine-global-news-2 https://nationalpost.com/news/world/canada-deploys-small-contingent-of-special-forces-operators-to-ukraine-global-news-2

Canada sends small special forces detachment to Ukraine amid tensions with Russia: report
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18.01.2022 04:08 Відповісти
Це на випадок якщо наші військові серед степу раптово знайдуть зброю, напр. Стингери. Треба ж знати як з нею поводитися. А чому б ні? Адже знаходять шахтарі під землею гармати та танки.
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18.01.2022 06:19 Відповісти
Канадійцям та бритам-черговий респект...
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18.01.2022 06:43 Відповісти
 
 