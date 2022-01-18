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Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів у бік Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів у бік Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, у бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

"Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину 18 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.

Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів у бік Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС 01

обстріл (28672) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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Зате вчора у кацапні мінус один.
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18.01.2022 08:37 Відповісти
В честь Дня памяти защитников Донецкого аэропорта военнослужащие из академического ансамбля песни и пляски вооруженных сил Украины и ансамбль студентов Киевской православной богословской академии «Concordium» в Михайловском Златоверхом соборе исполнили «Щедривку».

http://www.facebook.com/watch/?v=4760470677377373 www.facebook.com/watch/?v=4760470677377373

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18.01.2022 19:11 Відповісти
 
 