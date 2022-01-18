Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів у бік Пісків, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, у бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
"Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину 18 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили в пресцентрі ОС.
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