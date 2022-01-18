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Новини Коронавірус і карантин
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У Німеччині вдвічі скоротили термін дії довідки про одужання від COVID-19

У Німеччині вдвічі скоротили термін дії довідки про одужання від COVID-19

Строк дії довідки про одужання від коронавірусу у ФРН скорочено з шести до трьох місяців.

Про це попереджає 17 січня Інститут Роберта Коха, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Після завершення цього строку рекомендується вакцинація.

Довідка про одужання прирівнюється до повної вакцинації та надає можливість відвідувати багато закладів у Німеччині, відвідання яких наразі заборонено для невакцинованих.

Зменшено також строк карантину для інфікованих людей – з 14 до 10 днів. Ті, у кого немає симптомів протягом 48 годин, можуть перервати ізоляцію після отримання негативного тесту.

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Постанова набула чинності 15 січня.

Як повідомлялося, протягом останньої доби в Німеччині було підтверджено 34 145 випадків інфікування.

Німеччина (7381) коронавірус (19923)


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А чего не месяц? Наверное, хотят в книгу рекордов Гиннеса.
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18.01.2022 07:57 Відповісти
Все делается постепенно. Дойдут до того, что справка о выздоровлении не будет иметь значения.
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18.01.2022 08:23 Відповісти
Потомучто деньги сами себя не заработают - вот всё, что нужно знать о вакцинации.
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18.01.2022 09:41 Відповісти
 
 