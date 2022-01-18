Загроза масштабного вторгнення РФ в Україну вища, ніж місяць тому, а загроза ескалації на Донбасі найвища з 2015 року, - нардеп Рахманін. ВIДЕО

Загроза масштабного вторгнення не є критичною досі, але вона є вищою, ніж місяць тому. Водночас, загроза ескалації на Донбасі є найвищою з 2015 року, а анексія ОРДЛО – малоймовірна.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат Сергій Рахманін в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

"Ймовірніший варіант – ті військові частини, які дислокуються на окупований територіях Донецької та Луганської областей будуть легалізовані та отримають статус псевдомиротворців. І в такий спосіб демонструватимуть свою присутність, як засіб додаткового тиску", – сказав Рахманін.

Він зазначив, що Україні не потрібно панікувати, але треба бути у повній бойовій готовності.

"Я не знаю, що гірше: Байден з Путіним домовиться чи навпаки. Найкращий спосіб не чекати домовленості, а готуватися самим. Зберігати спокій – не означає нічого не робити, а шукати політико-дипломатичний шлях – не означає не готуватися до війни.

Лукашенко та РФ заявляють про необхідність проведення навчань навколо наших кордонів. Що нам заважає проводити навчання? У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію. Під приводом навчань це можна робити", - сказав він.

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На думку Рахманіна, нинішня допомога країн НАТО не є критичною і слід вимагати якіснішої підтримки.

"У нас є проблема в значно ширших та складніших речах. Засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, систем ППО, гвинтокрили – хоча б ті 18, які американці закуповували для Афганістану і в них залишилися. Зараз в нас є шанс, з огляду на протиріччя між Байденом та Путіним, вимагати якіснішої допомоги від країн НАТО", - зазначив політик.

Також на думку Рахманіна, єдиний, хто виграє від внутрішнього протистояння в країні, яке загострилося через оголошення підозри в держзраді п’ятому президенту України Петру Порошенку, – це очільник РФ Володимир Путін.