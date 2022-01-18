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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Загроза масштабного вторгнення РФ в Україну вища, ніж місяць тому, а загроза ескалації на Донбасі найвища з 2015 року, - нардеп Рахманін. ВIДЕО

Загроза масштабного вторгнення не є критичною досі, але вона є вищою, ніж місяць тому. Водночас, загроза ескалації на Донбасі є найвищою з 2015 року, а анексія ОРДЛО – малоймовірна.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив народний депутат Сергій Рахманін в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

"Ймовірніший варіант – ті військові частини, які дислокуються на окупований територіях Донецької та Луганської областей будуть легалізовані та отримають статус псевдомиротворців. І в такий спосіб демонструватимуть свою присутність, як засіб додаткового тиску", – сказав Рахманін.

Він зазначив, що Україні не потрібно панікувати, але треба бути у повній бойовій готовності.

"Я не знаю, що гірше: Байден з Путіним домовиться чи навпаки. Найкращий спосіб не чекати домовленості, а готуватися самим. Зберігати спокій – не означає нічого не робити, а шукати політико-дипломатичний шлях – не означає не готуватися до війни.

Лукашенко та РФ заявляють про необхідність проведення навчань навколо наших кордонів. Що нам заважає проводити навчання? У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію. Під приводом навчань це можна робити", - сказав він.

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На думку Рахманіна, нинішня допомога країн НАТО не є критичною і слід вимагати якіснішої підтримки.

"У нас є проблема в значно ширших та складніших речах. Засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, систем ППО, гвинтокрили – хоча б ті 18, які американці закуповували для Афганістану і в них залишилися. Зараз в нас є шанс, з огляду на протиріччя між Байденом та Путіним, вимагати якіснішої допомоги від країн НАТО", - зазначив політик.

Також на думку Рахманіна, єдиний, хто виграє від внутрішнього протистояння в країні, яке загострилося через оголошення підозри в держзраді п’ятому президенту України Петру Порошенку, – це очільник РФ Володимир Путін.

вторгнення (380) Донбас (22356) Рахманін Сергій (137)


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Топ коментарі
+16
Для ЗЕлєні це не загроза, а очікування свята. Главнає_пасадить_Пороха, а там пох.- під ОПой поставлять караул з бурятів і "лєгєндарнова отряда вимпел". Всьо_будит_квартал, чуваки !
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18.01.2022 07:51
+11
Та зелени и мудрому нариду пихуй.
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18.01.2022 07:52
+11
Ты дурачек что ли? А не ,не так,ты дурачек. ***** должен об обороне Украины думать,или ***** нарид выбрал? Это вы сексоты,выбрали предателя и долбо...ба главой страны.
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18.01.2022 08:04
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Для ЗЕлєні це не загроза, а очікування свята. Главнає_пасадить_Пороха, а там пох.- під ОПой поставлять караул з бурятів і "лєгєндарнова отряда вимпел". Всьо_будит_квартал, чуваки !
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18.01.2022 07:51 Відповісти
Та зелени и мудрому нариду пихуй.
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18.01.2022 07:52 Відповісти
Пральна сексоти Гнати потрібно на клоуна, а не на *****
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18.01.2022 07:58 Відповісти
Ты дурачек что ли? А не ,не так,ты дурачек. ***** должен об обороне Украины думать,или ***** нарид выбрал? Это вы сексоты,выбрали предателя и долбо...ба главой страны.
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18.01.2022 08:04 Відповісти
Т.е. это не выбранное тобою чмо перед новым годом перекинуло 3 млрд денег с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле (!!) этого года. Два года ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можешь посчитать сколько дивизионов мы могли бы получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
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18.01.2022 10:12 Відповісти
https://www.unian.net/war/rossiya-mozhet-razmestit-u-ukrainy-yadernoe-oruzhie-nyt-novosti-donbassa-11673226.html Россия начала эвакуацию людей из своих дипломатических учреждений на территории Украины. 5 января Украину на автобусах покинули 18 человек - в основном это дети и жены российских дипломатов. Их вывезли на автобусах в Москву, сообщили газете источники в СБУ. По их сведениям, в ближайшие дни ожидается отъезд еще 30 человек из посольства в Киеве и львовского консульства. Дипломатам РФ в других украинских городах https://www.unian.net/politics/rossiya-evakuiruet-svoih-diplomatov-iz-ukrainy-nyt-uznala-o-planah-kremlya-novosti-ukraina-11674543.html
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18.01.2022 08:08 Відповісти
Готовятся, скоты....
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18.01.2022 08:19 Відповісти
Все планы и разговоры хороши будут, когда не будет клована.

Пока клован не сдох, все будет делаться самым наихудшим способом.
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18.01.2022 08:14 Відповісти
Війна буде і це безсумнівно. Кацапи готуються до бомбардувань міст авіацією.
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18.01.2022 08:17 Відповісти
Звідки знаю?- А у нас тут одна жіночка умудрилася вискочити заміж за кацапського полковника. Так її батьки зараз з міста в село перебралися. В терміновому порядку.
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18.01.2022 08:18 Відповісти
Де ж вона того полковника кацапського у нас знайшла
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18.01.2022 09:42 Відповісти
На МКАДІ (( бо тільки зкацаплена пробл@дь може вийти заміж за кацапського палковніка ((
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18.01.2022 13:03 Відповісти
ТО й добре! Рівненщина - "бандерівський" край А окрему хату палить набагато зручніше ніж квартиру у багатоквартирному будинку!
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18.01.2022 11:34 Відповісти
значить "проект кацапія" закривається,
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18.01.2022 08:51 Відповісти
им не территория нужна, а рабы для сибири, зачем бомбить города, если можно вывезти в эшелонах на Таймыр?
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18.01.2022 09:49 Відповісти
Якщо так, то це може бути корисно:
- віддати пуйлу 73 довбня на чолі найвеличнішим та офісами;
- а без лайна українці побудують нормальну країну
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18.01.2022 10:00 Відповісти
Кацапи відкрито зі своєї території і під своїм прапором не підуть. Ці сцикуни підуть під прапорами "ДНР" і "ЛНР" з окупованої території Донецької і Луганської областей, можуть із Приденістров'я під їх прапорами, або з території Білорусі під прапором Білорусі. Інше - то понти і залякування.
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18.01.2022 08:18 Відповісти
Цитата: "Що нам заважає проводити навчання? У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію"
Не можливість, а обов'язок. Але це не про цього презедента.
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18.01.2022 08:23 Відповісти
А як же лижи??? Це перша можливість клавішника!
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18.01.2022 08:42 Відповісти
Оккупация дело затратное, после 1944 года раша продержалась 10 лет до полноо краха:
24/02/2021 · С ПОМОЩЬЮ ШТЫКОВ ВЛАСТЬ МОЖНО ЗАХВАТИТЬ, НО НА ШТЫКАХ НЕУДОБНО СИДЕТЬ... [Рогачёв онлайн]
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18.01.2022 08:37 Відповісти
Це, якщо усе гарно прорахувати! Покер, недешеві понти, гра на "повішеніе", від *****! Але те, що робить зараз чотирижди уклоніст, ніякому глузду не підлягає!!!
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18.01.2022 08:46 Відповісти
шо, в прошлом апреле напал Путин? Идиоты достали страшать!
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18.01.2022 09:47 Відповісти
Риба гниє з голови. Добре рибі, у неї голова є, а в нас ситуація коли і гнисти, власне, нічому... Пєнопласт він такий, стійкий до розкладу..і плавучий..
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18.01.2022 10:15 Відповісти
смотри на рыло Хламидии 1:00. это ППЦ, у@бки с кокса не слазят 24х7! )))
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18.01.2022 11:00 Відповісти
...та я чет не горю желанием жопу морозить на учениях. И потом, чего правда за таких дебилов нас держат, что мы не понимаем нахрена будет призыв типа на учения резерва первой очереди?

Я вообще считаю, что кто везет на том и едут. Типа страна наголосовала, а я опять иди воюй. ТА идите в жопу. Вон куча народу, есть кого призвать, а я задолбался по этой пустыне мотаться.
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18.01.2022 10:24 Відповісти
обьявляйте общую мобилизацию, или не ипите мозги.
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18.01.2022 10:26 Відповісти
Хто буде вимагати? Зараз пріоритет це посадити Порошенка, а потім можна і членом на роялі.
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18.01.2022 10:30 Відповісти
а Китай разрешил #уйлу нападение? (мацковскому, не нашему)
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18.01.2022 10:51 Відповісти
"У президента є можливість здійснити так званий призов резервістів першої черги, не оголошуючи мобілізацію." Джерело:
Так то ж у президента! А в нас хіба є президент?
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18.01.2022 19:11 Відповісти
 
 