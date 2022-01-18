УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5040 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
859 6

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 331 млн. Лише за добу захворіли понад 2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 331 млн. Лише за добу захворіли понад 2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 січня у світі зареєстрували 2 072 962 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 286 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 331 575 194 випадки інфікування, з них 2 072 962 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 563 834 особи, з них 5 286 за минулу добу.

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 331 млн. Лише за добу захворіли понад 2 млн людей 01

Побороли хворобу та вилікувалися 269,1 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нинішня хвиля COVID-19 стане останньою з такою великою кількістю обмежень", - голова Pfizer Бурла

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 331 млн. Лише за добу захворіли понад 2 млн людей 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 49-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи –  23-тю, за летальними випадками за добу Україна - 20-та у світі та 10-та в Європі.

статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Привились и выпали из топа, астанавитесь
показати весь коментар
18.01.2022 08:26 Відповісти
Кто там из топа выпал? Франция 75% дважды проколотых или Италия 76%?
показати весь коментар
18.01.2022 09:30 Відповісти
В Італії летальність 0,34%, У Франції 0,29%. На "скрєпной", вколотій "спутником" 2,18%. В Україні 1,5%. От і можна порівняти ефективність вакцинації - зменшує летальність майже у 10 разів!
показати весь коментар
18.01.2022 12:00 Відповісти
Дадада, прям таки от прививачки эффективность. Во Франции в среднем 270 000 в день, а в скрепной 23 000. Одеваем в нос колокольчик и радуемся
показати весь коментар
18.01.2022 12:07 Відповісти
С математикой плохо совсем? Возьми калькулятор и посчитай сколько миллионов чел составляют 25 процентов не вакцинированых от населения Франции и сколько они могут болеть по кругу, с учётом того болезнь длится 2 недели
показати весь коментар
21.01.2022 20:03 Відповісти
С математекой у меня какраз огого, да и вообще соображалка на уровне недоступном простому ковидобесу с мозгами из телевизора
показати весь коментар
23.01.2022 13:07 Відповісти
 
 