Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 331 млн. Лише за добу захворіли понад 2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 18 січня у світі зареєстрували 2 072 962 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 5 286 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

За даними центру, у світі зафіксували 331 575 194 випадки інфікування, з них 2 072 962 за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 563 834 особи, з них 5 286 за минулу добу.







Побороли хворобу та вилікувалися 269,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Франція.







Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 49-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 23-тю, за летальними випадками за добу Україна - 20-та у світі та 10-та в Європі.