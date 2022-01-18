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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала

За добу 17 січня в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!

За добу 17 січня в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304);

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 331 млн. Лише за добу захворіли понад 2 млн людей. ІНФОГРАФІКА

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 госпіталізовано – 1 125 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 летальних випадків – 188;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 одужало – 5 761 особа.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 захворіло – 3 768 088 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 одужало – 3 561 923 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 летальних випадків – 98 549;

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 02 проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала 12

Автор: 

МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну що, боти, вам вже методичку поміняли?
Чи далі будете кричати, що антивакси всі з рашки?
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18.01.2022 08:41 Відповісти
не всі,але пишуча ЗА ГРОШІ антиваксерна пи..добратія - точно звідти..
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18.01.2022 12:24 Відповісти
Кукухой поехал , какие смерти ?
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18.01.2022 09:56 Відповісти
у порохоботів галюніки.. ))

мертві з косами стоять... ))
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18.01.2022 12:25 Відповісти
 
 