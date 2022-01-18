В Україні за добу від COVID-19 померли 188 осіб, зафіксовано 8 558 нових випадків зараження, 5 761 особа одужала
За добу 17 січня в Україні зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19!
За добу 17 січня в Україні:
зафіксовано 8 558 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 811, медпрацівників – 304);
80 921 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей, другу дозу – 36 223 людини, додаткову дозу отримали 456 людей, бустерну дозу – 14 395 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 125 осіб;
летальних випадків – 188;
одужало – 5 761 особа.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 3 768 088 осіб;
одужало – 3 561 923 особи;
летальних випадків – 98 549;
проведено ПЛР-тестувань – 17 220 495.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 022 924 людини, з них отримали першу дозу – 15 022 922 людини, отримали дві дози – 14 306 743 людини, отримали додаткову дозу – 10 073 людини, бустерну дозу – 113 560 людей. Загалом проведено 29 453 298 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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