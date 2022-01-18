УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4981 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
21 174 22

Глава Міноборони Британії Воллес розкрив справжні наміри Путіна щодо України, а "агресію" НАТО проти РФ назвав "солом’яним опудалом"

Глава Міноборони Британії Воллес розкрив справжні наміри Путіна щодо України, а

Президент РФ Володимир Путін бреше про НАТО, щоб виправдати агресію Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це написав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своїй статті для газети The Times.

Він назвав "солом’яним опудалом" (straw man) звинувачення Кремля про ніби-то агресію НАТО проти РФ. Цей термін використовують в англійській мові для описання вигаданої претензії, яку хтось створює, щоб виграти або створити суперечку.

"Останніми тижнями коментар міністра оборони Росії про те, що США "готують провокацію з хімічними компонентами на сході України", зробив це "солом’яне опудало" ще більшим.

Фактично Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а привабливість її цінностей. Так само, як ми знаємо, що його дії насправді пов’язані з інтерпретацією історії президентом Путіним і його незавершеними амбіціями щодо України", – пише міністр.

Справжні наміри Путіна Воллес пропонує шукати у пропагандистській статті очільника Кремля, що вийшла влітку 2021 року.

"Те, що випливає з-під пера президента Путіна, — це есе з 7 тис. слів, яке ставить етнонаціоналізм в центр його амбіцій. Не солом’яне опудало про вторгнення НАТО. Він дає перекошену та вибіркову аргументацію, щоб виправдати, у кращому випадку, підкорення України, а в гіршому – примусове об’єднання цієї суверенної країни", - написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною, - глава Міноборони Великої Британії Воллес

Воллес зазначає, що статті Путіна повністю ігнорує бажання громадян України, нагадуючи той самий тип етнонаціоналізму, який існував у Європі протягом століть.

Він додає, що читачі будуть "не тільки шоковані тоном статті, але й здивовані тим, як мало згадується про НАТО". Адже фактично, Альянсу присвячений лише один абзац.

"Що стосується України, то сама Росія визнала її суверенітет як незалежної країни і гарантувала її територіальну цілісність, не лише підписавши Будапештський меморандум у 1994 році, а й договір про дружбу з Україною у 1997 році. Це Кремль, а не Захід розпочали вторгнення в цю країну та та кілька інших у Європі. Кредо розділяй і володарюй найкраще сидить на голові Москви, а не НАТО", - пише він.

Воллес наголошує, що Україна була окремою від Росії набагато довше в своїй історії, ніж коли-небудь була єдиною. А також зауважує, що за версією Путіна ті, хто не погоджується з Кремлем – є русофобами.

"Якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські військові сили знову перейдуть на територію суверенної України, ігноруйте наративи про "солом’яну опудало" та історії про агресію НАТО і згадайте слова президента Росії в тому есе минулого літа. Згадайте це і запитайте себе, що це означає не тільки для України, а й для всіх нас у Європі", – підсумував він.

НАТО (6461) путін володимир (23873) росія (65360) Воллес Бен (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+31
У недомерка комплекс Наполеона. А главная суть сруцкого мира, это сидеть по шею в дерьме и затащить всех в свою помойку.
показати весь коментар
18.01.2022 09:11
+30
показати весь коментар
18.01.2022 09:36
+29
Хоть один сказал правду ! Сколько можно толерантничать с террористом ,педофилом ? К Усаме бен Ладену ,давно пора отправить
показати весь коментар
18.01.2022 09:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коллективной запад начал что то подозревать на 8 году войны
показати весь коментар
18.01.2022 09:10 Відповісти
Хоть один сказал правду ! Сколько можно толерантничать с террористом ,педофилом ? К Усаме бен Ладену ,давно пора отправить
показати весь коментар
18.01.2022 09:34 Відповісти
В пеклі, *****, чорти прогули ставлять, а йоська кАбздон взагалі заскучав
показати весь коментар
18.01.2022 11:10 Відповісти
У недомерка комплекс Наполеона. А главная суть сруцкого мира, это сидеть по шею в дерьме и затащить всех в свою помойку.
показати весь коментар
18.01.2022 09:11 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 09:36 Відповісти
Болт ***** в рот ,чтобы голова ни качалась а ни Украину !!!
показати весь коментар
18.01.2022 09:11 Відповісти
Это первый западный действующий политик, который назвал вещи своими именами.
Респект!
показати весь коментар
18.01.2022 09:15 Відповісти
уже не вывозит, к сожалению! а удача была так близка!
показати весь коментар
18.01.2022 09:32 Відповісти
показати весь коментар
18.01.2022 10:01 Відповісти
Всего 18 человек (дети и жены) две недели назад ...... на все консульства и посольства ...... похоже на очередной вброс ... для нагнетания .
показати весь коментар
18.01.2022 09:32 Відповісти
Опудало у нас уже есть. По-моему хватит.
показати весь коментар
18.01.2022 09:17 Відповісти
І всі знають, якого кольору.
показати весь коментар
18.01.2022 09:48 Відповісти
Какой офигительный прогноз : чтобы оправдать в лучшем случае покорение Украины, а в худшем - принудительное присоединение этой суверенной страны". Источник:
Третьего варианта, как Украина останется на своём месте типа нет ....
показати весь коментар
18.01.2022 09:32 Відповісти
Мова про плани пуйла.
показати весь коментар
18.01.2022 10:29 Відповісти
Мавзолейній Шизоид предложил еще один У;лтьтиматум,типа мы в Казахстане никого не убивали,то все придумаел Токаев...,отвалите от РАБссии...
показати весь коментар
18.01.2022 09:50 Відповісти
"Воллес наголошує, що Україна була окремою від Росії набагато довше в своїй історії, ніж коли-небудь була єдиною."

Джерело:

Добре, що про це знають, розуміють впливові люди цивілізованого світу.
показати весь коментар
18.01.2022 10:31 Відповісти
Взял бы и сказал, что Украина находится под военной защитой Британии, как Польша в 1939г.

Нет договора? Предложи.

Тогда бы русский гитлер сразу замолк. Шпана неспособна к открытым конфронтациям, она наскакивает только на тех, кто молчит, кто слаб.
показати весь коментар
18.01.2022 12:52 Відповісти
Британия одна не потянет.Нужен тройной союз США-Британия-Украина.
показати весь коментар
18.01.2022 14:20 Відповісти
В 1939 потянула, просто тогда яйца и честь были настоящими, не виртуальными
показати весь коментар
18.01.2022 20:27 Відповісти
 
 