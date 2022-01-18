Глава Міноборони Британії Воллес розкрив справжні наміри Путіна щодо України, а "агресію" НАТО проти РФ назвав "солом’яним опудалом"

Президент РФ Володимир Путін бреше про НАТО, щоб виправдати агресію Кремля проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти.ICTV", про це написав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у своїй статті для газети The Times.

Він назвав "солом’яним опудалом" (straw man) звинувачення Кремля про ніби-то агресію НАТО проти РФ. Цей термін використовують в англійській мові для описання вигаданої претензії, яку хтось створює, щоб виграти або створити суперечку.

"Останніми тижнями коментар міністра оборони Росії про те, що США "готують провокацію з хімічними компонентами на сході України", зробив це "солом’яне опудало" ще більшим.

Фактично Кремлю загрожує не диспозиція сил НАТО, а привабливість її цінностей. Так само, як ми знаємо, що його дії насправді пов’язані з інтерпретацією історії президентом Путіним і його незавершеними амбіціями щодо України", – пише міністр.

Справжні наміри Путіна Воллес пропонує шукати у пропагандистській статті очільника Кремля, що вийшла влітку 2021 року.

"Те, що випливає з-під пера президента Путіна, — це есе з 7 тис. слів, яке ставить етнонаціоналізм в центр його амбіцій. Не солом’яне опудало про вторгнення НАТО. Він дає перекошену та вибіркову аргументацію, щоб виправдати, у кращому випадку, підкорення України, а в гіршому – примусове об’єднання цієї суверенної країни", - написав міністр.

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Воллес зазначає, що статті Путіна повністю ігнорує бажання громадян України, нагадуючи той самий тип етнонаціоналізму, який існував у Європі протягом століть.

Він додає, що читачі будуть "не тільки шоковані тоном статті, але й здивовані тим, як мало згадується про НАТО". Адже фактично, Альянсу присвячений лише один абзац.

"Що стосується України, то сама Росія визнала її суверенітет як незалежної країни і гарантувала її територіальну цілісність, не лише підписавши Будапештський меморандум у 1994 році, а й договір про дружбу з Україною у 1997 році. Це Кремль, а не Захід розпочали вторгнення в цю країну та та кілька інших у Європі. Кредо розділяй і володарюй найкраще сидить на голові Москви, а не НАТО", - пише він.

Воллес наголошує, що Україна була окремою від Росії набагато довше в своїй історії, ніж коли-небудь була єдиною. А також зауважує, що за версією Путіна ті, хто не погоджується з Кремлем – є русофобами.

"Якщо однієї холодної січневої чи лютневої ночі російські військові сили знову перейдуть на територію суверенної України, ігноруйте наративи про "солом’яну опудало" та історії про агресію НАТО і згадайте слова президента Росії в тому есе минулого літа. Згадайте це і запитайте себе, що це означає не тільки для України, а й для всіх нас у Європі", – підсумував він.