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Епідзонування України: вже чотири області в "помаранчевій" зоні, на Івано-Франківщині "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: вже чотири області в

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 18 січня, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 236. Найвищий рівень захворюваності у Івано-Франківській області (522), Сумській області (412) та Києві (410). Зазначимо, що станом на 14 січня захворюваність в Україні становила 183 випадки на 100 тис. населення.

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За даними за 17 січня, в Україні загалом рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 становить 29,4 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. 

Показник рівня госпіталізацій, станом на 17 січня, перевищено в Івано-Франківській області. Також в Івано-Франківській області два дні поспіль - 16 та 17 січня - перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій - 54,3% та 72,2% відповідно при визначнеому показнику 50%.

Також в Україні зайнято 23,7% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 18 січня 2022 року, в Івано-Франківській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, решта регіонів перебувають на "жовтому" рівні.

Епідзонування України: вже чотири області в помаранчевій зоні, на Івано-Франківщині червоний рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5398) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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18.01.2022 09:53 Відповісти
Пора вже для цих ублюдків у психтабори на "вічне лікування" закривати по закону бумеранга!
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18.01.2022 09:59 Відповісти
 
 