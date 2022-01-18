Музей скіфів, "Акварена" та "Олімпійські резерви": У 2022 році на Полтавщині реалізують 19 проєктів

У Полтавській області цьогоріч почнуть будівництво нового корпусу Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру, в якому розташують рентгенологію та іншу діагностику. Також новий корпус з'явиться у Супрунівському протитуберкульозному диспансері.

Про ці плани розповіла Полтавська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Поява програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" поклала початок кінця епохи довгобудів на Полтавщині та відкрила шлях до реалізації нових масштабних проєктів у регіоні. Мало хто вірив, що завершимо реставрацію обласної філармонії, добудуємо обласний кардіоцентр – найтехнологічнішу лікарню Полтавщини, за рік зведемо "Акварену" – новий спорткомплекс у Полтаві, добудуємо першу чергу об'їзної дороги навколо Полтави", - розповів т.в.о. голови обласної адміністрації Дмитро Лунін.



Проєкт Градизького військового ліцею. Фото ОДА.

На цей рік заплановано реалізувати ще 19 проєктів. Крім двох корпусів диспансерів, розвиватимуть дитячі навчальні заклади. Серед них – капітальні ремонти, реконструкція і добудова 8 закладів і створення нового Градизького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Також великі плани на розвиток спортивної інфраструктури. У Миргороді збудують новий басейн, у Нових Санжарах реконструюють стадіон, а у Полтаві реконструюють дитячо-юнацьку школу "Олімпійські резерви" і збудують криту спортивну арену для Полтавського спортивного ліцею. У містах і селищах з’являться нові спортивні майданчики.

Обіцяють не забути і про культуру. Головним проєктом стане створення Музею скіфської доби у Більську, де розташоване городище кінця VIII – початку III ст. до н.е. Будівництво музею вже почали минулого року. Тут виставлятимуть колекцію з десятків тисяч екземплярів скіфської культури, знайдених на розкопках.

Нагадаємо, у Полтавській області за програмою "Велике будівництво" також зводять новий міст у Кременчуці, який є одним із 810 мостів і мостових переходів, які планують зробити за наступні 2 роки.

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