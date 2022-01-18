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Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін

Ми не хочемо накладати санкції на

У США не хочуть зараз накладати санкції на газопровід Nord Stream 2, бо це прибере потенційну зброю проти президента Росії Путіна.

Про це заявила американська сенаторка Джин Шахін, яка перебуває в Києві у складі делегації Конгресу США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що Конгрес протидіє газопроводу і розглядає його як довготривалу енергетичну загрозу для Європи.

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"Однак, зараз пріоритет полягає в тому, щоб разом з нашими союзниками рішуче надіслати повідомлення Володимиру Путіну. Ми не хочемо накладати санкції на Nord Stream 2 просто зараз, бо таким чином ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна. Це також створить дистанцію між Сполученими Штатами, Німеччиною та нашими союзниками в Європі в той час, коли ми маємо бути максимально об’єднані", - сказала Шахін.

Про необхідність координації з партнерами заявила і сенаторка Емі Клобучар: "Ці санкції будуть найефективнішими тільки тоді, коли ми працюємо разом з нашими партнерами".

Автор: 

путін володимир (23873) росія (65360) санкції (11876) США (23043) Північний потік (2464) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+8
Во бред! Худшей отмазки еще не слышал
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18.01.2022 09:34
+5
Ми нехочемо стріляти у шалену собаку, бо так, коли вона почне нас кусати, ми не зможемо в неї вистрілити
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18.01.2022 09:32
+5
Ну так и заявите прямо, что пока войска на границе, пока Крым оккупирован, пока не восстановлен контроль границы Украина- наРФия, СП2 не будет работать!
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18.01.2022 10:11
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Идиоты....
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18.01.2022 09:29 Відповісти
Подлецы! За идиотов они держат тех, кому такое рассказывают.
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18.01.2022 10:33 Відповісти
Золотое правило ношения оружия - если достал, стреляй, а не размахивай.
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18.01.2022 09:30 Відповісти
Ми нехочемо стріляти у шалену собаку, бо так, коли вона почне нас кусати, ми не зможемо в неї вистрілити
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18.01.2022 09:32 Відповісти
Во бред! Худшей отмазки еще не слышал
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18.01.2022 09:34 Відповісти
Із тексту не зовсім зрозуміло на чиєму боці Німеччина,ваші союзники в Європі і відповідно ви самі.
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18.01.2022 09:36 Відповісти
Спасєніє утопающего дело рук самого утопающєго. І Порох був як рятівний круг а зєля як камінь з хомутом....думайТЄ гаспада кажємяцкіє арістакрати
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18.01.2022 09:52 Відповісти
Всё так, спасибо нашему великому Порошенко за то что он зажигает солнце на рассвете!
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18.01.2022 10:07 Відповісти
Мусить хтось за відсутності главкома виконувати його обовязки. Порох хороший варіант
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18.01.2022 10:10 Відповісти
Прям йуморыст квартальный.
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18.01.2022 11:44 Відповісти
По крайней мере называл вещи своими именами и убийцей путина назвал он и Байден только, держал удар и мог огрызнутся
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18.01.2022 11:54 Відповісти
Ага
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18.01.2022 13:13 Відповісти
ты вообщене понимаешь как работает дипломатия. Дипломатия когда хош не хош, а надо
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19.01.2022 09:07 Відповісти
Думаю колись спливе цілий величезний список куплених росією висопоставлених американських і європейських чинонвиків
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18.01.2022 09:57 Відповісти
Ну так и заявите прямо, что пока войска на границе, пока Крым оккупирован, пока не восстановлен контроль границы Украина- наРФия, СП2 не будет работать!
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18.01.2022 10:11 Відповісти
- Если вы не примите наши условия, то мы нападем на Украину!
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну мы серьезно говорим!
- И мы не шутим: нападайте!
- А вы нам ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А что вы можете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет…
- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!
- Ну раз так, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите!
- Нет, вы сначала нападите!
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А че это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- Фигушки! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем!
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?
- Решайте сами.
- Да уж вас не спросимся… А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
…..
Занавес.

Альфред Кох
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18.01.2022 10:20 Відповісти
О чем шумим , пересичньіе ? СП-2 заблокирован до лета сертификацией , поєтому и не следует спешить с санкциями . Расея еще даст не один повод для их введения , действовать нужно "step by step" и не суетится ! Джин Шахин респект !
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18.01.2022 10:23 Відповісти
А, да? Понемножку, степ, анак...
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18.01.2022 10:37 Відповісти
А куди спішить?
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18.01.2022 10:46 Відповісти
СП-2 заблокирован до лета сертификацией , поєтому и не следует спешить с санкциями .
==
Золотые слова... Козырь должен быть в кармане...
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18.01.2022 12:08 Відповісти
Неглядя в Википедию, видно представительницу демократической партии.
Очень не вовремя они получили большинство в обоих палатах парламента.
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18.01.2022 10:24 Відповісти
"Однак, зараз пріоритет полягає в тому, щоб разом з нашими союзниками рішуче надіслати повідомлення Володимиру Путіну"
_Грёбаная, лживая пустомеля.
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18.01.2022 10:31 Відповісти
Складывается впечатление что они придумали вторжение чтобы не вводить санкции.
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18.01.2022 10:43 Відповісти
Наконец-то хоть до одного дошло.
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18.01.2022 10:47 Відповісти
Польша оштрафовала Северный потоп на 8 ярдов долларов...
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18.01.2022 10:45 Відповісти
Це добре. А якщо починати потроху знімати санкції, в цілях гуманізму, то московити можуть зовсім
змінити свої наміри? Та і нова зброя з'явиться на столі. якщо знову надумають нападати...
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18.01.2022 10:45 Відповісти
Так Газпром уже несколько раз окупил СП 2. Чистая прибыль Газпрома за 2021 - 28 миллиардов долларов. Заоблачные цены на биржах это в том числе и по причине неработающего СП 2. России сейчас выгоден его простой.
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18.01.2022 10:52 Відповісти
Миллер закрыл Вентиль и ГрязьПром прекратил работу на спотовом газовом рынке...,этим восппользовались Норвегия и США СПГ танкеры шли из США в Европу потоками...Чувак че куришь?
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18.01.2022 11:10 Відповісти
Ещё раз - Чистая прибыль Газпрома за 2021 - 28 миллиардов долларов. ЧИСТАЯ! Такого в истории Газпрома ещё не было.
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18.01.2022 11:28 Відповісти
И это в т. ч. благодаря танцам вокруг СП 2. Обратите внимание. Новость - СП 2 запускают, тут же цена на газ на бирже падает. Говорят, что СП 2 тормозят, цена сразу взлетает. Газпрому выгоден неработающий СП 2.
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18.01.2022 11:32 Відповісти
Сенатор на тяжелых лекарствах, не трогайте больного человека.
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18.01.2022 12:33 Відповісти
Наследники Обамы у власти! Когда россияне вторгнуться, они начнут собирать сенаторов с конгрессменами, шоб побалакать...
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18.01.2022 10:54 Відповісти
Какая-то извращенная логика, если честно.
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18.01.2022 12:33 Відповісти
и в америке есть кретины.....
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18.01.2022 13:38 Відповісти
 
 