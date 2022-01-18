Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін

У США не хочуть зараз накладати санкції на газопровід Nord Stream 2, бо це прибере потенційну зброю проти президента Росії Путіна.

Про це заявила американська сенаторка Джин Шахін, яка перебуває в Києві у складі делегації Конгресу США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона зазначила, що Конгрес протидіє газопроводу і розглядає його як довготривалу енергетичну загрозу для Європи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В разі вторгнення РФ США нададуть Україні летальну зброю, - сенатор Блюменталь

"Однак, зараз пріоритет полягає в тому, щоб разом з нашими союзниками рішуче надіслати повідомлення Володимиру Путіну. Ми не хочемо накладати санкції на Nord Stream 2 просто зараз, бо таким чином ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна. Це також створить дистанцію між Сполученими Штатами, Німеччиною та нашими союзниками в Європі в той час, коли ми маємо бути максимально об’єднані", - сказала Шахін.

Про необхідність координації з партнерами заявила і сенаторка Емі Клобучар: "Ці санкції будуть найефективнішими тільки тоді, коли ми працюємо разом з нашими партнерами".