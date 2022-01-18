Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін
У США не хочуть зараз накладати санкції на газопровід Nord Stream 2, бо це прибере потенційну зброю проти президента Росії Путіна.
Про це заявила американська сенаторка Джин Шахін, яка перебуває в Києві у складі делегації Конгресу США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що Конгрес протидіє газопроводу і розглядає його як довготривалу енергетичну загрозу для Європи.
"Однак, зараз пріоритет полягає в тому, щоб разом з нашими союзниками рішуче надіслати повідомлення Володимиру Путіну. Ми не хочемо накладати санкції на Nord Stream 2 просто зараз, бо таким чином ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна. Це також створить дистанцію між Сполученими Штатами, Німеччиною та нашими союзниками в Європі в той час, коли ми маємо бути максимально об’єднані", - сказала Шахін.
Про необхідність координації з партнерами заявила і сенаторка Емі Клобучар: "Ці санкції будуть найефективнішими тільки тоді, коли ми працюємо разом з нашими партнерами".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну мы серьезно говорим!
- И мы не шутим: нападайте!
- А вы нам ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А что вы можете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет…
- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!
- Ну раз так, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите!
- Нет, вы сначала нападите!
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А че это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- Фигушки! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем!
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?
- Решайте сами.
- Да уж вас не спросимся… А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
…..
Занавес.
Альфред Кох
анак...
==
Золотые слова... Козырь должен быть в кармане...
Очень не вовремя они получили большинство в обоих палатах парламента.
_Грёбаная, лживая пустомеля.
змінити свої наміри? Та і нова зброя з'явиться на столі. якщо знову надумають нападати...