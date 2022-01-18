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Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі, - МЗС РФ спростовує інформацію про евакуацію дипломатів

Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі, - МЗС РФ спростовує інформацію про евакуацію дипломатів

У Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявляють, що посольство у Києві працює в штатному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РИА-Новости заявили в МЗС РФ.

"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", - повідомляють в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше видання The New Yourk Times повідомило, що Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України, - NYT

Автор: 

МЗС рф (962) посольство рф (331) росія (65360) евакуація (2321) дипломати (567)


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Топ коментарі
+22
нет уж, валите, утырки! и попов своих заберите!
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18.01.2022 09:29
+11
Похоже, зележопому маразму осталось неделя-другая.

На смену идёт скрепный маразм с бессмертными дидАми и полками.

Жаль, что ********* мудрому нариду свое государство оказалось ненужным.
Пороха и порохоботов слишком мало...
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18.01.2022 09:39
+9
почему они в Украине? ещё в 2014 их должны были выставить, когда рф начала военную агрессию в Украине, убийство украинцев и оккупацию территорий..
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18.01.2022 09:39
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нет уж, валите, утырки! и попов своих заберите!
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18.01.2022 09:29 Відповісти
виявляється американці також тролити вміють
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18.01.2022 09:29 Відповісти
Ти віриш русскім??
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18.01.2022 09:31 Відповісти
Я вірю любій ***** що мені скаже мій щирий друг, ні, справжній брат з Нью Йорка, він дуже переживає за мене. На зло клятим москалям стану дебілом.
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18.01.2022 10:17 Відповісти
Федорович, вірю "русскім покійникам"
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18.01.2022 23:57 Відповісти
почему они в Украине? ещё в 2014 их должны были выставить, когда рф начала военную агрессию в Украине, убийство украинцев и оккупацию территорий..
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18.01.2022 09:39 Відповісти
та да
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18.01.2022 09:53 Відповісти
Похоже, зележопому маразму осталось неделя-другая.

На смену идёт скрепный маразм с бессмертными дидАми и полками.

Жаль, что ********* мудрому нариду свое государство оказалось ненужным.
Пороха и порохоботов слишком мало...
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18.01.2022 09:39 Відповісти
Ещё остались дураки которые верят расеянам?)...
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18.01.2022 09:41 Відповісти
Ну ведь зеленскому верят😂
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18.01.2022 10:08 Відповісти
Путлер стягує війська, організує кібератаки, евакуює своїх дипломатів, Єрмак з Татаровим ганяються за Порохом а що ж Бубочка ? -" Я в домікє!"
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18.01.2022 09:46 Відповісти
Да кто вам верит,кроме кацапов? Уроды моральные.
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18.01.2022 09:46 Відповісти
Когда станут на лыжи кацапские попы, рванут на "Мерсах" с Лавры - тогда точно начнут наступать...
Надо за ними следить!
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18.01.2022 09:46 Відповісти
Попи залізуть в нори у Лаврі😜
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18.01.2022 09:48 Відповісти
Краще слідкуйте за димарями тієї паскудної установи, хоча можуть і тільки шредером обійтися
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18.01.2022 12:33 Відповісти
Обычная плановая ротация.
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18.01.2022 09:53 Відповісти
NYT повідомило, що забирають дружин та дітей. Тому кацапи поки не брешуть, але й усій правди теж не кажуть. Це дуже притаманно істотам, які дуже схожі на людей.
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18.01.2022 09:59 Відповісти
Посла РАБссии в Украине нет...,Зурабов сбежал еще 2014 году...
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18.01.2022 09:59 Відповісти
Давно пора розірвати дипломатичні відносини та вислати нах.й це шпигунське кодло.
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18.01.2022 10:02 Відповісти
Спасибо за информацию из первых уст.Успокоили.А то я думал верить США.Война со дня на день.Два отмороженных деда готовят вторжение со многих направлений,и из Беларуси тоже.
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18.01.2022 10:05 Відповісти
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18.01.2022 10:10 Відповісти
Это съезд с темы. Посольство может работать в штатном режиме без семей и детей дипломатов.... Вопрос касался вывоза семей а не работы Посольства.
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18.01.2022 10:23 Відповісти
Зачем Байден делает эти вбросы. Не просто же так.
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18.01.2022 10:24 Відповісти
А почему это дипломаты должны эвакуироваться? Даже если нападут они спокойно будут сидеть в Киеве.. ждать своих.
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18.01.2022 10:26 Відповісти
Брехня
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18.01.2022 11:17 Відповісти
 
 