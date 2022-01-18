Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі, - МЗС РФ спростовує інформацію про евакуацію дипломатів
У Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявляють, що посольство у Києві працює в штатному режимі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РИА-Новости заявили в МЗС РФ.
"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", - повідомляють в МЗС РФ.
Нагадаємо, раніше видання The New Yourk Times повідомило, що Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України.
Топ коментарі
+22 Борменталь Незабаром
показати весь коментар18.01.2022 09:29
+11 Сергей Кулик #500720
показати весь коментар18.01.2022 09:39
+9 atv1204 atv
показати весь коментар18.01.2022 09:39
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Жаль, что ********* мудрому нариду свое государство оказалось ненужным.
Пороха и порохоботов слишком мало...
Надо за ними следить!