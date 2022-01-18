Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі, - МЗС РФ спростовує інформацію про евакуацію дипломатів

У Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявляють, що посольство у Києві працює в штатному режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РИА-Новости заявили в МЗС РФ.

"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", - повідомляють в МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше видання The New Yourk Times повідомило, що Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України, - NYT