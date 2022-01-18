Трьох рибалок віднесло на крижині до острова на Київщині, всі врятовані, - ДСНС. ФОТО

У Київському водосховищі поблизу с. Страхолісся Вишгородського району (Київська обл.) з острова було знято трьох рибалок, які не змогли самостійно дістатися берега.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Чергове повідомлення від рибалок до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло 17 січня. Заявник повідомляв, що в акваторії Київського водосховища поблизу села Страхолісся відірвало від берега крижину, на якій знаходяться люди. На місце терміново було направлено групу водолазно-рятувальних робіт", - йдеться у повідомленні.



Фото: сайт ДСНС

По прибуттю рятувальники з’ясували, що крижину прибило до острова. За допомогою човна трьох рибалок було доправлено до берегу та передано медичним працівникам.

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"Не зважаючи на те, що на водоймах області майже не залишилось стійкої криги на номер "101" кожен день надходить декілька повідомлень з проханням про допомогу. Але все це не зупиняє рибалок. І цінність декількох рибинок для таких людей переважає безпеку власного життя", - додали у ДСНС.