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Новини
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Трьох рибалок віднесло на крижині до острова на Київщині, всі врятовані, - ДСНС. ФОТО

У Київському водосховищі поблизу с. Страхолісся Вишгородського району (Київська обл.) з острова було знято трьох рибалок, які не змогли самостійно дістатися берега.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Чергове повідомлення від рибалок до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло 17 січня. Заявник повідомляв, що в акваторії Київського водосховища поблизу села Страхолісся відірвало від берега крижину, на якій знаходяться люди. На місце терміново було направлено групу водолазно-рятувальних робіт", - йдеться у повідомленні.

Трьох рибалок віднесло на крижині до острова на Київщині, всі врятовані, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

По прибуттю рятувальники з’ясували, що крижину прибило до острова. За допомогою човна трьох рибалок було доправлено до берегу та передано медичним працівникам.

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"Не зважаючи на те, що на водоймах області майже не залишилось стійкої криги на номер "101" кожен день надходить декілька повідомлень з проханням про допомогу. Але все це не зупиняє рибалок. І цінність декількох рибинок для таких людей переважає безпеку власного життя", - додали у ДСНС.

Київська область (4043) рибалки (104) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+8
Только когда все эти рыбаки и прочие начнут со своего кармана компенсировать затраты на их спасение...только тогда они начнут думать прежде чем куда то лезть...
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18.01.2022 09:36
+2
когда "рыбакам" предъявят счет "за спасение" - дома будет не простой "разбор полетов" с женами))))))))))))))))))))
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18.01.2022 09:59
+2
Три дибіла це є сила.....Пора запровадити штрафи за таку рибалку. Ризикують своїм життям нехай, але чому мають наражати себе на смертельну небезпеку інші... Я б відігрів їх, дав би піз..и і виписав хороший штраф...Щоб інші знали, що їх чекає....
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18.01.2022 10:13
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треба їм була та рибалка
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18.01.2022 09:33 Відповісти
Нужно шоп абразованаму чєловєку ну хоть куда ніть но поити.... а вибір невеликий полювання рибалка приборний пошук
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18.01.2022 09:37 Відповісти
Только когда все эти рыбаки и прочие начнут со своего кармана компенсировать затраты на их спасение...только тогда они начнут думать прежде чем куда то лезть...
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18.01.2022 09:36 Відповісти
Неа, не начнут
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18.01.2022 09:47 Відповісти
Нахера выходить на лёд при такой погоде? 2 раза под лёд проваливался пока не поумнел.😁
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18.01.2022 09:38 Відповісти
Це все номально. Але чому не прихватили з собою зелю?
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18.01.2022 09:42 Відповісти
У Вас кроме по и зели в этой жизни что ни будь есть? Под любой новостью по, зеля, бородатая бабушка с кофе.
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18.01.2022 10:15 Відповісти
ну извини..те - оно же медийная натура - вот и терпите
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18.01.2022 10:32 Відповісти
Тому,що це Зелене Недоумкувате Лайно вже дістало.
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18.01.2022 10:49 Відповісти
когда "рыбакам" предъявят счет "за спасение" - дома будет не простой "разбор полетов" с женами))))))))))))))))))))
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18.01.2022 09:59 Відповісти
Три дибіла це є сила.....Пора запровадити штрафи за таку рибалку. Ризикують своїм життям нехай, але чому мають наражати себе на смертельну небезпеку інші... Я б відігрів їх, дав би піз..и і виписав хороший штраф...Щоб інші знали, що їх чекає....
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18.01.2022 10:13 Відповісти
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18.01.2022 10:27 Відповісти
Таких ніяк не перевиховати - не допоможуть ні штрафи, ні піз...юліна, навіть компенсація витрат на рятування. То навіщо рятувати дурнів, які добровільно і свідомо йдуть на ризик загибелі. Чомусь мисливці це усвідомлюють і не розраховують на допомогу МНС,
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18.01.2022 10:30 Відповісти
Штрафы как плата за спасение остановит дятлов.
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18.01.2022 10:38 Відповісти
Двох долбодятлів на світлині бачу,а третій де?
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18.01.2022 10:42 Відповісти
Пам*ятаю випадок ще з 70-х років, коли один любитель зимової рибалки провалився під лід, та його витягли. Наступного дня знову пішов на лід і втопився...
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18.01.2022 11:19 Відповісти
 
 