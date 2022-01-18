Трьох рибалок віднесло на крижині до острова на Київщині, всі врятовані, - ДСНС. ФОТО
У Київському водосховищі поблизу с. Страхолісся Вишгородського району (Київська обл.) з острова було знято трьох рибалок, які не змогли самостійно дістатися берега.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Чергове повідомлення від рибалок до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло 17 січня. Заявник повідомляв, що в акваторії Київського водосховища поблизу села Страхолісся відірвало від берега крижину, на якій знаходяться люди. На місце терміново було направлено групу водолазно-рятувальних робіт", - йдеться у повідомленні.
По прибуттю рятувальники з’ясували, що крижину прибило до острова. За допомогою човна трьох рибалок було доправлено до берегу та передано медичним працівникам.
"Не зважаючи на те, що на водоймах області майже не залишилось стійкої криги на номер "101" кожен день надходить декілька повідомлень з проханням про допомогу. Але все це не зупиняє рибалок. І цінність декількох рибинок для таких людей переважає безпеку власного життя", - додали у ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль