Інформація про евакуацію співробітників дипломатичних установ Росії з України не надходила, - МЗС
Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформації про евакуацію працівників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх працівників", - зазначив він.
Ніколенко наголосив, що зі свого боку, МЗС України на даний момент не планує евакуювати українських дипломатів із РФ.
"На території Росії функціонують у штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську. Незважаючи на складні умови, наші дипломати та консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед, захищати інтереси українських громадян у Росії", - розповів речник МЗС.
Нагадаємо, раніше видання The New Yourk Times повідомило, що Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України.
Пізніше МЗС РФ спростувало інформацію про евакуацію дипломатів.
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- Нападайте, как мы можем вам помешать?
- Вот и нападем!
- Вот и нападайте!
- Ну мы серьезно говорим!
- И мы не шутим: нападайте!
- А вы нам ничего не можете сделать!
- Тем более нападайте: чего ж вам бояться, раз мы ничего не сможем сделать?
- А что вы можете сделать?
- А вот вы нападите, тогда и увидите!
- А вы заранее скажите!
- Нет. Не скажем.
- А почему?
- А по качану. Мы еще сами до конца не решили как мы ответим.
- Вот и мы говорим, что вы будете только болтать, а не ответите никак! Нам опять все сойдет в рук! Верно?
- Не знаем. Может сойдет, а может и нет…
- Сойдет-сойдет. Мы знаем, что сойдет!
- Ну раз так, то нападайте!
- Нет, вы сначала скажите!
- Нет, вы сначала нападите!
- А мы не будем нападать, пока вы не скажете как вы ответите!
- Ну и не нападайте! Дело ваше! Мы же вас не заставляем!
- Вот еще: "заставляем"! Нас заставить невозможно! Мы великая держава!
- А мы вас и не заставляем!
- А че это вы такие хитрые? Вы что-то готовите против нас?
- А вот вы нападите - тогда, может быть и узнаете!
- Фигушки! Мы тогда не будем нападать!
- Ну и не нападайте!
- Ну и не будем! Не очень-то и надо! Подавитесь своей Украиной!
- Вот и славно. Значит не будете нападать?
- Нет, не будем. Вот если бы вы нам заранее сказали, как вы ответите, тогда бы мы вам точно сказали: нападем или нет!
- Нет, заранее мы вам не скажем.
- Ну тогда мы и не будем нападать. Не дождетесь. Нашли дураков, нападать! Ишь чего захотели! Или мы не великая держава?
- Великая, великая! Как не великая? Самая что ни на есть великая. Великее не бывает!
- Вы над нами издеваетесь?
- Нисколько!
- А то смотрите! Мы ведь и напасть можем!
- Кто б сомневался. Вы - можете. Нет сомнений.
- То то же. А то ишь какие храбрые!
- Нет, нет! Что вы! Какие мы храбрые? Так, ничего особенного. Вот вы - храбрые, это точно!
- Хорошо, что вы это понимаете! А то смотрите! Может все-таки напасть?
- Решайте сами.
- Да уж вас не спросимся… А как вы ответите?
- А вы нападите - тогда и узнаете!
…..
Занавес.
Альфред Кох
Ho, ЕС, пять компаний и Газпром игнорирует польский антимонопольный регулятор. ОПАЛ не имеет отношения к Польше.