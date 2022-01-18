Інформація про евакуацію співробітників дипломатичних установ Росії з України не надходила, - МЗС

Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ РФ з України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформації про евакуацію працівників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх працівників", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що зі свого боку, МЗС України на даний момент не планує евакуювати українських дипломатів із РФ.

"На території Росії функціонують у штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську. Незважаючи на складні умови, наші дипломати та консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед, захищати інтереси українських громадян у Росії", - розповів речник МЗС.

Нагадаємо, раніше видання The New Yourk Times повідомило, що Росія забирає своїх дипломатів та їхні родини з України.

Пізніше МЗС РФ спростувало інформацію про евакуацію дипломатів.

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