Боррель про безпекові прогнози для Європи: Ми бачимо "вуха вовка". Це стане випробуванням для самого існування ЄС

Загрози, що виходять від Російської Федерації у зв’язку із концентрацією її війська на кордонах з Україною, та шантаж Європи новою масштабною війною спонукають країни-члени ЄС шукати шляхи для зміцнення захисту Європи та брати більш активну участь у формуванні основного доктринального документу ЄС у сфері безпеки й оборони - Стратегічного Компасу ЄС.

Про це під час виступу на спільному засіданні Комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони Європейського Парламенту в Страсбурзі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми з міністрами мали багато обговорень цієї теми під час засідання Gymnich (неформальна зустріч міністрів оборони та закордонних справ ЄС – ред.) разом із Стратегічним Компасом. Поточні обставини є доволі допоміжними для обговорення Стратегічного Компасу у більш конструктивний спосіб, тому що ми бачимо "вуха вовка". Коли хтось бачить такі "вуха вовка", це робить співрозмовників більш прихильними до підготовки оборонних спроможностей", - сказав Жозеп Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель після візиту на Донбас: Зусилля Кремля спрямовані на інтеграцію окупованих територій України

Він зауважив, що під час нещодавньої неформальної зустрічі у французькому Бресті європейські міністри дійшли висновку, що наразі Європейський Союз "знаходиться на водорозділі", який стане випробуванням для самого існування ЄС як міжнародного політичного актора. Йдеться про здатність кожної з 27 країн-членів об’єднатися у єдиний фронт, щоб разом представляти Євросоюз у міжнародних справах.

"Міністри погодилися надати Високому представнику ЄС повну підтримку в тому, щоб він координував та представляв Європейський Союз в цілому в цих процесах. Це, безумовно, не заважатиме Німеччині й Франції проводити свою роботу в частині Нормандського формату, у специфічних питаннях війни й миру в Україні та імплементації Мінських угод. І це не перешкоджатиме Польщі виконувати свою роль головуючого в ОБСЄ", - сказав Жозеп Боррель.

Він нагадав, що під час зустрічі у Бресті 14 січня європейські міністри визначили десять пріоритетів ЄС у сфері безпеки, які визначають, зокрема, неприйняття російських спроб відновити у Європі "сфери впливу" та підтвердження чинності Гельсінських домовленостей. Серед таких ключових принципів – солідарність з Україною та іншими партнерами ЄС на сході, що відчувають загрози від Росії, заклик до Росії провести деескалацію та підтвердження високої ціни, яку матиме для Росії подальша агресія проти України. В цьому контексті ЄС координуватиме позиції з США та іншими ключовими партнерами, посилюватиме співробітництво з НАТО та в рамках ОБСЄ, братиме участь у формуванні нових механізмів контролю за військовою діяльністю, сприятиме процесам контролю над озброєнням та роззброєнням. Водночас, ЄС разом із партнерами продовжуватиме формування пакету санкцій на випадок грубого порушення міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми не хочемо накладати санкції на "Північний потік-2" просто зараз, бо так ми приберемо зі столу потенційну зброю проти Путіна, - сенаторка США Шахін

"Поточна ситуація буде потужним стимулом для країн-членів ЄС в обговоренні Стратегічного Компасу позитивним шляхом. Наразі робота над ним просувається добре, і я сподіваюся, що Стратегічний Компас буде представлений главам держав та урядів ЄС у березні, якщо ми зараз вирішимо цю напружену ситуацію, і вона не призведе до конфлікту", - наголосив Високий представник ЄС.

Він зауважив, що наразі існують декілька сценаріїв подальшого розвитку безпекової ситуації в Європі, і не обов’язково розглядати відразу найгірший з них.

"Є декілька варіантів, коли ситуація може бути достатньо напруженою, щоб вимагати сталого попередження. Тож, будемо сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого", - додав Жозеп Боррель.