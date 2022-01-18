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Боррель про безпекові прогнози для Європи: Ми бачимо "вуха вовка". Це стане випробуванням для самого існування ЄС

Боррель про безпекові прогнози для Європи: Ми бачимо

Загрози, що виходять від Російської Федерації у зв’язку із концентрацією її війська на кордонах з Україною, та шантаж Європи новою масштабною війною спонукають країни-члени ЄС шукати шляхи для зміцнення захисту Європи та брати більш активну участь у формуванні основного доктринального документу ЄС у сфері безпеки й оборони - Стратегічного Компасу ЄС.

Про це під час виступу на спільному засіданні Комітету із закордонних справ та підкомітету з безпеки й оборони Європейського Парламенту в Страсбурзі заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми з міністрами мали багато обговорень цієї теми під час засідання Gymnich (неформальна зустріч міністрів оборони та закордонних справ ЄС – ред.) разом із Стратегічним Компасом. Поточні обставини є доволі допоміжними для обговорення Стратегічного Компасу у більш конструктивний спосіб, тому що ми бачимо "вуха вовка". Коли хтось бачить такі "вуха вовка", це робить співрозмовників більш прихильними до підготовки оборонних спроможностей", - сказав Жозеп Боррель.

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Він зауважив, що під час нещодавньої неформальної зустрічі у французькому Бресті європейські міністри дійшли висновку, що наразі Європейський Союз "знаходиться на водорозділі", який стане випробуванням для самого існування ЄС як міжнародного політичного актора. Йдеться про здатність кожної з 27 країн-членів об’єднатися у єдиний фронт, щоб разом представляти Євросоюз у міжнародних справах.

"Міністри погодилися надати Високому представнику ЄС повну підтримку в тому, щоб він координував та представляв Європейський Союз в цілому в цих процесах. Це, безумовно, не заважатиме Німеччині й Франції проводити свою роботу в частині Нормандського формату, у специфічних питаннях війни й миру в Україні та імплементації Мінських угод. І це не перешкоджатиме Польщі виконувати свою роль головуючого в ОБСЄ", - сказав Жозеп Боррель.

Він нагадав, що під час зустрічі у Бресті 14 січня європейські міністри визначили десять пріоритетів ЄС у сфері безпеки, які визначають, зокрема, неприйняття російських спроб відновити у Європі "сфери впливу" та підтвердження чинності Гельсінських домовленостей. Серед таких ключових принципів – солідарність з Україною та іншими партнерами ЄС на сході, що відчувають загрози від Росії, заклик до Росії провести деескалацію та підтвердження високої ціни, яку матиме для Росії подальша агресія проти України. В цьому контексті ЄС координуватиме позиції з США та іншими ключовими партнерами, посилюватиме співробітництво з НАТО та в рамках ОБСЄ, братиме участь у формуванні нових механізмів контролю за військовою діяльністю, сприятиме процесам контролю над озброєнням та роззброєнням. Водночас, ЄС разом із партнерами продовжуватиме формування пакету санкцій на випадок грубого порушення міжнародного права.

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"Поточна ситуація буде потужним стимулом для країн-членів ЄС в обговоренні Стратегічного Компасу позитивним шляхом. Наразі робота над ним просувається добре, і я сподіваюся, що Стратегічний Компас буде представлений главам держав та урядів ЄС у березні, якщо ми зараз вирішимо цю напружену ситуацію, і вона не призведе до конфлікту", - наголосив Високий представник ЄС.

Він зауважив, що наразі існують декілька сценаріїв подальшого розвитку безпекової ситуації в Європі, і не обов’язково розглядати відразу найгірший з них.

"Є декілька варіантів, коли ситуація може бути достатньо напруженою, щоб вимагати сталого попередження. Тож, будемо сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого", - додав Жозеп Боррель.

Автор: 

росія (65360) Євросоюз (13446) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
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18.01.2022 10:32
+5
Они хоть проснулись и шевелятся. Да и США их пинками подгоняет. Зато у нас сплошной сон разума. Деньги выделяются на что угодно, только не на укрепление обороны страны. Зеле на телеканалы, на стадионы и бассейны, на большое воровство и прочее - без проблем. На снабжение армии самым необходимым и вооружением - зась.
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18.01.2022 10:28
+5
Т.е это Порох и порохоботы накануне возможной агрессии забрали у армии 3 млрд.грн. и перекинули их на свои телеканалы "Рада" и "Дом"? Это Порох и порохоботы провалили снабжение армии ГСМ, обмундированием и боекомплектом в 2021 году? Это Порох и порохоботы остановили ракетную программу на 2.5 года? Это Порох и порохоботы не заказали "Лучу" на 2022 год ни одного ПТРК? Накануне очень вероятной агрессии Раши, когда все мировые лидеры об этом говорят. Наверное совпадение?

Подкину еще немного "порохоботов".

Армія України - недофінансована й не зможе зупинити російські війська, тому необхідні масові поставки озброєння від Заходу, - Bloomberg Джерело:

Під час загрози російського вторгнення Україною керують коміки без навичок дипломатії та ведення війни, - The New York Times Джерело:
...
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18.01.2022 10:46
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С добрым утром господин Боррель,позновато вы проснулись,чуть Европу не проспали.
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18.01.2022 10:23 Відповісти
Они хоть проснулись и шевелятся. Да и США их пинками подгоняет. Зато у нас сплошной сон разума. Деньги выделяются на что угодно, только не на укрепление обороны страны. Зеле на телеканалы, на стадионы и бассейны, на большое воровство и прочее - без проблем. На снабжение армии самым необходимым и вооружением - зась.
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18.01.2022 10:28 Відповісти
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18.01.2022 10:32 Відповісти
Зато у нас не слышно о выделении дополнительных средств на отражение возможной агрессии. Не созывается Верховна Рада. Не созывается РНБО. У Зели главная цель и главный враг -- Порошенко Больше проблем у него нет.
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18.01.2022 10:23 Відповісти
Та , да ! Вчера промониторил , кто назьівает президента Украиньі глупцом и наркоманом , интересная картинка получилась. В унисон єти оскорбления идут из кремлевских СМИ , от "украинского" пропагандиста Шария и лично от Порошенко Петра . Про т.н. порохоботов не стоит и говорить . Совпадение ?! 👿
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18.01.2022 10:29 Відповісти
Україна 24 ахметки теж за петю волає.
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18.01.2022 10:45 Відповісти
Т.е это Порох и порохоботы накануне возможной агрессии забрали у армии 3 млрд.грн. и перекинули их на свои телеканалы "Рада" и "Дом"? Это Порох и порохоботы провалили снабжение армии ГСМ, обмундированием и боекомплектом в 2021 году? Это Порох и порохоботы остановили ракетную программу на 2.5 года? Это Порох и порохоботы не заказали "Лучу" на 2022 год ни одного ПТРК? Накануне очень вероятной агрессии Раши, когда все мировые лидеры об этом говорят. Наверное совпадение?

Подкину еще немного "порохоботов".

Армія України - недофінансована й не зможе зупинити російські війська, тому необхідні масові поставки озброєння від Заходу, - Bloomberg Джерело:

Під час загрози російського вторгнення Україною керують коміки без навичок дипломатії та ведення війни, - The New York Times Джерело:
...
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18.01.2022 10:46 Відповісти
называть кусок говна президентом - некрасиво и вредит карме.
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18.01.2022 10:57 Відповісти
У кацапов и порохоботов одна идеология. Называется - шовинизм. Идеологически они близнецы братья. Разница только в названии условного "рейха" и фамилии "фюрера".
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18.01.2022 11:07 Відповісти
Іноді плутають націоналізм і шовінізм. Між ними один крок, але досить великий.

Націоналізм базується на любові до "своїх", а шовінізм - на ненависті до "чужих"
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18.01.2022 11:11 Відповісти
От саме ти в них розібраться і не здатен , "розумако" Ти хоч відкрий "Словник іншомовних слів" та прочитай Телепню! "Шовінізм" порівнюють не з "націоналізмом", а з "патріотизмом" Оце - дійсно "близнюки", але лише "мовні" Наука соціологія вважає "шовінізм" крайнєрадикальним" проявом "патріотизму" (так само як "нацизм" - "крайнєрадикальною" формою "націоналізму") Лізете , НЕДОУМКИ , туди в чому не тямите і мелете ідіотство!
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18.01.2022 12:16 Відповісти
Вот прям какую аналитику собрали! А кто, какие СМИ называют молодого зеленого преЗедента молодцом?
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18.01.2022 11:34 Відповісти
через 8 лет агрессии против Украины, еврочиновники что то заподозрили.... Или только сделали вид ....
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18.01.2022 10:25 Відповісти
Коли цей вовк тобі яйця відгризе теж будеш волати про занепокоєнність?
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18.01.2022 10:26 Відповісти
У него нету, как и совести.
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18.01.2022 10:44 Відповісти
І гідності, хто тільки цього довбня не принижував
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18.01.2022 10:58 Відповісти
Російськомовне лайно реально загрожує існуванню Європейської цивілізації з того самого моменту, коли це лайно виникло.
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18.01.2022 10:54 Відповісти
"...засідання Gymnich..."

Лучше и не скажешь.

Похоже, они сами про себя все отлично знают.
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18.01.2022 10:55 Відповісти
 
 