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ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах та сильні пориви вітру на всій території України

ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах та сильні пориви вітру на всій території України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку в українських Карпатах та сильні пориви вітру, які спостерігатимуться на всій території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій також повідомили про значну небезпеку сходження лавин у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через негоду в Україні знеструмлено 349 населених пунктів, - ДСНС

"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - зазначається у повідомленні.

негода (758) лавина (80) ДСНС (5122)


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Ждем новости о очередных поисках и спасении искателей приключений на свою сраку...
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18.01.2022 10:33 Відповісти
зачит верховноглавнокомандующий таки в стране
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18.01.2022 10:34 Відповісти
Может гундосого лавиной сметёт ?
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18.01.2022 11:15 Відповісти
 
 