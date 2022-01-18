ДСНС попереджає про значну сніголавинну небезпеку в Карпатах та сильні пориви вітру на всій території України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у вівторок попереджає громадян про значну сніголавинну небезпеку в українських Карпатах та сильні пориви вітру, які спостерігатимуться на всій території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"18 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій також повідомили про значну небезпеку сходження лавин у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

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"У зв'язку зі снігопадами та хуртовинами 18 січня на високогір'ях східної частини Закарпатської області очікується та Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (III рівень)", - зазначається у повідомленні.