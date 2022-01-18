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Кулеба та сенатори США узгодили кроки для стримування російської агресії, - МЗС

Кулеба та сенатори США узгодили кроки для стримування російської агресії, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 17 січня провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Візит сенаторів до Києва підтверджує, що Україна має потужну двопартійну підтримку США на тлі стягування російських військ до державного кордону та на тимчасово окуповані РФ території нашої держави", - зазначив глава МЗС.

Сторони приділили ключову увагу спільним крокам України, США та союзників задля стримування Росії від подальшої агресії та посилення обороноздатності України.

Делегація Конгресу США на чолі із сенаторами Робертом Портманом і Джин Шахін та за участі сенаторів Емі Клобучар, Кріса Мерфі, Річарда Блюменталя та Роджера Вікера підтвердила непохитну підтримку народу України у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, готовність Сполучених Штатів конкретними кроками посилювати безпеку нашої держави.

Кулеба відзначив важливу роль Конгресу США у розширенні підтримки оборонного сектору України. Міністр наголосив, що сильна Україна є найкращим фактором стримування російської агресії.

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Автор: 

росія (65360) Кулеба Дмитро (3604) Сенат США (600)


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Двухпартийная поддержка от Сената и Конгресса США крайне важна для Украиньі !
МЗС респект !
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18.01.2022 10:44 Відповісти
Кулеба стримує агресію московитів. А де наш Бубочка?
Що він стримує?
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18.01.2022 10:49 Відповісти
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18.01.2022 10:55 Відповісти
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18.01.2022 11:09 Відповісти
Кулеба відзначив важливу роль Конгресу США у розширенні підтримки оборонного сектору України. Міністр наголосив, що сильна Україна є найкращим фактором стримування російської агресії. Джерело:

Сильная Украина - это оборонный сектор??

К сведению Кулебы и остальных умных Зе.

СССР перед нападением 3-го рейха был самой сильной в военном плане страной в Европе и Азии.
Но если бы не одолжили у партнеров по коалиции тушенки и муки для армии и населения, то всем этим мощным вооружением не было бы кому управлять.

такая вот была "мощь"
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18.01.2022 10:53 Відповісти
 
 