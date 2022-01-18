Після спільних військових навчань у Білорусі почнеться підготовка до таких самих у Росії, - Гризлов

Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території, підготовка до яких розпочнеться після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомивпосол Росії у Мінську Борис Гризлов інтерв'ю ТАСС

"Навчання розпочнуться у лютому та називатимуться "Союзная решимость-2022"... Закінчиться "Союзная решимость - 2022", і розпочнеться підготовка до нових навчань "Щит союза - 2023". І ці навчання відбуватимуться вже на території Росії", - повідомив він.

Він зазначає, що це може стати приводом для звинувачень РФ

"При звістці про будь-які наші навчання західна пропагандистська машина активізується, в хід йдуть усілякі фейки про різні псевдозагрози. Так було вже багато разів", - заявив Гризлов.

Водночас він заявив, що "російські та білоруські військові чітко та злагоджено демонстрували вишкіл, проводили навчання на відмінно, після чого поверталися до місць постійної дислокації".

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Нагадаємо, 17 січня Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що "ще у грудні 2021 року" домовився з президентом Росії Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання" у лютому.

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