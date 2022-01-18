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Після спільних військових навчань у Білорусі почнеться підготовка до таких самих у Росії, - Гризлов

Після спільних військових навчань у Білорусі почнеться підготовка до таких самих у Росії, - Гризлов

Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території, підготовка до яких розпочнеться після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомивпосол Росії у Мінську Борис Гризлов інтерв'ю ТАСС

"Навчання розпочнуться у лютому та називатимуться "Союзная решимость-2022"... Закінчиться "Союзная решимость - 2022", і розпочнеться підготовка до нових навчань "Щит союза - 2023". І ці навчання відбуватимуться вже на території Росії", - повідомив він.

Він зазначає, що це може стати приводом для звинувачень РФ

"При звістці про будь-які наші навчання західна пропагандистська машина активізується, в хід йдуть усілякі фейки про різні псевдозагрози. Так було вже багато разів", - заявив Гризлов.

Водночас він заявив, що "російські та білоруські військові чітко та злагоджено демонстрували вишкіл, проводили навчання на відмінно, після чого поверталися до місць постійної дислокації".

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Нагадаємо, 17 січня Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що "ще у грудні 2021 року" домовився з президентом Росії Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання" у лютому.

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Білорусь (7938) Гризлов Борис (78) росія (65360) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+10
Нет покоя долбо... бам!!!
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18.01.2022 10:35
+8
******* народ, люди с туалетами на улице, а эти дебилы все руками машут да свой металлолом по стране гоняют.
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18.01.2022 10:39
+4
Банкет за рахунок пенсіонерів,да запросто
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18.01.2022 10:39
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Нет покоя долбо... бам!!!
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18.01.2022 10:35 Відповісти
Ну старики уже!
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18.01.2022 10:36 Відповісти
"операция спасение союзного горшка Х.ла"... проведите а то как то ваши названия вызывают мягко говоря идиотские вопросы??!!
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18.01.2022 10:47 Відповісти
А чего им еще делать. Не уровень жизни для народа поднимать же. Два старых деда-самокоронованых щелкают пальцами и заставляют своих слоников бегать
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18.01.2022 10:46 Відповісти
Банкет за рахунок пенсіонерів,да запросто
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18.01.2022 10:39 Відповісти
******* народ, люди с туалетами на улице, а эти дебилы все руками машут да свой металлолом по стране гоняют.
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18.01.2022 10:39 Відповісти
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18.01.2022 10:40 Відповісти
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18.01.2022 10:40 Відповісти
А что прошлые учения уже закончились когда двой росийских ушлепков шлепнулись из самолета без парашута? Или у вас одни учения плавно переходят в другие.
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18.01.2022 10:44 Відповісти
Баранов Путлера Китай выгнал из Казахстана
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18.01.2022 10:53 Відповісти
нам надо повышать военный збор и вводить всеобщую воинскую обязанность... ненадолго, на месяца 3, но научить стрелять ВСЕ население Страны, жрать кашу, какать в лесу....
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18.01.2022 10:57 Відповісти
А дітки суддів, поокурорів, усілякі мажори та всяка інша ******* теж запрошені?
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18.01.2022 11:32 Відповісти
детки госслужбовцев, должны призываться на 6 месяцев!)
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18.01.2022 11:52 Відповісти
росія планує провести спільне навчання "Групповая Оргия - 2022" з білоруссю у неї вдома. Продовження забавки "Shit Союза - 2023" - відбуватимуться вже на території росії...
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18.01.2022 11:05 Відповісти
Правильно писать "Shit soyuza"
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18.01.2022 11:07 Відповісти
Аби,мати маневр удару
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18.01.2022 11:19 Відповісти
У..баны конченные, а возле китайской границы слабо провести такие учения ?
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18.01.2022 11:59 Відповісти
Вони вже їх спланували - у Східному Сибіру! Попередньо - повинні прийнять участь дві білоруські бригади (їх у Білорусі всього 4 ) Поки вони там будуть "пабеждать" - "іхтамнєти" проведуть в БРСР "рєперєндум" як в Криму І "сябри повернуться вже в "Саюзнае гасударство" (Якщо ще повернуться" Бо "в рамках саюзнава догавара прадолжат службу на территории Саюзнава гасударства" - десь під Улан-Уде)
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16.02.2022 14:33 Відповісти
опять вейшнория нанесёт удар
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18.01.2022 14:21 Відповісти
 
 