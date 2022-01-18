Після спільних військових навчань у Білорусі почнеться підготовка до таких самих у Росії, - Гризлов
Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території, підготовка до яких розпочнеться після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомивпосол Росії у Мінську Борис Гризлов інтерв'ю ТАСС
"Навчання розпочнуться у лютому та називатимуться "Союзная решимость-2022"... Закінчиться "Союзная решимость - 2022", і розпочнеться підготовка до нових навчань "Щит союза - 2023". І ці навчання відбуватимуться вже на території Росії", - повідомив він.
Він зазначає, що це може стати приводом для звинувачень РФ
"При звістці про будь-які наші навчання західна пропагандистська машина активізується, в хід йдуть усілякі фейки про різні псевдозагрози. Так було вже багато разів", - заявив Гризлов.
Водночас він заявив, що "російські та білоруські військові чітко та злагоджено демонстрували вишкіл, проводили навчання на відмінно, після чого поверталися до місць постійної дислокації".
Нагадаємо, 17 січня Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заявив, що "ще у грудні 2021 року" домовився з президентом Росії Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання" у лютому.
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