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Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину. ВIДЕО

Британські військово-транспортні літаки Boeing C-17A Globemaster III доставили в Україну протитанкове озброєння у рамках додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства.

Про це повідомив журналіст видання UK Defence Journal Джордж Еллісон, який зауважив, що літаки Королівських ВПС були змушені облетіти повітряний простір Німеччини, яка відмовилася постачати Україні оборонну зброю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ukrmilitary.com.

Вчора в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.

Водночас, як зазначили спостерігачі, британським літакам довелося летіти іншим шляхом в обхід кордонів Німеччини. Автор UK Defense Journal пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від постачання зброї Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія надасть Україні протитанкове озброєння для стримування російських військ

Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину 01

Літаки доставили "легке протитанкове озброєння", яке Сполучене Королівство вирішило передати українській армії у світлі "все більш загрозливої" поведінки Росії. Про це 17 січня у Палаті громад заявив міністр оборони Бен Воллес під час доповіді щодо ситуації в Україні.

"Це просто грандіозне зрушення для нашої обороноздатності та зовнішньої політики, яке важко переоцінити. Фронт підтримки України розширюється. І тут справа навіть не в тому, що у нас будь-яке озброєння у величезному дефіциті, і скромні запаси. Це вже не лише США. Не лише Туреччина. Країна НАТО, одна з провідних держав світу та Європи, де проживають та володіють власністю найвпливовіші російські олігархи та чиновники, показала, що готова швидко та без довгих церемоній відправити цілий літак сучасної зброї в Україну – і потім поставити Путіна перед фактом. Важко переоцінити цей факт - по суті Лондон показав сьогодні Москві, що у разі початку повномасштабних бойових дій Україні буде надана екстрена допомога озброєнням, і за відпрацьованим маршрутом транспорт полетить один за одним. А це означає, що у на не закінчаться боєприпаси", - прокоментував в своїй статті поставку Британією озброєнння Україні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Можливість швидкого поповнення боєприпасів та сучасних систем озброєння – критично важлива у разі активізації бойових дій. І це різке підвищення українських можливостей. Військові технології НАТО на покоління випереджають російські, і в гонці звичайних озброєнь Росія не має жодних шансів перевершити бойову техніку країн НАТО", - додав журналіст.

Разом з тим, Бутусов наголошує, що поки що важко зрозуміти, яке саме озброння передали Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В разі вторгнення РФ США нададуть Україні летальну зброю, - сенатор Блюменталь

"У категорію "легке протитанкове озброєння" можна зарахувати різні типи гранатометів на озброєнні та складах британської армії. Це визначення навряд чи можна віднести до протитанкових ракетних комплексів Javelin і Brimstone, які перебувають на озброєнні британської армії, але цього не можна виключити, дивлячись, що вважати "легким". Британці мають на складах старі гранатомети LAW80 – відмінну зброю, а на озброєнні у них видатні зразки протитанкових гранатометів – NLAW/MBT LAW шведського виробництва. Нова модифікація MBT важить всього 12 кг і може вражати ціль як Джавелін або прямим пострілом, або атакою зверху, бойова частина тандемна", - пояснив він.

"Згідно з військовою доктриною Великобританії, Росія є однією з головних загроз світовій безпеці, і постачання зброї - це початок реалізації цієї військової доктрини", - резюмував Бутусов.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение".

Автор: 

Велика Британія (5610) зброя (7477) Бутусов Юрій (3598) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+148
немчура уроды двуличные
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18.01.2022 10:54
+121
бритам респект за оперативность, оружие надо заранее, а не тогда когда воевать уже некому
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18.01.2022 10:55
+111
Германия снимает маски и, почти в открытую, становится союзником х.йла и врагом Украины.
Ни в коем случае они не должны быть посредниками ни в каких форматах
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18.01.2022 10:58
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Сторінка 4 з 4
Чего то все раскудахтались все против Германии. Ну не хочет давать она Украине оружие, её право. Но весь плебс забыл сколько денег Германия дает для поддержки нашего бюджета. А уже забыли, или вы и далее в глаза @б@тесь, когда деньги от МВФ и от той же Германии тупо разворовуются, вопросов своим кончам-заспам задать желания не возникает? Гляньте в зеркало, может таки заметите лапшу на ушах.
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18.01.2022 15:02 Відповісти
Разворовуються куди? Чи не в офшорні банки, контрольовані німцями то все виводиться?

Чи пробували ви заявитися на грант від Євросоюзу в Україні? Ні? А ми пробували. І знаєте, на що Євросоюз (читай - німці) дають цей грант? На маркетингові дослідження, на боротьбу за права геїв, на СНІД, на банановірус - але ніяк не на капітальні інвестиції, не на розвиток технологій, і навіть не на розвиток торгівлі - тільки щоб розкрадалося і великий відсоток повертався назад "відмитих" грошей.

Тим самим німота вбиває двох зайців: 1. забезпечує процвітання корупції в Україні (не дає їй розвиватися) і 2. відмиває гроші, зібрані з усього Євросоюзу.
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18.01.2022 15:17 Відповісти
А гроші МВФ також спонукають розвитку коррупції в Україні? Може ми тоді взагалі грошей ніде позичати не будемо, бо вони будуть відмиті через Німецькі банки. А як тоді бюджетні гроші?

І я говорив не про гранти, а про макрофінансову допомогу. Ні, не чули? Пряме бюджетування Німеччиною нашого дефіциту.
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18.01.2022 15:20 Відповісти
Ой, то Ви вже готові для обрання преЗЕдентом. Такі знання, такі чесноти! Діючій зегниді далко до Вас! А дурні 73 чекають нового рятивника.
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18.01.2022 15:27 Відповісти
гроші від МВФ розкрадаються владою, а повертаються нами через високі комунальні тарифи та підвищення цін на енергоносії та агропродукцію
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19.01.2022 15:01 Відповісти
Німеччині нічого гарного не можу побажати.
Як що там буде якесь лихо, то засмучуватись не стану
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18.01.2022 15:02 Відповісти
Пиши петицию пусть шмаркля в следующий раз откажется от очередных 200 млн евро условно беспроцентной помощи от Германии.
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18.01.2022 15:04 Відповісти
Лахта ви там стєкломоєм ще не поспівались ?
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18.01.2022 15:06 Відповісти
Только лишнехромосомное такое как ты может сходу в оскорбления бросаться.

И вот тебе пруф: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109

У тебя же фактов нет, только фекалии в руках которыми ты кидаешься.
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18.01.2022 15:08 Відповісти
Лахта в спам, з кацапами не дискутую.
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18.01.2022 15:10 Відповісти
У тебе на такий розумовий процес як дискусія просто мізків не вистачить.
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18.01.2022 15:12 Відповісти
В спам кацап
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18.01.2022 15:14 Відповісти
Заспокойся, ато ще диван обгадиш.
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18.01.2022 15:17 Відповісти
Бажати зло не агресору - це не по-українські.
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18.01.2022 16:34 Відповісти
рашка - філія німців

Україну завойовує не рашка - вона така сама шлюха німців, як США - ударний кулак Британії.
І дякувати Богу, що ми зараз на правильній стороні.
Єдине зле, що влада в Україні повністю захоплена агентами раші. З іншого боку, Британія не збирається віддавати територію своєї колонії (України) і збирається за цю територію воювати.

Це якраз основний, ключовий сигнал для німців. Не бути їм більше панами-енгельгартами і не бути нам більше у них кріпаками.

Війні бути, на жаль. Бо цією війною (і одночасним початком ще кількох воєн - навколо Тайваню, на Близькому Сході) закуліса виходить з пландемії, переключаючи увагу народів на щось страшніше, хоча здавалося би, куди вже гірше... А гірше може бути тільки війна. От вони її і затівають. Не у 2014-му, а саме зараз. І тепер зрозуміло, чому.
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18.01.2022 15:12 Відповісти
шо ви там курите таке цікаве?
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18.01.2022 15:29 Відповісти
Та у нас таких експертів по половину ТВ показують, інша половина в уряді сидить. Вибачте за тавтологію, але дивно що ви дивуєтесь.
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18.01.2022 15:32 Відповісти
В якому плані Україна є колонією Великобританії? Наша країна туди щось постачає?
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18.01.2022 16:30 Відповісти
А в якому плані бувають колонії? Колонія - вона і в Африці колонія. І за неї б'ються метрополії. Найкраще у них то виходить робити руками тубільців, заодно винищуючи найкращих з них і не даючи народам вийти з колоніального статусу.

У нашому світі є дві метрополії - Німеччина і Британія. Решта так званих країн - їх сателіти, армії або колонії.

У Німеччини є сателіти - Франція, Іспанія, Португалія, Італія, бенілюкс, Угорщина; армія - рашка; колонії - країни в основному у Європі (крім Польщі та України). Колонії Франції по суті є колоніями німців. З тієї ж причини майже вся Південна Америка завуальовано керується німцями (згадайте війну за Фолкленди 1982 року).

У Британії є сателіти - Канада, скандинави, Австралія, Індія; армія - США; колонії - найближчі знайомі нам Польща та Україна, а також купа країн по всьому світу, валюти яких прив'язані до долара.

Наша територія є ареною запеклої битви між Німцями і Британцями, для завершення якої їм не вистачило двох світових, однієї холодної, однієї економічної і однієї пландемічної воєн. Ото мутять третю світову, яка знову може пройти у великій мірі на нашій території, де Німці і Британці будуть битися між собою руками українців проти москалів під девізом "Сам не гам і тобі не дам".

НАТО - фікція. Так само як барановірус, снід або куляста Земля. Рабів треба тримати в матриці, яка нічого спільного не має з реальністю. Згадайте операції НАТО, починаючи з Близького Сходу, Лівії 1986 року, Бурю в пустелі 1991 року і т.д. Де і коли за НАТО воювали німці або хоч якісь військові їх сателітів? Ніколи і ніде. Хіба що у виставкових цілях для підтримки матриці у голові гоя.

Зате саме турбіни Сіменс ідуть в Крим, двигуни до військових кораблів раші з Франції... Я вже не кажу про сраний північний потік, з якого стирчать вуха німців так, що взагалі всі матриці ламаються.

І ще згадайте, чиїми стараннями нам у 2008 нам не дали ПДЧ НАТО - німців і французів, потім у 2014 нам не дали асоціації з ЄС - агресія раші. Потім у 2016 британці і США дотиснули, Яйценюх зі США просто не вилізав...

І тепер. Хто не дає нам зброї і їздить цілуватися з ******? Чию територію вимушені облітати британські літаки, що везуть нам зброю? На чиїй території німці набудували нових заводів після анексії Криму?

Вам повилазило? Ви очевидних речей не бачите? Ви гої срані. Не можете бачити логіки і зробити елементарний аналіз фактів у їх послідовності.
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18.01.2022 23:37 Відповісти
...про 5G и Билла Гейтса забыл написать А так весь комплект кремлевских пропагандонских штампов

"У Британії є сателіти - Канада" - дальше мог не продолжать. Канада не сателлит а вассал. Генерал-губернатора назначает баба Лиза лично. Тоже самое и в Австралии.
Пеши исчо, набутылочный знаток геополитики
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19.01.2022 10:56 Відповісти
Німеччина метрополія???
Ніколи не чув нічого більш дотепного....
🤣🤣🤣
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19.01.2022 13:35 Відповісти
Від вашого незнання, нерозуміння або змісту методичок світ не поміняється.
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19.01.2022 13:55 Відповісти
А зараз як? Після заяв німецьких політиків і військових. Ще смішно чи вже ні?
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22.01.2022 15:51 Відповісти
власть имущих, их детей и наше бабло)
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19.01.2022 09:54 Відповісти
"LAW80 NLAW/MBT LAW " - якраз те що треба для знищення російської окупаційної армії якщо вона сунеться в міста.
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18.01.2022 15:23 Відповісти
скільки ще вбивств у центрі Берліна повинно організувати ГРУ, щоб цим Гансам нарешті дійшла правда про свинорусів ?
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18.01.2022 15:28 Відповісти
Правда про що? Про те що німці не мають контролю над своєю ресурсною колонією?*? Дуже багато. Їх ж еліта буде думати що це їх внутрішні розборки і хтось із своїх таку команду віддав, що це просто колонія показує свою своєвольність і т.п..
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18.01.2022 15:34 Відповісти
почему немцы не хотят войны в Европе? все просто они ж понимают что война это расходы, а они не готовы нести расходы, в сытой Европе не кому воевать, нет желающих воевать, и по этой причине они будут тянуть как можно долго момент начала войны, плюс у всех в Европе есть стойкое убеждение, что результатом второй мировой была победа доллара ...
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18.01.2022 15:41 Відповісти
Охреневшая Германия, купленная с потрохами!
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18.01.2022 15:44 Відповісти
Германия ничем не обязана Украине. Хватит уже скулить о том, что нам все должны и всем надо вступиться.
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18.01.2022 15:44 Відповісти
А скажи, баран, спокойней ли стала чувствовать себя Германия после того как Украина отказалась от ядерного статуса?
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18.01.2022 16:46 Відповісти
А какое отношение, кретин, имеет Германия к Украине с её хвалёным ЯО?
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18.01.2022 17:18 Відповісти
А такое, баран, что отказ Украины от ядерного статуса увеличивает безопасность в Европе.
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18.01.2022 17:20 Відповісти
И что теперь, кретин? Никаких обязательств при этом немцы на себя не брали. То, что тебе за это внезапно стали должны - закатай язык и утрись.
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18.01.2022 17:24 Відповісти
Да, не брали, но нам как-то пофиг, придёт время и немчура своё получит. Кстати, кацап, для уточнения рекогносцировки тебе необходимо пройти на толстый эрегированный предмет.
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18.01.2022 17:39 Відповісти
Да я понял, что тебе, упоротому, пофиг на логику и здравый смысл. Ты живёшь в своём манямире, где обязательно всех накажешь, даже непонятно за что.
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18.01.2022 18:05 Відповісти
Да, мне пофиг, только не на здравый смысл, а на то что пасущиеся тут кацапы вроде тебя, пытаются нам навязать выгодное для себя положение вещей. Вот тебе хрен по самые помидоры.
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18.01.2022 18:16 Відповісти
Да нет, чушка, и на здравый смысл тебе пофиг. Ты больное на голову.
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18.01.2022 18:36 Відповісти
А такое, что Германия с одной стороны позиционирует себя как миротворца и регулятора конфликта, а с другой - строит северный поток, преследуя свои собственные геополитические амбиции , при этом они прекрасно понимают, к чему это может привести, просто насрать на пожар в чужом доме. Лицемерие.
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18.01.2022 17:26 Відповісти
И как эти две вещи - позиционирование себя как миротворца и регулятора могут сочетаться с поставками вооружения? Второе как раз подчистую отвергает первое. Так что нет никакой непоследовательности.
А касаемо СП-2, так любая страна ставит свои интересы в первую очередь. Я не припомню ни одной страны, ради которой Украина рвала бы на себе рубаху и терпела бы ущерб.
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18.01.2022 17:34 Відповісти
Непоставки озброєння - це і є позиція псевдомиротворця. Ці речі не суперечать одне одному і це те, що з "одного боку". Суперечливим в даному контексті є саме СП-2. Бо завдяки ньому вони фактично озброюють агресора. А на рахунок інтересів, то ніхто там про інтереси Німеччини та німців не дбає. Бо Німеччина від того СП-2 ніякого іншого газу, окрім того самого рашкованського (котрий так само чудово може і по українській трубі протікати), не отримає. Єдине, що в такому разі отримує Німеччина - підсилену залежність від гебні. Ну і , звісно, преференції від гебні для всіляких шрьодерів та сіменсів.
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18.01.2022 20:12 Відповісти
Вот немцы дураки. Вы бы им объяснили, что на самом деле СП-2 им ничего не даёт... а то они и не знали.
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18.01.2022 22:03 Відповісти
Молодцы англичане. Взяли и дали. 😊
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18.01.2022 16:25 Відповісти
будем
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19.01.2022 03:29 Відповісти
зе-чмо б заставити так працювати, як ми! Ну, хочаб однісенькою повісткою., хоча б тиждень у ВОПі, а не в Буковелі!
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19.01.2022 08:07 Відповісти

Как обычно, ничего личного у немцев, only business
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18.01.2022 16:50 Відповісти
Німці показали своє нутро.
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18.01.2022 17:00 Відповісти
Не німці, а фріци.
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18.01.2022 17:21 Відповісти
не фрицы, а фашисты
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18.01.2022 23:47 Відповісти
фріци.
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19.01.2022 17:05 Відповісти
Друзі пізнаються в біді!
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18.01.2022 17:20 Відповісти
---Щира подяка волелюбним БРИТАНЦЯМ за розуміння і допомогу--- це надихає і сповнює надією.що нас голими клешнями кацапидлам НЕ взяти ...Одне тривожить : якби ця . новітня. зброя стараннями ЗЕ-підлоти не перекочувала навздогінці за ВАГНЕРІВЦЯМИ...на .дослідницький полігон- ліліпутіна??? Це вже буде повние ДЖЕВЕЛІНІ !? ...
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18.01.2022 17:30 Відповісти
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Боже, храни королеву
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18.01.2022 17:33 Відповісти
Позитивна сторона Брекзіту: не треба оглядатися та обговорювати з "європейськими партнерами" рішення, які вважають правильними та швидкими.
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18.01.2022 17:59 Відповісти
скоріше за все нам дісталися LAW80 бо нова зброя дорого коштує і затосовувати її проти старих радянських танків що на озброєнні у мордору недоцільно.
Скоріше за все буде парне застосування. нові ординські танки будуть палити джевеліни і стугни, а все інше LAW80. А привезли іх нам походу вдосталь бо кожен із
Boeing C-17 Globemaster III везе

56 245 кг - на відстань 5 190 км
76 650 кг - на відстань 4 445 км
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18.01.2022 18:21 Відповісти
Что за вечное личное превосходство и уничижение возможностей Раши? Можно подумать что их техника сама развалится при виде противотанковых комплексов. Там гораздо больше бабла и возможностей. Нам чет поставляют, но слишком мало. Нужно в десятки раз больше. И нужна ПВО, а это очень дорого. То что есть устарело и не слишком эффективно.
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18.01.2022 20:01 Відповісти
Проблема а том,что армию надо СТРОИТЬ!Никакой элемент ничего не даёт по отдельности.
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18.01.2022 20:07 Відповісти
Армія ще з 2014го вистроєна!!! Треба її не тримати на голодій пайці", а озброювати новівтнім й в достатній кількісті! Нажаль, це відбудеться після каденції членограя!
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19.01.2022 08:16 Відповісти
это Петюня про оружие из Великобритании договорился....вот молодец..))))
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19.01.2022 11:22 Відповісти
Вы сильно ошибаетесь.Строительство армии процесс бесконечный, но у нас вообще состав и вооружение ни под одну доктрину не проходят.
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20.01.2022 09:56 Відповісти
Дуже своєчасна допомога і важливий політичний сигнал. А з німцями треба щось робити.
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18.01.2022 18:26 Відповісти
Поляки заблокують Білорусь, а Україна все південніше від Білорусі. І хай стурбовані морем крам возять.
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18.01.2022 22:13 Відповісти
Как и прежде, насчитывать на реальную поддержку можно только от англо-саксов, поляков и страны Балтии. Все остальное "европейское" глубокоозабоченное сообщество это сборище двуликих мерзавцев, удобно устроившихся за спиной Украины.
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18.01.2022 18:27 Відповісти
Слава Великобритании, слава англичанам, они и в II не дрогнули перед Гитлером и спасли Мир от немецкого фашизма! Надо ли говорить, что немчура так и осталась пособницей руSSкого фашизма, пусть они горят в Аду!
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18.01.2022 19:59 Відповісти
Англичанка гадит...Путину.
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18.01.2022 20:06 Відповісти
Немцы как были пророссийскими проститутками при Меркель, так ими и остались.
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18.01.2022 20:13 Відповісти
Британцы не кинули! Спасибо!
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18.01.2022 20:23 Відповісти
Это социал демократы. Я с ними в 2015 общался. Путин для них Бох, он им там башляет.
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18.01.2022 20:40 Відповісти
Надо Польше им беженцев отправить
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18.01.2022 20:41 Відповісти
Большинство комментаторов поносит немцев. Понимаете - я сейчас здесь - я наблюдаю у немцев какой-то комплекс вины. Они чувствуют себя виноватыми перед всеми: перед русскими, конечно, перед евреями, перед афганцами, сирийцами, чернокожими, перед кем угодно. Вы ругаете Меркель. А вы знаете, что в 2015-ом Германия приняла не то 1,5, не то 2 миллиона (!) сирийцев? Без документов, без доказательств, массу молодых и здоровых. Путин и Обама на пару устроили кровавую бойню в Сирии, а беженцев принимала Германия в основном. Так вот, их встречали с цветами на вокзале в Берлине простые немцы! Не Меркель. И Германия платит всем без конца.
Германия потратила 2 миллиарда долларов на комплекс приёма газа по СП-2. Плюс шрёдиризация, плюс нежелание конфликтов. Германия построила для своих граждан настоящее социальное государство.
Ні, я не виправдовую Німеччину. Я взагалі не можу уторопати - до чого тут "нормандський формат"? До чого Франція з Німеччиною? Не вони підписали Будапешстський меморандум.
А тепер, шановні українці, подивіться на себе! Хоч би хто покаявся! Ви обрали нікчему на найвищу посаду в державі, при ньому агент Росії Єрмак, купа жадібних непрофесіоналів, брехунів, зрадників. А тепер всі вам винні. Відверто кажучи, я не знаю, чи вистоїть Україна. Дай Бог, щоб набралася розуму та вистояла, стала європейською.
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18.01.2022 20:51 Відповісти
"купа жадібних непрофесіоналів, брехунів, зрадників.", а я було подумав, що ви пишите про купу німецьких політиків, які отримали посади на московії. Та й миролюбство з почуттям вини у німців якесь одностороннє, в головному на користь торгового партнера. Недивлячись на ембарго без проблем поставляли двигуни та електроніку для московських військових БПЛА.
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18.01.2022 22:07 Відповісти
"Они чувствуют себя виноватыми перед всеми: перед русскими, конечно, перед евреями, перед афганцами, сирийцами, чернокожими, перед кем угодно"

но только не перед украинцами.
Интересно, почему нас нет в этом прекрасном списке?
Больше всего в ВМВ пострадали украинцы и беларусы, но никак ни кацапы. Но комплекс вины перед ними...с чего бы это??
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18.01.2022 23:50 Відповісти
"с чего бы это??" - с многолетней пропаганды
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19.01.2022 11:40 Відповісти
"... шановні українці, подивіться на себе!" А ти ... хто? Халявщик на чужих благах і культурі ("соціальном гасударствє"), зроблених не тобою і не твоїми предками? Унтерменш ти, х-в - був, є і загнешся таким.
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19.01.2022 08:52 Відповісти
Ярема Стогін: Поперше, не ти, а ви. Подруге, ви - хам. Неосвічених хамів, російських холуїв, ольгінських провокаторів, до яких ви належите, я ігнорую. Крім презирства до вас - нічого.

А я проробив в Україні та в Росії багато десятиріч, і заразт маю право гостювати, де можливо.
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20.01.2022 14:28 Відповісти
А за разрушенные до основания города и миллионы убитых (только в Бабьем Яру 200,000 тысяч выкосили) Германия ничего Украине не обязана??
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18.01.2022 21:07 Відповісти
Там логіка проста: воювали з СРСР; ерефія успадкувала СРСР; значить повертатимемо борги ерефії. А Україну створив чЛенін.
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18.01.2022 22:09 Відповісти
мы были оккупированы
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18.01.2022 23:52 Відповісти
так-то так, але хто німцям про це нагадає? Наш МЗС який наполовину обирали у москві?
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19.01.2022 14:24 Відповісти
Не захищаю німців але, іноді для узгодження прольоту над країною потрібно до двох діб. Британці витратили добу від рішення до поставки. Таким чином, вони продемонстрували що, здатні діяти не повільніше ніж москалі в Казахстані.
Довгих літ королеві!
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18.01.2022 21:58 Відповісти
А з іншими, виглядає, узгодили.
Встигли.
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20.01.2022 05:10 Відповісти
німці, мабуть не дочекаються, щоб росія знову поглинула Україну, а тоді вони разом знову, як в 45-м перетрахають усіх німок і німців.
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19.01.2022 11:13 Відповісти
Пришла пора полякам создать коридор и пропустить всех беженцев в Германию....можно с оружием....пусть у немцев повеселятся...))))
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19.01.2022 11:16 Відповісти
немцы продажные шкуры!
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19.01.2022 15:23 Відповісти
По братски, Британцы помогают.
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19.01.2022 15:36 Відповісти
Хочеться нагадати дописувачам, що у перед-дні війни треба шукати союзників а не ворогів
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19.01.2022 15:37 Відповісти
Helgi Sharp: "Зеленский обратился к украинцам по теме сообщений о возможной угрозе полномасштабного нападения на Украину.

Обращение очень интересное.

Владимирссаныч сказал, что постоянные разгоны новостей, что это может случиться «вот-вот», являются ничем иным, как.. дословно «активным нападением на ваши нервы».

Также гарант обратился к СМИ с просьбой не разгонять эту панику. Так как это не только всех нервирует, но и отгоняет инвестиции от нас.

Только один вопрос:

К кому обращался Зеленский, к каким именно СМИ, если наиболее активными вестниками возможного вторжения являются представители иностранных масс-медиа, таких как CNN, Washington Post, NT? Это же они смотрят какие-то снимки со спутников и общаются со своими достоверными источниками. А также цитируют Байдена, Джонсона, директора ЦРУ, министра обороны США...

Можно ли считать данное обращение плевком в лицо нашим западным друзьям, которые, оказывается, без причин нагнетают ситуацию и имеют наглость беспокоиться о безопасности Украины?

Очень интересное обращение - прямо вершина дипломатического искусства и апогей управленческой мысли! Почти Арестович. Почти…

UPD.

Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.

В частности, он допустил, что широкомасштабное вторжение в Украину возможно и очень жестко предупредил Путина. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.

Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
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20.01.2022 14:53 Відповісти
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