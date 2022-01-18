Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину. ВIДЕО

Британські військово-транспортні літаки Boeing C-17A Globemaster III доставили в Україну протитанкове озброєння у рамках додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства.

Про це повідомив журналіст видання UK Defence Journal Джордж Еллісон, який зауважив, що літаки Королівських ВПС були змушені облетіти повітряний простір Німеччини, яка відмовилася постачати Україні оборонну зброю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ukrmilitary.com.

Вчора в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.

Водночас, як зазначили спостерігачі, британським літакам довелося летіти іншим шляхом в обхід кордонів Німеччини. Автор UK Defense Journal пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від постачання зброї Україні.

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Літаки доставили "легке протитанкове озброєння", яке Сполучене Королівство вирішило передати українській армії у світлі "все більш загрозливої" поведінки Росії. Про це 17 січня у Палаті громад заявив міністр оборони Бен Воллес під час доповіді щодо ситуації в Україні.

"Це просто грандіозне зрушення для нашої обороноздатності та зовнішньої політики, яке важко переоцінити. Фронт підтримки України розширюється. І тут справа навіть не в тому, що у нас будь-яке озброєння у величезному дефіциті, і скромні запаси. Це вже не лише США. Не лише Туреччина. Країна НАТО, одна з провідних держав світу та Європи, де проживають та володіють власністю найвпливовіші російські олігархи та чиновники, показала, що готова швидко та без довгих церемоній відправити цілий літак сучасної зброї в Україну – і потім поставити Путіна перед фактом. Важко переоцінити цей факт - по суті Лондон показав сьогодні Москві, що у разі початку повномасштабних бойових дій Україні буде надана екстрена допомога озброєнням, і за відпрацьованим маршрутом транспорт полетить один за одним. А це означає, що у на не закінчаться боєприпаси", - прокоментував в своїй статті поставку Британією озброєнння Україні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Можливість швидкого поповнення боєприпасів та сучасних систем озброєння – критично важлива у разі активізації бойових дій. І це різке підвищення українських можливостей. Військові технології НАТО на покоління випереджають російські, і в гонці звичайних озброєнь Росія не має жодних шансів перевершити бойову техніку країн НАТО", - додав журналіст.

Разом з тим, Бутусов наголошує, що поки що важко зрозуміти, яке саме озброння передали Україні.

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"У категорію "легке протитанкове озброєння" можна зарахувати різні типи гранатометів на озброєнні та складах британської армії. Це визначення навряд чи можна віднести до протитанкових ракетних комплексів Javelin і Brimstone, які перебувають на озброєнні британської армії, але цього не можна виключити, дивлячись, що вважати "легким". Британці мають на складах старі гранатомети LAW80 – відмінну зброю, а на озброєнні у них видатні зразки протитанкових гранатометів – NLAW/MBT LAW шведського виробництва. Нова модифікація MBT важить всього 12 кг і може вражати ціль як Джавелін або прямим пострілом, або атакою зверху, бойова частина тандемна", - пояснив він.

"Згідно з військовою доктриною Великобританії, Росія є однією з головних загроз світовій безпеці, і постачання зброї - це початок реалізації цієї військової доктрини", - резюмував Бутусов.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение".