Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину. ВIДЕО
Британські військово-транспортні літаки Boeing C-17A Globemaster III доставили в Україну протитанкове озброєння у рамках додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства.
Про це повідомив журналіст видання UK Defence Journal Джордж Еллісон, який зауважив, що літаки Королівських ВПС були змушені облетіти повітряний простір Німеччини, яка відмовилася постачати Україні оборонну зброю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ukrmilitary.com.
Вчора в аеропорту Бориспіль здійснили посадку два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доставили легкі протитанкові оборонні системи.
Водночас, як зазначили спостерігачі, британським літакам довелося летіти іншим шляхом в обхід кордонів Німеччини. Автор UK Defense Journal пов'язує таке ускладнення маршруту з тим, що Німеччина дотримується політики відмови від постачання зброї Україні.
Літаки доставили "легке протитанкове озброєння", яке Сполучене Королівство вирішило передати українській армії у світлі "все більш загрозливої" поведінки Росії. Про це 17 січня у Палаті громад заявив міністр оборони Бен Воллес під час доповіді щодо ситуації в Україні.
"Це просто грандіозне зрушення для нашої обороноздатності та зовнішньої політики, яке важко переоцінити. Фронт підтримки України розширюється. І тут справа навіть не в тому, що у нас будь-яке озброєння у величезному дефіциті, і скромні запаси. Це вже не лише США. Не лише Туреччина. Країна НАТО, одна з провідних держав світу та Європи, де проживають та володіють власністю найвпливовіші російські олігархи та чиновники, показала, що готова швидко та без довгих церемоній відправити цілий літак сучасної зброї в Україну – і потім поставити Путіна перед фактом. Важко переоцінити цей факт - по суті Лондон показав сьогодні Москві, що у разі початку повномасштабних бойових дій Україні буде надана екстрена допомога озброєнням, і за відпрацьованим маршрутом транспорт полетить один за одним. А це означає, що у на не закінчаться боєприпаси", - прокоментував в своїй статті поставку Британією озброєнння Україні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Можливість швидкого поповнення боєприпасів та сучасних систем озброєння – критично важлива у разі активізації бойових дій. І це різке підвищення українських можливостей. Військові технології НАТО на покоління випереджають російські, і в гонці звичайних озброєнь Росія не має жодних шансів перевершити бойову техніку країн НАТО", - додав журналіст.
Разом з тим, Бутусов наголошує, що поки що важко зрозуміти, яке саме озброння передали Україні.
"У категорію "легке протитанкове озброєння" можна зарахувати різні типи гранатометів на озброєнні та складах британської армії. Це визначення навряд чи можна віднести до протитанкових ракетних комплексів Javelin і Brimstone, які перебувають на озброєнні британської армії, але цього не можна виключити, дивлячись, що вважати "легким". Британці мають на складах старі гранатомети LAW80 – відмінну зброю, а на озброєнні у них видатні зразки протитанкових гранатометів – NLAW/MBT LAW шведського виробництва. Нова модифікація MBT важить всього 12 кг і може вражати ціль як Джавелін або прямим пострілом, або атакою зверху, бойова частина тандемна", - пояснив він.
"Згідно з військовою доктриною Великобританії, Росія є однією з головних загроз світовій безпеці, і постачання зброї - це початок реалізації цієї військової доктрини", - резюмував Бутусов.
Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Великобритания экстренно поставит в Украину противотанковое вооружение".
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Чи пробували ви заявитися на грант від Євросоюзу в Україні? Ні? А ми пробували. І знаєте, на що Євросоюз (читай - німці) дають цей грант? На маркетингові дослідження, на боротьбу за права геїв, на СНІД, на банановірус - але ніяк не на капітальні інвестиції, не на розвиток технологій, і навіть не на розвиток торгівлі - тільки щоб розкрадалося і великий відсоток повертався назад "відмитих" грошей.
Тим самим німота вбиває двох зайців: 1. забезпечує процвітання корупції в Україні (не дає їй розвиватися) і 2. відмиває гроші, зібрані з усього Євросоюзу.
І я говорив не про гранти, а про макрофінансову допомогу. Ні, не чули? Пряме бюджетування Німеччиною нашого дефіциту.
Як що там буде якесь лихо, то засмучуватись не стану
И вот тебе пруф: https://www.dw.com/ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-14-%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-50588109
У тебя же фактов нет, только фекалии в руках которыми ты кидаешься.
Україну завойовує не рашка - вона така сама шлюха німців, як США - ударний кулак Британії.
І дякувати Богу, що ми зараз на правильній стороні.
Єдине зле, що влада в Україні повністю захоплена агентами раші. З іншого боку, Британія не збирається віддавати територію своєї колонії (України) і збирається за цю територію воювати.
Це якраз основний, ключовий сигнал для німців. Не бути їм більше панами-енгельгартами і не бути нам більше у них кріпаками.
Війні бути, на жаль. Бо цією війною (і одночасним початком ще кількох воєн - навколо Тайваню, на Близькому Сході) закуліса виходить з пландемії, переключаючи увагу народів на щось страшніше, хоча здавалося би, куди вже гірше... А гірше може бути тільки війна. От вони її і затівають. Не у 2014-му, а саме зараз. І тепер зрозуміло, чому.
У нашому світі є дві метрополії - Німеччина і Британія. Решта так званих країн - їх сателіти, армії або колонії.
У Німеччини є сателіти - Франція, Іспанія, Португалія, Італія, бенілюкс, Угорщина; армія - рашка; колонії - країни в основному у Європі (крім Польщі та України). Колонії Франції по суті є колоніями німців. З тієї ж причини майже вся Південна Америка завуальовано керується німцями (згадайте війну за Фолкленди 1982 року).
У Британії є сателіти - Канада, скандинави, Австралія, Індія; армія - США; колонії - найближчі знайомі нам Польща та Україна, а також купа країн по всьому світу, валюти яких прив'язані до долара.
Наша територія є ареною запеклої битви між Німцями і Британцями, для завершення якої їм не вистачило двох світових, однієї холодної, однієї економічної і однієї пландемічної воєн. Ото мутять третю світову, яка знову може пройти у великій мірі на нашій території, де Німці і Британці будуть битися між собою руками українців проти москалів під девізом "Сам не гам і тобі не дам".
НАТО - фікція. Так само як барановірус, снід або куляста Земля. Рабів треба тримати в матриці, яка нічого спільного не має з реальністю. Згадайте операції НАТО, починаючи з Близького Сходу, Лівії 1986 року, Бурю в пустелі 1991 року і т.д. Де і коли за НАТО воювали німці або хоч якісь військові їх сателітів? Ніколи і ніде. Хіба що у виставкових цілях для підтримки матриці у голові гоя.
Зате саме турбіни Сіменс ідуть в Крим, двигуни до військових кораблів раші з Франції... Я вже не кажу про сраний північний потік, з якого стирчать вуха німців так, що взагалі всі матриці ламаються.
І ще згадайте, чиїми стараннями нам у 2008 нам не дали ПДЧ НАТО - німців і французів, потім у 2014 нам не дали асоціації з ЄС - агресія раші. Потім у 2016 британці і США дотиснули, Яйценюх зі США просто не вилізав...
І тепер. Хто не дає нам зброї і їздить цілуватися з ******? Чию територію вимушені облітати британські літаки, що везуть нам зброю? На чиїй території німці набудували нових заводів після анексії Криму?
Вам повилазило? Ви очевидних речей не бачите? Ви гої срані. Не можете бачити логіки і зробити елементарний аналіз фактів у їх послідовності.
"У Британії є сателіти - Канада" - дальше мог не продолжать. Канада не сателлит а вассал. Генерал-губернатора назначает баба Лиза лично. Тоже самое и в Австралии.
Пеши исчо, набутылочный знаток геополитики
Ніколи не чув нічого більш дотепного....
🤣🤣🤣
А касаемо СП-2, так любая страна ставит свои интересы в первую очередь. Я не припомню ни одной страны, ради которой Украина рвала бы на себе рубаху и терпела бы ущерб.
Как обычно, ничего личного у немцев, only business
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1521358558236444?__cft__[0]=AZU--5n5M1FGmK0hZdXZz5947VURV9LPhmeSdLjIltmtSfFmnwi013z18YeOfLJgmZGQgTjtsl4fM_Eeu-Ci0gNOn9waal0F6ErIWPod5Gu-2DgCT4E5wSBWt6AZfcx87jU&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Боже, храни королеву
Скоріше за все буде парне застосування. нові ординські танки будуть палити джевеліни і стугни, а все інше LAW80. А привезли іх нам походу вдосталь бо кожен із
Boeing C-17 Globemaster III везе
56 245 кг - на відстань 5 190 км
76 650 кг - на відстань 4 445 км
Германия потратила 2 миллиарда долларов на комплекс приёма газа по СП-2. Плюс шрёдиризация, плюс нежелание конфликтов. Германия построила для своих граждан настоящее социальное государство.
Ні, я не виправдовую Німеччину. Я взагалі не можу уторопати - до чого тут "нормандський формат"? До чого Франція з Німеччиною? Не вони підписали Будапешстський меморандум.
А тепер, шановні українці, подивіться на себе! Хоч би хто покаявся! Ви обрали нікчему на найвищу посаду в державі, при ньому агент Росії Єрмак, купа жадібних непрофесіоналів, брехунів, зрадників. А тепер всі вам винні. Відверто кажучи, я не знаю, чи вистоїть Україна. Дай Бог, щоб набралася розуму та вистояла, стала європейською.
но только не перед украинцами.
Интересно, почему нас нет в этом прекрасном списке?
Больше всего в ВМВ пострадали украинцы и беларусы, но никак ни кацапы. Но комплекс вины перед ними...с чего бы это??
А я проробив в Україні та в Росії багато десятиріч, і заразт маю право гостювати, де можливо.
Довгих літ королеві!
Встигли.
Обращение очень интересное.
Владимирссаныч сказал, что постоянные разгоны новостей, что это может случиться «вот-вот», являются ничем иным, как.. дословно «активным нападением на ваши нервы».
Также гарант обратился к СМИ с просьбой не разгонять эту панику. Так как это не только всех нервирует, но и отгоняет инвестиции от нас.
Только один вопрос:
К кому обращался Зеленский, к каким именно СМИ, если наиболее активными вестниками возможного вторжения являются представители иностранных масс-медиа, таких как CNN, Washington Post, NT? Это же они смотрят какие-то снимки со спутников и общаются со своими достоверными источниками. А также цитируют Байдена, Джонсона, директора ЦРУ, министра обороны США...
Можно ли считать данное обращение плевком в лицо нашим западным друзьям, которые, оказывается, без причин нагнетают ситуацию и имеют наглость беспокоиться о безопасности Украины?
Очень интересное обращение - прямо вершина дипломатического искусства и апогей управленческой мысли! Почти Арестович. Почти…
UPD.
Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.
В частности, он допустил, что широкомасштабное вторжение в Украину возможно и очень жестко предупредил Путина. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.
Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".