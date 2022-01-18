Резніков подякував Великій Британії за протитанкову зброю: "Україна високо цінує це рішення"

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкові системи озброєння.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими збройними системами захисту. Дякуємо нашому другові Бену Воллесу за чудовий виступ у Британському парламенті", - написав міністр оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину

17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", ‒ сказав Воллес, додавши, що "вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони".

Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на "дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії". А "невелика кількість" британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

В цей же день, 17 січня, два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС доставили легкі протитанкові оборонні системи в аеропорт Бориспіль.