Резніков подякував Великій Британії за протитанкову зброю: "Україна високо цінує це рішення"
Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкові системи озброєння.
Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими збройними системами захисту. Дякуємо нашому другові Бену Воллесу за чудовий виступ у Британському парламенті", - написав міністр оборони України.
17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.
"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", ‒ сказав Воллес, додавши, що "вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони".
Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на "дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії". А "невелика кількість" британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.
В цей же день, 17 січня, два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС доставили легкі протитанкові оборонні системи в аеропорт Бориспіль.
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Давно он войска отводил с позиций? Давно стрелять запрещал? Он побоится дать команду на пуск ракет, это же сцыкливый клоун
Кто даст команду на использование всех этих средств и оружия что нам дали союзники?
Хорошо было смеяться с Украины в Юрмале ,козлина хрипатая?