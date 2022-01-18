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Резніков подякував Великій Британії за протитанкову зброю: "Україна високо цінує це рішення"

Резніков подякував Великій Британії за протитанкову зброю:

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за рішення надати Україні протитанкові системи озброєння.

Про це він написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Україна високо цінує рішення Великої Британії надати новий безпековий пакет із легкими протитанковими збройними системами захисту. Дякуємо нашому другові Бену Воллесу за чудовий виступ у Британському парламенті", - написав міністр оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британські C-17 доставили в Україну протитанкову зброю. Літакам довелося оминати Німеччину

17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад британського парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", ‒ сказав Воллес, додавши, що "вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх слід використовувати для самооборони".

Рішення надіслати зброю, за словами міністра оборони Сполученого Королівства, було відповіддю на "дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії". А "невелика кількість" британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

В цей же день, 17 січня, два транспортних літаки C-17A Globemaster III британських ВПС доставили легкі протитанкові оборонні системи в аеропорт Бориспіль.

Автор: 

Велика Британія (5609) зброя (7477) Резніков Олексій (1446) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+20
Дякуємо Друзі. Зараз такий час,що показує кто дійсно Друг ,а кто посібник врага
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18.01.2022 11:09
+9
Собираем по миру кто что даст ,в то время как Зе провалил оборонный заказ.
Хорошо было смеяться с Украины в Юрмале ,козлина хрипатая?
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18.01.2022 11:40
+4
Шобы хутин сдох... - заказуемо, заказуемо свои побажання для хутина. Новогодние свята еще не закончились . Особенно на водохреща всi забажанки сбываются... АМИНЬ !!!
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18.01.2022 11:16
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ждем "высеров" (идиома) ** сегодня к обеду Раша ТВ-- пропаГАНДОНОВ ну все мы наступаем в (на) Украину за это...
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18.01.2022 11:08 Відповісти
Дякуємо Друзі. Зараз такий час,що показує кто дійсно Друг ,а кто посібник врага
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18.01.2022 11:09 Відповісти
А вот Германия - парашенская проститутка, т.к. самолет вынужден лететь стороной от Германии, которая запрещает продавать Украине даже снайперские винтовки!!!!
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18.01.2022 11:52 Відповісти
Шобы хутин сдох... - заказуемо, заказуемо свои побажання для хутина. Новогодние свята еще не закончились . Особенно на водохреща всi забажанки сбываются... АМИНЬ !!!
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18.01.2022 11:16 Відповісти
Это ничего не изменит.Они выберут себе новую нацистскую альфамоль.Вся проблема в гнилом народце.
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18.01.2022 12:30 Відповісти
Лёгкое противотанковое это классно ,но Украине нужны ракеты среднего радиуса действия ,чтобы бензоколонка знала ,что если-что то по рылу получат сильно не только в Украине но и на роиссии .
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18.01.2022 11:25 Відповісти
Дальние подступы - уже... Ща обеспечиватся ближние...
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18.01.2022 11:31 Відповісти
на безрыбье и рак- рыба. дареному коню в зубы не смотрят!
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18.01.2022 11:35 Відповісти
Угу с бараном главнокомандующим львы обречены.
Давно он войска отводил с позиций? Давно стрелять запрещал? Он побоится дать команду на пуск ракет, это же сцыкливый клоун
Кто даст команду на использование всех этих средств и оружия что нам дали союзники?
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18.01.2022 13:05 Відповісти
Договор в военной сфере между Украиной и Британией был подписан в Одессе,на общую сумму 1,7 ярдов фунтов стерлингов...
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18.01.2022 11:30 Відповісти
Да, много сюрпризов ожидают кацапню, пусть только рыпнутся переходит границу.
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18.01.2022 11:32 Відповісти
К сожалению могут рыпнуться из-за таких как германия
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18.01.2022 11:54 Відповісти
Да легко рыпнутся, зная кто и что наше руководство, и зная что мы по прежнему сидим жопой на диванах и самое страшное оружие каким мы владеем это клавиатура и мышка.
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18.01.2022 13:07 Відповісти
Я так вважаю, токабез бэ, если и не чистая, то грязная едреная штучка 4 года назад дала о себе знать, когда трухонуло тока Кривой Рог магнитудой в 4 балла... хорошо там глубоких шахт полно, особо рыться в земле и не надоть, шобы вдуплить , шо и к чему(в этом плане)
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18.01.2022 11:36 Відповісти
Интересно, как быстро кацапы назовут противотанковые комплексы наступательным вооружением?
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18.01.2022 11:37 Відповісти
Собираем по миру кто что даст ,в то время как Зе провалил оборонный заказ.
Хорошо было смеяться с Украины в Юрмале ,козлина хрипатая?
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18.01.2022 11:40 Відповісти
А он говорят за бугор, на экзотические острова, уехал отдыхать, ему некогда.
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18.01.2022 11:42 Відповісти
Смылся заранее.
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18.01.2022 12:06 Відповісти
Дохлому совку Черчилль тоже поставлял и танки и самолеты и медикаменты со жратвой...
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18.01.2022 11:41 Відповісти
Ща самый раз поставить кацапню на счетчик, как не вернувших борг, они же стучат себя в грудь шо преемники СэРэСэР, а значит и по ленд-лизу.
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18.01.2022 11:53 Відповісти
А свои чего не производить
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18.01.2022 11:45 Відповісти
Спроси у Зеленского-пианиста.
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18.01.2022 11:56 Відповісти
папа не велит да и дерьмак не хочет
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18.01.2022 13:10 Відповісти
достали бритов русские шпилли-вилли окончательно....
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18.01.2022 11:56 Відповісти
 
 