До 2030 року з України на заробітки можуть виїхати 3 млн працездатного населення, - Інститут демографії
Мінус 3 мільйони працездатного населення України до 2030 року – такі прогнози Інституту демографії Національної академії наук.
А все через те, що охочих виїхати за кордон щороку більшає. Кращої долі українці шукають здебільшого в країнах ЄС. Та про те, що, крім "спокусливих" зарплат, вартість життя на чужині також дорожча, мало хто замислюється. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"У країнах Євросоюзу ціни вдвічі вищі – на харчування, на побутову хімію, на ті ж послуги краси. Кілька місяців я жила в Польщі і можу сказати, що це просто не вигідно. У мене є знайомий, який працював у Польщі рік, працював абсолютно легально, але графік був виснажливий – по 12 годин, 1 вихідний на тиждень та плюс йому не заплатили за останній місяць. Навіть страшно припустити, що може бути, якщо влаштуватися нелегально", – розповідає киянка Анастасія Яременко.
Та й на обіцянку високих зарплат спокушатися не варто. Як правило, на них можуть розраховувати лише ті, хто працює на шкідливій роботі або є висококваліфікованим фахівцем, каже заробітчанин Андрій Зеланс. Водночас, наголошують фахівці, нині рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні цілком конкурує з обіцяною за кордоном винагородою.
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В нашей стране собирают французскую машину из немецкого радиатора, колес и коробки передач, португальской выхлопной системы, чешского рулевого управления, но на этом много не заработаешь - сотрудники получат зарплату, производитель - прибыль, но за это вся страна будет оплачивать налоговые льготы производителю.
Ходят в вышиванках в Канаде, Польше и прочей Германии и поют украинские песни.
И обязательно общаются между собой по украински. От большой любви к неньке...
Но возвращаться и налаживать жизнь и строить государство неа... не хотят )
"Изнурительний график" - а може контракт читати треба до того, як підписуєш?
5 канал постійно намагається пропхати якусь хрєнь про жииття за кордоном, а Цензор йому допомагає.
"Обещание высоких зарплат" - якщо ти дурко і ведешся на обіцянки, то тебе всюди дуритимуть, а в Україні так 2 рази на день!
А если без шуток... то не от хорошей жизни туда едут.
Например, отношение к людям. Сходите в "стол справок" энергонадзора или газового хозяйства.
Посмотрите, как полиция защищает рядовых граждан.
...
И сразу станет видно, почему люди бегут из страны.
Билет в 2 стороны можно взять за 50 евро!
Кто мешает поехать на выходные или на пару недель?
Да, медом там углы не намазаны. Но имея специальность и умение работать можно неплохо устроиться.
Да, еще, имея специальность и умея хорошо работать (по германским меркам) и в Украине жить хорошо.
Вывезти все молодое и трудоспособное , обученное население Украины.
Для этого
Порошенко (вальцманом) со товарищами были придуманы
ефтейские фишечки о нищете Украинских Граждан !
Нищий Гражданин - без вольный !
о без визе .
Все богатое население в Пуэрто -Рике без всяких "без виз" катается по Европам и Америкам !