До 2030 року з України на заробітки можуть виїхати 3 млн працездатного населення, - Інститут демографії

Мінус 3 мільйони працездатного населення України до 2030 року – такі прогнози Інституту демографії Національної академії наук.

А все через те, що охочих виїхати за кордон щороку більшає. Кращої долі українці шукають здебільшого в країнах ЄС. Та про те, що, крім "спокусливих" зарплат, вартість життя на чужині також дорожча, мало хто замислюється. Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"У країнах Євросоюзу ціни вдвічі вищі – на харчування, на побутову хімію, на ті ж послуги краси. Кілька місяців я жила в Польщі і можу сказати, що це просто не вигідно. У мене є знайомий, який працював у Польщі рік, працював абсолютно легально, але графік був виснажливий – по 12 годин, 1 вихідний на тиждень та плюс йому не заплатили за останній місяць. Навіть страшно припустити, що може бути, якщо влаштуватися нелегально", – розповідає киянка Анастасія Яременко.

Та й на обіцянку високих зарплат спокушатися не варто. Як правило, на них можуть розраховувати лише ті, хто працює на шкідливій роботі або є висококваліфікованим фахівцем, каже заробітчанин Андрій Зеланс. Водночас, наголошують фахівці, нині рівень оплати праці для фахівців та представників робочих професій в Україні цілком конкурує з обіцяною за кордоном винагородою.