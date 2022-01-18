За добу від COVID-19 у Києві померли 6 людей, виявлено 972 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 972 хворих на коронавірус. 6 людей померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

За добу 972 підтверджених випадки захворювання на коронавірус (загалом 346 228): 562 жінки віком від 18 до 95 років, 345 чоловіків віком від 18 до 85 років, 33 дівчинки від 4 місяців до 17 років і 32 хлопчики від 8 місяців до 16 років.

За добу зафыксовано 6 летальних випадків від вірусу (загалом 8377): 5 жінок від 68 до 87 років і 1 чоловік 65 років.

До лікарень столиці госпіталізували 51 хворого на коронавірус та 61 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

627 мешканців столиці подолали коронавірус (загалом 327 892).

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (196), Солом’янському (147) та в Оболонському (100).