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В ЄС задумались про власну безпеку через ситуацію навколо України, - Боррель

В ЄС задумались про власну безпеку через ситуацію навколо України, - Боррель

Нарощування російських військ навколо України та пов’язана з цим напруга повернули в порядок денний Європи питання щодо майбутньої архітектури безпеки, а також щодо здатності ЄС відігравати роль самостійного політичного актора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Архітектура європейської безпеки повернулася на перші позиції європейського дипломатичного порядку денного, разом із ситуацією на сході України та вдовж українсько-російського кордону, де, відповідно до даних розвідки, знаходиться близько 100 000 російських та військ і груп сепаратистів, – близько 60 бойових груп, від Криму до Донбасу. Ця присутність значно посилилася з минулого квітня", - пояснив він.

За словами Борреля, наразі Росія чекає від США і від НАТО письмової відповіді на свої "пропозиції" щодо "гарантій безпеки", але вже зараз зміст цієї відповіді є відомим. Ця відповідь є негативною, тому що НАТО не може прийняти позиції Росії, оскільки вони суперечать принципам, на яких десятиліттями ґрунтувалася європейська безпека ще з часів Гельсінкського Заключного акту.

Він повідомив, що наступного понеділка, 24 січня, відбудеться формальне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, де країни ЄС продовжать обговорення питань європейської безпеки, та мають зважити на пропозиції щодо розвитку норм, прийнятих кілька десятків років тому за інших історичних обставин.

"Ми (Рада міністрів ЄС. - Ред.) продовжимо обговорювати – якими є наші пропозиції. Ми маємо представити пропозиції з метою передбачити, якщо це буде необхідно, якою може бути архітектура безпеки в Європі. Вона була визначена у 1975 році, але відтоді відбулося багато подій. Наприклад, Радянський Союз більше не існує. Тож перегляд архітектури безпеки в Європі не є марною ідеєю. Це може бути зроблено, якщо це буде на користь усім. Але, якщо саме це є наміром Росії – тоді вони мають змінити свій підхід та порядок денний", - сказав Боррель.

Читайте: Боррель про безпекові прогнози для Європи: Ми бачимо "вуха вовка". Це стане випробуванням для самого існування ЄС

Автор: 

росія (65379) Євросоюз (13453) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
Повторю. Они хоть проснулись и шевелятся. Да и США их пинками подгоняет. Зато у нас сплошной сон разума. Деньги выделяются на что угодно, только не на укрепление обороны страны. Зеле на телеканалы, на стадионы и бассейны, на большое воровство и прочее - без проблем. На снабжение армии самым необходимым и вооружением - зась.
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18.01.2022 11:33
+6
Зато у нас не слышно о выделении дополнительных средств на отражение возможной агрессии. Не созывается Верховна Рада. Не созывается РНБО. Нет мобилизации резерва. У Зели главная цель и главный враг -- Порошенко. Больше проблем у него нет.
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18.01.2022 11:35
+6
щось довго ви думаєте.
8 років.
тугодуми, чи що.
німці, досі не доперли, що не надання Україні зброї,
це армія рф на кордонах словачини польщі
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18.01.2022 11:38
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Повторю. Они хоть проснулись и шевелятся. Да и США их пинками подгоняет. Зато у нас сплошной сон разума. Деньги выделяются на что угодно, только не на укрепление обороны страны. Зеле на телеканалы, на стадионы и бассейны, на большое воровство и прочее - без проблем. На снабжение армии самым необходимым и вооружением - зась.
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18.01.2022 11:33 Відповісти
У Зеленського з- ослабить армію.
З 2019 всі розробки і закупки зарубують
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18.01.2022 11:35 Відповісти
Зато у нас не слышно о выделении дополнительных средств на отражение возможной агрессии. Не созывается Верховна Рада. Не созывается РНБО. Нет мобилизации резерва. У Зели главная цель и главный враг -- Порошенко. Больше проблем у него нет.
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18.01.2022 11:35 Відповісти
Зеленому не до Пуйла і Європи
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18.01.2022 11:42 Відповісти
дякуйте, що асфальт у зиму не кладуть...
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18.01.2022 11:42 Відповісти
Не прокинулися. Я припускаю, що якби масква бомбила, скажімо, Польщу, то Німеччина звично закликала б до "діалогу" та ставила б палки в колеса Польщі. Решта так само, за винятком Балтії.
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18.01.2022 11:38 Відповісти
Не поспішайте головне.
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18.01.2022 11:36 Відповісти
повія-німецька сьогодні вже у Москві






Liveuamap


@Liveuamap

·
https://twitter.com/Liveuamap/status/1483369700470009860 10 мин



There is no alternative to good and stable relations between Moscow and Berlin, said German Foreign Minister Baerbock

Хорошим и стабильным отношениям между Москвой и Берлином нет альтернативы, заявил министр иностранных дел Германии Бербок




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18.01.2022 11:36 Відповісти
у зовнішності цієї міністерки наслідки "дедиваявалі", вона зовсім не схожа на типову німкеню..
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18.01.2022 11:42 Відповісти
«Стара Європа», котра - мов барига - сто років тому розміняла Україну на бурхливий потік грабіжницьких грошей, леґітимізувала усталення світової терористичної держави Лєніна-Сталіна.

Натомість громадяни-європейці інтуїтивно відчували ґвалтовну загрозу зі Сходу - і проголосували за тих, хто обіцяв захистити від більшовизму, за Муссоліні та Гітлера.

Відтак виходить, що сторічної давнини зрада України помстилася недалекоглядним тодішнім демократам і Другою світовою, і Холодною війною, і конкретно загрожує Третьою. Якщо вони знову продадуть ментально скалічену Україну Путіну. І все це - нехай між рядків - у нарисі Оксани Забужко про пані Міяковську! - https://umoloda.kyiv.ua/number/3795/164/163367/
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18.01.2022 11:59 Відповісти
щось довго ви думаєте.
8 років.
тугодуми, чи що.
німці, досі не доперли, що не надання Україні зброї,
це армія рф на кордонах словачини польщі
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18.01.2022 11:38 Відповісти
не доперли
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18.01.2022 11:49 Відповісти
або в них з путіним договорняк
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18.01.2022 12:44 Відповісти
На фоне того, как в соцсетях появляется все больше сообщений о переброске российских войск в Беларусь, белорусские железнодорожники опубликовали свои данные на этот счет.

Согласно им, Россия 17 января начала переброску своих войск в Беларусь, при этом конечным районом выгрузки техники и живой силы являются южные границы страны.

По информации железнодорожников, переброска воинских эшелонов продолжится ещё как минимум 2-3 суток. А обратных графиков движения воинских эшелонов пока что нет.

Также названы стыки, по которым идёт приём воинских эшелонов со стороны РФ:

Осиновка-госграница (НОД-1 Минское отделение БелЖД)
Закопытье-госграница (НОД-4 Гомельское отделение БелЖД )
Шестеровка-госграница (НОД-5 Могилёвское отделение БелЖД)
Езерище-госграница (НОД-6 Витебское отделение БелЖД)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Переброска российских войск в Беларусь происходит на фоне эскалации между странами Запада и Россией, которая из-за отказа НАТО не включать Украину в свой состав угрожает напасть на нее. - https://telegraf.by/politika/daty-vyvoda-poka-net-belorusskie-zheleznodorozhniki-rasskazali-po-kakim-marshrutam-rossiya-zavozit-svoi-vojska-v-belarus/
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18.01.2022 11:49 Відповісти
Не нужно брать дурного в голову, главное газ и не злить Путэна😁😁
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18.01.2022 11:47 Відповісти
Ворушіться, щоб не спіткала доля індика, який довго думав.
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18.01.2022 12:01 Відповісти
У Києві IT-компанія Andersen відмовила здобувачеві в співбесіді, бо він спілкується українською мовою.
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18.01.2022 12:09 Відповісти
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18.01.2022 12:18 Відповісти
Европейская бюрократическая ложь!
При нападении РФ на Грузию они о безопасности не беспокоились
При аннексии Крыма они о безопасности не беспокоились
При нападении и оккупации Донбасса они о безопасности не беспокоились
А перемещение войск по территории РФ вдруг вызвало у них беспокойство в собственной безопасности?
Ложь! Никто в Европе не верит в угрозу путина именно для Европы. А страны СНГ ... ну, то такое ...
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18.01.2022 12:28 Відповісти
Интересно и кто эту Евро безопасность будет защищать ? Дойчланд , Франце , Итальяно ? Что то я сомневаюсь. Надежда на те страны , которые не давно освободились от " объятий " рашки и то не все.
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18.01.2022 12:29 Відповісти
 
 