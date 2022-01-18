В ЄС задумались про власну безпеку через ситуацію навколо України, - Боррель

Нарощування російських військ навколо України та пов’язана з цим напруга повернули в порядок денний Європи питання щодо майбутньої архітектури безпеки, а також щодо здатності ЄС відігравати роль самостійного політичного актора.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

"Архітектура європейської безпеки повернулася на перші позиції європейського дипломатичного порядку денного, разом із ситуацією на сході України та вдовж українсько-російського кордону, де, відповідно до даних розвідки, знаходиться близько 100 000 російських та військ і груп сепаратистів, – близько 60 бойових груп, від Криму до Донбасу. Ця присутність значно посилилася з минулого квітня", - пояснив він.

За словами Борреля, наразі Росія чекає від США і від НАТО письмової відповіді на свої "пропозиції" щодо "гарантій безпеки", але вже зараз зміст цієї відповіді є відомим. Ця відповідь є негативною, тому що НАТО не може прийняти позиції Росії, оскільки вони суперечать принципам, на яких десятиліттями ґрунтувалася європейська безпека ще з часів Гельсінкського Заключного акту.

Він повідомив, що наступного понеділка, 24 січня, відбудеться формальне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, де країни ЄС продовжать обговорення питань європейської безпеки, та мають зважити на пропозиції щодо розвитку норм, прийнятих кілька десятків років тому за інших історичних обставин.

"Ми (Рада міністрів ЄС. - Ред.) продовжимо обговорювати – якими є наші пропозиції. Ми маємо представити пропозиції з метою передбачити, якщо це буде необхідно, якою може бути архітектура безпеки в Європі. Вона була визначена у 1975 році, але відтоді відбулося багато подій. Наприклад, Радянський Союз більше не існує. Тож перегляд архітектури безпеки в Європі не є марною ідеєю. Це може бути зроблено, якщо це буде на користь усім. Але, якщо саме це є наміром Росії – тоді вони мають змінити свій підхід та порядок денний", - сказав Боррель.

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