Розгортання системи територіальної оборони ЗСУ відбуватиметься у три етапи, - Резніков

У складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, під головуванням міністра оборони Олексія Резнікова та за участі Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного відбулася нарада щодо практичних аспектів розгортання системи територіальної оборони.

У нараді також взяли участь заступники Міністра оборони Ростислав Замлинський, Ганна Маляр та Вячеслав Шаповалов, заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін, інші фахівці.

У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тис. військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв.

"Розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи. Нагадаю, що Сили ТРО – це окремий рід сил у складі ЗСУ. На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб. Формування резерву ТрО по штатах особливого періоду – це другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій, - зазначив Резніков.

За інформацією командувача Сил ТрО, станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються.

Перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію. Адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

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"Ми скоординуємо роботу по цьому напрямку з колегами з МОЗ. Також ми взаємодіємо з колегами з СБУ. Адже доступ до зброї повинні отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого дому та інтереси України. Не раджу навіть намагатися вступати до лав ТРО тим, хто має якісь інші цілі",- зазначив Міністр оборони Олексій Резніков.

На даний момент Міноборони розпочинає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами.

"Є завдання ремонту і облаштування місць дислокації, забезпечення усіх комунікацій, створення режимно-секретних об’єктів та приміщень для зберігання зброї і боєприпасів тощо. Є потреби у транспорті. Тут ми розраховуємо на участь місцевих органів влади та самоврядування. За дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і за модерації міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова ми вже обговорили ці питання на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій. Міноборони підготувало відповідні листи з переліком потреб, які мають Сили ТРО у регіонах, а також з уніфікованими вимогами до локацій, де будуть розміщуватися бригади і батальйони", - підкреслив Міністр.

Найближчим часом оборонне відомство організує навчання і злагодження за участі керівників органів місцевої влади і самоврядування. Першими планується залучити міських голів обласних центрів.

"Я хочу подякувати тим представникам місцевої влади, які вже надають допомогу. Після формування штату мирного часу та резерву для особливого періоду на третьому етапі розгортання буде розглядатися питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Рішення про створення ДФТГ за поданням командувача Сил ТрО прийматиме Головнокомандувач ЗСУ. Підкреслюю – це буде третій етап. Учасники цих формувань з власною мисливською зброєю за потреби можуть залучатися до патрулювання, охорони об’єктів. Мусимо жорстко витримати цю логіку: спочатку ядро, каркас з військовослужбовців – потім набір резерву ТрО з укладанням контрактів – тільки після цього може йтися про добровольчі формування, потребу і кількість яких визначатиме командування Сил ТрО. Вони діятимуть за єдиним задумом. Це зробить систему ефективною і керованою", - розповів Міністр оборони.