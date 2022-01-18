УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10440 відвідувачів онлайн
Новини Оборона
5 474 12

Розгортання системи територіальної оборони ЗСУ відбуватиметься у три етапи, - Резніков

Розгортання системи територіальної оборони ЗСУ відбуватиметься у три етапи, - Резніков

У складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (ТрО) пришвидшується формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальон на район).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, під головуванням міністра оборони Олексія Резнікова та за участі Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Валерія Залужного відбулася нарада щодо практичних аспектів розгортання системи територіальної оборони.

У нараді також взяли участь заступники Міністра оборони Ростислав Замлинський, Ганна Маляр та Вячеслав Шаповалов, заступник Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ бригадний генерал Юрій Галушкін, інші фахівці.

У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тис. військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тис. осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв.

"Розгортання системи ТрО відбуватиметься у три етапи. Нагадаю, що Сили ТРО – це окремий рід сил у складі ЗСУ. На першому етапі бригади і батальйони Сил ТрО розгортатимуться по штату мирного часу. Це відбувається просто зараз. У кожному батальйоні формується кістяк з військовослужбовців ЗСУ. Їх завданням є командування, навчання та злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають. За рахунок цих резервістів ТрО кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб. Формування резерву ТрО по штатах особливого періоду – це другий етап після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро з військовослужбовців та забезпечені відповідні умови. За тими, хто укладе контракт і служитиме у резерві ТрО, буде закріплено зброю. Вона буде видаватися на час навчань, або у разі виникнення визначених ситуацій, - зазначив Резніков.

За інформацією командувача Сил ТрО, станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади ТрО з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту ТрО пришвидшуються.

Перед укладанням контракту на службу у резерві ТРО кандидати мають пройти медогляд, а особи старші 40 років – військово-лікарську комісію. Адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили тероборони в прикордонних областях сьогодні мають отримати зброю, - Веніславський

"Ми скоординуємо роботу по цьому напрямку з колегами з МОЗ. Також ми взаємодіємо з колегами з СБУ. Адже доступ до зброї повинні отримати лише ті, хто під керівництвом командування і спільно із земляками дбатиме про захист свого дому та інтереси України. Не раджу навіть намагатися вступати до лав ТРО тим, хто має якісь інші цілі",- зазначив Міністр оборони Олексій Резніков.

На даний момент Міноборони розпочинає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування щодо забезпечення сил ТрО необхідними ресурсами.

"Є завдання ремонту і облаштування місць дислокації, забезпечення усіх комунікацій, створення режимно-секретних об’єктів та приміщень для зберігання зброї і боєприпасів тощо. Є потреби у транспорті. Тут ми розраховуємо на участь місцевих органів влади та самоврядування. За дорученням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і за модерації міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова ми вже обговорили ці питання на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій. Міноборони підготувало відповідні листи з переліком потреб, які мають Сили ТРО у регіонах, а також з уніфікованими вимогами до локацій, де будуть розміщуватися бригади і батальйони", - підкреслив Міністр.

Найближчим часом оборонне відомство організує навчання і злагодження за участі керівників органів місцевої влади і самоврядування. Першими планується залучити міських голів обласних центрів.

"Я хочу подякувати тим представникам місцевої влади, які вже надають допомогу. Після формування штату мирного часу та резерву для особливого періоду на третьому етапі розгортання буде розглядатися питання про необхідність створення у невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Рішення про створення ДФТГ за поданням командувача Сил ТрО прийматиме Головнокомандувач ЗСУ. Підкреслюю – це буде третій етап. Учасники цих формувань з власною мисливською зброєю за потреби можуть залучатися до патрулювання, охорони об’єктів. Мусимо жорстко витримати цю логіку: спочатку ядро, каркас з військовослужбовців – потім набір резерву ТрО з укладанням контрактів – тільки після цього може йтися про добровольчі формування, потребу і кількість яких визначатиме командування Сил ТрО. Вони діятимуть за єдиним задумом. Це зробить систему ефективною і керованою", - розповів Міністр оборони.

Міноборони (7409) оборона (4795) Резніков Олексій (1446) тероборона (386)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
північ прикрийте, з боку Прип'яті

На фоне того, как в соцсетях появляется все больше сообщений о переброске российских войск в Беларусь, белорусские железнодорожники опубликовали свои данные на этот счет.

Согласно им, Россия 17 января начала переброску своих войск в Беларусь, при этом конечным районом выгрузки техники и живой силы являются южные границы страны.

По информации железнодорожников, переброска воинских эшелонов продолжится ещё как минимум 2-3 суток. А обратных графиков движения воинских эшелонов пока что нет.

Также названы стыки, по которым идёт приём воинских эшелонов со стороны РФ:

Осиновка-госграница (НОД-1 Минское отделение БелЖД)
Закопытье-госграница (НОД-4 Гомельское отделение БелЖД )
Шестеровка-госграница (НОД-5 Могилёвское отделение БелЖД)
Езерище-госграница (НОД-6 Витебское отделение БелЖД)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Переброска российских войск в Беларусь происходит на фоне эскалации между странами Запада и Россией, которая из-за отказа НАТО не включать Украину в свой состав угрожает напасть на нее. - https://telegraf.by/politika/daty-vyvoda-poka-net-belorusskie-zheleznodorozhniki-rasskazali-po-kakim-marshrutam-rossiya-zavozit-svoi-vojska-v-belarus/
показати весь коментар
18.01.2022 11:50
+2
не дадут нам эти падлы русские покоя никогда при путине так точно...да и после него тоже ...как бы ещё шизик какой не занял его место....вот угораздило граничить с рашкой. да ещё так много км....+ белорусь ещё на нашу голову свалилась совковорашенская((
показати весь коментар
18.01.2022 11:56
+2
да я тоже так думаю и уверен ..да и писали что с беженцами в украину поналезло агентов кгб и других шпионов...капец ...своих полно сепаров всяких сортов так ещё под видом беженцев понапрут...(( а потом хакерские атаки мол на нас...уже пишут что не исключено что из белоруси эти были атаки...
показати весь коментар
18.01.2022 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
північ прикрийте, з боку Прип'яті

На фоне того, как в соцсетях появляется все больше сообщений о переброске российских войск в Беларусь, белорусские железнодорожники опубликовали свои данные на этот счет.

Согласно им, Россия 17 января начала переброску своих войск в Беларусь, при этом конечным районом выгрузки техники и живой силы являются южные границы страны.

По информации железнодорожников, переброска воинских эшелонов продолжится ещё как минимум 2-3 суток. А обратных графиков движения воинских эшелонов пока что нет.

Также названы стыки, по которым идёт приём воинских эшелонов со стороны РФ:

Осиновка-госграница (НОД-1 Минское отделение БелЖД)
Закопытье-госграница (НОД-4 Гомельское отделение БелЖД )
Шестеровка-госграница (НОД-5 Могилёвское отделение БелЖД)
Езерище-госграница (НОД-6 Витебское отделение БелЖД)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Переброска российских войск в Беларусь происходит на фоне эскалации между странами Запада и Россией, которая из-за отказа НАТО не включать Украину в свой состав угрожает напасть на нее. - https://telegraf.by/politika/daty-vyvoda-poka-net-belorusskie-zheleznodorozhniki-rasskazali-po-kakim-marshrutam-rossiya-zavozit-svoi-vojska-v-belarus/
показати весь коментар
18.01.2022 11:50 Відповісти
не дадут нам эти падлы русские покоя никогда при путине так точно...да и после него тоже ...как бы ещё шизик какой не занял его место....вот угораздило граничить с рашкой. да ещё так много км....+ белорусь ещё на нашу голову свалилась совковорашенская((
показати весь коментар
18.01.2022 11:56 Відповісти
Так ми ж самі полізли допомогати білоруським айтішнікам. Всю агентуру лукашенка приютим, диктатора позором закліймим, а взамін + 900 км. ворожого кордону.
показати весь коментар
18.01.2022 12:07 Відповісти
А якби ми підтримали Луку, то він би відмовив путькі в розміщенні військ? Дядя, ти дєбіл чи зєбіл?)))
показати весь коментар
18.01.2022 18:35 Відповісти
А якби ми нікого не підтримали. А то дивись, твій лука ще нам сам оголосить війну разом зі своїм союзним до ерефії населенням.
показати весь коментар
18.01.2022 19:21 Відповісти
да я тоже так думаю и уверен ..да и писали что с беженцами в украину поналезло агентов кгб и других шпионов...капец ...своих полно сепаров всяких сортов так ещё под видом беженцев понапрут...(( а потом хакерские атаки мол на нас...уже пишут что не исключено что из белоруси эти были атаки...
показати весь коментар
18.01.2022 12:12 Відповісти
Есть смысл ....значительно ускорить!
показати весь коментар
18.01.2022 12:37 Відповісти
от нам пощастило: керують обороною країни ті, що на 2 тисячи км на південь створили державу, яка вже сьомий десяток років успішно протистоїть численим ворогам.
Але у нас вони лише на кишеню скирдують, або відверто працюють на ворога.
Багато хто призначений на посаду (як Замлинський) з незрозумілих причин, скоріш за все - небіж якогось можновладця.. І толку з них там?!
показати весь коментар
18.01.2022 12:42 Відповісти
благодаря уроду Зеленскаму и его зеленым идиотам в Раде, этот закон опоздал на год..
показати весь коментар
18.01.2022 12:44 Відповісти
порізати УСІ З ТОГО БОКУ рейки негайно! доки не стало вже не потрібним нічого...
показати весь коментар
18.01.2022 13:24 Відповісти
А який відсоток чиновників буде в теробороні? Адже це вони розграбували країну і довели все до нинішнього стану!
показати весь коментар
18.01.2022 13:54 Відповісти
 
 