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Комітет ВР розгляне законопроєкт про економічний паспорт 20 січня, - нардеп "Голосу" Железняк

Комітет ВР розгляне законопроєкт про економічний паспорт 20 січня, - нардеп

Комітет з питань податків та фінансової політики розгляне у першому читання законопроєкт про економічний паспорт.

Про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер (20 січня) об 11:00 комітет ВРУ з питань податків та фінансової політики розгляне у першому читанні законопроєкт про економічний паспорт №6394. І альтернативні йому закони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

Також читайте: В України немає фінансів для запровадження "економічного паспорта", – політичний експерт Бондаренко

Автор: 

ВР (14997) комітет (370) Железняк Ярослав (556) економічний паспорт (17)


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18.01.2022 12:07 Відповісти
Вже міліард дерев Шут посадив...
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18.01.2022 12:18 Відповісти
в этом был экономический смысл, - "Нафтогаз" клоун убил, в следующею зиму, ТЕЦ будут работать на дровах, как при дедах, которые воевали.
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18.01.2022 12:28 Відповісти
Враг у ворот? Сворачивание всех реформ? Провал конкурса САП? Русские агенты в окружении "величайшего"? Нет, Вове это не интересно, - он следит за карьерой тренера Шевченко и записывает новые гундосики...
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18.01.2022 12:27 Відповісти
Очередная бредятина исключительно для пиара.
О каком пачпорте можно говорить при позорных пенсиях сегодня?!
Эти ребята не знают как работают современные экономики. Не знают от слова совсем.
Они строят автократию имени Зе с успешно развивающейся экономикой.
Совки даже не понимают, что автократия и успешная экономика не совместимы по умолчанию.
Если хочешь автократно, т.е. единолично контролировать суды, то об успешном государстве можешь забыть. В этом случае тебе не хватит денег никогда. Не помогут бредовые инвестняни, не помогут кассовые аппараты, не помогут проверки и штрафы, не помогут экономические репрессии, не помогут амнистии, не помогут налоги за 25 лет назад.
Ничто не сможет сделать успешной экономику при автократии.
С каждым днем автократа проблемы в экономике будут нарастать и денег будет меньше и меньше, а долгов больше и больше.
Это банальные правила современной экономики.
Простой пример с кассовыми аппаратами. Цивилизованный мир более 30! лет потихоньку и по чуть-чуть закручивал гайки малому и среднему бизнесу. Почему? Да просто малый и средний бизнес и есть основные покупатели крупного бизнеса. Соответственно будут у малого и среднего бизнесов деньги и соотаетственно будет успешный м крупный бизнес, который и является основным налогоплательщиком.
На западе 30 лет ждали пока малый и средний бизнес обрастут жирком и только потом стали по медленно закручивать гайки. В этом процессе главное, чтобы деловая активность не снижалась, а сохраняла рост.
Что сделали дилетанты от зеленой команды? Денег им естественно не хватает и они решили тупо ввести кассовые аппараты. Ну как на зараде.
Вы уже чувствуете разницу? На нищий и еле выживающий в сверхкоррупционной стране малый бизнес повесить кассовые аппараты и сложный бухучёт. Деловая активность моментально упала. Тысячи фопов закрылись сегодня. Но ещё больше фопов не откроется в будущем - кто дружит с головой поймёт, что вести бизнес в Украине малому бизнесу без коррупции невозможно или сверхтрудно. Произойдёт миграция людей с мозгами в другие странв, в которых и доходы выше, и коррупции нет, и бизнес вести легче.
Понимают ли зеленые, что они сделали? Вряд ли. Совки не обладают мозгами и поступают по принципу "а вдруг получится?"
В нормальной современной экономике играют ключевую роль инвестиции. Это деньги, которые приходят извне в экономику страны. Создаются предприятия, рабочие места, платятся налоги. Экономика страны растёт как на дрожжах.
Но инвестиции не приходят в автократии, в которых правит судебный беспредел.
Болен того объем инвестиций зависит от того сколько и как много обеспеченных граждан внутри страны.
А вы помните, что дилетанты ввели кассовые аппараты и ипанутый бухучёт, которые автоматически приведут к снижению деловой активности и снижению числа граждан у которых водятся деньги.
В дпльней перспективе люди с мозгами имигрируют из страны дураков вместе со своими идеями и деньгами.
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18.01.2022 13:02 Відповісти
 
 