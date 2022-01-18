Комітет ВР розгляне законопроєкт про економічний паспорт 20 січня, - нардеп "Голосу" Железняк

Комітет з питань податків та фінансової політики розгляне у першому читання законопроєкт про економічний паспорт.

Про це у Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"У четвер (20 січня) об 11:00 комітет ВРУ з питань податків та фінансової політики розгляне у першому читанні законопроєкт про економічний паспорт №6394. І альтернативні йому закони", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

Також читайте: В України немає фінансів для запровадження "економічного паспорта", – політичний експерт Бондаренко