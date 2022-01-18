Український моряк помер у Туреччині. За попередніми даними, він скоїв самогубство

У Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні "Маранта", що прибуло до турецького порту Самсун із порту Рені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

"Вчора, 17 січня, на вантажному судні "Маранта", яке здійснило рейс з порту Рені до порту міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, здійснив самогубство", - розповів Білик.

За його словами, консульським відділом посольства України в Туреччині встановлено зв'язок з крюїнговою компанією, командою судна та рідними загиблого моряка, надається необхідне консульське сприяння.

"Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі", - сказав дипломат.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року, після кількатижневого перебування в реанімації у лікарні Самсуна помер громадянин України, моряк, який випив дезінфекційний засіб на вантажному судні, що перебувало біля берегів Самсуна.