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Український моряк помер у Туреччині. За попередніми даними, він скоїв самогубство

Український моряк помер у Туреччині. За попередніми даними, він скоїв самогубство

У Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні "Маранта", що прибуло до турецького порту Самсун із порту Рені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

"Вчора, 17 січня, на вантажному судні "Маранта", яке здійснило рейс з порту Рені до порту міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, здійснив самогубство", - розповів Білик.

За його словами, консульським відділом посольства України в Туреччині встановлено зв'язок з крюїнговою компанією, командою судна та рідними загиблого моряка, надається необхідне консульське сприяння.

"Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі", - сказав дипломат.

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Як повідомлялося, у грудні минулого року, після кількатижневого перебування в реанімації у лікарні Самсуна помер громадянин України, моряк, який випив дезінфекційний засіб на вантажному судні, що перебувало біля берегів Самсуна.

моряки (927) посольство (946) самогубство (636) Туреччина (3502)


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Як повідомлялося, у грудні минулого року, після кількатижневого перебування в реанімації у лікарні Самсуна, помер громадянин України, моряк, який випив дезінфекційний засіб на вантажному судні, що перебувало біля берегів Самсуна. Джерело: \\\\\\\\\

для самоубийства ну ооочень неоднозначный способ...
хотя рассказывали шо какой-то парень выпил отравы для колорадов, типо баба не любила, как то так.
но то мона списать на всякие гормоны, а тут то шо? бабло платят - живи и работай.... жаль мужика, но не особо верю шо вот так просто себе внутрь залить вижигалку/кислоту (больно наверное? )
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18.01.2022 12:15 Відповісти
Бухарь?
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18.01.2022 12:16 Відповісти
одно не пойму-- зачем-- плыть куда то-- чтобы самоубиться.. спонтанный.... да бывает всяко и все же...стремно как то... такие сложности-- чтобы радные прокляли что ли.. трудно судить однако вопросов многовато для простой казалось бы истории...
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18.01.2022 12:39 Відповісти
 
 